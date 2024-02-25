Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

47' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Буур Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Ольссон Симон пробует нанести удар издали, но Мио Бакхаус держит все под контролем

45' Кёлерт Матс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Брауэрс Люк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Удар от ворот произведет Херенвен

42' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Удар от ворот произведет Херенвен

41' Милан де Хан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

39' Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Оливер Бреуде выиграл воздушное противоборство у Кокс Джордж

38' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Оливер Бреуде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Плат Брайан нанес удар головой, но Мики ван дер Харт спокойно отбил мяч.

35' Милан де Хан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Буур Оскар из команды Волендам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Мюрен Роберт пробует нанести удар издали, но Мики ван дер Харт ловит мяч

34' Оливер Бреуде ослабляет давление, выбив мяч.

33' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Волендам

31' Оооо... вот это был удар! Ван Амерсфоорт Пелле должен был забить с этой позиции.

31' Ван Амерсфоорт Пелле оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Брауэрс Люк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Бохневич Павел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Кёлерт Матс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Плат Брайан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Удар от ворот произведет Волендам

24' Кёлерт Матс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Джош Флинт из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

21' Оооо... вот это был удар! Сахрауи Осам должен был забить с этой позиции.

21' Хорошую попытку сделал Сахрауи Осам . Удар в створ, но вратарь начеку

21' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Удар от ворот произведет Херенвен

19' Али Хусейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Хорошую попытку сделал Милан де Хан . Удар в створ, но вратарь начеку

16' Мюрен Роберт создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Удар от ворот произведет Херенвен

15' Буур Оскар из команды Волендам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Команда Херенвен забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

13' Г О О О О Л - Ван Амерсфоорт Пелле забивает с правой ноги!

13' Хайе Том из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Хайе Том бьет со штрафного в створ, но Мио Бакхаус держит все под контролем

12' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Плат Брайан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

9' Удар от ворот произведет Волендам

8' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Мюрен Роберт выиграл воздушное противоборство у Оливер Бреуде.

4' Буур Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Удар от ворот произведет Херенвен

3' Шанс! Джош Флинт из команды Волендам пробил головой, но мимо

2' Оливер Бреуде из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

2' Маулун Робин выиграл воздушное противоборство у Оливер Бреуде.

1' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Херенвен начинает с центра поля