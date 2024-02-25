Тур: 23. Стадион: Гролс Весте. Зрители: 30000 Главный судья: Jannick van der Laan
3:0
Конец матча
0'
1:0
12' ГолСтейн Сем
2:0
36' ГолСтейн Сем
43' Желтая карточкаБломме Ксандер
58' Желтая карточкаАдеканье Бобби
3:0
60' ГолБренет Джошуа
90'+4
Ход матча
12'
1:0
43'
58'
60'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
7 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 3
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
590 Количество передач 377
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.55 Победа «Твенте»
-
1.75 Обе забьют (да)
11
Даан
Ротс
14
Стейн
Сем
18
Влап
Михел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Даан РотсПолузащитник
-
14 Стейн СемПолузащитник
-
18 Влап МихелПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Роц МатсЗащитник
- Полузащитник
-
10 Юнювар НаджиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Боаду МиронНападающий
-
38 Макс Брюнс
-
Главный тренер: Остинг Джозеф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Малдер ЭрвинВратарь
-
30 Янсен СвенВратарь
-
15 Джеймс ДеанЗащитник
-
28 Саатоф ПимПолузащитник
-
32 Батен ТибоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Лука Эверинк
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Твенте
Гоу Эхед Иглс
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
81.8%
18.2%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
100%
0 побед 5 ничьих 3 победы
16 матчей
56.3%
12.5%
31.2%
9 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
56.3%
6.3%
37.4%
9 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1.63
1.5
Среднее время на гол
55
60
Всего голов
7
13
Голов в среднем за матч
0.88
1.63
Среднее время на гол
102
55
Всего голов
20
25
Голов в среднем за матч
1.25
1.56
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
72
57
Бомбардиры внутри турнира
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стейн Сем
|12 (1)
|0.52
|Ван Волфсвинкель Рикки
|10 (1)
|0.43
|Угальде Манфред
|7
|0.3
|Даан Ротс
|3
|0.13
|Эль-Идрис Юнус Та
|3
|0.13
|Влап Михел
|2
|0.09
|Юнювар Наджи
|2
|0.09
|Бренет Джошуа
|1
|0.04
|Садилек Михал
|1
|0.04
|Регер Юри
|1
|0.04
|Проппер Робин
|1
|0.04
|Боаду Мирон
|1
|0.04
|Сампстед Альфонс
|0
|0
|Эйтинг Карел
|0
|0
|Ван Берген Митчелл
|0
|0
|Смал Гийс
|0
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллюмссон Виллюм
|6
|0.26
|Эдвардсен Виктор
|6 (2)
|0.26
|Со Силла
|5
|0.22
|Эдвардсен Оливер
|5
|0.22
|Кюйперс Бас
|4
|0.17
|Ромменс Филипп
|3 (1)
|0.13
|Мартинсен Якоб
|2
|0.09
|Крамер Йорис
|2
|0.09
|Льянсана Энрик
|2
|0.09
|Дейл Матс
|1 (1)
|0.04
|Амофа Джамал
|1
|0.04
|Адеканье Бобби
|0
|0
|Батен Тибо
|0
|0
|Наубер Геррит
|0
|0
|Линторст Эверт
|0
|0
|Тенгстедт Сёрен
|0
|0
Карточки
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садилек Михал
|5
|1
|Меес Хилгерс
|4
|1
|Проппер Робин
|5
|0
|Ван Волфсвинкель Рикки
|3
|0
|Угальде Манфред
|3
|0
|Даан Ротс
|3
|0
|Эйтинг Карел
|2
|0
|Кьёлё Матиас
|2
|0
|Эль-Идрис Юнус Та
|2
|0
|Макс Брюнс
|0
|1
|Уннерсталл Ларс
|1
|0
|Бренет Джошуа
|1
|0
|Влап Михел
|1
|0
|Смал Гийс
|1
|0
|Стейн Сем
|1
|0
|Ван Хоренбек Алек
|1
|0
|Регер Юри
|1
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амофа Джамал
|5
|1
|Кюйперс Бас
|5
|0
|Адеканье Бобби
|3
|1
|Наубер Геррит
|3
|0
|Батен Тибо
|3
|0
|Виллюмссон Виллюм
|1
|1
|Крамер Йорис
|2
|0
|Дейл Матс
|2
|0
|Бломме Ксандер
|2
|0
|Эдвардсен Виктор
|1
|0
|Де Ланге Жеффри
|1
|0
|Ромменс Филипп
|1
|0
|Со Силла
|1
|0
|Льянсана Энрик
|1
|0
|Мартинсен Якоб
|1
|0
Результаты матчей
Твенте
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Гоу Эхед Иглс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
4
5
Твенте
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Гоу Эхед Иглс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
8
Упущенные победы
20
22
Твенте
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (6)
35% (8)
39% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
30% (7)
22% (5)
Гоу Эхед Иглс
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (7)
30% (7)
39% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
52% (12)
35% (8)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
24
27
Голы по времени матча
Забито
25
12
11 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
12 Не забивали 14
4
16%
1
8%
1-15
2
8%
1
8%
16-30
5
20%
1
8%
31-45
3
12%
3
25%
46-60
2
8%
2
17%
61-75
9
36%
4
33%
76-90
Пропущено
13
17
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
3
23%
3
18%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
3
23%
2
12%
31-45
2
15%
6
35%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
5
29%
29%
76-90
Забито
20
25
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
5
25%
2
8%
1-15
2
10%
2
8%
16-30
4
20%
6
24%
31-45
2
10%
2
8%
46-60
1
5%
5
20%
61-75
6
30%
8
32%
76-90
Пропущено
9
15
1 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
1
11%
3
20%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
3
33%
2
13%
61-75
2
22%
5
33%
76-90
Забито
45
37
22 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 24
15 Забивали первыми 11
4 Не забивали 5
9
20%
3
8%
1-15
4
9%
3
8%
16-30
9
20%
7
19%
31-45
5
11%
5
14%
46-60
3
7%
7
19%
61-75
15
33%
12
32%
76-90
Пропущено
22
32
8 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 15
3
14%
5
16%
1-15
2
9%
4
13%
16-30
3
14%
5
16%
31-45
5
23%
6
19%
46-60
4
18%
2
6%
61-75
5
23%
10
31%
76-90
Результаты последних матчей
Твенте
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Твенте - Утрехт 0:1 Эксельсиор - Твенте 0:3 Твенте - Валвейк 3:0 Фейеноорд - Твенте 0:0
НЕК Неймеген - Твенте 1:0 ПСВ - Твенте 3:1 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Твенте - Оснабрюк 2:2 Эльденсе - Твенте 0:1 Спарта Роттердам - Твенте 2:2 Твенте - Эксельсиор 4:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:3 Твенте - ПСВ 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 3:3 Утрехт - Твенте 1:1 Твенте - Фейеноорд 2:1 Хераклес - Твенте 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Твенте - Херенвен 1:0
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:2
Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 0:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3 Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2 Гоу Эхед Иглс - Де Трефферс 7:1 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:3 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:1 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Витесс 5:1 Конинклейке - Гоу Эхед Иглс 1:4 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:0 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:1
Результаты матчей
Твенте
Гоу Эхед Иглс
Точный счет
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
3
5 раз 42%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
5
1 раз 9%
Точный счет
0:3
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
0:2
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
Точный счет
1:0
4 раза 17%
0:3
3 раза 13%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:2
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
3:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
5:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
3
8 раз 35%
0
5 раз 22%
2
5 раз 22%
1
3 раза 13%
4
2 раза 9%
1
8 раз 35%
0
5 раз 22%
2
5 раз 22%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Твенте
Гоу Эхед Иглс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
92
84
74
66
56
111
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
93
74
39
47
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
185
Больше Меньше
185
158
1013
1013
518
221
320
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|21
|2
|0
|77 - 11
|65
|2.
|Заявка
|23
|17
|4
|2
|61 - 17
|55
|3.
|Заявка
|23
|14
|5
|4
|45 - 22
|47
|4.
|1:0 Заявка
|23
|12
|6
|5
|44 - 24
|42
|5.
|0:1 Заявка
|23
|10
|6
|7
|54 - 47
|36
|6.
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|37 - 32
|34
|7.
|Заявка
|23
|8
|9
|6
|45 - 38
|33
|8.
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|29 - 30
|32
|9.
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|29 - 33
|29
|10.
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|32 - 41
|27
|11.
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|23 - 39
|27
|12.
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|22 - 39
|27
|13.
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|34 - 44
|25
|14.
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|29 - 53
|22
|15.
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|36 - 47
|21
|16.
|Заявка
|23
|5
|3
|15
|22 - 43
|18
|17.
|Заявка
|23
|4
|4
|15
|18 - 47
|16
|18.
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|23 - 53
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|33 - 5
|33
|2.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|25 - 13
|28
|3.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 8
|27
|4.
|1:0 Заявка
|12
|7
|2
|3
|27 - 14
|23
|5.
|0:1 Заявка
|11
|6
|3
|2
|27 - 18
|21
|6.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|26 - 16
|21
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|25 - 15
|18
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 14
|18
|9.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|20 - 16
|17
|10.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|20 - 20
|17
|11.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 26
|14
|12.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 20
|13
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|14.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|17 - 21
|12
|15.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|15 - 23
|11
|16.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 23
|11
|17.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 23
|7
|18.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|7 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|44 - 6
|32
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|32 - 9
|28
|3.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 9
|19
|4.
|1:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 10
|19
|5.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|15 - 14
|17
|6.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|21 - 18
|16
|7.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 17
|16
|8.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 10
|15
|9.
|0:1 Заявка
|12
|4
|3
|5
|27 - 29
|15
|10.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 19
|14
|11.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|19 - 22
|12
|12.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|19 - 26
|9
|13.
|Заявка
|12
|3
|0
|9
|11 - 31
|9
|14.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|6 - 25
|9
|15.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 28
|8
|16.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 27
|8
|17.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|7 - 20
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|14 - 30
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|22 (9)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|22 (2)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|21 (5)
|Аякс
|Бробби Брайан
|15 (6)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Валвейк
|Мейерс Арон
|7
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5
|Витесс
|Ороз Алоис
|6