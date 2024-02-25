Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

86' Флоранюс Шерел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Налич Ади получил желтую карточку от судьи

83' Матч возобновится спорным мячом

82' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

79' Тактическая замена. Ван ла Парра Райив уходит с поля и его заменяет Ян Китала

78' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Налич Ади пробует нанести удар издали, но Тимон Велленройтер держит все под контролем

77' Удар от ворот произведет Фейеноорд

77' Робине Тома нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

77' Ван Дайвен Джейсон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Матч возобновлен

76' Ох, нехорошо это выглядит. Виффер Матс получил травму и медбригада забирает его с поля.

75' Виффер Матс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Рефери не любит споров - именно за это Тимбер Квинтен сейчас получил желтую

74' Матч возобновлен

73' Мбе Со Лоик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Г О О О О Л - Минте Янкуба забивает с левой ноги!

72' Стенгс Келвин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Джаханбахш Алиреза не смог попасть в створ ударом издали

70' Матч возобновлен

68' Зерруки Рамиз на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Хорошую попытку сделал Ван Дайвен Джейсон . Удар в створ, но вратарь начеку

66' Коррин Милан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Хартман Квилиндси оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

63' Тимбер Квинтен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Матч возобновлен

58' Зерруки Рамиз на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Хансен Корнелиус получил желтую карточку от судьи

57' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Баккер Нордин взял и забрал мяч на выходе

52' Иванушец Лука решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

51' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Мбе Со Лоик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля