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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Хадж Хаким
Ницца
0:0
Второй тайм: 67'
Клермон
0'
8' Желтая карточка
Тюрам Кефрен
30' Желтая карточка
Гоналон Максим
45' Желтая карточка
Данте Бонфим
0:0
45' Не забитый пенальти
Николсон Шамар

Ход матча

8'
Тюрам Кефрен
 
30'
 
Гоналон Максим
45'
Данте Бонфим
 
45'
0:0
Николсон Шамар
46'
 
Кейта Хабиб
Гоналон Максим
61'
 
Виржинюс Алан
Аллевина Джим
61'
Моффи Теремас
Бога Жереми
 
61'
Росарио Пабло
Будауи Хишем
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 11 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 271 Количество передач 185
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 116
Ницца 94% (109)
X 4.3% (5)
Клермон 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ницца
Ничья
Клермон
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Булка
Марцин
23
Лотомба
Жордан
6
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
19
Тюрам
Кефрен
28
Будауи
Хишем
18
Клод-Морис
Алексис
25
Чо
Мохамед-Али
29
Гессан
Эванн
7
Бога
Жереми
99
Диао
Мори
17
Пельмар
Анди
4
Матсима
Крислен
21
Ожье
Флоран
3
Вивальдо
Боргес
до
Сантос
Нето
12
Гоналон
Максим
25
Гастьен
Йоан
8
Бутубба
Биляль
10
Чам
Мухаммед
11
Аллевина
Джим
23
Николсон
Шамар
Ницца
4-3-3
Клермон
4-2-3-1

История личных встреч

Ницца
Клермон

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

Л1
0:1
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
1:2
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
1.33

Среднее время на гол

135
67

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

0.83
1.17

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3

Среднее время на гол

108
77

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 6 (1) 0.26
Лаборд Гаэтан 4 (1) 0.17
Гессан Эванн 4 (1) 0.17
Бога Жереми 3 0.13
Будауи Хишем 2 0.09
Аталь Юсеф 1 0.04
Лоше Том 1 0.04
Сансон Морган 0 0
Бар Мельвен 0 0
Данте Бонфим 0 0
Тодибо Жан-Клер 0 0
Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Николсон Шамар 3 0.13
Чам Мухаммед 3 (1) 0.13
Аллевина Джим 2 0.09
Конате Шейк 2 0.09
Маньен Йоанн 2 0.09
Киэ Грежон 2 (1) 0.09
Гоналон Максим 1 0.04
Ожье Флоран 1 0.04
Ветеска Матеуш 1 0.04
Матсима Крислен 1 0.04
Бутубба Биляль 0 0
Кофрие Максимилиано 0 0
Сейду Алиду 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндайишимийе Юссуф 6 1
Данте Бонфим 5 1
Бар Мельвен 5 0
Будауи Хишем 4 0
Тюрам Кефрен 4 0
Лотомба Жордан 3 0
Тодибо Жан-Клер 1 1
Сансон Морган 2 0
Аталь Юсеф 2 0
Моффи Теремас 2 0
Бога Жереми 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Росарио Пабло 1 0
Перро Ромен 1 0
Булка Марцин 1 0
Гессан Эванн 1 0
Лоше Том 1 0
Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кофрие Максимилиано 5 2
Сейду Алиду 6 1
Гоналон Максим 4 0
Гастьен Йоан 4 0
Конате Шейк 4 0
Рашани Эльбасан 2 1
Гастьен Паскаль 2 1
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 1 1
Зеффан Мехди 2 0
Диао Мори 2 0
Николсон Шамар 2 0
Чам Мухаммед 2 0
Кейта Хабиб 2 0
Ожье Флоран 1 0
Киэ Грежон 1 0
Бутубба Биляль 1 0
Пельмар Анди 1 0

Результаты матчей

Ницца
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Клермон
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
6
Ницца
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Клермон
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
9% (1)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

7
13

Упущенные победы

7
3
Ницца
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (7)
64% (14)
5% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
41% (9)
23% (5)
Клермон
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (6)
36% (8)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
32% (7)
32% (7)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

9
14

Упущенные победы

10
9

Голы по времени матча

Забито

13
11
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
0
0%
2
18%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
3
23%
3
27%
31-45
2
15%
2
18%
46-60
3
23%
1
9%
61-75
4
31%
2
18%
76-90

Пропущено

6
20
1 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 9
0
0%
5
25%
1-15
1
17%
4
20%
16-30
0
0%
5
25%
31-45
1
17%
3
15%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
4
67%
2
10%
76-90

Забито

8
6
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
16 Не забивали 17
1
13%
2
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
3
38%
2
33%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

10
15
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
10%
1
7%
1-15
3
30%
1
7%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
2
20%
4
27%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
2
20%
4
27%
76-90

Забито

21
17
6 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 6
7 Не забивали 10
1
5%
4
24%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
3
14%
3
18%
31-45
3
14%
4
24%
46-60
6
29%
3
18%
61-75
6
29%
2
12%
76-90

Пропущено

16
35
7 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 13
10 Не пропускали 17
1
6%
6
17%
1-15
4
25%
5
14%
16-30
2
13%
7
20%
31-45
3
19%
7
20%
46-60
0
0%
4
11%
61-75
6
38%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Лион - Ницца 1:0 Ницца - Монако 2:3 Монпелье - Ницца 1:4 Брест - Ницца 0:0
Ницца - Мец 1:0 Бордо - Ницца 2:3 Ренн - Ницца 2:0 Ницца - Осер 0:0 Ницца - Ланс 2:0 Гавр - Ницца 3:1 Ницца - Реймс 2:1 Нант - Ницца 1:0 Ницца - Тулуза 1:0 Монпелье - Ницца 0:0 Ницца - Ренн 2:0 Клермон - Ницца 0:1 Ницца - Марсель 1:0 Мец - Ницца 0:1 Ницца - Брест 0:0 Монако - Ницца 0:1
Клермон
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Ренн - Клермон 3:1 Клермон - Брест 1:1 Лилль - Клермон 4:0 Клермон - Страсбург 1:1
Клермон - Страсбург 1:3 Нант - Клермон 1:2 Мец - Клермон 1:1 Клермон - Ренн 1:3 Марсель - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 0:0 Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Клермон 1:1 Клермон - Ланс 0:3 Клермон - Лорьян 1:0 Страсбург - Клермон 0:0 Клермон - Ницца 0:1 Лион - Клермон 1:2 Клермон - Родез 0:0 Клермон - ПСЖ 0:0 Гавр - Клермон 2:1

Результаты матчей

Ницца
Клермон

Точный счет

1:0
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
0:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%

Точный счет

0:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
3
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%

Точный счет

1:0
5 раз 23%
0:0
4 раза 18%
2:0
4 раза 18%
0:1
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 14%
0:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 41%
0
7 раз 32%
2
5 раз 23%
3
1 раз 5%
0
10 раз 45%
1
8 раз 36%
2
4 раза 18%

Тоталы голов в матче

Ницца
Клермон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
5
6
5
6
1.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
7
4
1
10
1.5
3
8
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
7
0.5
Больше Меньше
12
10
6
16
1.5
4
18
1
21
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 22 16 5 1 53 - 18 53
2.
Брест
 Заявка 23 12 7 4 34 - 18 43
3.
Монако
 Заявка 23 12 5 6 44 - 34 41
4.
Ницца
 0:0 Заявка 23 11 7 5 22 - 15 40
5.
Лилль
 1:3 Заявка 23 10 8 5 33 - 20 38
6.
Ланс
 Заявка 23 10 6 7 30 - 24 36
7.
Ренн
 Заявка 22 9 7 6 34 - 26 34
8.
Реймс
 1:0 Заявка 23 10 4 9 29 - 30 34
9.
Марсель
 Заявка 22 7 9 6 29 - 24 30
10.
Лион
 Заявка 23 8 4 11 25 - 35 28
11.
Тулуза
 3:1 Заявка 23 6 8 9 25 - 31 26
12.
Нант
 Заявка 23 7 4 12 23 - 34 25
13.
Страсбург
 Заявка 23 6 7 10 23 - 35 25
14.
Гавр
 0:1 Заявка 23 5 9 9 23 - 29 24
15.
Монпелье
 Заявка 22 5 8 9 28 - 29 22
16.
Лорьян
 Заявка 23 5 7 11 31 - 44 22
17.
Мец
 Заявка 23 4 5 14 19 - 37 17
18.
Клермон
 0:0 Заявка 23 3 8 12 18 - 40 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 11 8 2 1 30 - 11 26
2.
Лилль
 1:3 Заявка 11 8 2 1 21 - 4 26
3.
Ницца
 0:0 Заявка 12 7 4 1 14 - 5 25
4.
Марсель
 Заявка 11 6 5 0 18 - 6 23
5.
Брест
 Заявка 11 6 4 1 18 - 7 22
6.
Ренн
 Заявка 12 6 3 3 25 - 16 21
7.
Ланс
 Заявка 11 6 2 3 19 - 12 20
8.
Монако
 Заявка 11 6 1 4 18 - 11 19
9.
Реймс
 1:0 Заявка 11 5 2 4 13 - 13 17
10.
Страсбург
 Заявка 12 4 3 5 14 - 17 15
11.
Лион
 Заявка 12 4 3 5 15 - 19 15
12.
Гавр
 0:1 Заявка 11 4 2 5 12 - 11 14
13.
Лорьян
 Заявка 12 3 4 5 19 - 21 13
14.
Монпелье
 Заявка 12 2 7 3 17 - 14 13
15.
Нант
 Заявка 12 3 3 6 14 - 17 12
16.
Тулуза
 3:1 Заявка 11 2 5 4 14 - 14 11
17.
Клермон
 0:0 Заявка 11 1 4 6 6 - 15 7
18.
Мец
 Заявка 11 1 3 7 9 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 11 8 3 0 23 - 7 27
2.
Монако
 Заявка 12 6 4 2 26 - 23 22
3.
Брест
 Заявка 12 6 3 3 16 - 11 21
4.
Реймс
 1:0 Заявка 12 5 2 5 16 - 17 17
5.
Ланс
 Заявка 12 4 4 4 11 - 12 16
6.
Ницца
 0:0 Заявка 11 4 3 4 8 - 10 15
7.
Тулуза
 3:1 Заявка 12 4 3 5 11 - 17 15
8.
Ренн
 Заявка 10 3 4 3 9 - 10 13
9.
Лион
 Заявка 11 4 1 6 10 - 16 13
10.
Нант
 Заявка 11 4 1 6 9 - 17 13
11.
Лилль
 1:3 Заявка 12 2 6 4 12 - 16 12
12.
Мец
 Заявка 12 3 2 7 10 - 23 11
13.
Страсбург
 Заявка 11 2 4 5 9 - 18 10
14.
Клермон
 0:0 Заявка 12 2 4 6 12 - 25 10
15.
Гавр
 0:1 Заявка 12 1 7 4 11 - 18 10
16.
Монпелье
 Заявка 10 3 1 6 11 - 15 9
17.
Лорьян
 Заявка 11 2 3 6 12 - 23 9
18.
Марсель
 Заявка 11 1 4 6 11 - 18 7
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Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 21 (4)
Лион Ляказетт Александр 12
Лилль Дэвид Джонатан 11 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Тулуза Даллинга Тийс 8 (1)
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Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 9
Реймс Фоке Томас 1 8
Ланс Медина Факундо 9
Монако Головин Александр 1 7
Брест Брассье Лилиан 1 7
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    Прогнозы 116
    Ницца 94% (109)
    X 4.3% (5)
    Клермон 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ницца
    Ничья
    Клермон
    8.50
    4.40
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    8.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ницца 0:0 Клермон

    Исход игры
    Ницца
    94% (109)
    Ничья
    4.3% (5)
    Клермон
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.3% (36)
    Меньше
    68.7% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    33.91% (39)
    Нет
    66.09% (76)
    Популярный счёт
    2:0 Ницца
    42.2% (49)
    2:1 Ницца
    25% (29)
    1:0 Ницца
    21.6% (25)
    1:1 Ничья
    4.3% (5)
    3:1 Ницца
    1.7% (2)
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