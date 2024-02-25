Оливер Бреуде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

88' Безумный фол. Эспен ван Э грубо играет против соперника. Пострадал Кокс Джордж

88' Джош Флинт наказан за толчок Эспен ван Э

87' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Удар от ворот произведет Волендам

86' Джонсон Дариус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Хайе Том создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Матч возобновлен

84' Ох, нехорошо это выглядит. Плат Брайан получил травму и медбригада забирает его с поля.

83' Плат Брайан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Ван Бик Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Хайе Том навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Хорошую попытку сделал Сахрауи Осам . Удар в створ, но вратарь начеку

81' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Команда Херенвен довольна результатом к этому моменту.

77' Удар от ворот произведет Волендам

76' Тактическая замена. Брауэрс Люк уходит с поля и его заменяет Эспен ван Э

75' Джош Флинт ослабляет давление, выбив мяч.

75' Брауэрс Люк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

75' Оливер Бреуде ослабляет давление, выбив мяч.

74' Удар от ворот произведет Херенвен

74' Safouane Karim не смог попасть в створ ударом издали

73' Хорошую попытку сделал Ван Амерсфоорт Пелле . Удар в створ, но вратарь начеку

73' Брауэрс Люк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Хайе Том из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

72' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Али Хусейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Удар от ворот произведет Волендам

70' Ван Амерсфоорт Пелле оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

70' Брауэрс Люк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Джош Флинт успешно блокирует удар.

69' Ольссон Симон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Херенвен будет все-таки засчитан.

69' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Херенвен

66' Г О О О О Л - Ольссон Симон забивает ударом с правой ноги!

66' Хорошую попытку сделал Сахрауи Осам . Удар в створ, но вратарь начеку

66' Ван Амерсфоорт Пелле создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Хайе Том оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

66' Али Хусейн создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' Матч возобновлен

64' Ох, нехорошо это выглядит. Кокс Джордж получил травму и медбригада забирает его с поля.

64' Кокс Джордж на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Оливер Бреуде выиграл воздушное противоборство у Мюрен Роберт

59' Оливер Бреуде из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

59' Маулун Робин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Оливер Бреуде успешно блокирует удар.

58' Мюрен Роберт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Хорошую попытку сделал Ван Амерсфоорт Пелле . Удар в створ, но вратарь начеку

55' Сахрауи Осам создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Али Хусейн из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

55' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Ван Бик Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Сахрауи Осам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Удар от ворот произведет Волендам

49' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Херенвен отменен из-за положения "вне игры".

48' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Херенвен

46' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля