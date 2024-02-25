Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

90' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Матч возобновлен

87' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Спирингс Стейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Сантос Тиаго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Удар от ворот произведет Тулуза

82' Спирингс Стейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Удар от ворот произведет Лилль

81' Рибейро Александро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Удар от ворот произведет Тулуза

80' Матч возобновлен

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' ШТАНГА! Пробил головой Коста Логан прямо в каркас ворот!

77' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Guillaume Restes взял и забрал мяч на выходе

74' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Гудмундссон Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Сьерро Венсан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

69' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Тулуза будет все-таки засчитан.

68' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Тулуза

67' Г О О О О Л - Отличный черпачок правой ногой сделал Даллинга Тийс из команды Тулуза

67' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Удар от ворот произведет Тулуза

65' Сьерро Венсан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Удар от ворот произведет Тулуза

60' Г О О О О О Л - Сьерро Венсан из команды Тулуза забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Лукас Шевалье прыгнул не в ту сторону.

58' Николайсен Расмус нанес удар головой, но Лукас Шевалье спокойно отбил мяч.

57' Кебен Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Сьерро Венсан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Хорошую попытку сделал Даллинга Тийс . Удар в створ, но вратарь начеку

53' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Удар от ворот произведет Тулуза

52' Гудмундссон Габриэль из команды Лилль наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

51' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Г О О О О Л - Мависса Кристиан левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

47' Удар от ворот произведет Лилль

47' Сьерро Венсан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.