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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Зрители: 6647 Главный судья: Дьперинк Роб
Волендам
0:4
Конец матча
Херенвен
0'
0:1
13' Гол
Ван Амерсфоорт Пелле
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Бохневич Павел
0:2
66' Гол
Ольссон Симон
0:3
68' Гол
Ван Амерсфоорт Пелле
88' Красная карточка
Ван Эе Эспен
0:4
90' Гол
Хайе Том
90'+5

Ход матча

13'
0:1
Ван Амерсфоорт Пелле
(Хайе Том)
47'
 
Бохневич Павел
60'
Safouane Karim
Маулун Робин
 
66'
0:2
Ольссон Симон
68'
0:3
Ван Амерсфоорт Пелле
(Ван Бик Свен)
74'
Хуве Квинси
Мюрен Роберт
 
74'
Джонсон Дариус
Milan de Haan
 
76'
 
Карлсбакк Даниэль
Ван Амерсфоорт Пелле
76'
 
Ван Эе Эспен
Брауэрс Люк
79'
Гессанд Аксель
Бенамар Бенаисса
 
79'
Пайн Дерон
Буур Оскар
 
83'
 
Тахири Анас
Ольссон Симон
85'
 
Уэбстер Чарли
Али Хусейн
85'
 
Нуннели Че
Сахрауи Осам
88'
 
Ван Эе Эспен
90'
0:4
Хайе Том
(Тахири Анас)

Статистика матча

  • 0 Голы 4
  • 5 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 11
  • 4 Угловые 10
  • 2 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 489 Количество передач 490
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Мио
Бакхаус
3
Плат
Брайан
6
Бенамар
Бенаисса
28
Флинт
Джош
2
Буур
Оскар
5
Кокс
Джордж
4
Мирани
Деймон
10
Маулун
Робин
36
Milan
de
Haan
21
Мюрен
Роберт
7
Бут
Зак
13
Ван
дер
Харт
Микки
45
Брауде
Оливер
4
Ван
Бик
Свен
5
Бохневич
Павел
7
Кёлерт
Матс
33
Хайе
Том
19
Ольссон
Симон
15
Али
Хусейн
28
Брауэрс
Люк
20
Сахрауи
Осам
11
Ван
Амерсфоорт
Пелле
Волендам
5-3-2
Херенвен
4-2-3-1

История личных встреч

Волендам
Херенвен

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
2 победы 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед

История матчей

Э
1:2
Э
2:1
К
2:0
Э
1:3
ТМК
1:4
ТМК
3:1
ТМК
2:1
ТМК
1:4
К
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3

Голы

Всего голов

4
9

Голов в среднем за матч

1
1.29

Среднее время на гол

90
70

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.71
3

Среднее время на гол

52
30

Всего голов

16
21

Голов в среднем за матч

1.45
1.91

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8

Среднее время на гол

61
47

Бомбардиры внутри турнира

Волендам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюрен Роберт 5 0.22
Зеефейк Ликвинсио 3 0.13
Бенамар Бенаисса 3 0.13
Milan de Haan 3 0.13
Улд-Ших Биляль 2 0.09
Твигт Калвин 2 (1) 0.09
Флинт Джош 1 0.04
Куол Гаранг 1 0.04
Бут Зак 1 0.04
Ван Мигем Дарил 1 0.04
Маулун Робин 0 0
Мирани Деймон 0 0
Кокс Джордж 0 0
Джонсон Дариус 0 0
Дуири Ашраф 0 0
Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Амерсфоорт Пелле 7 0.3
Сахрауи Осам 6 0.26
Брауэрс Люк 6 0.26
Николаеску Йон 4 0.17
Хайе Том 3 (2) 0.13
Ольссон Симон 2 0.09
Тахири Анас 2 (2) 0.09
Бохневич Павел 2 0.09
Волемарк Патрик 1 0.04
Ван Бик Свен 1 0.04
Нуннели Че 1 0.04
Карлсбакк Даниэль 1 0.04
Уэбстер Чарли 1 0.04
Кёлерт Матс 0 0
Ван Оттеле Сюб 0 0
Брауде Оливер 0 0
Виттевен Мелле 0 0

Карточки

Волендам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Твигт Калвин 4 0
Бенамар Бенаисса 2 1
Улд-Ших Биляль 3 0
Зеефейк Ликвинсио 3 0
Мио Бакхаус 3 0
Флинт Джош 2 0
Milan de Haan 2 0
Пайн Дерон 2 0
Хуве Квинси 2 0
Мюрен Роберт 0 1
Мирани Деймон 1 0
Мёркин Дерри 1 0
Мбуямба Ксавьер 1 0
Кокс Джордж 1 0
Плат Брайан 1 0
Джонсон Дариус 1 0
Дуири Ашраф 1 0
Куол Гаранг 1 0
Соуса Вивальдо 1 0
Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кёлерт Матс 5 0
Хайе Том 3 1
Ван Амерсфоорт Пелле 3 0
Брауэрс Люк 3 0
Ольссон Симон 3 0
Волемарк Патрик 3 0
Ван Бик Свен 2 0
Брауде Оливер 2 0
Ван Эе Эспен 0 1
Уэбстер Чарли 0 1
Бохневич Павел 1 0
Тахири Анас 1 0
Ван Оттеле Сюб 1 0
Халл Дензел 1 0

Результаты матчей

Волендам
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Херенвен
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
9
Волендам
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
Херенвен
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

24
10

Упущенные победы

7
19
Волендам
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
30% (7)
30% (7)
Херенвен
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (6)
26% (6)
48% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
17% (4)
48% (11)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

25
11

Упущенные победы

11
28

Голы по времени матча

Забито

8
18
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
18 Не забивали 15
2
25%
2
11%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
4
22%
61-75
1
13%
6
33%
76-90

Пропущено

28
28
8 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
5
18%
3
11%
1-15
0
0%
6
21%
16-30
3
11%
3
11%
31-45
6
21%
3
11%
46-60
5
18%
8
29%
61-75
9
32%
5
18%
76-90

Забито

14
21
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
3
21%
4
19%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
3
21%
4
19%
31-45
2
14%
3
14%
46-60
1
7%
5
24%
61-75
4
29%
2
10%
76-90

Пропущено

30
15
11 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
6
20%
0
0%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
5
17%
3
20%
31-45
6
20%
4
27%
46-60
3
10%
1
7%
61-75
10
33%
3
20%
76-90

Забито

22
39
9 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 10
8 Не забивали 6
5
23%
6
15%
1-15
1
5%
7
18%
16-30
3
14%
6
15%
31-45
5
23%
3
8%
46-60
3
14%
9
23%
61-75
5
23%
8
21%
76-90

Пропущено

58
43
19 В 1-м тайме 19
39 Во 2-м тайме 24
16 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 18
11
19%
3
7%
1-15
0
0%
10
23%
16-30
8
14%
6
14%
31-45
12
21%
7
16%
46-60
8
14%
9
21%
61-75
19
33%
8
19%
76-90

Результаты последних матчей

Волендам
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Витесс - Волендам 1:1 Волендам - ПСВ 1:5 Утрехт - Волендам 4:2 Волендам - Фортуна Ситтард 0:1
Хераклес - Волендам 1:1 Волендам - Алмере Сити 0:1 Винтертур - Волендам 0:2 Волендам - Партизани 1:1 Херенвен - Волендам 1:2 Фейеноорд - Волендам 3:1 Волендам - ПЕК Зволле 0:5 АЗ Алкмаар - Волендам 3:0 Эксельсиор Масслёйс - Волендам 1:0 Волендам - Спарта Роттердам 1:4 НЕК Неймеген - Волендам 3:3 Аякс - Волендам 2:0 Волендам - Эксельсиор 3:1 Валвейк - Волендам 2:1 Волендам - Утрехт 1:0 ПСВ - Волендам 3:1
Херенвен
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:2 Херенвен - Аякс 3:2 Фортуна Ситтард - Херенвен 3:3 Херенвен - АЗ Алкмаар 2:2
Эксельсиор - Херенвен 3:0 ПЕК Зволле - Херенвен 2:2 Херенвен - Алмере Сити 2:4 Витесс - Херенвен 1:0 Херенвен - Волендам 1:2 ПСВ - Херенвен 2:0 Херенвен - Алмере Сити 3:0 Херенвен - Фортуна Ситтард 3:0 Витесс - Херенвен 1:3 Аякс - Херенвен 4:1 Херенвен - ВВВ-Венло 5:1 Херенвен - Хераклес 3:0 АЗ Алкмаар - Херенвен 3:0 Херенвен - НЕК Неймеген 1:1 Твенте - Херенвен 1:0 Херенвен - Эксельсиор 0:3

Результаты матчей

Волендам
Херенвен

Точный счет

0:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:0
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
3
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Точный счет

3:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

3:1
4 раза 17%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
3:0
5 раз 22%
1:3
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 48%
0
7 раз 30%
2
3 раза 13%
3
2 раза 9%
3
7 раз 30%
0
6 раз 26%
1
5 раз 22%
2
4 раза 17%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Волендам
Херенвен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
9
2
2
9
1.5
6
5
1
10
2.5
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
4
3
9
1.5
6
6
1
11
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
7
0.5
Больше Меньше
17
6
5
18
1.5
12
11
2
21
2.5
8
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 23 21 2 0 77 - 11 65
2.
Фейеноорд
 Заявка 23 17 4 2 61 - 17 55
3.
Твенте
 Заявка 23 14 5 4 45 - 22 47
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 23 12 6 5 45 - 24 42
5.
Аякс
 Заявка 23 10 6 7 54 - 48 36
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 23 9 7 7 37 - 32 34
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 23 8 9 6 45 - 38 33
8.
Утрехт
 Заявка 23 8 8 7 29 - 30 32
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 23 8 5 10 29 - 33 29
10.
Херенвен
 Заявка 23 8 4 11 38 - 44 28
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 23 7 6 10 32 - 41 27
12.
Фортуна Ситтард
 Заявка 23 7 6 10 23 - 39 27
13.
Алмере Сити
 Заявка 23 7 6 10 22 - 39 27
14.
Хераклес
 Заявка 23 6 4 13 29 - 53 22
15.
Эксельсиор
 Заявка 23 4 9 10 36 - 47 21
16.
Валвейк
 Заявка 23 5 3 15 22 - 43 18
17.
Витесс
 Заявка 23 4 4 15 18 - 47 16
18.
Волендам
 Заявка 23 3 4 16 23 - 57 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 11 11 0 0 33 - 5 33
2.
Твенте
 Заявка 12 9 1 2 25 - 13 28
3.
Фейеноорд
 Заявка 12 8 3 1 29 - 8 27
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 12 7 2 3 28 - 14 23
5.
Аякс
 Заявка 11 6 3 2 27 - 18 21
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 12 6 3 3 26 - 16 21
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 11 5 3 3 25 - 15 18
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 11 5 3 3 17 - 14 18
9.
Херенвен
 Заявка 11 5 2 4 20 - 16 17
10.
Утрехт
 Заявка 12 4 5 3 20 - 20 17
11.
Хераклес
 Заявка 11 4 2 5 16 - 26 14
12.
Алмере Сити
 Заявка 12 3 4 5 12 - 20 13
13.
Спарта Роттердам
 Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
14.
Эксельсиор
 Заявка 12 2 6 4 17 - 21 12
15.
Валвейк
 Заявка 12 3 2 7 15 - 23 11
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 12 3 2 7 11 - 23 11
17.
Волендам
 Заявка 11 2 1 8 9 - 27 7
18.
Витесс
 Заявка 11 1 4 6 7 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 12 10 2 0 44 - 6 32
2.
Фейеноорд
 Заявка 11 9 1 1 32 - 9 28
3.
Твенте
 Заявка 11 5 4 2 20 - 9 19
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 11 5 4 2 17 - 10 19
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 12 5 2 5 15 - 14 17
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 11 4 4 3 21 - 18 16
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 12 4 4 4 12 - 17 16
8.
Утрехт
 Заявка 11 4 3 4 9 - 10 15
9.
Аякс
 Заявка 12 4 3 5 27 - 30 15
10.
Алмере Сити
 Заявка 11 4 2 5 10 - 19 14
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 11 2 6 3 19 - 22 12
12.
Херенвен
 Заявка 12 3 2 7 18 - 28 11
13.
Эксельсиор
 Заявка 11 2 3 6 19 - 26 9
14.
Витесс
 Заявка 12 3 0 9 11 - 31 9
15.
Фортуна Ситтард
 Заявка 12 2 3 7 6 - 25 9
16.
Хераклес
 Заявка 12 2 2 8 13 - 27 8
17.
Валвейк
 Заявка 11 2 1 8 7 - 20 7
18.
Волендам
 Заявка 12 1 3 8 14 - 30 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 22 (9)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 22 (2)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 21 (5)
Аякс Бробби Брайан 15 (6)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Валвейк Мейерс Арон 7
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Витесс Ороз Алоис 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Херенвен заслуженно побеждает в отличном матче
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Волендам: 50%, Херенвен: 50%.
  • 94'
    Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Оливер Бреуде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Кёлерт Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Волендам пытается что-то создать.
  • 93'
    Судья сигнализирует, что Safouane Karim из команды Волендам поставил подножку. Пострадал Уэбстер Чарли
  • 93'
    Мирани Деймон пробует нанести удар издали, но Мики ван дер Харт держит все под контролем
  • 92'
    Удар от ворот произведет Херенвен
  • 92'
    Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 92'
    Фанатам команды Волендам все осточертело. Они покидают трибуны.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
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