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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Jannick van der Laan
Твенте
 
Позже
Гоу Эхед Иглс
Прогнозы 3
Твенте 66.7% (2)
X 0% (0)
Гоу Эхед Иглс 33.3% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Твенте
Ничья
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Все Коэффициенты
1
Уннерсталл
Ларс
20
Бренет
Джошуа
2
Меес
Хилгерс
3
Проппер
Робин
5
Смал
Гийс
4
Кьёлё
Матиас
23
Садилек
Михал
11
Даан
Ротс
14
Стейн
Сем
18
Влап
Михел
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
1
Де
Ланге
Жеффри
2
Дейл
Матс
3
Наубер
Геррит
4
Крамер
Йорис
5
Кюйперс
Бас
21
Льянсана
Энрик
20
Бломме
Ксандер
8
Линторст
Эверт
11
Адеканье
Бобби
16
Эдвардсен
Виктор
18
Виллюмссон
Виллюм
Твенте
4-2-3-1
Гоу Эхед Иглс
4-3-3

История личных встреч

Твенте
Гоу Эхед Иглс

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

81.8%
18.2%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 5 ничьих 3 победы

16 матчей

56.3%
12.5%
31.2%
9 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

56.3%
6.3%
37.4%
9 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

Э
1:3
Э
2:0
Э
1:1
Э
2:2
Э
1:2
ТМС
2:0
К
2:5
ПД
1:2
ПД
0:1
Э
1:2
Э
0:2
Э
1:3
К
0:0
Э
2:1
Э
1:0
Э
3:1

Голы

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.63
1.5

Среднее время на гол

55
60

Всего голов

7
13

Голов в среднем за матч

0.88
1.63

Среднее время на гол

102
55

Всего голов

20
25

Голов в среднем за матч

1.25
1.56

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

72
57

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стейн Сем 10 (1) 0.45
Ван Волфсвинкель Рикки 10 (1) 0.45
Угальде Манфред 7 0.32
Даан Ротс 3 0.14
Эль-Идрис Юнус Та 3 0.14
Влап Михел 2 0.09
Юнювар Наджи 2 0.09
Садилек Михал 1 0.05
Регер Юри 1 0.05
Проппер Робин 1 0.05
Боаду Мирон 1 0.05
Сампстед Альфонс 0 0
Эйтинг Карел 0 0
Бренет Джошуа 0 0
Ван Берген Митчелл 0 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллюмссон Виллюм 6 0.27
Эдвардсен Виктор 6 (2) 0.27
Со Силла 5 0.23
Эдвардсен Оливер 5 0.23
Кюйперс Бас 4 0.18
Ромменс Филипп 3 (1) 0.14
Мартинсен Якоб 2 0.09
Крамер Йорис 2 0.09
Льянсана Энрик 2 0.09
Дейл Матс 1 (1) 0.05
Амофа Джамал 1 0.05
Адеканье Бобби 0 0
Батен Тибо 0 0
Наубер Геррит 0 0
Линторст Эверт 0 0
Тенгстедт Сёрен 0 0

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садилек Михал 5 1
Меес Хилгерс 4 1
Проппер Робин 5 0
Ван Волфсвинкель Рикки 3 0
Угальде Манфред 3 0
Даан Ротс 3 0
Эйтинг Карел 2 0
Кьёлё Матиас 2 0
Эль-Идрис Юнус Та 2 0
Макс Брюнс 0 1
Уннерсталл Ларс 1 0
Бренет Джошуа 1 0
Влап Михел 1 0
Смал Гийс 1 0
Стейн Сем 1 0
Ван Хоренбек Алек 1 0
Регер Юри 1 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амофа Джамал 5 1
Кюйперс Бас 5 0
Адеканье Бобби 2 1
Наубер Геррит 3 0
Батен Тибо 3 0
Виллюмссон Виллюм 1 1
Крамер Йорис 2 0
Дейл Матс 2 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Де Ланге Жеффри 1 0
Ромменс Филипп 1 0
Со Силла 1 0
Льянсана Энрик 1 0
Мартинсен Якоб 1 0
Бломме Ксандер 1 0

Результаты матчей

Твенте
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Гоу Эхед Иглс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

4
5
Твенте
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Гоу Эхед Иглс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
8

Упущенные победы

20
22
Твенте
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (5)
36% (8)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
32% (7)
23% (5)
Гоу Эхед Иглс
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (7)
32% (7)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
55% (12)
32% (7)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

24
27

Голы по времени матча

Забито

22
12
9 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
3
14%
1
8%
1-15
2
9%
1
8%
16-30
4
18%
1
8%
31-45
2
9%
3
25%
46-60
2
9%
2
17%
61-75
9
41%
4
33%
76-90

Пропущено

13
14
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
3
23%
2
14%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
3
23%
1
7%
31-45
2
15%
5
36%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
5
36%
76-90

Забито

20
25
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
5
25%
2
8%
1-15
2
10%
2
8%
16-30
4
20%
6
24%
31-45
2
10%
2
8%
46-60
1
5%
5
20%
61-75
6
30%
8
32%
76-90

Пропущено

9
15
1 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
1
11%
3
20%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
3
33%
2
13%
61-75
2
22%
5
33%
76-90

Забито

42
37
20 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 24
14 Забивали первыми 11
4 Не забивали 4
8
19%
3
8%
1-15
4
10%
3
8%
16-30
8
19%
7
19%
31-45
4
10%
5
14%
46-60
3
7%
7
19%
61-75
15
36%
12
32%
76-90

Пропущено

22
29
8 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 14
3
14%
4
14%
1-15
2
9%
4
14%
16-30
3
14%
4
14%
31-45
5
23%
5
17%
46-60
4
18%
2
7%
61-75
5
23%
10
34%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Твенте - Утрехт 0:1 Эксельсиор - Твенте 0:3 Твенте - Валвейк 3:0 Фейеноорд - Твенте 0:0
НЕК Неймеген - Твенте 1:0 ПСВ - Твенте 3:1 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Твенте - Оснабрюк 2:2 Эльденсе - Твенте 0:1 Спарта Роттердам - Твенте 2:2 Твенте - Эксельсиор 4:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:3 Твенте - ПСВ 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 3:3 Утрехт - Твенте 1:1 Твенте - Фейеноорд 2:1 Хераклес - Твенте 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Твенте - Херенвен 1:0
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:2
Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 0:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3 Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2 Гоу Эхед Иглс - Де Трефферс 7:1 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:3 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:1 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Витесс 5:1 Конинклейке - Гоу Эхед Иглс 1:4 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:0 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:1

Результаты матчей

Твенте
Гоу Эхед Иглс

Точный счет

1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

3
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
5
1 раз 9%

Точный счет

0:3
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
0:2
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%

Точный счет

1:0
4 раза 18%
0:3
3 раза 14%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:2
4 раза 18%
1:1
4 раза 18%
0:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
5:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

3
7 раз 32%
0
5 раз 23%
2
5 раз 23%
1
3 раза 14%
4
2 раза 9%
1
8 раз 36%
2
5 раз 23%
0
4 раза 18%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Твенте
Гоу Эхед Иглс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
2
7
4
1.5
7
4
5
6
2.5
5
6
1
10
3.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
9
2
7
4
1.5
3
8
4
7
2.5
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
5
0.5
Больше Меньше
18
4
14
8
1.5
10
12
9
13
2.5
5
17
2
20
3.5
3
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 23 21 2 0 77 - 11 65
2.
Фейеноорд
 Заявка 22 16 4 2 59 - 17 52
3.
Твенте
 Заявка 22 13 5 4 42 - 22 44
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 22 11 6 5 43 - 24 39
5.
Аякс
 Заявка 22 10 6 6 54 - 46 36
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 22 9 7 6 37 - 29 34
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 23 8 9 6 45 - 38 33
8.
Утрехт
 Заявка 23 8 8 7 29 - 30 32
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 23 8 5 10 29 - 33 29
10.
Алмере Сити
 Заявка 22 7 6 9 22 - 37 27
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 23 7 6 10 32 - 41 27
12.
Фортуна Ситтард
 Заявка 23 7 6 10 23 - 39 27
13.
Херенвен
 Заявка 22 7 4 11 34 - 44 25
14.
Хераклес
 Заявка 23 6 4 13 29 - 53 22
15.
Эксельсиор
 Заявка 23 4 9 10 36 - 47 21
16.
Валвейк
 Заявка 23 5 3 15 22 - 43 18
17.
Витесс
 Заявка 23 4 4 15 18 - 47 16
18.
Волендам
 Заявка 22 3 4 15 23 - 53 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 11 11 0 0 33 - 5 33
2.
Фейеноорд
 Заявка 12 8 3 1 29 - 8 27
3.
Твенте
 Заявка 11 8 1 2 22 - 13 25
4.
Аякс
 Заявка 11 6 3 2 27 - 18 21
5.
НЕК Неймеген
 Заявка 12 6 3 3 26 - 16 21
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 11 6 2 3 26 - 14 20
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 11 5 3 3 25 - 15 18
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 11 5 3 3 17 - 14 18
9.
Херенвен
 Заявка 11 5 2 4 20 - 16 17
10.
Утрехт
 Заявка 12 4 5 3 20 - 20 17
11.
Хераклес
 Заявка 11 4 2 5 16 - 26 14
12.
Алмере Сити
 Заявка 11 3 4 4 12 - 18 13
13.
Спарта Роттердам
 Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
14.
Эксельсиор
 Заявка 12 2 6 4 17 - 21 12
15.
Валвейк
 Заявка 12 3 2 7 15 - 23 11
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 12 3 2 7 11 - 23 11
17.
Волендам
 Заявка 10 2 1 7 9 - 23 7
18.
Витесс
 Заявка 11 1 4 6 7 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 12 10 2 0 44 - 6 32
2.
Фейеноорд
 Заявка 10 8 1 1 30 - 9 25
3.
Твенте
 Заявка 11 5 4 2 20 - 9 19
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 11 5 4 2 17 - 10 19
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 12 5 2 5 15 - 14 17
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 11 4 4 3 21 - 18 16
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 11 4 4 3 12 - 14 16
8.
Аякс
 Заявка 11 4 3 4 27 - 28 15
9.
Утрехт
 Заявка 11 4 3 4 9 - 10 15
10.
Алмере Сити
 Заявка 11 4 2 5 10 - 19 14
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 11 2 6 3 19 - 22 12
12.
Эксельсиор
 Заявка 11 2 3 6 19 - 26 9
13.
Витесс
 Заявка 12 3 0 9 11 - 31 9
14.
Фортуна Ситтард
 Заявка 12 2 3 7 6 - 25 9
15.
Херенвен
 Заявка 11 2 2 7 14 - 28 8
16.
Хераклес
 Заявка 12 2 2 8 13 - 27 8
17.
Валвейк
 Заявка 11 2 1 8 7 - 20 7
18.
Волендам
 Заявка 12 1 3 8 14 - 30 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 22 (9)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 22 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 21 (5)
Аякс Бробби Брайан 15 (6)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Валвейк Мейерс Арон 7
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Витесс Ороз Алоис 6
Весь список
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Твенте - Гоу Эхед Иглс

Исход игры
Твенте
66.7% (2)
Ничья
0% (0)
Гоу Эхед Иглс
33.3% (1)
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