Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

52' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' ОН ПРОМАЗАЛ - Николсон Шамар пробил пенальти, но вратарь отбил в поле.

50' Данте Бонфим получил желтую карточку от судьи

50' После проверки VAR судья изменил решение - Клермон пробьет пенальти!

47' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Клермон

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Булка Марцин взял и забрал мяч на выходе

44' Хорошую попытку сделал Бутубба Биляль . Удар в створ, но вратарь начеку

44' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Клермон

41' Бога Жереми оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Клод-Морис Алексис пробует нанести удар издали, но Mory Diaw держит все под контролем

40' Удар от ворот произведет Клермон

40' Чо Мохамед-Али не смог попасть в створ ударом издали

39' Удар от ворот произведет Клермон

38' Матч возобновлен

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Матч возобновлен

34' Ох, нехорошо это выглядит. Гоналон Максим получил травму и медбригада забирает его с поля.

34' Гоналон Максим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Гоналон Максим получил желтую карточку от судьи

29' Матч возобновится спорным мячом

29' Ох, нехорошо это выглядит. Гоналон Максим получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Гоналон Максим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Удар от ворот произведет Клермон

26' Диао Мори взял и забрал мяч на выходе

24' Бутубба Биляль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Удар от ворот произведет Клермон

19' Клод-Морис Алексис не смог попасть в створ ударом издали

18' Чо Мохамед-Али оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Клермон

16' Клод-Морис Алексис не смог попасть в створ ударом издали

16' Тодибо Жан-Клер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Игра в одни ворота сейчас. Ницца доминирует и владеет мячом

14' Удар от ворот произведет Клермон

14' Будауи Хишем оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Бога Жереми навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Чам Мухаммед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Матч возобновлен

9' Ох, нехорошо это выглядит. Гоналон Максим получил травму и медбригада забирает его с поля.

8' Судья подбегает и показывает Тюрам Кефрен из команды Ницца отложенную желтую карточку за фол.

8' Гастьен Йоан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Аллевина Джим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Тодибо Жан-Клер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Гоналон Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Удар от ворот произведет Клермон

5' Тюрам Кефрен не смог попасть в створ ударом издали

5' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Диао Мори взял и забрал мяч на выходе

2' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Ницца начинает с центра поля