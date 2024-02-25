Не думаю, что по такой игре рефери решится добавлять слишком много. Все-таки пауз и остановок было не так много. Пары минут будет достаточно.

Кан-Ин сейчас покатил мяч на Мбаппе, но тот в попытке добраться до мяча сфолил против соперника. Было нарушение правил в этой ситуации.

Хакими с левого края на сей раз забрасывал мяч в центр штрафной. На выходе сыграл голкипер, который спокойно забрал сферу в свои перчатки.

Мбаппе прострелил с левого края в центр. Ногу подставил защитник, который заблокировал угрозу, выбив сферу куда-то в сторону от рамки.

"ПСЖ" играет плохо в первом тайме. Закрытая игра не приносит плодов столичному коллективу. В атаке "сине-гранатовым" нужно срочно добавлять.

Рефери уже поглядывает на часы. Ну, а у нас "Ренн" попытался по левому флангу к воротам соперника прибежать, но потеряли сферу хозяева в итоге.

Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 0:1. Впереди пока "Ренн".

Витинья сейчас попытался выполнить подачу с правого края. Мяч полетел слишком высоко, и никто из игроков "ПСЖ" до снаряда не добрался.

Мбаппе хитро подкручивал мяч к воротам соперника, но оборона соперника вновь сработала очень уверенно и надежно в этой ситуации. Вынос в центр поля.

Нет, ничего на поле не происходит. По ударам в сторону ворот у нас 4:0. По ударам в створ - 1:0. Угловой один был подан игроками "ПСЖ". Думаю, характер поединка вам стал ясен.

Салах (не тот, что вы подумали) прошел по левому флангу. Ибрагим сделал пас в центр штрафной, но передача была слишком неточной.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ГУЙРИ! 0:1! Поплатились игроки "ПСЖ" за свое бездействие. Получил мяч игрок "Ренна", между ног Перейре он снаряд протолкнул, после чего четко подрезал сферу под правую штангу!

Снова Гуйри обыграл соперников, нанес удар по рамке соперника, однако в цель не попал. Рядом со стойкой мяч пролетел! Это было очень опасно!

10 минут остается играть оппонентам в первом тайме. Предпосылок на то, чтобы парижане до перерыва сравняли счет в матче, попросту нет. Без моментов действуют оппоненты.

Кан-Ин сейчас сфолил в центре поля. Тянулся он за игровым снарядом, но сбил оппонента на газон на ровном месте. Фол фиксирует рефери.

26' Гуйри с левого края выполнял передачу в центр штрафной, но там уже игроки "ПСЖ" действовали надежно в своей штрафной и сыграли на вынос.

25' 25 минут отыграли оппоненты. Фабиан Руис выполнял навес в штрафную соперника. Мяч полетел в центр штрафной, и до снаряда не добрался никто из партнеров.

24' Дембеле отдал передачу на Мбаппе. Килиан сейчас попытался с левого края перевести мяч в центр, но там оборона "Ренна" снова оказалась плотной и насыщенной. Вынос.

22' Мбаппе ускорился к мячу тем временем. Подача на него не прошла. Килиан не смог опередить защитника. Тот снова снаряд в аут выбил.

21' Дождь, как мне кажется, стал усиливаться. Игроки "ПСЖ" отдали ненадолго мяч своему сопернику, который с фланга на фланг спокойно перекатывает снаряд.

20' "Ренн" попытался выйти из обороны в атаку, но уже Дембеле в подкате в центре поля сыграл и для своей команды игровой снаряд отвоевал.

18' МОМЕНТИЩЕ! Витинья! Классный удар по воротам соперника он сейчас нанес из центра. Мяч летел в дальний левый угол, о Манданда его отразил Угловой!

17' Мюинга сейчас принял на себя удар Мбаппе! Килиан мощный такой удар нанес, но принял на себя снаряд футболист "Ренна". Плотной стеной стоит в обороне "Ренн".

16' Дуэ сейчас получил удар в спину от Хакими. Снова у нас пауза в игре. Сидит на газоне футболист. Будем надеяться, что сможет он встречу продолжить.