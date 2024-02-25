Тур: 23. Стадион: Мунисипал. Главный судья: Вернис Матьё
0'
34' Желтая карточкаМагри Франк
0:1
45' ГолХаральдссон Хакон-Арнар
1:1
49' ГолМависса Кристиан
2:1
60' ПенальтиСьерро Венсан
3:1
67' ГолДаллинга Тийс
Ход матча
34'
45'
46'
49'
1:1
60'
2:1
67'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
1 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 1
-
5 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 1
-
161 Количество передач 336
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
50
Рестес
Гийом
25
Кебен
Кевин
20
Шмидт
Никлас
19
Магри
Франк
80
Бабика
Шави
- Основной состав
-
50 Рестес ГийомВратарь
-
25 Кебен КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Шмидт НикласПолузащитник
-
19 Магри ФранкПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Бабика ШавиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Арадж ИльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Гбоо ЯннПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Доннум АронПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Карлес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
-
22 Сантос ТиагоЗащитник
-
15 Йоро ЛениЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Языджи ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Уна АдамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Якубех АдамВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
-
32 Буадди АйюбПолузащитник
-
34 Малуда АаронПолузащитник
-
33 Trevis Dago
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Тулуза
Лилль
13 матчей
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
30.8%
61.5%
7.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
92.3%
30.8%
12 побед 4 ничьи 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 12 побед
31 матч
22.6%
29%
48.4%
7 побед 9 ничьих 15 побед
Первый тайм
12.9%
45.2%
41.9%
4 победы 14 ничьих 13 побед
Второй тайм
38.7%
22.6%
38.7%
12 побед 7 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.13
0.69
Среднее время на гол
79
130
Всего голов
26
18
Голов в среднем за матч
1.63
1.2
Среднее время на гол
55
75
Всего голов
43
29
Голов в среднем за матч
1.39
0.94
Тотал матчей
2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
64
96
Бомбардиры внутри турнира
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даллинга Тийс
|8 (1)
|0.35
|Магри Франк
|4
|0.17
|Сьерро Венсан
|3 (2)
|0.13
|Абухляль Закария
|3 (1)
|0.13
|Мависса Кристиан
|2
|0.09
|Хелаберт Сесар
|1
|0.04
|Коста Логан
|1
|0.04
|Шмидт Никлас
|1
|0.04
|Николайсен Расмус
|1
|0.04
|Бабика Шави
|1
|0.04
|Суасо Габриэль
|0
|0
|Кассерес Кристиан
|0
|0
|Деслер Миккел
|0
|0
|Диарра Мусса
|0
|0
|Доннум Арон
|0
|0
|Бангре Мамади
|0
|0
|Шаиби Фарес
|0
|0
|Сиссоко Ибрагим I
|0
|0
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|11 (1)
|0.48
|Языджи Юсуф
|4
|0.17
|Жегрова Эдон
|3
|0.13
|Диаките Бафоде
|3
|0.13
|Андре Бенжамин
|3
|0.13
|Йоро Лени
|2
|0.09
|Сантос Тиаго
|1
|0.04
|Кабелла Реми
|1
|0.04
|Кавалейру Иван
|1
|0.04
|Уна Адам
|1
|0.04
|Харальдссон Хакон-Арнар
|1
|0.04
|Гомес Анхель
|0
|0
|Исмаили Гонсалвес
|0
|0
|Бенталеб Набиль
|0
|0
Карточки
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доннум Арон
|7
|0
|Сьерро Венсан
|5
|0
|Суасо Габриэль
|5
|0
|Даллинга Тийс
|5
|0
|Коста Логан
|5
|0
|Шмидт Никлас
|4
|0
|Николайсен Расмус
|4
|0
|Магри Франк
|4
|0
|Мартинес Карлес
|3
|0
|Деслер Миккел
|2
|0
|Спирингс Стейн
|2
|0
|Диарра Мусса
|2
|0
|Бангре Мамади
|2
|0
|Рестес Гийом
|2
|0
|Хелаберт Сесар
|1
|0
|Гбоо Янн
|1
|0
|Кассерес Кристиан
|1
|0
|Каманзи Уоррен
|1
|0
|Шаиби Фарес
|1
|0
|Сиссоко Ибрагим I
|1
|0
|Мависса Кристиан
|1
|0
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре Бенжамин
|6
|0
|Рибейро Александро
|4
|1
|Языджи Юсуф
|5
|0
|Сантос Тиаго
|4
|0
|Бенталеб Набиль
|3
|0
|Гомес Анхель
|3
|0
|Диаките Бафоде
|3
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|3
|0
|Паулу Фонсека
|3
|0
|Йоро Лени
|3
|0
|Буадди Айюб
|1
|1
|Дэвид Джонатан
|2
|0
|Исмаили Гонсалвес
|1
|0
|Кавалейру Иван
|1
|0
|Гудмундссон Габриэль
|1
|0
|Жегрова Эдон
|1
|0
Результаты матчей
Тулуза
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Лилль
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
8
8
Тулуза
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Лилль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
11
2
Упущенные победы
10
20
Тулуза
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
41% (9)
23% (5)
Лилль
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
23% (5)
27% (6)
50% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
45% (10)
41% (9)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
18
28
Голы по времени матча
Забито
11
11
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
3
27%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
18%
5
45%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
1
9%
1
9%
61-75
3
27%
1
9%
76-90
Пропущено
13
13
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
8%
3
23%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
1
8%
4
31%
61-75
4
31%
3
23%
76-90
Забито
11
21
7 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 9
15 Не забивали 11
2
18%
4
19%
1-15
1
9%
2
10%
16-30
4
36%
8
38%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
3
27%
1
5%
61-75
1
9%
5
24%
76-90
Пропущено
17
4
6 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 3
2
12%
1
25%
1-15
3
18%
1
25%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
2
12%
2
50%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90
Забито
22
32
12 В 1-м тайме 22
10 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 14
7 Не забивали 3
5
23%
5
16%
1-15
1
5%
4
13%
16-30
6
27%
13
41%
31-45
2
9%
2
6%
46-60
4
18%
2
6%
61-75
4
18%
6
19%
76-90
Пропущено
30
17
11 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 5
18 Не пропускали 10
3
10%
4
24%
1-15
4
13%
3
18%
16-30
4
13%
0
0%
31-45
7
23%
1
6%
46-60
3
10%
6
35%
61-75
9
30%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Тулуза
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Тулуза - Бенфика 0:0 Монако - Тулуза 1:2 Бенфика - Тулуза 2:1 Тулуза - Нант 1:2
Реймс - Тулуза 2:3 Тулуза - Ланс 0:2 Руан - Тулуза 3:3 Мец - Тулуза 0:1 Шамбери - Тулуза 0:3 ПСЖ - Тулуза 2:0 Тулуза - Монако 1:2 Тулуза - Ренн 0:0 ЛАСК - Тулуза 1:2 Лион - Тулуза 3:0 Тулуза - Лорьян 1:1 Тулуза - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Ницца - Тулуза 1:0 Лилль - Тулуза 1:1 Тулуза - Ливерпуль 3:2 Тулуза - Гавр 1:2
Лилль
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Лилль - Гавр 3:0 ПСЖ - Лилль 3:1 Лион - Лилль 2:1 Лилль - Клермон 4:0
Монпелье - Лилль 0:0 Расинг Коломбес - Лилль 0:1 Лилль - Лорьян 3:0 Лилль - Голден Лион 12:0 Страсбург - Лилль 2:1 Лилль - ПСЖ 1:1 Лилль - Клаксвик 3:0 Клермон - Лилль 0:0 Лилль - Мец 2:0 Олимпия Любляна - Лилль 0:2 Лион - Лилль 0:2 Лилль - Тулуза 1:1 Слован Братислава - Лилль 1:1 Марсель - Лилль 0:0 Лилль - Монако 2:0 Лилль - Слован Братислава 2:1
Результаты матчей
Тулуза
Лилль
Точный счет
1:1
3 раза 30%
1:2
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
2:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:0
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
Точный счет
1:1
5 раз 23%
1:2
5 раз 23%
3:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 45%
0
7 раз 32%
2
3 раза 14%
3
2 раза 9%
1
10 раз 45%
2
6 раз 27%
0
3 раза 14%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Тулуза
Лилль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
28
65
19
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
83
39
38
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
157
Больше Меньше
193
517
913
220
319
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|16
|5
|1
|53 - 18
|53
|2.
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|34 - 18
|43
|3.
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|44 - 34
|41
|4.
|0:0 Заявка
|23
|11
|7
|5
|22 - 15
|40
|5.
|1:2 Заявка
|23
|10
|8
|5
|33 - 19
|38
|6.
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|30 - 24
|36
|7.
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|34 - 26
|34
|8.
|1:0 Заявка
|23
|10
|4
|9
|29 - 30
|34
|9.
|Заявка
|22
|7
|9
|6
|29 - 24
|30
|10.
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|25 - 35
|28
|11.
|2:1 Заявка
|23
|6
|8
|9
|24 - 31
|26
|12.
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|23 - 34
|25
|13.
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|23 - 35
|25
|14.
|0:1 Заявка
|23
|5
|9
|9
|23 - 29
|24
|15.
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|28 - 29
|22
|16.
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|31 - 44
|22
|17.
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|19 - 37
|17
|18.
|0:0 Заявка
|23
|3
|8
|12
|18 - 40
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|30 - 11
|26
|2.
|1:2 Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 4
|26
|3.
|0:0 Заявка
|12
|7
|4
|1
|14 - 5
|25
|4.
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|18 - 6
|23
|5.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|18 - 7
|22
|6.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|25 - 16
|21
|7.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 12
|20
|8.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 11
|19
|9.
|1:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 13
|17
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 17
|15
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 19
|15
|12.
|0:1 Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 11
|14
|13.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 21
|13
|14.
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|17 - 14
|13
|15.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|16.
|2:1 Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 14
|11
|17.
|0:0 Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 15
|7
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|23 - 7
|27
|2.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|26 - 23
|22
|3.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|16 - 11
|21
|4.
|1:0 Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 17
|17
|5.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 12
|16
|6.
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|8 - 10
|15
|7.
|2:1 Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 17
|15
|8.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 10
|13
|9.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|10 - 16
|13
|10.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|9 - 17
|13
|11.
|1:2 Заявка
|12
|2
|6
|4
|12 - 15
|12
|12.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 23
|11
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 18
|10
|14.
|0:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 25
|10
|15.
|0:1 Заявка
|12
|1
|7
|4
|11 - 18
|10
|16.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 15
|9
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 23
|9
|18.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 18
|7
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|21 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|12
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|11 (2)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (1)
|Тулуза
|Даллинга Тийс
|8 (1)
|Монако
|Закария Денис
|1 9
|Реймс
|Фоке Томас
|1 8
|Ланс
|Медина Факундо
|9
|Монако
|Головин Александр
|1 7
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Тулуза 3:1 Лилль
Исход игры
Тулуза
10.3% (12)
Ничья
26.5% (31)
Лилль
63.2% (74)
Тотал 2.5
Больше
48.7% (56)
Меньше
51.3% (59)
Обе команды забьют
Да
72.17% (83)
Нет
27.83% (32)
Популярный счёт
1:2 Лилль
36.8% (43)
1:1 Ничья
23.1% (27)
0:1 Лилль
17.9% (21)
0:2 Лилль
6.8% (8)
2:1 Тулуза
6% (7)
2:2 Ничья
2.6% (3)
1:0 Тулуза
1.7% (2)
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