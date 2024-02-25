Тур: 23. Стадион: Осеан. Главный судья: Батта Флоран
0'
25' Желтая карточкаФоке Томас
0:1
64' ГолДарами Мохаммед
66' Вторая желтая карточкаФоке Томас
73' Желтая карточкаДе Смет Тибо
1:1
74' ПенальтиТуре Абдулайе
74' Желтая карточкаНего Лоик
90' Желтая карточкаСанганте Аруна
90' Желтая карточкаГоржелен Матьё
1:2
90' ПенальтиДарами Мохаммед
90'+9
Ход матча
25'
64'
0:1
66'
73'
74'
1:1
74'
90'
90'
90'
90'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
4 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 5
-
5 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
2 Замены 4
-
378 Количество передач 387
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
28
Айю
Андре
94
Диуф
Йеванн
32
Фоке
Томас
25
Де
Смет
Тибо
10
Теума
Тедди
14
Хадра
Реда
22
Дьяките
Умар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Айю АндреНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Арнье ПольВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Конфес АлуаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Нгура СтивНападающий
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
94 Диуф ЙеваннВратарь
-
32 Фоке ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Де Смет ТибоЗащитник
- Полузащитник
-
10 Теума ТеддиПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Хадра РедаПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Дьяките УмарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Куду ТеренсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стилл Уильям
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Гавр
Реймс
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
13 матчей
38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
10
Голов в среднем за матч
1.2
1.25
Среднее время на гол
75
72
Всего голов
11
3
Голов в среднем за матч
1.38
0.6
Среднее время на гол
65
150
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
1.31
1
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
68
90
Бомбардиры внутри турнира
Гавр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алиуи Набиль
|4
|0.17
|Байо Мохамед
|4 (1)
|0.17
|Сабби Эммануэль
|4 (1)
|0.17
|Айю Андре
|2
|0.09
|Льорис Готье
|2
|0.09
|Кузяев Далер
|2
|0.09
|Опери Кристофер
|1
|0.04
|Сальмье Йоанн
|1
|0.04
|Мбемба Нолан
|1
|0.04
|Грандсир Самуэль
|1
|0.04
|Туре Абдулайе
|1 (1)
|0.04
|Касимир Хосуэ
|0
|0
|Него Лоик
|0
|0
|Джуджу Антуан
|0
|0
|Кечта Яссин
|0
|0
|Нгура Стив
|0
|0
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теума Тедди
|6 (1)
|0.26
|Дарами Мохаммед
|5 (1)
|0.22
|Ричардсон Амир
|3
|0.13
|Дьяките Умар
|3
|0.13
|Абдельамид Юнис
|3
|0.13
|Ито Дзюня
|2
|0.09
|Манетси Маршал
|2
|0.09
|Накамура Кейто
|2
|0.09
|Хадра Реда
|1
|0.04
|Уилсон-Эсбранд Джош
|1
|0.04
|Акиеме Серхио
|1
|0.04
|Матусива Азор
|1
|0.04
|Стамбули Бенжамен
|0
|0
|Фоке Томас
|0
|0
Карточки
Гавр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Н'диайе Рассул
|3
|2
|Грандсир Самуэль
|2
|2
|Касимир Хосуэ
|5
|0
|Санганте Аруна
|5
|0
|Опери Кристофер
|4
|0
|Туре Абдулайе
|3
|0
|Сабби Эммануэль
|3
|0
|Байо Мохамед
|3
|0
|Айю Андре
|1
|1
|Сальмье Йоанн
|2
|0
|Таргаллин Уссама
|2
|0
|Горжелен Матьё
|1
|0
|Него Лоик
|1
|0
|Льорис Готье
|1
|0
|Десма Артур
|1
|0
|Алиуи Набиль
|1
|0
|Юте-Кинкуэ Этьенн
|1
|0
|Кечта Яссин
|1
|0
|Джуджу Антуан
|1
|0
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фоке Томас
|8
|1
|Де Смет Тибо
|5
|0
|Теума Тедди
|4
|0
|Уильям Стилл
|2
|1
|Абдельамид Юнис
|3
|0
|Матусива Азор
|3
|0
|Дьяките Умар
|2
|0
|Стамбули Бенжамен
|2
|0
|Окуму Джозеф
|2
|0
|Манетси Маршал
|2
|0
|Ричардсон Амир
|2
|0
|Накамура Кейто
|1
|0
|Бузи Максим
|1
|0
|Агбаду Эммануэль
|1
|0
|Уилсон-Эсбранд Джош
|1
|0
|Куду Теренс
|1
|0
Результаты матчей
Гавр
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Реймс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
3
6
Гавр
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Реймс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
11
Упущенные победы
9
9
Гавр
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (8)
48% (11)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
52% (12)
26% (6)
Реймс
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
22% (5)
43% (10)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
11
15
Упущенные победы
12
15
Голы по времени матча
Забито
14
17
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
16 Не забивали 13
3
21%
3
18%
1-15
1
7%
2
12%
16-30
1
7%
3
18%
31-45
5
36%
4
24%
46-60
3
21%
2
12%
61-75
1
7%
3
18%
76-90
Пропущено
11
18
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 11
0
0%
2
11%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
2
18%
2
11%
31-45
3
27%
4
22%
46-60
1
9%
6
33%
61-75
3
27%
3
17%
76-90
Забито
11
13
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 7
17 Не забивали 14
2
18%
1
8%
1-15
1
9%
3
23%
16-30
1
9%
3
23%
31-45
1
9%
2
15%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
5
45%
3
23%
76-90
Пропущено
18
13
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
2
11%
2
15%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
2
11%
4
31%
31-45
5
28%
5
38%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
17%
2
15%
76-90
Забито
25
30
9 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 14
10 Не забивали 4
5
20%
4
13%
1-15
2
8%
5
17%
16-30
2
8%
6
20%
31-45
6
24%
6
20%
46-60
4
16%
3
10%
61-75
6
24%
6
20%
76-90
Пропущено
29
31
12 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 17
2
7%
4
13%
1-15
6
21%
1
3%
16-30
4
14%
6
19%
31-45
8
28%
9
29%
29%
46-60
3
10%
6
19%
61-75
6
21%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
Гавр
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Лилль - Гавр 3:0 Гавр - Ренн 0:1 Страсбург - Гавр 3:1 Монако - Гавр 1:1
Лорьян - Гавр 3:3 Шатору - Гавр 0:1 Гавр - Лион 3:1 Гавр - Кан 2:1 Реймс - Гавр 1:0 Гавр - Ницца 3:1 Страсбург - Гавр 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2 Нант - Гавр 0:0 Гавр - Монако 0:0 Тулуза - Гавр 1:2 Мец - Гавр 0:0 Гавр - Ланс 0:0 Марсель - Гавр 3:0 Гавр - Лилль 0:2 Гавр - Клермон 2:1
Реймс
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Реймс - Ланс 1:1 Лорьян - Реймс 2:0 Реймс - Тулуза 2:3 Реймс - Нант 0:0
Сошо - Реймс 2:2 Монако - Реймс 1:3 Динан-Леон - Реймс 0:3 Реймс - Гавр 1:0 Ланс - Реймс 2:0 Ницца - Реймс 2:1 Реймс - Страсбург 2:1 Ренн - Реймс 3:1 Реймс - ПСЖ 0:3 Нант - Реймс 0:1 Реймс - Лорьян 1:0 Тулуза - Реймс 1:1 Реймс - Монако 1:3 Реймс - Лион 2:0 Лилль - Реймс 1:2 Реймс - Брест 1:2
Результаты матчей
Гавр
Реймс
Точный счет
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
2:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
Точный счет
0:0
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:2
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
0:0
5 раз 22%
1:2
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:0
4 раза 17%
1:3
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 48%
1
4 раза 17%
2
4 раза 17%
3
4 раза 17%
1
10 раз 43%
2
7 раз 30%
0
4 раза 17%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Гавр
Реймс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
92
47
47
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
102
48
57
111
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1211
Больше Меньше
194
815
914
419
221
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|23
|16
|5
|2
|53 - 19
|53
|2.
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|34 - 18
|43
|3.
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|44 - 34
|41
|4.
|Заявка
|23
|11
|7
|5
|22 - 15
|40
|5.
|Заявка
|23
|10
|8
|5
|33 - 20
|38
|6.
|1:0 Заявка
|23
|10
|7
|6
|35 - 26
|37
|7.
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|30 - 24
|36
|8.
|Заявка
|23
|10
|4
|9
|30 - 31
|34
|9.
|Заявка
|22
|7
|9
|6
|29 - 24
|30
|10.
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|25 - 35
|28
|11.
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|25 - 31
|26
|12.
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|23 - 34
|25
|13.
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|23 - 35
|25
|14.
|Заявка
|23
|5
|9
|9
|24 - 30
|24
|15.
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|28 - 29
|22
|16.
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|31 - 44
|22
|17.
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|19 - 37
|17
|18.
|Заявка
|23
|3
|8
|12
|18 - 40
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 4
|26
|2.
|0:1 Заявка
|12
|8
|2
|2
|30 - 12
|26
|3.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|14 - 5
|25
|4.
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|18 - 6
|23
|5.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|18 - 7
|22
|6.
|1:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|25 - 16
|21
|7.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 12
|20
|8.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 11
|19
|9.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 13
|17
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 17
|15
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 19
|15
|12.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 12
|14
|13.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 21
|13
|14.
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|17 - 14
|13
|15.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|16.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 14
|11
|17.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 15
|7
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|11
|8
|3
|0
|23 - 7
|27
|2.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|26 - 23
|22
|3.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|16 - 11
|21
|4.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|17 - 18
|17
|5.
|1:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|10 - 10
|16
|6.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 12
|16
|7.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|8 - 10
|15
|8.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 17
|15
|9.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|10 - 16
|13
|10.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|9 - 17
|13
|11.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|12 - 16
|12
|12.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 23
|11
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 18
|10
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 25
|10
|15.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|11 - 18
|10
|16.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 15
|9
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 23
|9
|18.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 18
|7
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|21 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|12
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|11 (2)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (1)
|Тулуза
|Даллинга Тийс
|8 (1)
|Монако
|Закария Денис
|1 9
|Реймс
|Фоке Томас
|1 8
|Ланс
|Медина Факундо
|9
|Монако
|Головин Александр
|1 7
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Гавр 1:2 Реймс
Исход игры
Гавр
25.4% (30)
Ничья
50% (59)
Реймс
24.6% (29)
Тотал 2.5
Больше
28.7% (33)
Меньше
71.3% (82)
Обе команды забьют
Да
75.65% (87)
Нет
24.35% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.8% (54)
2:1 Гавр
17.8% (21)
0:1 Реймс
14.4% (17)
1:2 Реймс
8.5% (10)
1:0 Гавр
5.1% (6)
0:0 Ничья
3.4% (4)
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