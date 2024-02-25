Тур: 23. Стадион: Альянц Ривьера. Главный судья: Хадж Хаким
0'
8' Желтая карточкаТюрам Кефрен
30' Желтая карточкаГоналон Максим
45' Желтая карточкаДанте Бонфим
0:0
45' Не забитый пенальтиНиколсон Шамар
Ход матча
8'
30'
45'
45'
0:0
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
11 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 5
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
271 Количество передач 185
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Бар
Мельвен
19
Тюрам
Кефрен
28
Будауи
Хишем
29
Гессан
Эванн
99
Диао
Мори
17
Пельмар
Анди
21
Ожье
Флоран
25
Гастьен
Йоан
10
Чам
Мухаммед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Гессан ЭваннНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Дюпе МаксимВратарь
- Защитник
-
15 Перро РоменЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Бальде АлиуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Лоше ТомНападающий
-
Главный тренер: Фариоли Франческо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
-
99 Диао МориВратарь
-
17 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Чам МухаммедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
97 Жаке ДжеремиВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Конате ШейкЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гастьен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Ницца
Клермон
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.67
1.33
Среднее время на гол
135
67
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
0.83
1.17
Тотал матчей
2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
Среднее время на гол
108
77
Бомбардиры внутри турнира
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моффи Теремас
|6 (1)
|0.26
|Лаборд Гаэтан
|4 (1)
|0.17
|Гессан Эванн
|4 (1)
|0.17
|Бога Жереми
|3
|0.13
|Будауи Хишем
|2
|0.09
|Аталь Юсеф
|1
|0.04
|Лоше Том
|1
|0.04
|Сансон Морган
|0
|0
|Бар Мельвен
|0
|0
|Данте Бонфим
|0
|0
|Тодибо Жан-Клер
|0
|0
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Николсон Шамар
|3
|0.13
|Чам Мухаммед
|3 (1)
|0.13
|Аллевина Джим
|2
|0.09
|Конате Шейк
|2
|0.09
|Маньен Йоанн
|2
|0.09
|Киэ Грежон
|2 (1)
|0.09
|Гоналон Максим
|1
|0.04
|Ожье Флоран
|1
|0.04
|Ветеска Матеуш
|1
|0.04
|Матсима Крислен
|1
|0.04
|Бутубба Биляль
|0
|0
|Кофрие Максимилиано
|0
|0
|Сейду Алиду
|0
|0
Карточки
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ндайишимийе Юссуф
|6
|1
|Данте Бонфим
|5
|1
|Бар Мельвен
|5
|0
|Будауи Хишем
|4
|0
|Тюрам Кефрен
|4
|0
|Лотомба Жордан
|3
|0
|Тодибо Жан-Клер
|1
|1
|Сансон Морган
|2
|0
|Аталь Юсеф
|2
|0
|Моффи Теремас
|2
|0
|Бога Жереми
|1
|0
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|Росарио Пабло
|1
|0
|Перро Ромен
|1
|0
|Булка Марцин
|1
|0
|Гессан Эванн
|1
|0
|Лоше Том
|1
|0
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кофрие Максимилиано
|5
|2
|Сейду Алиду
|6
|1
|Гоналон Максим
|4
|0
|Гастьен Йоан
|4
|0
|Конате Шейк
|4
|0
|Рашани Эльбасан
|2
|1
|Гастьен Паскаль
|2
|1
|Вивальдо Боргес до Сантос Нето
|1
|1
|Зеффан Мехди
|2
|0
|Диао Мори
|2
|0
|Николсон Шамар
|2
|0
|Чам Мухаммед
|2
|0
|Кейта Хабиб
|2
|0
|Ожье Флоран
|1
|0
|Киэ Грежон
|1
|0
|Бутубба Биляль
|1
|0
|Пельмар Анди
|1
|0
Результаты матчей
Ницца
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Клермон
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
6
Ницца
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Клермон
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
9% (1)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
7
13
Упущенные победы
7
3
Ницца
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (7)
64% (14)
5% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
41% (9)
23% (5)
Клермон
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (6)
36% (8)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
32% (7)
32% (7)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
9
14
Упущенные победы
10
9
Голы по времени матча
Забито
13
11
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
0
0%
2
18%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
3
23%
3
27%
31-45
2
15%
2
18%
46-60
3
23%
1
9%
61-75
4
31%
2
18%
76-90
Пропущено
6
20
1 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 9
0
0%
5
25%
1-15
1
17%
4
20%
16-30
0
0%
5
25%
31-45
1
17%
3
15%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
4
67%
2
10%
76-90
Забито
8
6
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
16 Не забивали 17
1
13%
2
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
3
38%
2
33%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
10
15
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
10%
1
7%
1-15
3
30%
1
7%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
2
20%
4
27%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
2
20%
4
27%
76-90
Забито
21
17
6 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 6
7 Не забивали 10
1
5%
4
24%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
3
14%
3
18%
31-45
3
14%
4
24%
46-60
6
29%
3
18%
61-75
6
29%
2
12%
76-90
Пропущено
16
35
7 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 13
10 Не пропускали 17
1
6%
6
17%
1-15
4
25%
5
14%
16-30
2
13%
7
20%
31-45
3
19%
7
20%
46-60
0
0%
4
11%
61-75
6
38%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ницца
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Лион - Ницца 1:0 Ницца - Монако 2:3 Монпелье - Ницца 1:4 Брест - Ницца 0:0
Ницца - Мец 1:0 Бордо - Ницца 2:3 Ренн - Ницца 2:0 Ницца - Осер 0:0 Ницца - Ланс 2:0 Гавр - Ницца 3:1 Ницца - Реймс 2:1 Нант - Ницца 1:0 Ницца - Тулуза 1:0 Монпелье - Ницца 0:0 Ницца - Ренн 2:0 Клермон - Ницца 0:1 Ницца - Марсель 1:0 Мец - Ницца 0:1 Ницца - Брест 0:0 Монако - Ницца 0:1
Клермон
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Ренн - Клермон 3:1 Клермон - Брест 1:1 Лилль - Клермон 4:0 Клермон - Страсбург 1:1
Клермон - Страсбург 1:3 Нант - Клермон 1:2 Мец - Клермон 1:1 Клермон - Ренн 1:3 Марсель - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 0:0 Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Клермон 1:1 Клермон - Ланс 0:3 Клермон - Лорьян 1:0 Страсбург - Клермон 0:0 Клермон - Ницца 0:1 Лион - Клермон 1:2 Клермон - Родез 0:0 Клермон - ПСЖ 0:0 Гавр - Клермон 2:1
Результаты матчей
Ницца
Клермон
Точный счет
1:0
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
0:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
Точный счет
0:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
3
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
Точный счет
1:0
5 раз 23%
0:0
4 раза 18%
2:0
4 раза 18%
0:1
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 14%
0:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 41%
0
7 раз 32%
2
5 раз 23%
3
1 раз 5%
0
10 раз 45%
1
8 раз 36%
2
4 раза 18%
Тоталы голов в матче
Ницца
Клермон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
56
56
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
74
110
38
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
157
Больше Меньше
1210
616
418
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|16
|5
|1
|53 - 18
|53
|2.
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|34 - 18
|43
|3.
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|44 - 34
|41
|4.
|0:0 Заявка
|23
|11
|7
|5
|22 - 15
|40
|5.
|1:3 Заявка
|23
|10
|8
|5
|33 - 20
|38
|6.
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|30 - 24
|36
|7.
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|34 - 26
|34
|8.
|1:0 Заявка
|23
|10
|4
|9
|29 - 30
|34
|9.
|Заявка
|22
|7
|9
|6
|29 - 24
|30
|10.
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|25 - 35
|28
|11.
|3:1 Заявка
|23
|6
|8
|9
|25 - 31
|26
|12.
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|23 - 34
|25
|13.
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|23 - 35
|25
|14.
|0:1 Заявка
|23
|5
|9
|9
|23 - 29
|24
|15.
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|28 - 29
|22
|16.
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|31 - 44
|22
|17.
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|19 - 37
|17
|18.
|0:0 Заявка
|23
|3
|8
|12
|18 - 40
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|30 - 11
|26
|2.
|1:3 Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 4
|26
|3.
|0:0 Заявка
|12
|7
|4
|1
|14 - 5
|25
|4.
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|18 - 6
|23
|5.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|18 - 7
|22
|6.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|25 - 16
|21
|7.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 12
|20
|8.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 11
|19
|9.
|1:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 13
|17
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 17
|15
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 19
|15
|12.
|0:1 Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 11
|14
|13.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 21
|13
|14.
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|17 - 14
|13
|15.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|16.
|3:1 Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 14
|11
|17.
|0:0 Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 15
|7
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|23 - 7
|27
|2.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|26 - 23
|22
|3.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|16 - 11
|21
|4.
|1:0 Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 17
|17
|5.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 12
|16
|6.
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|8 - 10
|15
|7.
|3:1 Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 17
|15
|8.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 10
|13
|9.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|10 - 16
|13
|10.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|9 - 17
|13
|11.
|1:3 Заявка
|12
|2
|6
|4
|12 - 16
|12
|12.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 23
|11
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 18
|10
|14.
|0:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 25
|10
|15.
|0:1 Заявка
|12
|1
|7
|4
|11 - 18
|10
|16.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 15
|9
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 23
|9
|18.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 18
|7
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|21 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|12
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|11 (2)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (1)
|Тулуза
|Даллинга Тийс
|8 (1)
|Монако
|Закария Денис
|1 9
|Реймс
|Фоке Томас
|1 8
|Ланс
|Медина Факундо
|9
|Монако
|Головин Александр
|1 7
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ницца 0:0 Клермон
Исход игры
Ницца
94% (109)
Ничья
4.3% (5)
Клермон
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
31.3% (36)
Меньше
68.7% (79)
Обе команды забьют
Да
33.91% (39)
Нет
66.09% (76)
Популярный счёт
2:0 Ницца
42.2% (49)
2:1 Ницца
25% (29)
1:0 Ницца
21.6% (25)
1:1 Ничья
4.3% (5)
3:1 Ницца
1.7% (2)
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