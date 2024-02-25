Тур: 23. Стадион: Крас. Зрители: 6647 Главный судья: Дьперинк Роб
0'
0:1
13' ГолВан Амерсфоорт Пелле
47' Undefined phrase: football_event_Бохневич Павел
0:2
66' ГолОльссон Симон
0:3
68' ГолВан Амерсфоорт Пелле
88' Красная карточкаВан Эе Эспен
0:4
90' ГолХайе Том
90'+5
Ход матча
13'
0:1
47'
66'
0:2
68'
79'
88'
90'
0:4
Статистика матча
-
0 Голы 4
-
5 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 11
-
4 Угловые 10
-
2 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
489 Количество передач 490
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
28
Флинт
Джош
10
Маулун
Робин
21
Мюрен
Роберт
7
Бут
Зак
33
Хайе
Том
15
Али
Хусейн
28
Брауэрс
Люк
20
Сахрауи
Осам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Флинт ДжошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Маулун РобинПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Мюрен РобертНападающий
-
7 Бут ЗакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Лауэрс БарриВратарь
-
26 Пайн ДеронЗащитник
- Защитник
-
24 Дуири АшрафПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Куол ГарангНападающий
-
27 Хуве КвинсиНападающий
-
-
-
Главный тренер: Симонс Реджиллио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хайе ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Али ХусейнПолузащитник
-
28 Брауэрс ЛюкПолузащитник
-
20 Сахрауи ОсамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Беккема ЯнВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Нуннели ЧеПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Ван Эе ЭспенПолузащитник
-
10 Лойзу ЛойзосНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Вондерен Кес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Волендам
Херенвен
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
2 победы 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
9
Голов в среднем за матч
1
1.29
Среднее время на гол
90
70
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
1.71
3
Среднее время на гол
52
30
Всего голов
16
21
Голов в среднем за матч
1.45
1.91
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
Среднее время на гол
61
47
Бомбардиры внутри турнира
Волендам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюрен Роберт
|5
|0.22
|Зеефейк Ликвинсио
|3
|0.13
|Бенамар Бенаисса
|3
|0.13
|Milan de Haan
|3
|0.13
|Улд-Ших Биляль
|2
|0.09
|Твигт Калвин
|2 (1)
|0.09
|Флинт Джош
|1
|0.04
|Куол Гаранг
|1
|0.04
|Бут Зак
|1
|0.04
|Ван Мигем Дарил
|1
|0.04
|Маулун Робин
|0
|0
|Мирани Деймон
|0
|0
|Кокс Джордж
|0
|0
|Джонсон Дариус
|0
|0
|Дуири Ашраф
|0
|0
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Амерсфоорт Пелле
|7
|0.3
|Сахрауи Осам
|6
|0.26
|Брауэрс Люк
|6
|0.26
|Николаеску Йон
|4
|0.17
|Хайе Том
|3 (2)
|0.13
|Ольссон Симон
|2
|0.09
|Тахири Анас
|2 (2)
|0.09
|Бохневич Павел
|2
|0.09
|Волемарк Патрик
|1
|0.04
|Ван Бик Свен
|1
|0.04
|Нуннели Че
|1
|0.04
|Карлсбакк Даниэль
|1
|0.04
|Уэбстер Чарли
|1
|0.04
|Кёлерт Матс
|0
|0
|Ван Оттеле Сюб
|0
|0
|Брауде Оливер
|0
|0
|Виттевен Мелле
|0
|0
Карточки
Волендам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Твигт Калвин
|4
|0
|Бенамар Бенаисса
|2
|1
|Улд-Ших Биляль
|3
|0
|Зеефейк Ликвинсио
|3
|0
|Мио Бакхаус
|3
|0
|Флинт Джош
|2
|0
|Milan de Haan
|2
|0
|Пайн Дерон
|2
|0
|Хуве Квинси
|2
|0
|Мюрен Роберт
|0
|1
|Мирани Деймон
|1
|0
|Мёркин Дерри
|1
|0
|Мбуямба Ксавьер
|1
|0
|Кокс Джордж
|1
|0
|Плат Брайан
|1
|0
|Джонсон Дариус
|1
|0
|Дуири Ашраф
|1
|0
|Куол Гаранг
|1
|0
|Соуса Вивальдо
|1
|0
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кёлерт Матс
|5
|0
|Хайе Том
|3
|1
|Ван Амерсфоорт Пелле
|3
|0
|Брауэрс Люк
|3
|0
|Ольссон Симон
|3
|0
|Волемарк Патрик
|3
|0
|Ван Бик Свен
|2
|0
|Брауде Оливер
|2
|0
|Ван Эе Эспен
|0
|1
|Уэбстер Чарли
|0
|1
|Бохневич Павел
|1
|0
|Тахири Анас
|1
|0
|Ван Оттеле Сюб
|1
|0
|Халл Дензел
|1
|0
Результаты матчей
Волендам
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Херенвен
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
9
Волендам
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
Херенвен
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
24
10
Упущенные победы
7
19
Волендам
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
30% (7)
30% (7)
Херенвен
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (6)
26% (6)
48% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
17% (4)
48% (11)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
25
11
Упущенные победы
11
28
Голы по времени матча
Забито
8
18
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
18 Не забивали 15
2
25%
2
11%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
4
22%
61-75
1
13%
6
33%
76-90
Пропущено
28
28
8 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
5
18%
3
11%
1-15
0
0%
6
21%
16-30
3
11%
3
11%
31-45
6
21%
3
11%
46-60
5
18%
8
29%
61-75
9
32%
5
18%
76-90
Забито
14
21
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
3
21%
4
19%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
3
21%
4
19%
31-45
2
14%
3
14%
46-60
1
7%
5
24%
61-75
4
29%
2
10%
76-90
Пропущено
30
15
11 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
6
20%
0
0%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
5
17%
3
20%
31-45
6
20%
4
27%
46-60
3
10%
1
7%
61-75
10
33%
3
20%
76-90
Забито
22
39
9 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 10
8 Не забивали 6
5
23%
6
15%
1-15
1
5%
7
18%
16-30
3
14%
6
15%
31-45
5
23%
3
8%
46-60
3
14%
9
23%
61-75
5
23%
8
21%
76-90
Пропущено
58
43
19 В 1-м тайме 19
39 Во 2-м тайме 24
16 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 18
11
19%
3
7%
1-15
0
0%
10
23%
16-30
8
14%
6
14%
31-45
12
21%
7
16%
46-60
8
14%
9
21%
61-75
19
33%
8
19%
76-90
Результаты последних матчей
Волендам
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Витесс - Волендам 1:1 Волендам - ПСВ 1:5 Утрехт - Волендам 4:2 Волендам - Фортуна Ситтард 0:1
Хераклес - Волендам 1:1 Волендам - Алмере Сити 0:1 Винтертур - Волендам 0:2 Волендам - Партизани 1:1 Херенвен - Волендам 1:2 Фейеноорд - Волендам 3:1 Волендам - ПЕК Зволле 0:5 АЗ Алкмаар - Волендам 3:0 Эксельсиор Масслёйс - Волендам 1:0 Волендам - Спарта Роттердам 1:4 НЕК Неймеген - Волендам 3:3 Аякс - Волендам 2:0 Волендам - Эксельсиор 3:1 Валвейк - Волендам 2:1 Волендам - Утрехт 1:0 ПСВ - Волендам 3:1
Херенвен
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:2 Херенвен - Аякс 3:2 Фортуна Ситтард - Херенвен 3:3 Херенвен - АЗ Алкмаар 2:2
Эксельсиор - Херенвен 3:0 ПЕК Зволле - Херенвен 2:2 Херенвен - Алмере Сити 2:4 Витесс - Херенвен 1:0 Херенвен - Волендам 1:2 ПСВ - Херенвен 2:0 Херенвен - Алмере Сити 3:0 Херенвен - Фортуна Ситтард 3:0 Витесс - Херенвен 1:3 Аякс - Херенвен 4:1 Херенвен - ВВВ-Венло 5:1 Херенвен - Хераклес 3:0 АЗ Алкмаар - Херенвен 3:0 Херенвен - НЕК Неймеген 1:1 Твенте - Херенвен 1:0 Херенвен - Эксельсиор 0:3
Результаты матчей
Волендам
Херенвен
Точный счет
0:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:0
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
3
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Точный счет
3:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
3:1
4 раза 17%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
3:0
5 раз 22%
1:3
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 48%
0
7 раз 30%
2
3 раза 13%
3
2 раза 9%
3
7 раз 30%
0
6 раз 26%
1
5 раз 22%
2
4 раза 17%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Волендам
Херенвен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
92
29
65
110
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
84
39
66
111
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
167
Больше Меньше
176
518
1211
221
815
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|21
|2
|0
|77 - 11
|65
|2.
|Заявка
|23
|17
|4
|2
|61 - 17
|55
|3.
|Заявка
|23
|14
|5
|4
|45 - 22
|47
|4.
|Заявка
|23
|12
|6
|5
|45 - 24
|42
|5.
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|54 - 48
|36
|6.
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|37 - 32
|34
|7.
|Заявка
|23
|8
|9
|6
|45 - 38
|33
|8.
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|29 - 30
|32
|9.
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|29 - 33
|29
|10.
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|38 - 44
|28
|11.
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|32 - 41
|27
|12.
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|23 - 39
|27
|13.
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|22 - 39
|27
|14.
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|29 - 53
|22
|15.
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|36 - 47
|21
|16.
|Заявка
|23
|5
|3
|15
|22 - 43
|18
|17.
|Заявка
|23
|4
|4
|15
|18 - 47
|16
|18.
|Заявка
|23
|3
|4
|16
|23 - 57
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|33 - 5
|33
|2.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|25 - 13
|28
|3.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 8
|27
|4.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|28 - 14
|23
|5.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|27 - 18
|21
|6.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|26 - 16
|21
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|25 - 15
|18
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 14
|18
|9.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|20 - 16
|17
|10.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|20 - 20
|17
|11.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 26
|14
|12.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 20
|13
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|14.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|17 - 21
|12
|15.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|15 - 23
|11
|16.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 23
|11
|17.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|9 - 27
|7
|18.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|7 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|44 - 6
|32
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|32 - 9
|28
|3.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 9
|19
|4.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 10
|19
|5.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|15 - 14
|17
|6.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|21 - 18
|16
|7.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 17
|16
|8.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 10
|15
|9.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|27 - 30
|15
|10.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 19
|14
|11.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|19 - 22
|12
|12.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|18 - 28
|11
|13.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|19 - 26
|9
|14.
|Заявка
|12
|3
|0
|9
|11 - 31
|9
|15.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|6 - 25
|9
|16.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 27
|8
|17.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|7 - 20
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|14 - 30
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|22 (9)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|22 (2)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|21 (5)
|Аякс
|Бробби Брайан
|15 (6)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Валвейк
|Мейерс Арон
|7
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5
|Витесс
|Ороз Алоис
|6