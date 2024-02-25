Тур: 23. Стадион: Гролс Весте. Главный судья: Jannick van der Laan
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
11
Даан
Ротс
14
Стейн
Сем
18
Влап
Михел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Даан РотсПолузащитник
-
14 Стейн СемПолузащитник
-
18 Влап МихелПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Роц МатсЗащитник
- Полузащитник
-
10 Юнювар НаджиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Боаду МиронНападающий
-
38 Макс Брюнс
-
Главный тренер: Остинг Джозеф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Малдер ЭрвинВратарь
-
30 Янсен СвенВратарь
-
15 Джеймс ДеанЗащитник
-
28 Саатоф ПимПолузащитник
-
32 Батен ТибоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Лука Эверинк
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Твенте
Гоу Эхед Иглс
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
81.8%
18.2%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
100%
0 побед 5 ничьих 3 победы
16 матчей
56.3%
12.5%
31.2%
9 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
56.3%
6.3%
37.4%
9 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1.63
1.5
Среднее время на гол
55
60
Всего голов
7
13
Голов в среднем за матч
0.88
1.63
Среднее время на гол
102
55
Всего голов
20
25
Голов в среднем за матч
1.25
1.56
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
72
57
Бомбардиры внутри турнира
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стейн Сем
|10 (1)
|0.45
|Ван Волфсвинкель Рикки
|10 (1)
|0.45
|Угальде Манфред
|7
|0.32
|Даан Ротс
|3
|0.14
|Эль-Идрис Юнус Та
|3
|0.14
|Влап Михел
|2
|0.09
|Юнювар Наджи
|2
|0.09
|Садилек Михал
|1
|0.05
|Регер Юри
|1
|0.05
|Проппер Робин
|1
|0.05
|Боаду Мирон
|1
|0.05
|Сампстед Альфонс
|0
|0
|Эйтинг Карел
|0
|0
|Бренет Джошуа
|0
|0
|Ван Берген Митчелл
|0
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллюмссон Виллюм
|6
|0.27
|Эдвардсен Виктор
|6 (2)
|0.27
|Со Силла
|5
|0.23
|Эдвардсен Оливер
|5
|0.23
|Кюйперс Бас
|4
|0.18
|Ромменс Филипп
|3 (1)
|0.14
|Мартинсен Якоб
|2
|0.09
|Крамер Йорис
|2
|0.09
|Льянсана Энрик
|2
|0.09
|Дейл Матс
|1 (1)
|0.05
|Амофа Джамал
|1
|0.05
|Адеканье Бобби
|0
|0
|Батен Тибо
|0
|0
|Наубер Геррит
|0
|0
|Линторст Эверт
|0
|0
|Тенгстедт Сёрен
|0
|0
Карточки
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садилек Михал
|5
|1
|Меес Хилгерс
|4
|1
|Проппер Робин
|5
|0
|Ван Волфсвинкель Рикки
|3
|0
|Угальде Манфред
|3
|0
|Даан Ротс
|3
|0
|Эйтинг Карел
|2
|0
|Кьёлё Матиас
|2
|0
|Эль-Идрис Юнус Та
|2
|0
|Макс Брюнс
|0
|1
|Уннерсталл Ларс
|1
|0
|Бренет Джошуа
|1
|0
|Влап Михел
|1
|0
|Смал Гийс
|1
|0
|Стейн Сем
|1
|0
|Ван Хоренбек Алек
|1
|0
|Регер Юри
|1
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амофа Джамал
|5
|1
|Кюйперс Бас
|5
|0
|Адеканье Бобби
|2
|1
|Наубер Геррит
|3
|0
|Батен Тибо
|3
|0
|Виллюмссон Виллюм
|1
|1
|Крамер Йорис
|2
|0
|Дейл Матс
|2
|0
|Эдвардсен Виктор
|1
|0
|Де Ланге Жеффри
|1
|0
|Ромменс Филипп
|1
|0
|Со Силла
|1
|0
|Льянсана Энрик
|1
|0
|Мартинсен Якоб
|1
|0
|Бломме Ксандер
|1
|0
Результаты матчей
Твенте
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Гоу Эхед Иглс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
4
5
Твенте
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Гоу Эхед Иглс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
8
Упущенные победы
20
22
Твенте
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (5)
36% (8)
41% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
32% (7)
23% (5)
Гоу Эхед Иглс
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (7)
32% (7)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
55% (12)
32% (7)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
24
27
Голы по времени матча
Забито
22
12
9 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
3
14%
1
8%
1-15
2
9%
1
8%
16-30
4
18%
1
8%
31-45
2
9%
3
25%
46-60
2
9%
2
17%
61-75
9
41%
4
33%
76-90
Пропущено
13
14
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
3
23%
2
14%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
3
23%
1
7%
31-45
2
15%
5
36%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
5
36%
76-90
Забито
20
25
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
5
25%
2
8%
1-15
2
10%
2
8%
16-30
4
20%
6
24%
31-45
2
10%
2
8%
46-60
1
5%
5
20%
61-75
6
30%
8
32%
76-90
Пропущено
9
15
1 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
1
11%
3
20%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
3
33%
2
13%
61-75
2
22%
5
33%
76-90
Забито
42
37
20 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 24
14 Забивали первыми 11
4 Не забивали 4
8
19%
3
8%
1-15
4
10%
3
8%
16-30
8
19%
7
19%
31-45
4
10%
5
14%
46-60
3
7%
7
19%
61-75
15
36%
12
32%
76-90
Пропущено
22
29
8 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 14
3
14%
4
14%
1-15
2
9%
4
14%
16-30
3
14%
4
14%
31-45
5
23%
5
17%
46-60
4
18%
2
7%
61-75
5
23%
10
34%
76-90
Результаты последних матчей
Твенте
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Твенте - Утрехт 0:1 Эксельсиор - Твенте 0:3 Твенте - Валвейк 3:0 Фейеноорд - Твенте 0:0
НЕК Неймеген - Твенте 1:0 ПСВ - Твенте 3:1 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Твенте - Оснабрюк 2:2 Эльденсе - Твенте 0:1 Спарта Роттердам - Твенте 2:2 Твенте - Эксельсиор 4:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:3 Твенте - ПСВ 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 3:3 Утрехт - Твенте 1:1 Твенте - Фейеноорд 2:1 Хераклес - Твенте 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Твенте - Херенвен 1:0
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:2
Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 0:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3 Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2 Гоу Эхед Иглс - Де Трефферс 7:1 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:3 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:1 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Витесс 5:1 Конинклейке - Гоу Эхед Иглс 1:4 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:0 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:1
Результаты матчей
Твенте
Гоу Эхед Иглс
Точный счет
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
3
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
5
1 раз 9%
Точный счет
0:3
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
0:2
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
Точный счет
1:0
4 раза 18%
0:3
3 раза 14%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:2
4 раза 18%
1:1
4 раза 18%
0:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
5:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
3
7 раз 32%
0
5 раз 23%
2
5 раз 23%
1
3 раза 14%
4
2 раза 9%
1
8 раз 36%
2
5 раз 23%
0
4 раза 18%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Твенте
Гоу Эхед Иглс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
92
74
74
56
56
110
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
92
74
38
47
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
175
Больше Меньше
184
148
1012
913
517
220
319
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|21
|2
|0
|77 - 11
|65
|2.
|Заявка
|22
|16
|4
|2
|59 - 17
|52
|3.
|Заявка
|22
|13
|5
|4
|42 - 22
|44
|4.
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|43 - 24
|39
|5.
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|54 - 46
|36
|6.
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|37 - 29
|34
|7.
|Заявка
|23
|8
|9
|6
|45 - 38
|33
|8.
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|29 - 30
|32
|9.
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|29 - 33
|29
|10.
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|22 - 37
|27
|11.
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|32 - 41
|27
|12.
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|23 - 39
|27
|13.
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|34 - 44
|25
|14.
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|29 - 53
|22
|15.
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|36 - 47
|21
|16.
|Заявка
|23
|5
|3
|15
|22 - 43
|18
|17.
|Заявка
|23
|4
|4
|15
|18 - 47
|16
|18.
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|23 - 53
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|33 - 5
|33
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 8
|27
|3.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|22 - 13
|25
|4.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|27 - 18
|21
|5.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|26 - 16
|21
|6.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|26 - 14
|20
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|25 - 15
|18
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 14
|18
|9.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|20 - 16
|17
|10.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|20 - 20
|17
|11.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 26
|14
|12.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 18
|13
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|14.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|17 - 21
|12
|15.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|15 - 23
|11
|16.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 23
|11
|17.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 23
|7
|18.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|7 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|44 - 6
|32
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|30 - 9
|25
|3.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 9
|19
|4.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 10
|19
|5.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|15 - 14
|17
|6.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|21 - 18
|16
|7.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 14
|16
|8.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|27 - 28
|15
|9.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 10
|15
|10.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 19
|14
|11.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|19 - 22
|12
|12.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|19 - 26
|9
|13.
|Заявка
|12
|3
|0
|9
|11 - 31
|9
|14.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|6 - 25
|9
|15.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 28
|8
|16.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 27
|8
|17.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|7 - 20
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|14 - 30
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|22 (9)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|22 (1)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|21 (5)
|Аякс
|Бробби Брайан
|15 (6)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Валвейк
|Мейерс Арон
|7
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5
|Витесс
|Ороз Алоис
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Твенте - Гоу Эхед Иглс
Исход игры
Твенте
66.7% (2)
Ничья
0% (0)
Гоу Эхед Иглс
33.3% (1)
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