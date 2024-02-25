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  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Ван де Грааф Эдвин
Алмере Сити
0:1
Первый тайм: 20'
Фейеноорд

Ход матча

18'
0:1
Гертрейда Лютсхарел

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 29 Владение мячом, % 71

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Алмере Сити
Ничья
Фейеноорд
9.92
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6.20
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Все Коэффициенты
1
Баккер
Нордин
20
Акуджоби
Хамди
5
Мбе
Со
Лоик
4
Ван
Брюген
Дамиан
2
Флоранюс
Шерел
39
Ван
Де
Камп
Йокем
Ритмистер
6
Пенья
Альваро
19
Катлайн
Йоанн
27
Ван
ла
Парра
Райив
9
Робине
Тома
17
Хансен
Корнелиус
22
Велленройтер
Тимон
4
Гертрейда
Лютсхарел
3
Белен
Томас
33
Ганцко
Давид
5
Хартман
Квилиндси
20
Виффер
Матс
8
Тимбер
Квинтен
6
Зерруки
Рамиз
14
Пайшао
Игор
29
Хименес
Сантьяго
Томас
17
Иванушец
Лука
Алмере Сити
4-3-3
Фейеноорд
4-3-3

История личных встреч

Алмере Сити
Фейеноорд

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

Э
6:1

Голы

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

6
0

Среднее время на гол

15
0

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

6
1

Среднее время на гол

15
90

Бомбардиры внутри турнира

Алмере Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Робине Тома 8 (2) 0.35
Ван Де Камп Йокем Ритмистер 2 0.09
Якобс Йоей 2 0.09
Китала Янн 2 0.09
Катлайн Йоанн 1 0.04
Ван ла Парра Райив 1 0.04
Мбе Со Лоик 1 0.04
Хансен Корнелиус 1 0.04
Ресинк Стейе 1 0.04
Пост Данни 1 0.04
Пенья Альваро 1 0.04
Копмейнерс Пер 0 0
Дёйвестейн Лансе 0 0
Флоранюс Шерел 0 0
Коррин Милан 0 0
Акуджоби Хамди 0 0
Эсаяс Марселенсио 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Сантьяго Томас 21 (1) 0.91
Тимбер Квинтен 6 0.26
Гертрейда Лютсхарел 6 0.26
Стенгс Келвин 5 0.22
Пайшао Игор 5 0.22
Виффер Матс 4 0.17
Минте Янкуба 3 0.13
Лингр Ондржей 2 0.09
Сейер Лео 1 0.04
Иванушец Лука 1 0.04
Ганцко Давид 1 (1) 0.04
Дилросун Джавайро 1 0.04
Миламбо Антони 1 0.04
Ниукоп Барт 1 0.04
Уэда Аясэ 1 0.04
Хартман Квилиндси 0 0
Траунер Гернот 0 0
Джаханбахш Алиреза 0 0

Карточки

Алмере Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Брюген Дамиан 5 1
Флоранюс Шерел 5 0
Якобс Йоей 5 0
Копмейнерс Пер 5 0
Ресинк Стейе 5 0
Робине Тома 3 0
Пенья Альваро 2 0
Ройо Манел 2 0
Барбе Тео 2 0
Мбе Со Лоик 2 0
Акуджоби Хамди 2 0
Китала Янн 2 0
Ван ла Парра Райив 1 0
Дёйвестейн Лансе 1 0
Хансен Корнелиус 1 0
Катлайн Йоанн 1 0
Эсаяс Марселенсио 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хименес Сантьяго Томас 4 0
Пайшао Игор 3 0
Ниукоп Барт 1 1
Велленройтер Тимон 2 0
Виффер Матс 2 0
Тимбер Квинтен 2 0
Хартман Квилиндси 2 0
Слот Арне 1 0
Траунер Гернот 1 0
Бейло Юстин 1 0
Ганцко Давид 1 0
Зерруки Рамиз 1 0

Результаты матчей

Алмере Сити
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Фейеноорд
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

4
3
Алмере Сити
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Фейеноорд
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

16
2

Упущенные победы

7
28
Алмере Сити
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)
Фейеноорд
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (6)
36% (8)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
27% (6)
32% (7)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

18
7

Упущенные победы

11
31

Голы по времени матча

Забито

11
27
4 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 7
16 Не забивали 12
0
0%
5
19%
1-15
1
9%
5
19%
16-30
3
27%
2
7%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
2
18%
4
15%
61-75
5
45%
6
22%
76-90

Пропущено

19
9
5 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
11%
1
11%
1-15
2
11%
3
33%
16-30
1
5%
1
11%
31-45
1
5%
1
11%
46-60
6
32%
1
11%
61-75
7
37%
2
22%
76-90

Забито

11
29
5 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 9
14 Не забивали 12
3
27%
5
17%
1-15
0
0%
6
21%
16-30
2
18%
2
7%
31-45
1
9%
5
17%
46-60
1
9%
4
14%
61-75
4
36%
7
24%
76-90

Пропущено

18
8
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
4
22%
0
0%
1-15
2
11%
1
13%
16-30
2
11%
2
25%
31-45
1
6%
1
13%
46-60
5
28%
2
25%
61-75
4
22%
2
25%
76-90

Забито

22
56
9 В 1-м тайме 25
13 Во 2-м тайме 31
9 Забивали первыми 16
8 Не забивали 2
3
14%
10
18%
1-15
1
5%
11
20%
16-30
5
23%
4
7%
31-45
1
5%
10
18%
46-60
3
14%
8
14%
61-75
9
41%
13
23%
76-90

Пропущено

37
17
13 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 12
6
16%
1
6%
1-15
4
11%
4
24%
16-30
3
8%
3
18%
31-45
2
5%
2
12%
46-60
11
30%
30%
3
18%
61-75
11
30%
30%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Алмере Сити
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ПЕК Зволле - Алмере Сити 0:1 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:0 Алмере Сити - Эксельсиор 2:1 ПСВ - Алмере Сити 2:0
Алмере Сити - Фортуна Ситтард 0:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 1:2 Волендам - Алмере Сити 0:1 Херенвен - Алмере Сити 2:4 Катвийк - Алмере Сити 1:2 Алмере Сити - Витесс 5:0 АЗ Алкмаар - Алмере Сити 4:1 Херенвен - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - Хераклес 0:5 Алмере Сити - Аякс 2:2 Спарта Роттердам - Алмере Сити 1:2 Росмален - Алмере Сити 1:8 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:0 НЕК Неймеген - Алмере Сити 1:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Утрехт - Алмере Сити 0:2
Фейеноорд
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Рома - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Валвейк 1:0 Фейеноорд - Рома 1:1 Фейеноорд - Спарта Роттердам 2:0
Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Твенте 0:0 Фейеноорд - ПСВ 1:0 Витесс - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:2 Фейеноорд - Майнц 1:2 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Хераклес - Фейеноорд 0:4 Селтик - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Волендам 3:1 Фейеноорд - ПСВ 1:2 Фейеноорд - Атлетико М 1:3 Эксельсиор - Фейеноорд 2:4 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Лацио - Фейеноорд 1:0

Результаты матчей

Алмере Сити
Фейеноорд

Точный счет

0:0
3 раза 27%
0:4
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
6:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
5
1 раз 9%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
6
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
0:4
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
2
4 раза 40%
4
3 раза 30%
1
2 раза 20%
5
1 раз 10%

Точный счет

0:0
4 раза 18%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
1:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:4
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
6:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 41%
0
8 раз 36%
2
4 раза 18%
5
1 раз 5%
2
6 раз 27%
1
5 раз 23%
4
4 раза 18%
0
2 раза 9%
3
2 раза 9%
6
2 раза 9%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Алмере Сити
Фейеноорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
10
2
3
8
1.5
7
5
1
10
2.5
5
7
1
10
3.5
3
9
1
10
4.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
2
9
1.5
8
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
8
0.5
Больше Меньше
20
2
5
17
1.5
15
7
1
21
2.5
9
13
1
21
3.5
7
15
1
21
4.5
3
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 23 21 2 0 77 - 11 65
2.
Фейеноорд
 0:0 Заявка 23 16 5 2 59 - 17 53
3.
Твенте
 1:0 Заявка 23 14 5 4 43 - 22 47
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 22 11 6 5 43 - 24 39
5.
Аякс
 Заявка 22 10 6 6 54 - 46 36
6.
Гоу Эхед Иглс
 0:1 Заявка 23 9 7 7 37 - 30 34
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 23 8 9 6 45 - 38 33
8.
Утрехт
 Заявка 23 8 8 7 29 - 30 32
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 23 8 5 10 29 - 33 29
10.
Алмере Сити
 0:0 Заявка 23 7 7 9 22 - 37 28
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 23 7 6 10 32 - 41 27
12.
Фортуна Ситтард
 Заявка 23 7 6 10 23 - 39 27
13.
Херенвен
 Заявка 22 7 4 11 34 - 44 25
14.
Хераклес
 Заявка 23 6 4 13 29 - 53 22
15.
Эксельсиор
 Заявка 23 4 9 10 36 - 47 21
16.
Валвейк
 Заявка 23 5 3 15 22 - 43 18
17.
Витесс
 Заявка 23 4 4 15 18 - 47 16
18.
Волендам
 Заявка 22 3 4 15 23 - 53 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 11 11 0 0 33 - 5 33
2.
Твенте
 1:0 Заявка 12 9 1 2 23 - 13 28
3.
Фейеноорд
 0:0 Заявка 12 8 3 1 29 - 8 27
4.
Аякс
 Заявка 11 6 3 2 27 - 18 21
5.
НЕК Неймеген
 Заявка 12 6 3 3 26 - 16 21
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 11 6 2 3 26 - 14 20
7.
Гоу Эхед Иглс
 0:1 Заявка 11 5 3 3 25 - 15 18
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 11 5 3 3 17 - 14 18
9.
Херенвен
 Заявка 11 5 2 4 20 - 16 17
10.
Утрехт
 Заявка 12 4 5 3 20 - 20 17
11.
Хераклес
 Заявка 11 4 2 5 16 - 26 14
12.
Алмере Сити
 0:0 Заявка 12 3 5 4 12 - 18 14
13.
Спарта Роттердам
 Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
14.
Эксельсиор
 Заявка 12 2 6 4 17 - 21 12
15.
Валвейк
 Заявка 12 3 2 7 15 - 23 11
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 12 3 2 7 11 - 23 11
17.
Волендам
 Заявка 10 2 1 7 9 - 23 7
18.
Витесс
 Заявка 11 1 4 6 7 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 12 10 2 0 44 - 6 32
2.
Фейеноорд
 0:0 Заявка 11 8 2 1 30 - 9 26
3.
Твенте
 1:0 Заявка 11 5 4 2 20 - 9 19
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 11 5 4 2 17 - 10 19
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 12 5 2 5 15 - 14 17
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 11 4 4 3 21 - 18 16
7.
Гоу Эхед Иглс
 0:1 Заявка 12 4 4 4 12 - 15 16
8.
Аякс
 Заявка 11 4 3 4 27 - 28 15
9.
Утрехт
 Заявка 11 4 3 4 9 - 10 15
10.
Алмере Сити
 0:0 Заявка 11 4 2 5 10 - 19 14
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 11 2 6 3 19 - 22 12
12.
Эксельсиор
 Заявка 11 2 3 6 19 - 26 9
13.
Витесс
 Заявка 12 3 0 9 11 - 31 9
14.
Фортуна Ситтард
 Заявка 12 2 3 7 6 - 25 9
15.
Херенвен
 Заявка 11 2 2 7 14 - 28 8
16.
Хераклес
 Заявка 12 2 2 8 13 - 27 8
17.
Валвейк
 Заявка 11 2 1 8 7 - 20 7
18.
Волендам
 Заявка 12 1 3 8 14 - 30 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 22 (9)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 22 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 21 (5)
Аякс Бробби Брайан 15 (6)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Валвейк Мейерс Арон 7
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Витесс Ороз Алоис 6
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