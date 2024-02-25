Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Дьяките Умар оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Хадра Реда оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Ито Дзюня из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Реймс

43' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Санганте Аруна выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Теума Тедди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Санганте Аруна на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Матч возобновится спорным мячом

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Манетси Маршал пробует нанести удар издали, но Матье Горжелин ловит мяч

38' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Хорошую попытку сделал Кечта Яссин . Удар в створ, но вратарь начеку

38' Санганте Аруна из команды Гавр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Опери Кристофер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Него Лоик из команды Гавр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Фоке Томас получает желтую карточку за игру рукой

24' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Накамура Кейто навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе

17' Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе

15' Ито Дзюня из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Реймс

10' Байо Мохамед из команды Гавр не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

10' Айю Андре пробует нанести удар издали, но Йеванн Диуф ловит мяч

8' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Де Смет Тибо бьет со штрафного в створ, но Матье Горжелин держит все под контролем

2' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Сегодня высокая влажность.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Гавр начинает с центра поля