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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Вернис Матьё
Тулуза
3:1
Второй тайм: 70'
Лилль
0'
34' Желтая карточка
Магри Франк
0:1
45' Гол
Харальдссон Хакон-Арнар
1:1
49' Гол
Мависса Кристиан
2:1
60' Пенальти
Сьерро Венсан
3:1
67' Гол
Даллинга Тийс

Ход матча

34'
Магри Франк
 
45'
0:1
Харальдссон Хакон-Арнар
(Дэвид Джонатан)
46'
Даллинга Тийс
Хелаберт Сесар
 
46'
Сьерро Венсан
Шмидт Никлас
 
46'
Гбоо Янн
Бабика Шави
 
49'
Мависса Кристиан
(Магри Франк)
1:1
60'
Сьерро Венсан
2:1
62'
 
Жегрова Эдон
Языджи Юсуф
67'
Даллинга Тийс
(Гбоо Янн)
3:1

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 1
  • 161 Количество передач 336
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Прогнозы 117
Тулуза 10.3% (12)
X 27.4% (32)
Лилль 62.4% (73)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Тулуза
Ничья
Лилль
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
50
Рестес
Гийом
25
Кебен
Кевин
6
Коста
Логан
2
Николайсен
Расмус
12
Каманзи
Уоррен
13
Мависса
Кристиан
24
Кассерес
Кристиан
20
Шмидт
Никлас
19
Магри
Франк
11
Хелаберт
Сесар
80
Бабика
Шави
30
Шевалье
Люка
22
Сантос
Тиаго
15
Йоро
Лени
4
Рибейро
Александро
5
Гудмундссон
Габриэль
6
Бенталеб
Набиль
7
Харальдссон
Хакон-Арнар
12
Языджи
Юсуф
8
Гомес
Анхель
11
Уна
Адам
9
Дэвид
Джонатан
Тулуза
3-4-2-1
Лилль
4-2-3-1

История личных встреч

Тулуза
Лилль

13 матчей

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

30.8%
61.5%
7.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

92.3%
30.8%
12 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 12 побед

31 матч

22.6%
29%
48.4%
7 побед 9 ничьих 15 побед

Первый тайм

12.9%
45.2%
41.9%
4 победы 14 ничьих 13 побед

Второй тайм

38.7%
22.6%
38.7%
12 побед 7 ничьих 12 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
0:2
Л1
2:1
Л1
3:0
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
1:2
Л1
2:3
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
3:2
Л1
3:0
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
4:2
Л1
2:0
КЛ
1:0
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
0:2
Л1
1:1
Л1
0:0
К
1:1
Л1
1:1
Л1
3:2
Л1
1:0

Голы

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.13
0.69

Среднее время на гол

79
130

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

1.63
1.2

Среднее время на гол

55
75

Всего голов

43
29

Голов в среднем за матч

1.39
0.94

Тотал матчей

2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

64
96

Бомбардиры внутри турнира

Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даллинга Тийс 8 (1) 0.35
Магри Франк 4 0.17
Сьерро Венсан 3 (2) 0.13
Абухляль Закария 3 (1) 0.13
Мависса Кристиан 2 0.09
Хелаберт Сесар 1 0.04
Коста Логан 1 0.04
Шмидт Никлас 1 0.04
Николайсен Расмус 1 0.04
Бабика Шави 1 0.04
Суасо Габриэль 0 0
Кассерес Кристиан 0 0
Деслер Миккел 0 0
Диарра Мусса 0 0
Доннум Арон 0 0
Бангре Мамади 0 0
Шаиби Фарес 0 0
Сиссоко Ибрагим I 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 11 (1) 0.48
Языджи Юсуф 4 0.17
Жегрова Эдон 3 0.13
Диаките Бафоде 3 0.13
Андре Бенжамин 3 0.13
Йоро Лени 2 0.09
Сантос Тиаго 1 0.04
Кабелла Реми 1 0.04
Кавалейру Иван 1 0.04
Уна Адам 1 0.04
Харальдссон Хакон-Арнар 1 0.04
Гомес Анхель 0 0
Исмаили Гонсалвес 0 0
Бенталеб Набиль 0 0

Карточки

Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доннум Арон 7 0
Сьерро Венсан 5 0
Суасо Габриэль 5 0
Даллинга Тийс 5 0
Коста Логан 5 0
Шмидт Никлас 4 0
Николайсен Расмус 4 0
Магри Франк 4 0
Мартинес Карлес 3 0
Деслер Миккел 2 0
Спирингс Стейн 2 0
Диарра Мусса 2 0
Бангре Мамади 2 0
Рестес Гийом 2 0
Хелаберт Сесар 1 0
Гбоо Янн 1 0
Кассерес Кристиан 1 0
Каманзи Уоррен 1 0
Шаиби Фарес 1 0
Сиссоко Ибрагим I 1 0
Мависса Кристиан 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 6 0
Рибейро Александро 4 1
Языджи Юсуф 5 0
Сантос Тиаго 4 0
Бенталеб Набиль 3 0
Гомес Анхель 3 0
Диаките Бафоде 3 0
Харальдссон Хакон-Арнар 3 0
Паулу Фонсека 3 0
Йоро Лени 3 0
Буадди Айюб 1 1
Дэвид Джонатан 2 0
Исмаили Гонсалвес 1 0
Кавалейру Иван 1 0
Гудмундссон Габриэль 1 0
Жегрова Эдон 1 0

Результаты матчей

Тулуза
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Лилль
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

8
8
Тулуза
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Лилль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

11
2

Упущенные победы

10
20
Тулуза
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
41% (9)
23% (5)
Лилль
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
23% (5)
27% (6)
50% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
45% (10)
41% (9)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

18
28

Голы по времени матча

Забито

11
11
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
3
27%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
18%
5
45%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
1
9%
1
9%
61-75
3
27%
1
9%
76-90

Пропущено

13
13
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
8%
3
23%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
1
8%
4
31%
61-75
4
31%
3
23%
76-90

Забито

11
21
7 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 9
15 Не забивали 11
2
18%
4
19%
1-15
1
9%
2
10%
16-30
4
36%
8
38%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
3
27%
1
5%
61-75
1
9%
5
24%
76-90

Пропущено

17
4
6 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 3
2
12%
1
25%
1-15
3
18%
1
25%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
2
12%
2
50%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90

Забито

22
32
12 В 1-м тайме 22
10 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 14
7 Не забивали 3
5
23%
5
16%
1-15
1
5%
4
13%
16-30
6
27%
13
41%
31-45
2
9%
2
6%
46-60
4
18%
2
6%
61-75
4
18%
6
19%
76-90

Пропущено

30
17
11 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 5
18 Не пропускали 10
3
10%
4
24%
1-15
4
13%
3
18%
16-30
4
13%
0
0%
31-45
7
23%
1
6%
46-60
3
10%
6
35%
61-75
9
30%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Тулуза
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Тулуза - Бенфика 0:0 Монако - Тулуза 1:2 Бенфика - Тулуза 2:1 Тулуза - Нант 1:2
Реймс - Тулуза 2:3 Тулуза - Ланс 0:2 Руан - Тулуза 3:3 Мец - Тулуза 0:1 Шамбери - Тулуза 0:3 ПСЖ - Тулуза 2:0 Тулуза - Монако 1:2 Тулуза - Ренн 0:0 ЛАСК - Тулуза 1:2 Лион - Тулуза 3:0 Тулуза - Лорьян 1:1 Тулуза - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Ницца - Тулуза 1:0 Лилль - Тулуза 1:1 Тулуза - Ливерпуль 3:2 Тулуза - Гавр 1:2
Лилль
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Лилль - Гавр 3:0 ПСЖ - Лилль 3:1 Лион - Лилль 2:1 Лилль - Клермон 4:0
Монпелье - Лилль 0:0 Расинг Коломбес - Лилль 0:1 Лилль - Лорьян 3:0 Лилль - Голден Лион 12:0 Страсбург - Лилль 2:1 Лилль - ПСЖ 1:1 Лилль - Клаксвик 3:0 Клермон - Лилль 0:0 Лилль - Мец 2:0 Олимпия Любляна - Лилль 0:2 Лион - Лилль 0:2 Лилль - Тулуза 1:1 Слован Братислава - Лилль 1:1 Марсель - Лилль 0:0 Лилль - Монако 2:0 Лилль - Слован Братислава 2:1

Результаты матчей

Тулуза
Лилль

Точный счет

1:1
3 раза 30%
1:2
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
2:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:0
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%

Точный счет

1:1
5 раз 23%
1:2
5 раз 23%
3:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 45%
0
7 раз 32%
2
3 раза 14%
3
2 раза 9%
1
10 раз 45%
2
6 раз 27%
0
3 раза 14%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Тулуза
Лилль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
2
8
1.5
6
5
1
9
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
8
3
3
9
1.5
3
8
1
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
7
0.5
Больше Меньше
19
3
5
17
1.5
9
13
2
20
2.5
3
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 22 16 5 1 53 - 18 53
2.
Брест
 Заявка 23 12 7 4 34 - 18 43
3.
Монако
 Заявка 23 12 5 6 44 - 34 41
4.
Ницца
 0:0 Заявка 23 11 7 5 22 - 15 40
5.
Лилль
 1:2 Заявка 23 10 8 5 33 - 19 38
6.
Ланс
 Заявка 23 10 6 7 30 - 24 36
7.
Ренн
 Заявка 22 9 7 6 34 - 26 34
8.
Реймс
 1:0 Заявка 23 10 4 9 29 - 30 34
9.
Марсель
 Заявка 22 7 9 6 29 - 24 30
10.
Лион
 Заявка 23 8 4 11 25 - 35 28
11.
Тулуза
 2:1 Заявка 23 6 8 9 24 - 31 26
12.
Нант
 Заявка 23 7 4 12 23 - 34 25
13.
Страсбург
 Заявка 23 6 7 10 23 - 35 25
14.
Гавр
 0:1 Заявка 23 5 9 9 23 - 29 24
15.
Монпелье
 Заявка 22 5 8 9 28 - 29 22
16.
Лорьян
 Заявка 23 5 7 11 31 - 44 22
17.
Мец
 Заявка 23 4 5 14 19 - 37 17
18.
Клермон
 0:0 Заявка 23 3 8 12 18 - 40 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 11 8 2 1 30 - 11 26
2.
Лилль
 1:2 Заявка 11 8 2 1 21 - 4 26
3.
Ницца
 0:0 Заявка 12 7 4 1 14 - 5 25
4.
Марсель
 Заявка 11 6 5 0 18 - 6 23
5.
Брест
 Заявка 11 6 4 1 18 - 7 22
6.
Ренн
 Заявка 12 6 3 3 25 - 16 21
7.
Ланс
 Заявка 11 6 2 3 19 - 12 20
8.
Монако
 Заявка 11 6 1 4 18 - 11 19
9.
Реймс
 1:0 Заявка 11 5 2 4 13 - 13 17
10.
Страсбург
 Заявка 12 4 3 5 14 - 17 15
11.
Лион
 Заявка 12 4 3 5 15 - 19 15
12.
Гавр
 0:1 Заявка 11 4 2 5 12 - 11 14
13.
Лорьян
 Заявка 12 3 4 5 19 - 21 13
14.
Монпелье
 Заявка 12 2 7 3 17 - 14 13
15.
Нант
 Заявка 12 3 3 6 14 - 17 12
16.
Тулуза
 2:1 Заявка 11 2 5 4 13 - 14 11
17.
Клермон
 0:0 Заявка 11 1 4 6 6 - 15 7
18.
Мец
 Заявка 11 1 3 7 9 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 11 8 3 0 23 - 7 27
2.
Монако
 Заявка 12 6 4 2 26 - 23 22
3.
Брест
 Заявка 12 6 3 3 16 - 11 21
4.
Реймс
 1:0 Заявка 12 5 2 5 16 - 17 17
5.
Ланс
 Заявка 12 4 4 4 11 - 12 16
6.
Ницца
 0:0 Заявка 11 4 3 4 8 - 10 15
7.
Тулуза
 2:1 Заявка 12 4 3 5 11 - 17 15
8.
Ренн
 Заявка 10 3 4 3 9 - 10 13
9.
Лион
 Заявка 11 4 1 6 10 - 16 13
10.
Нант
 Заявка 11 4 1 6 9 - 17 13
11.
Лилль
 1:2 Заявка 12 2 6 4 12 - 15 12
12.
Мец
 Заявка 12 3 2 7 10 - 23 11
13.
Страсбург
 Заявка 11 2 4 5 9 - 18 10
14.
Клермон
 0:0 Заявка 12 2 4 6 12 - 25 10
15.
Гавр
 0:1 Заявка 12 1 7 4 11 - 18 10
16.
Монпелье
 Заявка 10 3 1 6 11 - 15 9
17.
Лорьян
 Заявка 11 2 3 6 12 - 23 9
18.
Марсель
 Заявка 11 1 4 6 11 - 18 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
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  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 21 (4)
Лион Ляказетт Александр 12
Лилль Дэвид Джонатан 11 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Тулуза Даллинга Тийс 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 9
Реймс Фоке Томас 1 8
Ланс Медина Факундо 9
Монако Головин Александр 1 7
Брест Брассье Лилиан 1 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 70'
    Сьерро Венсан из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 70'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 70'
    Контроль мяча: Тулуза: 35%, Лилль: 65%.
  • 69'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Тулуза будет все-таки засчитан.
  • 68'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Тулуза.
  • 67'
    Гбоо Янн сделал результативную передачу.
  • 67'
    Г О О О О Л - Отличный черпачок правой ногой сделал Даллинга Тийс из команды Тулуза.
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    • 65'
      Сьерро Венсан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 63'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 63'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 62'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 62'
      Тактическая замена. Языджи Юсуф уходит с поля и его заменяет Жегрова Эдон
    • 62'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 60'
      Контроль мяча: Тулуза: 35%, Лилль: 65%.
    • 60'
      Г О О О О О Л - Сьерро Венсан из команды Тулуза забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Лукас Шевалье прыгнул не в ту сторону.
    • 59'
      ПЕНАЛЬТИ - Сантос Тиаго из команды Лилль привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Гбоо Янн.
    • 59'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 52% завершится победой Лилль.
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    Прогнозы 117
    Тулуза 10.3% (12)
    X 27.4% (32)
    Лилль 62.4% (73)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Тулуза
    Ничья
    Лилль
    4.25
    4.86
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    10.50
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    Где смотреть матч Тулуза 3:1 Лилль онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тулуза 3:1 Лилль

    Исход игры
    Тулуза
    10.3% (12)
    Ничья
    26.5% (31)
    Лилль
    63.2% (74)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.7% (56)
    Меньше
    51.3% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    72.17% (83)
    Нет
    27.83% (32)
    Популярный счёт
    1:2 Лилль
    36.8% (43)
    1:1 Ничья
    23.1% (27)
    0:1 Лилль
    17.9% (21)
    0:2 Лилль
    6.8% (8)
    2:1 Тулуза
    6% (7)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    1:0 Тулуза
    1.7% (2)
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    Тулуза
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