Тур: 23. Стадион: Мунисипал. Главный судья: Вернис Матьё
0'
34' Желтая карточкаМагри Франк
0:1
45' ГолХаральдссон Хакон-Арнар
1:1
49' ГолМависса Кристиан
2:1
60' ПенальтиСьерро Венсан
3:1
67' ГолДаллинга Тийс
70' Желтая карточкаСьерро Венсан
90'+6
Ход матча
34'
45'
46'
49'
1:1
60'
2:1
67'
3:1
70'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
2 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 1
-
6 Угловые 8
-
0 Офсайды 1
-
20 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
287 Количество передач 630
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
50
Рестес
Гийом
25
Кебен
Кевин
20
Шмидт
Никлас
19
Магри
Франк
80
Бабика
Шави
- Основной состав
-
50 Рестес ГийомВратарь
-
25 Кебен КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Шмидт НикласПолузащитник
-
19 Магри ФранкПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Бабика ШавиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Арадж ИльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Гбоо ЯннПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Доннум АронПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Карлес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
-
22 Сантос ТиагоЗащитник
-
15 Йоро ЛениЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Языджи ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Уна АдамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Якубех АдамВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
-
32 Буадди АйюбПолузащитник
-
34 Малуда АаронПолузащитник
-
33 Trevis Dago
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Тулуза
Лилль
13 матчей
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
30.8%
61.5%
7.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
92.3%
30.8%
12 побед 4 ничьи 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 12 побед
31 матч
22.6%
29%
48.4%
7 побед 9 ничьих 15 побед
Первый тайм
12.9%
45.2%
41.9%
4 победы 14 ничьих 13 побед
Второй тайм
38.7%
22.6%
38.7%
12 побед 7 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.13
0.69
Среднее время на гол
79
130
Всего голов
26
18
Голов в среднем за матч
1.63
1.2
Среднее время на гол
55
75
Всего голов
43
29
Голов в среднем за матч
1.39
0.94
Тотал матчей
2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
64
96
Бомбардиры внутри турнира
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даллинга Тийс
|8 (1)
|0.35
|Магри Франк
|4
|0.17
|Сьерро Венсан
|3 (2)
|0.13
|Абухляль Закария
|3 (1)
|0.13
|Мависса Кристиан
|2
|0.09
|Хелаберт Сесар
|1
|0.04
|Коста Логан
|1
|0.04
|Шмидт Никлас
|1
|0.04
|Николайсен Расмус
|1
|0.04
|Бабика Шави
|1
|0.04
|Суасо Габриэль
|0
|0
|Кассерес Кристиан
|0
|0
|Деслер Миккел
|0
|0
|Диарра Мусса
|0
|0
|Доннум Арон
|0
|0
|Гбоо Янн
|0
|0
|Бангре Мамади
|0
|0
|Шаиби Фарес
|0
|0
|Сиссоко Ибрагим I
|0
|0
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|11 (1)
|0.48
|Языджи Юсуф
|4
|0.17
|Жегрова Эдон
|3
|0.13
|Диаките Бафоде
|3
|0.13
|Андре Бенжамин
|3
|0.13
|Йоро Лени
|2
|0.09
|Сантос Тиаго
|1
|0.04
|Кабелла Реми
|1
|0.04
|Кавалейру Иван
|1
|0.04
|Уна Адам
|1
|0.04
|Харальдссон Хакон-Арнар
|1
|0.04
|Гомес Анхель
|0
|0
|Исмаили Гонсалвес
|0
|0
|Бенталеб Набиль
|0
|0
Карточки
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доннум Арон
|7
|0
|Сьерро Венсан
|6
|0
|Суасо Габриэль
|5
|0
|Даллинга Тийс
|5
|0
|Коста Логан
|5
|0
|Шмидт Никлас
|4
|0
|Николайсен Расмус
|4
|0
|Магри Франк
|4
|0
|Мартинес Карлес
|3
|0
|Деслер Миккел
|2
|0
|Спирингс Стейн
|2
|0
|Диарра Мусса
|2
|0
|Бангре Мамади
|2
|0
|Рестес Гийом
|2
|0
|Хелаберт Сесар
|1
|0
|Гбоо Янн
|1
|0
|Кассерес Кристиан
|1
|0
|Каманзи Уоррен
|1
|0
|Шаиби Фарес
|1
|0
|Сиссоко Ибрагим I
|1
|0
|Мависса Кристиан
|1
|0
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре Бенжамин
|6
|0
|Рибейро Александро
|4
|1
|Языджи Юсуф
|5
|0
|Сантос Тиаго
|4
|0
|Бенталеб Набиль
|3
|0
|Гомес Анхель
|3
|0
|Диаките Бафоде
|3
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|3
|0
|Паулу Фонсека
|3
|0
|Йоро Лени
|3
|0
|Буадди Айюб
|1
|1
|Дэвид Джонатан
|2
|0
|Исмаили Гонсалвес
|1
|0
|Кавалейру Иван
|1
|0
|Гудмундссон Габриэль
|1
|0
|Жегрова Эдон
|1
|0
Результаты матчей
Тулуза
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Лилль
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
8
9
Тулуза
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Лилль
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
11
2
Упущенные победы
10
20
Тулуза
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
39% (9)
22% (5)
Лилль
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
26% (6)
26% (6)
48% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
43% (10)
43% (10)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
18
29
Голы по времени матча
Забито
14
12
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
3
21%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
14%
6
50%
31-45
4
29%
1
8%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
3
21%
1
8%
76-90
Пропущено
14
16
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
1
7%
3
19%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
3
21%
3
19%
46-60
1
7%
5
31%
61-75
4
29%
3
19%
76-90
Забито
11
21
7 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 9
16 Не забивали 12
2
18%
4
19%
1-15
1
9%
2
10%
16-30
4
36%
8
38%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
3
27%
1
5%
61-75
1
9%
5
24%
76-90
Пропущено
17
4
6 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 3
2
12%
1
25%
1-15
3
18%
1
25%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
2
12%
2
50%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90
Забито
25
33
12 В 1-м тайме 23
13 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 15
7 Не забивали 3
5
20%
5
15%
1-15
1
4%
4
12%
16-30
6
24%
14
42%
31-45
4
16%
2
6%
46-60
5
20%
2
6%
61-75
4
16%
6
18%
76-90
Пропущено
31
20
12 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 5
19 Не пропускали 11
3
10%
4
20%
1-15
4
13%
3
15%
16-30
5
16%
0
0%
31-45
7
23%
3
15%
46-60
3
10%
7
35%
61-75
9
29%
29%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Тулуза
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Тулуза - Бенфика 0:0 Монако - Тулуза 1:2 Бенфика - Тулуза 2:1 Тулуза - Нант 1:2
Реймс - Тулуза 2:3 Тулуза - Ланс 0:2 Руан - Тулуза 3:3 Мец - Тулуза 0:1 Шамбери - Тулуза 0:3 ПСЖ - Тулуза 2:0 Тулуза - Монако 1:2 Тулуза - Ренн 0:0 ЛАСК - Тулуза 1:2 Лион - Тулуза 3:0 Тулуза - Лорьян 1:1 Тулуза - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Ницца - Тулуза 1:0 Лилль - Тулуза 1:1 Тулуза - Ливерпуль 3:2 Тулуза - Гавр 1:2
Лилль
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Лилль - Гавр 3:0 ПСЖ - Лилль 3:1 Лион - Лилль 2:1 Лилль - Клермон 4:0
Монпелье - Лилль 0:0 Расинг Коломбес - Лилль 0:1 Лилль - Лорьян 3:0 Лилль - Голден Лион 12:0 Страсбург - Лилль 2:1 Лилль - ПСЖ 1:1 Лилль - Клаксвик 3:0 Клермон - Лилль 0:0 Лилль - Мец 2:0 Олимпия Любляна - Лилль 0:2 Лион - Лилль 0:2 Лилль - Тулуза 1:1 Слован Братислава - Лилль 1:1 Марсель - Лилль 0:0 Лилль - Монако 2:0 Лилль - Слован Братислава 2:1
Результаты матчей
Тулуза
Лилль
Точный счет
1:1
3 раза 27%
1:2
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
2:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
Точный счет
1:1
5 раз 22%
1:2
5 раз 22%
3:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 43%
0
7 раз 30%
2
3 раза 13%
3
3 раза 13%
1
11 раз 48%
2
6 раз 26%
0
3 раза 13%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Тулуза
Лилль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
38
65
29
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
93
39
39
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
167
Больше Меньше
203
617
914
320
320
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|23
|16
|5
|2
|53 - 19
|53
|2.
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|34 - 18
|43
|3.
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|44 - 34
|41
|4.
|Заявка
|23
|11
|7
|5
|22 - 15
|40
|5.
|Заявка
|23
|10
|8
|5
|33 - 20
|38
|6.
|1:0 Заявка
|23
|10
|7
|6
|35 - 26
|37
|7.
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|30 - 24
|36
|8.
|Заявка
|23
|10
|4
|9
|30 - 31
|34
|9.
|Заявка
|22
|7
|9
|6
|29 - 24
|30
|10.
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|25 - 35
|28
|11.
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|25 - 31
|26
|12.
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|23 - 34
|25
|13.
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|23 - 35
|25
|14.
|Заявка
|23
|5
|9
|9
|24 - 30
|24
|15.
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|28 - 29
|22
|16.
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|31 - 44
|22
|17.
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|19 - 37
|17
|18.
|Заявка
|23
|3
|8
|12
|18 - 40
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 4
|26
|2.
|0:1 Заявка
|12
|8
|2
|2
|30 - 12
|26
|3.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|14 - 5
|25
|4.
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|18 - 6
|23
|5.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|18 - 7
|22
|6.
|1:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|25 - 16
|21
|7.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 12
|20
|8.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 11
|19
|9.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 13
|17
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 17
|15
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 19
|15
|12.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 12
|14
|13.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 21
|13
|14.
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|17 - 14
|13
|15.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|16.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 14
|11
|17.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 15
|7
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|11
|8
|3
|0
|23 - 7
|27
|2.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|26 - 23
|22
|3.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|16 - 11
|21
|4.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|17 - 18
|17
|5.
|1:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|10 - 10
|16
|6.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 12
|16
|7.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|8 - 10
|15
|8.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 17
|15
|9.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|10 - 16
|13
|10.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|9 - 17
|13
|11.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|12 - 16
|12
|12.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 23
|11
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 18
|10
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 25
|10
|15.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|11 - 18
|10
|16.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 15
|9
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 23
|9
|18.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 18
|7
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|21 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|12
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|11 (2)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (1)
|Тулуза
|Даллинга Тийс
|8 (1)
|Монако
|Закария Денис
|1 9
|Реймс
|Фоке Томас
|1 8
|Ланс
|Медина Факундо
|9
|Монако
|Головин Александр
|1 7
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Тулуза 3:1 Лилль
Исход игры
Тулуза
10.3% (12)
Ничья
26.5% (31)
Лилль
63.2% (74)
Тотал 2.5
Больше
48.7% (56)
Меньше
51.3% (59)
Обе команды забьют
Да
72.17% (83)
Нет
27.83% (32)
Популярный счёт
1:2 Лилль
36.8% (43)
1:1 Ничья
23.1% (27)
0:1 Лилль
17.9% (21)
0:2 Лилль
6.8% (8)
2:1 Тулуза
6% (7)
2:2 Ничья
2.6% (3)
1:0 Тулуза
1.7% (2)
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