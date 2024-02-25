Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

86' Anis Hadj Moussa сделал результативную передачу.

86' Anis Hadj Moussa из команды Витесс подал угловой справа.

85' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Хорошую попытку сделал Лампру Лазарос . Удар в створ, но вратарь начеку

80' Anis Hadj Moussa навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Anis Hadj Moussa навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Редуан Эль-Якуби из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

78' Удар от ворот произведет Витесс

77' Кензо Гудмийн из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

76' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Матч возобновлен

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Загре Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Хорошую попытку сделал Кензо Гудмийн. Удар в створ, но вратарь начеку

70' Матч возобновлен

70' Мёленстен Мелле на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Мёленстен Мелле получил желтую карточку от судьи

68' Удар от ворот произведет Витесс

67' Ром Элой взял и забрал мяч на выходе

64' Кензо Гудмийн пробует нанести удар издали, но Элой Рум ловит мяч

64' Хореман Сибе из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

62' Пэрротт Трой выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Исима-Мирен Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Сандра Сиссе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Удар от ворот произведет Эксельсиор

61' Шанс! Anis Hadj Moussa из команды Витесс пробил головой, но мимо

60' Мердинк Мекс нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

60' Anis Hadj Moussa из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

58' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Удар от ворот произведет Эксельсиор

57' Козловски Кацпер не смог попасть в створ ударом издали

56' Удар от ворот произведет Витесс

55' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Матч возобновлен

54' Исима-Мирен Николя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Г О О О О Л - Ааронсон Пакстен правой ногой классно пробил с лета.

53' Редуан Эль-Якуби успешно блокирует удар.

52' Редуан Эль-Якуби из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

51' Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

51' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Мёленстен Мелле навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Мёленстен Мелле навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Редуан Эль-Якуби из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

46' Г О О О О Л - Дёйвестейн Лансе левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!