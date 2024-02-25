Тур: 23. Стадион: Yanmar Stadion. Главный судья: Ван де Грааф Эдвин
0:2
Конец матча
0'
18' Undefined phrase: football_event_Гертрейда Лютсхарел
26' Желтая карточкаПенья Альваро
58' Желтая карточкаХансен Корнелиус
0:1
72' ГолМинте Янкуба
74' Желтая карточкаТимбер Квинтен
84' Желтая карточкаНалич Ади
0:2
90' ГолМинте Янкуба
90'+6
Ход матча
26'
58'
72'
74'
74'
84'
90'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
2 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 2
-
5 Угловые 5
-
1 Офсайды 5
-
13 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
306 Количество передач 476
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Келлер СтейнВратарь
-
22 Барбе ТеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Коррин МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Китала ЯннНападающий
-
16 Налич АдиНападающий
-
24 Маттуар ФезНападающий
-
Главный тренер: Пастор Алекс
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
- Защитник
-
20 Виффер МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Пайшао ИгорНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Лопес МаркосЗащитник
-
26 Дживайро РидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Минте ЯнкубаПолузащитник
-
25 Сейер ЛеоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Sipke Hulshoff
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Алмере Сити
Фейеноорд
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
6
0
Среднее время на гол
15
0
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
6
1
Среднее время на гол
15
90
Бомбардиры внутри турнира
Алмере Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Робине Тома
|8 (2)
|0.35
|Ван Де Камп Йокем Ритмистер
|2
|0.09
|Якобс Йоей
|2
|0.09
|Китала Янн
|2
|0.09
|Катлайн Йоанн
|1
|0.04
|Ван ла Парра Райив
|1
|0.04
|Мбе Со Лоик
|1
|0.04
|Хансен Корнелиус
|1
|0.04
|Ресинк Стейе
|1
|0.04
|Пост Данни
|1
|0.04
|Пенья Альваро
|1
|0.04
|Копмейнерс Пер
|0
|0
|Дёйвестейн Лансе
|0
|0
|Флоранюс Шерел
|0
|0
|Коррин Милан
|0
|0
|Акуджоби Хамди
|0
|0
|Эсаяс Марселенсио
|0
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Сантьяго Томас
|21 (1)
|0.91
|Тимбер Квинтен
|6
|0.26
|Гертрейда Лютсхарел
|6
|0.26
|Стенгс Келвин
|5
|0.22
|Пайшао Игор
|5
|0.22
|Минте Янкуба
|5
|0.22
|Виффер Матс
|4
|0.17
|Лингр Ондржей
|2
|0.09
|Сейер Лео
|1
|0.04
|Иванушец Лука
|1
|0.04
|Ганцко Давид
|1 (1)
|0.04
|Дилросун Джавайро
|1
|0.04
|Миламбо Антони
|1
|0.04
|Ниукоп Барт
|1
|0.04
|Уэда Аясэ
|1
|0.04
|Хартман Квилиндси
|0
|0
|Траунер Гернот
|0
|0
|Джаханбахш Алиреза
|0
|0
Карточки
Алмере Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Брюген Дамиан
|5
|1
|Флоранюс Шерел
|5
|0
|Якобс Йоей
|5
|0
|Копмейнерс Пер
|5
|0
|Ресинк Стейе
|5
|0
|Пенья Альваро
|3
|0
|Робине Тома
|3
|0
|Ройо Манел
|2
|0
|Барбе Тео
|2
|0
|Мбе Со Лоик
|2
|0
|Акуджоби Хамди
|2
|0
|Китала Янн
|2
|0
|Хансен Корнелиус
|2
|0
|Ван ла Парра Райив
|1
|0
|Налич Ади
|1
|0
|Дёйвестейн Лансе
|1
|0
|Катлайн Йоанн
|1
|0
|Эсаяс Марселенсио
|1
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хименес Сантьяго Томас
|4
|0
|Тимбер Квинтен
|3
|0
|Пайшао Игор
|3
|0
|Ниукоп Барт
|1
|1
|Велленройтер Тимон
|2
|0
|Виффер Матс
|2
|0
|Хартман Квилиндси
|2
|0
|Слот Арне
|1
|0
|Траунер Гернот
|1
|0
|Бейло Юстин
|1
|0
|Ганцко Давид
|1
|0
|Зерруки Рамиз
|1
|0
Результаты матчей
Алмере Сити
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Фейеноорд
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
4
3
Алмере Сити
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Фейеноорд
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
27% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
16
2
Упущенные победы
7
28
Алмере Сити
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
Фейеноорд
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
26% (6)
30% (7)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
18
7
Упущенные победы
11
31
Голы по времени матча
Забито
11
29
4 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 8
17 Не забивали 12
0
0%
5
17%
1-15
1
9%
5
17%
16-30
3
27%
2
7%
31-45
0
0%
5
17%
46-60
2
18%
5
17%
61-75
5
45%
7
24%
76-90
Пропущено
21
9
5 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
10%
1
11%
1-15
2
10%
3
33%
16-30
1
5%
1
11%
31-45
1
5%
1
11%
46-60
7
33%
1
11%
61-75
8
38%
2
22%
76-90
Забито
11
29
5 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 9
15 Не забивали 13
3
27%
5
17%
1-15
0
0%
6
21%
16-30
2
18%
2
7%
31-45
1
9%
5
17%
46-60
1
9%
4
14%
61-75
4
36%
7
24%
76-90
Пропущено
18
8
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
4
22%
0
0%
1-15
2
11%
1
13%
16-30
2
11%
2
25%
31-45
1
6%
1
13%
46-60
5
28%
2
25%
61-75
4
22%
2
25%
76-90
Забито
22
58
9 В 1-м тайме 25
13 Во 2-м тайме 33
9 Забивали первыми 17
9 Не забивали 2
3
14%
10
17%
1-15
1
5%
11
19%
16-30
5
23%
4
7%
31-45
1
5%
10
17%
46-60
3
14%
9
16%
61-75
9
41%
14
24%
76-90
Пропущено
39
17
13 В 1-м тайме 8
26 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 12
6
15%
1
6%
1-15
4
10%
4
24%
16-30
3
8%
3
18%
31-45
2
5%
2
12%
46-60
12
31%
3
18%
61-75
12
31%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Алмере Сити
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ПЕК Зволле - Алмере Сити 0:1 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:0 Алмере Сити - Эксельсиор 2:1 ПСВ - Алмере Сити 2:0
Алмере Сити - Фортуна Ситтард 0:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 1:2 Волендам - Алмере Сити 0:1 Херенвен - Алмере Сити 2:4 Катвийк - Алмере Сити 1:2 Алмере Сити - Витесс 5:0 АЗ Алкмаар - Алмере Сити 4:1 Херенвен - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - Хераклес 0:5 Алмере Сити - Аякс 2:2 Спарта Роттердам - Алмере Сити 1:2 Росмален - Алмере Сити 1:8 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:0 НЕК Неймеген - Алмере Сити 1:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Утрехт - Алмере Сити 0:2
Фейеноорд
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Рома - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Валвейк 1:0 Фейеноорд - Рома 1:1 Фейеноорд - Спарта Роттердам 2:0
Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Твенте 0:0 Фейеноорд - ПСВ 1:0 Витесс - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:2 Фейеноорд - Майнц 1:2 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Хераклес - Фейеноорд 0:4 Селтик - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Волендам 3:1 Фейеноорд - ПСВ 1:2 Фейеноорд - Атлетико М 1:3 Эксельсиор - Фейеноорд 2:4 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Лацио - Фейеноорд 1:0
Результаты матчей
Алмере Сити
Фейеноорд
Точный счет
0:0
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
6:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
5
1 раз 8%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
6
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
0:4
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
2
5 раз 45%
4
3 раза 27%
1
2 раза 18%
5
1 раз 9%
Точный счет
0:0
4 раза 17%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
0:4
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
6:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 39%
1
9 раз 39%
2
4 раза 17%
5
1 раз 4%
2
7 раз 30%
1
5 раз 22%
4
4 раза 17%
0
2 раза 9%
3
2 раза 9%
6
2 раза 9%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Алмере Сити
Фейеноорд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
102
39
75
111
57
111
39
111
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
29
92
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
149
Больше Меньше
212
518
167
122
914
122
716
122
320
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|21
|2
|0
|77 - 11
|65
|2.
|Заявка
|23
|17
|4
|2
|61 - 17
|55
|3.
|Заявка
|23
|14
|5
|4
|45 - 22
|47
|4.
|1:0 Заявка
|23
|12
|6
|5
|44 - 24
|42
|5.
|0:1 Заявка
|23
|10
|6
|7
|54 - 47
|36
|6.
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|37 - 32
|34
|7.
|Заявка
|23
|8
|9
|6
|45 - 38
|33
|8.
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|29 - 30
|32
|9.
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|29 - 33
|29
|10.
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|32 - 41
|27
|11.
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|23 - 39
|27
|12.
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|22 - 39
|27
|13.
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|34 - 44
|25
|14.
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|29 - 53
|22
|15.
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|36 - 47
|21
|16.
|Заявка
|23
|5
|3
|15
|22 - 43
|18
|17.
|Заявка
|23
|4
|4
|15
|18 - 47
|16
|18.
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|23 - 53
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|33 - 5
|33
|2.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|25 - 13
|28
|3.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 8
|27
|4.
|1:0 Заявка
|12
|7
|2
|3
|27 - 14
|23
|5.
|0:1 Заявка
|11
|6
|3
|2
|27 - 18
|21
|6.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|26 - 16
|21
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|25 - 15
|18
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 14
|18
|9.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|20 - 16
|17
|10.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|20 - 20
|17
|11.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 26
|14
|12.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 20
|13
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|14.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|17 - 21
|12
|15.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|15 - 23
|11
|16.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 23
|11
|17.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 23
|7
|18.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|7 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|44 - 6
|32
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|32 - 9
|28
|3.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 9
|19
|4.
|1:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 10
|19
|5.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|15 - 14
|17
|6.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|21 - 18
|16
|7.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 17
|16
|8.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 10
|15
|9.
|0:1 Заявка
|12
|4
|3
|5
|27 - 29
|15
|10.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 19
|14
|11.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|19 - 22
|12
|12.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|19 - 26
|9
|13.
|Заявка
|12
|3
|0
|9
|11 - 31
|9
|14.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|6 - 25
|9
|15.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 28
|8
|16.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 27
|8
|17.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|7 - 20
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|14 - 30
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|22 (9)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|22 (2)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|21 (5)
|Аякс
|Бробби Брайан
|15 (6)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Валвейк
|Мейерс Арон
|7
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5
|Витесс
|Ороз Алоис
|6