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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Хадж Хаким
Ницца
0:0
Конец матча
Клермон
0'
8' Желтая карточка
Тюрам Кефрен
30' Желтая карточка
Гоналон Максим
45' Желтая карточка
Данте Бонфим
0:0
45' Не забитый пенальти
Николсон Шамар
90'+4

Ход матча

8'
Тюрам Кефрен
 
30'
 
Гоналон Максим
45'
Данте Бонфим
 
45'
0:0
Николсон Шамар
46'
 
Кейта Хабиб
Гоналон Максим
61'
 
Виржинюс Алан
Аллевина Джим
61'
Моффи Теремас
Бога Жереми
 
61'
Росарио Пабло
Будауи Хишем
 
73'
 
Андрич Комнен
Николсон Шамар
73'
 
Маньен Йоанн
Гастьен Йоан
73'
Лаборд Гаэтан
Чо Мохамед-Али
 
73'
Розье Валентен
Лотомба Жордан
 
82'
 
Конате Шейк
Бутубба Биляль
82'
Ндайишимийе Юссуф
Клод-Морис Алексис
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 13 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 546 Количество передач 420
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
Ницца 94% (109)
X 4.3% (5)
Клермон 1.7% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Булка
Марцин
23
Лотомба
Жордан
6
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
19
Тюрам
Кефрен
28
Будауи
Хишем
18
Клод-Морис
Алексис
25
Чо
Мохамед-Али
29
Гессан
Эванн
7
Бога
Жереми
99
Диао
Мори
17
Пельмар
Анди
4
Матсима
Крислен
21
Ожье
Флоран
3
Вивальдо
Боргес
до
Сантос
Нето
12
Гоналон
Максим
25
Гастьен
Йоан
8
Бутубба
Биляль
10
Чам
Мухаммед
11
Аллевина
Джим
23
Николсон
Шамар
Ницца
4-3-3
Клермон
4-2-3-1

История личных встреч

Ницца
Клермон

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

Л1
0:1
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
1:2
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
1.33

Среднее время на гол

135
67

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

0.83
1.17

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3

Среднее время на гол

108
77

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 6 (1) 0.26
Лаборд Гаэтан 4 (1) 0.17
Гессан Эванн 4 (1) 0.17
Бога Жереми 3 0.13
Будауи Хишем 2 0.09
Аталь Юсеф 1 0.04
Лоше Том 1 0.04
Сансон Морган 0 0
Бар Мельвен 0 0
Данте Бонфим 0 0
Тодибо Жан-Клер 0 0
Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Николсон Шамар 3 0.13
Чам Мухаммед 3 (1) 0.13
Аллевина Джим 2 0.09
Конате Шейк 2 0.09
Маньен Йоанн 2 0.09
Киэ Грежон 2 (1) 0.09
Гоналон Максим 1 0.04
Ожье Флоран 1 0.04
Ветеска Матеуш 1 0.04
Матсима Крислен 1 0.04
Бутубба Биляль 0 0
Кофрие Максимилиано 0 0
Сейду Алиду 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндайишимийе Юссуф 6 1
Данте Бонфим 5 1
Бар Мельвен 5 0
Будауи Хишем 4 0
Тюрам Кефрен 4 0
Лотомба Жордан 3 0
Тодибо Жан-Клер 1 1
Сансон Морган 2 0
Аталь Юсеф 2 0
Моффи Теремас 2 0
Бога Жереми 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Росарио Пабло 1 0
Перро Ромен 1 0
Булка Марцин 1 0
Гессан Эванн 1 0
Лоше Том 1 0
Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кофрие Максимилиано 5 2
Сейду Алиду 6 1
Гоналон Максим 4 0
Гастьен Йоан 4 0
Конате Шейк 4 0
Рашани Эльбасан 2 1
Гастьен Паскаль 2 1
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 1 1
Зеффан Мехди 2 0
Диао Мори 2 0
Николсон Шамар 2 0
Чам Мухаммед 2 0
Кейта Хабиб 2 0
Ожье Флоран 1 0
Киэ Грежон 1 0
Бутубба Биляль 1 0
Пельмар Анди 1 0

Результаты матчей

Ницца
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (3)
75% (9)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Клермон
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
6
Ницца
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Клермон
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

7
13

Упущенные победы

7
3
Ницца
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
30% (7)
65% (15)
4% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
43% (10)
22% (5)
Клермон
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
35% (8)
30% (7)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

9
14

Упущенные победы

10
9

Голы по времени матча

Забито

13
11
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
14 Не забивали 16
0
0%
2
18%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
3
23%
3
27%
31-45
2
15%
2
18%
46-60
3
23%
1
9%
61-75
4
31%
2
18%
76-90

Пропущено

6
20
1 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 9
0
0%
5
25%
1-15
1
17%
4
20%
16-30
0
0%
5
25%
31-45
1
17%
3
15%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
4
67%
2
10%
76-90

Забито

8
6
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
17 Не забивали 18
1
13%
2
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
3
38%
2
33%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

10
15
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
10%
1
7%
1-15
3
30%
1
7%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
2
20%
4
27%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
2
20%
4
27%
76-90

Забито

21
17
6 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 6
8 Не забивали 11
1
5%
4
24%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
3
14%
3
18%
31-45
3
14%
4
24%
46-60
6
29%
3
18%
61-75
6
29%
2
12%
76-90

Пропущено

16
35
7 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 13
10 Не пропускали 17
1
6%
6
17%
1-15
4
25%
5
14%
16-30
2
13%
7
20%
31-45
3
19%
7
20%
46-60
0
0%
4
11%
61-75
6
38%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Лион - Ницца 1:0 Ницца - Монако 2:3 Монпелье - Ницца 1:4 Брест - Ницца 0:0
Ницца - Мец 1:0 Бордо - Ницца 2:3 Ренн - Ницца 2:0 Ницца - Осер 0:0 Ницца - Ланс 2:0 Гавр - Ницца 3:1 Ницца - Реймс 2:1 Нант - Ницца 1:0 Ницца - Тулуза 1:0 Монпелье - Ницца 0:0 Ницца - Ренн 2:0 Клермон - Ницца 0:1 Ницца - Марсель 1:0 Мец - Ницца 0:1 Ницца - Брест 0:0 Монако - Ницца 0:1
Клермон
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Ренн - Клермон 3:1 Клермон - Брест 1:1 Лилль - Клермон 4:0 Клермон - Страсбург 1:1
Клермон - Страсбург 1:3 Нант - Клермон 1:2 Мец - Клермон 1:1 Клермон - Ренн 1:3 Марсель - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 0:0 Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Клермон 1:1 Клермон - Ланс 0:3 Клермон - Лорьян 1:0 Страсбург - Клермон 0:0 Клермон - Ницца 0:1 Лион - Клермон 1:2 Клермон - Родез 0:0 Клермон - ПСЖ 0:0 Гавр - Клермон 2:1

Результаты матчей

Ницца
Клермон

Точный счет

0:0
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%

Точный счет

0:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
3
1 раз 9%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%

Точный счет

0:0
5 раз 22%
1:0
5 раз 22%
2:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 39%
0
8 раз 35%
2
5 раз 22%
3
1 раз 4%
0
11 раз 48%
1
8 раз 35%
2
4 раза 17%

Тоталы голов в матче

Ницца
Клермон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
5
6
5
7
1.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
7
5
1
10
1.5
3
9
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
8
0.5
Больше Меньше
12
11
6
17
1.5
4
19
1
22
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 0:1 Заявка 23 16 5 2 53 - 19 53
2.
Брест
 Заявка 23 12 7 4 34 - 18 43
3.
Монако
 Заявка 23 12 5 6 44 - 34 41
4.
Ницца
 Заявка 23 11 7 5 22 - 15 40
5.
Лилль
 Заявка 23 10 8 5 33 - 20 38
6.
Ренн
 1:0 Заявка 23 10 7 6 35 - 26 37
7.
Ланс
 Заявка 23 10 6 7 30 - 24 36
8.
Реймс
 Заявка 23 10 4 9 30 - 31 34
9.
Марсель
 Заявка 22 7 9 6 29 - 24 30
10.
Лион
 Заявка 23 8 4 11 25 - 35 28
11.
Тулуза
 Заявка 23 6 8 9 25 - 31 26
12.
Нант
 Заявка 23 7 4 12 23 - 34 25
13.
Страсбург
 Заявка 23 6 7 10 23 - 35 25
14.
Гавр
 Заявка 23 5 9 9 24 - 30 24
15.
Монпелье
 Заявка 22 5 8 9 28 - 29 22
16.
Лорьян
 Заявка 23 5 7 11 31 - 44 22
17.
Мец
 Заявка 23 4 5 14 19 - 37 17
18.
Клермон
 Заявка 23 3 8 12 18 - 40 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 11 8 2 1 21 - 4 26
2.
ПСЖ
 0:1 Заявка 12 8 2 2 30 - 12 26
3.
Ницца
 Заявка 12 7 4 1 14 - 5 25
4.
Марсель
 Заявка 11 6 5 0 18 - 6 23
5.
Брест
 Заявка 11 6 4 1 18 - 7 22
6.
Ренн
 1:0 Заявка 12 6 3 3 25 - 16 21
7.
Ланс
 Заявка 11 6 2 3 19 - 12 20
8.
Монако
 Заявка 11 6 1 4 18 - 11 19
9.
Реймс
 Заявка 11 5 2 4 13 - 13 17
10.
Страсбург
 Заявка 12 4 3 5 14 - 17 15
11.
Лион
 Заявка 12 4 3 5 15 - 19 15
12.
Гавр
 Заявка 11 4 2 5 13 - 12 14
13.
Лорьян
 Заявка 12 3 4 5 19 - 21 13
14.
Монпелье
 Заявка 12 2 7 3 17 - 14 13
15.
Нант
 Заявка 12 3 3 6 14 - 17 12
16.
Тулуза
 Заявка 11 2 5 4 14 - 14 11
17.
Клермон
 Заявка 11 1 4 6 6 - 15 7
18.
Мец
 Заявка 11 1 3 7 9 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 0:1 Заявка 11 8 3 0 23 - 7 27
2.
Монако
 Заявка 12 6 4 2 26 - 23 22
3.
Брест
 Заявка 12 6 3 3 16 - 11 21
4.
Реймс
 Заявка 12 5 2 5 17 - 18 17
5.
Ренн
 1:0 Заявка 11 4 4 3 10 - 10 16
6.
Ланс
 Заявка 12 4 4 4 11 - 12 16
7.
Ницца
 Заявка 11 4 3 4 8 - 10 15
8.
Тулуза
 Заявка 12 4 3 5 11 - 17 15
9.
Лион
 Заявка 11 4 1 6 10 - 16 13
10.
Нант
 Заявка 11 4 1 6 9 - 17 13
11.
Лилль
 Заявка 12 2 6 4 12 - 16 12
12.
Мец
 Заявка 12 3 2 7 10 - 23 11
13.
Страсбург
 Заявка 11 2 4 5 9 - 18 10
14.
Клермон
 Заявка 12 2 4 6 12 - 25 10
15.
Гавр
 Заявка 12 1 7 4 11 - 18 10
16.
Монпелье
 Заявка 10 3 1 6 11 - 15 9
17.
Лорьян
 Заявка 11 2 3 6 12 - 23 9
18.
Марсель
 Заявка 11 1 4 6 11 - 18 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 21 (4)
Лион Ляказетт Александр 12
Лилль Дэвид Джонатан 11 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Тулуза Даллинга Тийс 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 9
Реймс Фоке Томас 1 8
Ланс Медина Факундо 9
Монако Головин Александр 1 7
Брест Брассье Лилиан 1 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 94'
    Команда Ницца играла лучше, но игра закончилась вничью.
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Ницца: 57%, Клермон: 43%.
  • 94'
    Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Розье Валентен ослабляет давление, выбив мяч.
  • 93'
    Youssouf Ndayishimiye успешно блокирует удар.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Ницца 94% (109)
    X 4.3% (5)
    Клермон 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ницца 0:0 Клермон

    Исход игры
    Ницца
    94% (109)
    Ничья
    4.3% (5)
    Клермон
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.3% (36)
    Меньше
    68.7% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    33.91% (39)
    Нет
    66.09% (76)
    Популярный счёт
    2:0 Ницца
    42.2% (49)
    2:1 Ницца
    25% (29)
    1:0 Ницца
    21.6% (25)
    1:1 Ничья
    4.3% (5)
    3:1 Ницца
    1.7% (2)
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