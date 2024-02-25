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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Батта Флоран
Гавр
0:1
Второй тайм: 72'
Реймс
0'
25' Желтая карточка
Фоке Томас
0:1
64' Гол
Дарами Мохаммед
67' Вторая желтая карточка
Фоке Томас

Ход матча

25'
 
Фоке Томас
63'
 
Ричардсон Амир
Теума Тедди
63'
 
Дарами Мохаммед
Накамура Кейто
64'
0:1
Дарами Мохаммед
67'
 
Фоке Томас
70'
 
Куду Теренс
Дьяките Умар

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 3
  • 206 Количество передач 263
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 118
Гавр 25.4% (30)
X 50% (59)
Реймс 24.6% (29)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Горжелен
Матьё
93
Санганте
Аруна
6
Юте-Кинкуэ
Этьенн
4
Льорис
Готье
27
Опери
Кристофер
7
Него
Лоик
94
Туре
Абдулайе
8
Кечта
Яссин
28
Айю
Андре
9
Байо
Мохамед
11
Сабби
Эммануэль
94
Диуф
Йеванн
32
Фоке
Томас
24
Агбаду
Эммануэль
5
Абдельамид
Юнис
25
Де
Смет
Тибо
15
Манетси
Маршал
10
Теума
Тедди
7
Ито
Дзюня
14
Хадра
Реда
17
Накамура
Кейто
22
Дьяките
Умар
Гавр
4-3-3
Реймс
4-2-3-1

История личных встреч

Гавр
Реймс

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

13 матчей

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
1:0
ТМС
3:0
Л2
0:1
Л2
0:0
Л2
1:1
Л2
1:0
КЛ
2:5
Л2
1:1
Л2
2:1
Л2
2:1
КЛ
0:2
Л2
2:1
Л2
2:0

Голы

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

1.2
1.25

Среднее время на гол

75
72

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

1.38
0.6

Среднее время на гол

65
150

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.31
1

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

68
90

Бомбардиры внутри турнира

Гавр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиуи Набиль 4 0.17
Байо Мохамед 4 (1) 0.17
Сабби Эммануэль 4 (1) 0.17
Айю Андре 2 0.09
Льорис Готье 2 0.09
Кузяев Далер 2 0.09
Опери Кристофер 1 0.04
Сальмье Йоанн 1 0.04
Мбемба Нолан 1 0.04
Грандсир Самуэль 1 0.04
Касимир Хосуэ 0 0
Него Лоик 0 0
Джуджу Антуан 0 0
Кечта Яссин 0 0
Нгура Стив 0 0
Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теума Тедди 6 (1) 0.26
Дарами Мохаммед 3 0.13
Ричардсон Амир 3 0.13
Дьяките Умар 3 0.13
Абдельамид Юнис 3 0.13
Ито Дзюня 2 0.09
Манетси Маршал 2 0.09
Накамура Кейто 2 0.09
Хадра Реда 1 0.04
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0.04
Акиеме Серхио 1 0.04
Матусива Азор 1 0.04
Стамбули Бенжамен 0 0
Фоке Томас 0 0

Карточки

Гавр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Н'диайе Рассул 3 2
Грандсир Самуэль 2 2
Касимир Хосуэ 5 0
Опери Кристофер 4 0
Санганте Аруна 4 0
Туре Абдулайе 3 0
Сабби Эммануэль 3 0
Байо Мохамед 3 0
Айю Андре 1 1
Сальмье Йоанн 2 0
Таргаллин Уссама 2 0
Льорис Готье 1 0
Десма Артур 1 0
Алиуи Набиль 1 0
Юте-Кинкуэ Этьенн 1 0
Кечта Яссин 1 0
Джуджу Антуан 1 0
Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фоке Томас 8 0
Де Смет Тибо 4 0
Теума Тедди 4 0
Уильям Стилл 2 1
Абдельамид Юнис 3 0
Матусива Азор 3 0
Дьяките Умар 2 0
Стамбули Бенжамен 2 0
Окуму Джозеф 2 0
Манетси Маршал 2 0
Ричардсон Амир 2 0
Накамура Кейто 1 0
Бузи Максим 1 0
Агбаду Эммануэль 1 0
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0
Куду Теренс 1 0

Результаты матчей

Гавр
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Реймс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

2
6
Гавр
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Реймс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
11

Упущенные победы

9
9
Гавр
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (8)
45% (10)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
55% (12)
23% (5)
Реймс
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
23% (5)
45% (10)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

11
14

Упущенные победы

11
15

Голы по времени матча

Забито

13
15
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 13
3
23%
3
20%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
1
8%
3
20%
31-45
5
38%
4
27%
46-60
2
15%
1
7%
61-75
1
8%
2
13%
76-90

Пропущено

9
17
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
0
0%
2
12%
1-15
2
22%
1
6%
16-30
2
22%
2
12%
31-45
3
33%
4
24%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
2
22%
3
18%
76-90

Забито

11
13
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 7
16 Не забивали 13
2
18%
1
8%
1-15
1
9%
3
23%
16-30
1
9%
3
23%
31-45
1
9%
2
15%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
5
45%
3
23%
76-90

Пропущено

18
13
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
2
11%
2
15%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
2
11%
4
31%
31-45
5
28%
5
38%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
17%
2
15%
76-90

Забито

24
28
9 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 13
10 Не забивали 4
5
21%
4
14%
1-15
2
8%
5
18%
16-30
2
8%
6
21%
31-45
6
25%
6
21%
46-60
3
13%
2
7%
61-75
6
25%
5
18%
76-90

Пропущено

27
30
12 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 16
2
7%
4
13%
1-15
6
22%
1
3%
16-30
4
15%
6
20%
31-45
8
30%
30%
9
30%
46-60
2
7%
5
17%
61-75
5
19%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Гавр
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Лилль - Гавр 3:0 Гавр - Ренн 0:1 Страсбург - Гавр 3:1 Монако - Гавр 1:1
Лорьян - Гавр 3:3 Шатору - Гавр 0:1 Гавр - Лион 3:1 Гавр - Кан 2:1 Реймс - Гавр 1:0 Гавр - Ницца 3:1 Страсбург - Гавр 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2 Нант - Гавр 0:0 Гавр - Монако 0:0 Тулуза - Гавр 1:2 Мец - Гавр 0:0 Гавр - Ланс 0:0 Марсель - Гавр 3:0 Гавр - Лилль 0:2 Гавр - Клермон 2:1
Реймс
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Реймс - Ланс 1:1 Лорьян - Реймс 2:0 Реймс - Тулуза 2:3 Реймс - Нант 0:0
Сошо - Реймс 2:2 Монако - Реймс 1:3 Динан-Леон - Реймс 0:3 Реймс - Гавр 1:0 Ланс - Реймс 2:0 Ницца - Реймс 2:1 Реймс - Страсбург 2:1 Ренн - Реймс 3:1 Реймс - ПСЖ 0:3 Нант - Реймс 0:1 Реймс - Лорьян 1:0 Тулуза - Реймс 1:1 Реймс - Монако 1:3 Реймс - Лион 2:0 Лилль - Реймс 1:2 Реймс - Брест 1:2

Результаты матчей

Гавр
Реймс

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
2:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
3
3 раза 30%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%

Точный счет

0:0
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:3
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

0:0
5 раз 23%
3:0
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
2:0
4 раза 18%
1:3
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
11 раз 50%
2
4 раза 18%
3
4 раза 18%
1
3 раза 14%
1
10 раз 45%
2
6 раз 27%
0
4 раза 18%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Гавр
Реймс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
9
2
4
6
1.5
4
7
3
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
9
2
4
8
1.5
4
7
1
11
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
11
0.5
Больше Меньше
18
4
8
14
1.5
8
14
4
18
2.5
2
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 22 16 5 1 53 - 18 53
2.
Брест
 Заявка 23 12 7 4 34 - 18 43
3.
Монако
 Заявка 23 12 5 6 44 - 34 41
4.
Ницца
 0:0 Заявка 23 11 7 5 22 - 15 40
5.
Лилль
 1:3 Заявка 23 10 8 5 33 - 20 38
6.
Ланс
 Заявка 23 10 6 7 30 - 24 36
7.
Ренн
 Заявка 22 9 7 6 34 - 26 34
8.
Реймс
 1:0 Заявка 23 10 4 9 29 - 30 34
9.
Марсель
 Заявка 22 7 9 6 29 - 24 30
10.
Лион
 Заявка 23 8 4 11 25 - 35 28
11.
Тулуза
 3:1 Заявка 23 6 8 9 25 - 31 26
12.
Нант
 Заявка 23 7 4 12 23 - 34 25
13.
Страсбург
 Заявка 23 6 7 10 23 - 35 25
14.
Гавр
 0:1 Заявка 23 5 9 9 23 - 29 24
15.
Монпелье
 Заявка 22 5 8 9 28 - 29 22
16.
Лорьян
 Заявка 23 5 7 11 31 - 44 22
17.
Мец
 Заявка 23 4 5 14 19 - 37 17
18.
Клермон
 0:0 Заявка 23 3 8 12 18 - 40 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 11 8 2 1 30 - 11 26
2.
Лилль
 1:3 Заявка 11 8 2 1 21 - 4 26
3.
Ницца
 0:0 Заявка 12 7 4 1 14 - 5 25
4.
Марсель
 Заявка 11 6 5 0 18 - 6 23
5.
Брест
 Заявка 11 6 4 1 18 - 7 22
6.
Ренн
 Заявка 12 6 3 3 25 - 16 21
7.
Ланс
 Заявка 11 6 2 3 19 - 12 20
8.
Монако
 Заявка 11 6 1 4 18 - 11 19
9.
Реймс
 1:0 Заявка 11 5 2 4 13 - 13 17
10.
Страсбург
 Заявка 12 4 3 5 14 - 17 15
11.
Лион
 Заявка 12 4 3 5 15 - 19 15
12.
Гавр
 0:1 Заявка 11 4 2 5 12 - 11 14
13.
Лорьян
 Заявка 12 3 4 5 19 - 21 13
14.
Монпелье
 Заявка 12 2 7 3 17 - 14 13
15.
Нант
 Заявка 12 3 3 6 14 - 17 12
16.
Тулуза
 3:1 Заявка 11 2 5 4 14 - 14 11
17.
Клермон
 0:0 Заявка 11 1 4 6 6 - 15 7
18.
Мец
 Заявка 11 1 3 7 9 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 11 8 3 0 23 - 7 27
2.
Монако
 Заявка 12 6 4 2 26 - 23 22
3.
Брест
 Заявка 12 6 3 3 16 - 11 21
4.
Реймс
 1:0 Заявка 12 5 2 5 16 - 17 17
5.
Ланс
 Заявка 12 4 4 4 11 - 12 16
6.
Ницца
 0:0 Заявка 11 4 3 4 8 - 10 15
7.
Тулуза
 3:1 Заявка 12 4 3 5 11 - 17 15
8.
Ренн
 Заявка 10 3 4 3 9 - 10 13
9.
Лион
 Заявка 11 4 1 6 10 - 16 13
10.
Нант
 Заявка 11 4 1 6 9 - 17 13
11.
Лилль
 1:3 Заявка 12 2 6 4 12 - 16 12
12.
Мец
 Заявка 12 3 2 7 10 - 23 11
13.
Страсбург
 Заявка 11 2 4 5 9 - 18 10
14.
Клермон
 0:0 Заявка 12 2 4 6 12 - 25 10
15.
Гавр
 0:1 Заявка 12 1 7 4 11 - 18 10
16.
Монпелье
 Заявка 10 3 1 6 11 - 15 9
17.
Лорьян
 Заявка 11 2 3 6 12 - 23 9
18.
Марсель
 Заявка 11 1 4 6 11 - 18 7
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Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 21 (4)
Лион Ляказетт Александр 12
Лилль Дэвид Джонатан 11 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Тулуза Даллинга Тийс 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 9
Реймс Фоке Томас 1 8
Ланс Медина Факундо 9
Монако Головин Александр 1 7
Брест Брассье Лилиан 1 7
Весь список
  • 68'
    Реймс контролирует мяч.
  • 68'
    Игрок из команды Гавр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 67'
    Абдельамид Юнис из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 67'
    Фоке Томас получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 66'
    Судья сигнализирует, что Фоке Томас из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Сабби Эммануэль
  • 66'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Реймс будет все-таки засчитан.
  • 66'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Реймс.
  • 65'
    Контроль мяча: Гавр: 48%, Реймс: 52%.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 60'
      Контроль мяча: Гавр: 46%, Реймс: 54%.
    • 60'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 59'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 59'
      Шанс! Сабби Эммануэль из команды Гавр пробил головой, но мимо
    • 59'
      Опери Кристофер из команды Гавр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 59'
      Судья сигнализирует, что Теума Тедди из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Кечта Яссин
    • 58'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 58'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 58'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 57'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 57'
      Юте-Кинкуэ Этьенн из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 57'
      Теума Тедди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 57'
      Оооо... вот это был удар! Дьяките Умар должен был забить с этой позиции.
    • 56'
      Хорошую попытку сделал Дьяките Умар. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 56'
      Накамура Кейто нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 56'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 56'
      Горжелен Матьё ослабляет давление, выбив мяч.
    • 55'
      Реймс контролирует мяч.
    • 55'
      Контроль мяча: Гавр: 46%, Реймс: 54%.
    • 55'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 54'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 54'
      Гавр начинает контратаку
    • 54'
      Опери Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 54'
      Реймс контролирует мяч.
    • 53'
      Гавр контролирует мяч.
    • 53'
      Судья сигнализирует, что Теума Тедди из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Него Лоик
    • 53'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 52'
      Юте-Кинкуэ Этьенн из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 52'
      Теума Тедди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 52'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 52'
      Реймс контролирует мяч.
    • 51'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 50'
      Дьяките Умар из команды Реймс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 50'
      Ито Дзюня из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 50'
      Контроль мяча: Гавр: 46%, Реймс: 54%.
    • 50'
      Гавр контролирует мяч.
    • 50'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 50'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 49'
      Шанс! Накамура Кейто из команды Реймс пробил головой, но мимо
    • 49'
      Ито Дзюня из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 49'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 48'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 48'
      Туре Абдулайе не смог попасть в створ ударом издали
    • 48'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 48'
      Гавр контролирует мяч.
    • 47'
      Судья сигнализирует, что Айю Андре из команды Гавр поставил подножку. Пострадал Абдельамид Юнис
    • 47'
      Санганте Аруна ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: Гавр: 47%, Реймс: 53%.
    • 48'
      Дьяките Умар оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 47'
      Хадра Реда оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 47'
      Ито Дзюня из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 47'
      Юте-Кинкуэ Этьенн из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 46'
      Реймс контролирует мяч.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 45'
      Реймс контролирует мяч.
    • 45'
      Контроль мяча: Гавр: 44%, Реймс: 56%.
    • 45'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 45'
      Агбаду Эммануэль из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 44'
      Гавр контролирует мяч.
    • 43'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 42'
      Гавр контролирует мяч.
    • 42'
      Санганте Аруна выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Реймс начинает контратаку
    • 42'
      Теума Тедди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 41'
      Санганте Аруна на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 41'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 40'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 40'
      Контроль мяча: Гавр: 46%, Реймс: 54%.
    • 40'
      Манетси Маршал пробует нанести удар издали, но Матье Горжелин ловит мяч
    • 40'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 39'
      Реймс контролирует мяч.
    • 38'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 38'
      Хорошую попытку сделал Кечта Яссин. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 38'
      Санганте Аруна из команды Гавр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 37'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 37'
      Де Смет Тибо из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Гавр: 40%, Реймс: 60%.
    • 35'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 35'
      Реймс контролирует мяч.
    • 34'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 34'
      Гавр контролирует мяч.
    • 33'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 33'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 33'
      Абдельамид Юнис из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Опери Кристофер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 32'
      Де Смет Тибо из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 31'
      Гавр контролирует мяч.
    • 30'
      Контроль мяча: Гавр: 38%, Реймс: 62%.
    • 30'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      Агбаду Эммануэль из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      Дьяките Умар из команды Реймс в офсайде
    • 29'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 28'
      Судья сигнализирует, что Юте-Кинкуэ Этьенн из команды Гавр поставил подножку. Пострадал Дьяките Умар
    • 27'
      Агбаду Эммануэль успешно блокирует удар.
    • 27'
      Айю Андре нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 27'
      Опери Кристофер из команды Гавр подал угловой слева.
    • 27'
      Агбаду Эммануэль успешно блокирует удар.
    • 27'
      Опери Кристофер нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 27'
      Него Лоик из команды Гавр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 26'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 26'
      Гавр контролирует мяч.
    • 26'
      Теума Тедди успешно блокирует удар.
    • 26'
      Туре Абдулайе нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 25'
      Агбаду Эммануэль из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Контроль мяча: Гавр: 35%, Реймс: 65%.
    • 25'
      Фоке Томас получает желтую карточку за игру рукой
    • 24'
      Фоке Томас задерживает мяч рукой
    • 24'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 24'
      Гавр контролирует мяч.
    • 24'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Теума Тедди ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      Реймс контролирует мяч.
    • 23'
      Гавр контролирует мяч.
    • 22'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 22'
      Гавр контролирует мяч.
    • 22'
      Гавр начинает контратаку
    • 22'
      Льорис Готье из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Накамура Кейто навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 22'
      Опери Кристофер из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 20'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 20'
      Судья сигнализирует, что Кечта Яссин из команды Гавр поставил подножку. Пострадал Манетси Маршал
    • 20'
      Контроль мяча: Гавр: 31%, Реймс: 69%.
    • 20'
      Накамура Кейто из команды Реймс заходит слишком далеко, он валит Санганте Аруна.
    • 19'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе
    • 18'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 18'
      Судья свистит. Сабби Эммануэль атаковал сзади соперника. Это Фоке Томас заработал своей команде штрафной
    • 18'
      Гавр контролирует мяч.
    • 17'
      Реймс контролирует мяч.
    • 17'
      Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе
    • 16'
      Судья сигнализирует, что Де Смет Тибо из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Айю Андре
    • 16'
      Льорис Готье успешно блокирует удар.
    • 16'
      Хадра Реда нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 16'
      Юте-Кинкуэ Этьенн успешно блокирует удар.
    • 15'
      Хадра Реда нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 15'
      Ито Дзюня из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 15'
      Реймс контролирует мяч.
    • 15'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Гавр: 29%, Реймс: 71%.
    • 15'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 14'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 14'
      Манетси Маршал наказан за толчок Айю Андре
    • 14'
      Горжелен Матьё ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 13'
      Реймс контролирует мяч.
    • 13'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 13'
      Гавр контролирует мяч.
    • 12'
      Шанс! Айю Андре из команды Гавр пробил головой, но мимо
    • 12'
      Опери Кристофер из команды Гавр подал угловой слева.
    • 11'
      Судья сигнализирует, что Опери Кристофер из команды Гавр поставил подножку. Пострадал Дьяките Умар
    • 11'
      Агбаду Эммануэль из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 11'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 11'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 10'
      Контроль мяча: Гавр: 18%, Реймс: 82%.
    • 10'
      Байо Мохамед из команды Гавр не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 10'
      Айю Андре пробует нанести удар издали, но Йеванн Диуф ловит мяч
    • 10'
      Него Лоик из команды Гавр разыграл угловой с правого угла.
    • 10'
      Фоке Томас из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 9'
      Реймс контролирует мяч.
    • 8'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 8'
      Реймс контролирует мяч.
    • 8'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 7'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Де Смет Тибо из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 6'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Него Лоик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Реймс начинает контратаку
    • 6'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Теума Тедди из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Агбаду Эммануэль из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Судья сигнализирует, что Де Смет Тибо из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Айю Андре
    • 5'
      Контроль мяча: Гавр: 23%, Реймс: 77%.
    • 4'
      Реймс контролирует мяч.
    • 4'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Де Смет Тибо бьет со штрафного в створ, но Матье Горжелин держит все под контролем
    • 3'
      Судья сигнализирует, что Льорис Готье из команды Гавр поставил подножку. Пострадал Дьяките Умар
    • 2'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Льорис Готье ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Реймс контролирует мяч.
    • 1'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Сегодня высокая влажность.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Гавр начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
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    Прогнозы 118
    Гавр 25.4% (30)
    X 50% (59)
    Реймс 24.6% (29)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Гавр
    Ничья
    Реймс
    3.75
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Гавр 0:1 Реймс

    Исход игры
    Гавр
    25.4% (30)
    Ничья
    50% (59)
    Реймс
    24.6% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.7% (33)
    Меньше
    71.3% (82)
    Обе команды забьют
    Да
    75.65% (87)
    Нет
    24.35% (28)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    45.8% (54)
    2:1 Гавр
    17.8% (21)
    0:1 Реймс
    14.4% (17)
    1:2 Реймс
    8.5% (10)
    1:0 Гавр
    5.1% (6)
    0:0 Ничья
    3.4% (4)
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