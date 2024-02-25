  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Дешепи Бастьен
ПСЖ
0:1
Перерыв
Ренн
0'
0:1
33' Гол
Гуйри Амин

Ход матча

33'
0:1
Гуйри Амин
(Дуэ Дезире)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 397 Количество передач 220
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Прогнозы 126
ПСЖ 93.7% (118)
X 4.8% (6)
Ренн 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПСЖ
Ничья
Ренн
7.35
5.00
Реклама, ligastavok.ru
8.20
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Хакими
Ашраф
15
Данилу
Перейра
35
Бералдо
Лукас
21
Эрнандес
Люка
17
Витинья
II
8
Фабиан
Руис
19
Кан-Ин
Ли
10
Дембеле
Усман
7
Мбаппе
Килиан
29
Баркола
Бредли
30
Манданда
Стив
17
Дуэ
Гела
4
Ву
Кристофер
16
Белосьян
Женуэль
36
Сейду
Алиду
11
Блас
Людовик
33
Дуэ
Дезире
8
Сантамария
Батист
34
Салах
Ибрагим
9
Мюинга
Арно
10
Гуйри
Амин
ПСЖ
4-3-3
Ренн
4-4-2

История личных встреч

ПСЖ
Ренн

20 матчей

90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед

36 матчей

50%
13.9%
36.1%
18 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

36.1%
36.1%
27.8%
13 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

41.7%
30.6%
27.7%
15 побед 11 ничьих 10 побед

История матчей

Л1
1:3
Л1
0:2
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
2:1
С
2:1
К
2:2
Л1
4:1
Л1
1:3
Л1
0:2
КЛ
2:3
К
1:6
Л1
1:4
К
0:4
Л1
0:1
Л1
4:0
Л1
4:0
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:3
Л1
0:2
Л1
1:2
Л1
3:0
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
2:0

Голы

Всего голов

25
36

Голов в среднем за матч

1.67
1.71

Среднее время на гол

54
52

Всего голов

22
12

Голов в среднем за матч

1.05
0.8

Среднее время на гол

85
112

Всего голов

47
48

Голов в среднем за матч

1.31
1.33

Тотал матчей

2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 72%
Меньше 28%
10
17
Больше 47%
Меньше 53%
19
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

68
67

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 21 (6) 0.91
Коло-Муани Рандаль 6 0.26
Витинья II 5 0.22
Асенсио Марко 4 0.17
Рамуш Гонсалу 4 0.17
Хакими Ашраф 3 0.13
Баркола Бредли 2 0.09
Заир-Эмери Уоррен 2 0.09
Дембеле Усман 1 0.04
Фабиан Руис 1 0.04
Солер Карлос 1 0.04
Кан-Ин Ли 1 0.04
Эрнандес Люка 1 0.04
Угарте Мануэль 0 0
Маркиньос Маркос 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буриго Бенжамен 6 (4) 0.26
Террье Мартен 5 0.22
Мюинга Арно 5 (2) 0.22
Гуйри Амин 4 0.17
Дуэ Дезире 3 0.13
Салах Ибрагим 3 0.13
Блас Людовик 3 (1) 0.13
Трюффер Адриен 1 0.04
Ассиньон Лоренс 1 0.04
Доку Жереми 1 0.04
Ву Кристофер 1 0.04
Теате Артур 1 0.04
Омари Вармед 1 0.04
Сантамария Батист 0 0
Ле Фе Энцо 0 0
Дуэ Гела 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Люка 4 0
Баркола Бредли 2 1
Мбаппе Килиан 3 0
Угарте Мануэль 3 0
Заир-Эмери Уоррен 3 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 1
Фабиан Руис 2 0
Мукиэле Норди 2 0
Кан-Ин Ли 2 0
Шкриньяр Милан 1 0
Данилу Перейра 1 0
Хакими Ашраф 1 0
Солер Карлос 1 0
Коло-Муани Рандаль 1 0
Н'Дур Шер 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матич Неманья 7 0
Омари Вармед 5 1
Ассиньон Лоренс 4 0
Мюинга Арно 3 0
Трюффер Адриен 3 0
Ву Кристофер 1 1
Салах Ибрагим 2 0
Буриго Бенжамен 2 0
Сантамария Батист 2 0
Ле Фе Энцо 2 0
Теате Артур 2 0
Сейду Алиду 2 0
Йылдырым Бертуг 2 0
Дуэ Гела 0 1
Галлон Готье 1 0
Гуйри Амин 1 0
Дуэ Дезире 1 0
Жюльен Стефан 1 0

Результаты матчей

ПСЖ
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
73% (8)
27% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Ренн
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

4
4
ПСЖ
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Ренн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

23
23
ПСЖ
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (8)
32% (7)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
36% (8)
27% (6)
Ренн
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
14% (3)
41% (9)
45% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
27% (6)
41% (9)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

7
9

Упущенные победы

27
27

Голы по времени матча

Забито

29
11
13 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 3
12 Не забивали 16
4
14%
1
9%
1-15
2
7%
2
18%
16-30
7
24%
2
18%
31-45
5
17%
3
27%
46-60
3
10%
0
0%
61-75
8
28%
3
27%
76-90

Пропущено

12
8
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
8%
3
38%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
3
25%
1
13%
46-60
3
25%
1
13%
61-75
2
17%
1
13%
76-90

Забито

23
25
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 8
12 Не забивали 11
2
9%
4
16%
1-15
5
22%
3
12%
16-30
5
22%
2
8%
31-45
4
17%
6
24%
46-60
2
9%
5
20%
61-75
5
22%
5
20%
76-90

Пропущено

7
16
1 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
14%
6
38%
31-45
2
29%
2
13%
46-60
2
29%
5
31%
61-75
2
29%
2
13%
76-90

Забито

52
36
25 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 22
18 Забивали первыми 11
2 Не забивали 5
6
12%
5
14%
1-15
7
13%
5
14%
16-30
12
23%
4
11%
31-45
9
17%
9
25%
46-60
5
10%
5
14%
61-75
13
25%
8
22%
76-90

Пропущено

19
24
5 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 17
1
5%
3
13%
1-15
3
16%
1
4%
16-30
1
5%
8
33%
31-45
5
26%
3
13%
46-60
5
26%
6
25%
61-75
4
21%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Нант - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 ПСЖ - Лилль 3:1 ПСЖ - Брест 3:1
Страсбург - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Брест 2:2 Орлеан - ПСЖ 1:4 Ланс - ПСЖ 0:2 Ревель - ПСЖ 0:9 ПСЖ - Тулуза 2:0 ПСЖ - Мец 3:1 Лилль - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Нант 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Ньюкасл 1:1 ПСЖ - Монако 5:2 Реймс - ПСЖ 0:3 Милан - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Монпелье 3:0
Ренн
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Ренн - Милан 3:2 Ренн - Клермон 3:1 Милан - Ренн 3:0 Гавр - Ренн 0:1
Сошо - Ренн 1:6 Ренн - Монпелье 2:1 Лион - Ренн 2:3 Ренн - Марсель 1:1 Ренн - Ницца 2:0 Генгам - Ренн 0:2 Клермон - Ренн 1:3 Тулуза - Ренн 0:0 Ренн - Вильярреал 2:3 Ренн - Монако 1:2 Марсель - Ренн 2:0 Маккаби Хайфа - Ренн 0:3 Ренн - Реймс 3:1 Ренн - Лион 0:1 Ренн - Панатинаикос 3:1 Ницца - Ренн 2:0

Результаты матчей

ПСЖ
Ренн

Точный счет

3:1
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
3:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:2
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
0:0
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%

Точный счет

0:2
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
0:0
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

3
8 раз 36%
2
7 раз 32%
0
2 раза 9%
1
2 раза 9%
4
2 раза 9%
5
1 раз 5%
0
6 раз 27%
1
6 раз 27%
3
5 раз 23%
2
4 раза 18%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

ПСЖ
Ренн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
11
1
10
1
1.5
8
4
7
4
2.5
4
8
2
9
3.5
1
11
1
10
4.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
5
5
8
3
1.5
2
8
4
7
2.5
2
8
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
2
0.5
Больше Меньше
16
6
18
4
1.5
10
12
11
11
2.5
6
16
3
19
3.5
1
21
1
21
4.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 0:1 Заявка 23 16 5 2 53 - 19 53
2.
Брест
 Заявка 23 12 7 4 34 - 18 43
3.
Монако
 Заявка 23 12 5 6 44 - 34 41
4.
Ницца
 Заявка 23 11 7 5 22 - 15 40
5.
Лилль
 Заявка 23 10 8 5 33 - 20 38
6.
Ренн
 1:0 Заявка 23 10 7 6 35 - 26 37
7.
Ланс
 Заявка 23 10 6 7 30 - 24 36
8.
Реймс
 Заявка 23 10 4 9 30 - 31 34
9.
Марсель
 Заявка 22 7 9 6 29 - 24 30
10.
Лион
 Заявка 23 8 4 11 25 - 35 28
11.
Тулуза
 Заявка 23 6 8 9 25 - 31 26
12.
Нант
 Заявка 23 7 4 12 23 - 34 25
13.
Страсбург
 Заявка 23 6 7 10 23 - 35 25
14.
Гавр
 Заявка 23 5 9 9 24 - 30 24
15.
Монпелье
 Заявка 22 5 8 9 28 - 29 22
16.
Лорьян
 Заявка 23 5 7 11 31 - 44 22
17.
Мец
 Заявка 23 4 5 14 19 - 37 17
18.
Клермон
 Заявка 23 3 8 12 18 - 40 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 11 8 2 1 21 - 4 26
2.
ПСЖ
 0:1 Заявка 12 8 2 2 30 - 12 26
3.
Ницца
 Заявка 12 7 4 1 14 - 5 25
4.
Марсель
 Заявка 11 6 5 0 18 - 6 23
5.
Брест
 Заявка 11 6 4 1 18 - 7 22
6.
Ренн
 1:0 Заявка 12 6 3 3 25 - 16 21
7.
Ланс
 Заявка 11 6 2 3 19 - 12 20
8.
Монако
 Заявка 11 6 1 4 18 - 11 19
9.
Реймс
 Заявка 11 5 2 4 13 - 13 17
10.
Страсбург
 Заявка 12 4 3 5 14 - 17 15
11.
Лион
 Заявка 12 4 3 5 15 - 19 15
12.
Гавр
 Заявка 11 4 2 5 13 - 12 14
13.
Лорьян
 Заявка 12 3 4 5 19 - 21 13
14.
Монпелье
 Заявка 12 2 7 3 17 - 14 13
15.
Нант
 Заявка 12 3 3 6 14 - 17 12
16.
Тулуза
 Заявка 11 2 5 4 14 - 14 11
17.
Клермон
 Заявка 11 1 4 6 6 - 15 7
18.
Мец
 Заявка 11 1 3 7 9 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 0:1 Заявка 11 8 3 0 23 - 7 27
2.
Монако
 Заявка 12 6 4 2 26 - 23 22
3.
Брест
 Заявка 12 6 3 3 16 - 11 21
4.
Реймс
 Заявка 12 5 2 5 17 - 18 17
5.
Ренн
 1:0 Заявка 11 4 4 3 10 - 10 16
6.
Ланс
 Заявка 12 4 4 4 11 - 12 16
7.
Ницца
 Заявка 11 4 3 4 8 - 10 15
8.
Тулуза
 Заявка 12 4 3 5 11 - 17 15
9.
Лион
 Заявка 11 4 1 6 10 - 16 13
10.
Нант
 Заявка 11 4 1 6 9 - 17 13
11.
Лилль
 Заявка 12 2 6 4 12 - 16 12
12.
Мец
 Заявка 12 3 2 7 10 - 23 11
13.
Страсбург
 Заявка 11 2 4 5 9 - 18 10
14.
Клермон
 Заявка 12 2 4 6 12 - 25 10
15.
Гавр
 Заявка 12 1 7 4 11 - 18 10
16.
Монпелье
 Заявка 10 3 1 6 11 - 15 9
17.
Лорьян
 Заявка 11 2 3 6 12 - 23 9
18.
Марсель
 Заявка 11 1 4 6 11 - 18 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 21 (4)
Лион Ляказетт Александр 12
Лилль Дэвид Джонатан 11 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Тулуза Даллинга Тийс 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 9
Реймс Фоке Томас 1 8
Ланс Медина Факундо 9
Монако Головин Александр 1 7
Брест Брассье Лилиан 1 7
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 0:1. Впереди пока "Ренн".
  • 44'
    Рефери уже поглядывает на часы. Ну, а у нас "Ренн" попытался по левому флангу к воротам соперника прибежать, но потеряли сферу хозяева в итоге.
  • 43'
    "ПСЖ" играет плохо в первом тайме. Закрытая игра не приносит плодов столичному коллективу. В атаке "сине-гранатовым" нужно срочно добавлять. 
  • 41'
    Мбаппе прострелил с левого края в центр. Ногу подставил защитник, который заблокировал угрозу, выбив сферу куда-то в сторону от рамки. 
  • 40'
    Хакими с левого края на сей раз забрасывал мяч в центр штрафной. На выходе сыграл голкипер, который спокойно забрал сферу в свои перчатки.
  • 39'
    Кан-Ин сейчас покатил мяч на Мбаппе, но тот в попытке добраться до мяча сфолил против соперника. Было нарушение правил в этой ситуации.
  • 38'
    Не думаю, что по такой игре рефери решится добавлять слишком много. Все-таки пауз и остановок было не так много. Пары минут будет достаточно. 
  • 36'
    Кан-Ин сейчас сфолил в центре поля. Тянулся он за игровым снарядом, но сбил оппонента на газон на ровном месте. Фол фиксирует рефери.
  • 35'
    10 минут остается играть оппонентам в первом тайме. Предпосылок на то, чтобы парижане до перерыва сравняли счет в матче, попросту нет. Без моментов действуют оппоненты.
  • 34'
    Снова Гуйри обыграл соперников, нанес удар по рамке соперника, однако в цель не попал. Рядом со стойкой мяч пролетел! Это было очень опасно!
  • Описание гола
    32'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ГУЙРИ! 0:1!
    Поплатились игроки "ПСЖ" за свое бездействие. Получил мяч игрок "Ренна", между ног Перейре он снаряд протолкнул, после чего четко подрезал сферу под правую штангу!
  • 31'
    Салах (не тот, что вы подумали) прошел по левому флангу. Ибрагим сделал пас в центр штрафной, но передача была слишком неточной.
  • Анонс
    30'
    Нет, ничего на поле не происходит. По ударам в сторону ворот у нас 4:0. По ударам в створ - 1:0. Угловой один был подан игроками "ПСЖ". Думаю, характер поединка вам стал ясен. 
  • 29'
    Мбаппе хитро подкручивал мяч к воротам соперника, но оборона соперника вновь сработала очень уверенно и надежно в этой ситуации. Вынос в центр поля. 
  • 27'
    Витинья сейчас попытался выполнить подачу с правого края. Мяч полетел слишком высоко, и никто из игроков "ПСЖ" до снаряда не добрался. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 26'
      Гуйри с левого края выполнял передачу в центр штрафной, но там уже игроки "ПСЖ" действовали надежно в своей штрафной и сыграли на вынос. 
    • 25'
      25 минут отыграли оппоненты. Фабиан Руис выполнял навес в штрафную соперника. Мяч полетел в центр штрафной, и до снаряда не добрался никто из партнеров. 
    • 24'
      Дембеле отдал передачу на Мбаппе. Килиан сейчас попытался с левого края перевести мяч в центр, но там оборона "Ренна" снова оказалась плотной и насыщенной. Вынос. 
    • 22'
      Мбаппе ускорился к мячу тем временем. Подача на него не прошла. Килиан не смог опередить защитника. Тот снова снаряд в аут выбил.
    • 21'
      Дождь, как мне кажется, стал усиливаться. Игроки "ПСЖ" отдали ненадолго мяч своему сопернику, который с фланга на фланг спокойно перекатывает снаряд.
    • 20'
      "Ренн" попытался выйти из обороны в атаку, но уже Дембеле в подкате в центре поля сыграл и для своей команды игровой снаряд отвоевал. 
    • Опасный момент
      18'
      МОМЕНТИЩЕ! Витинья! Классный удар по воротам соперника он сейчас нанес из центра. Мяч летел в дальний левый угол, о Манданда его отразил Угловой!
    • 17'
      Мюинга сейчас принял на себя удар Мбаппе! Килиан мощный такой удар нанес, но принял на себя снаряд футболист "Ренна". Плотной стеной стоит в обороне "Ренн".
    • Травма, повреждение
      16'
      Дуэ сейчас получил удар в спину от Хакими. Снова у нас пауза в игре. Сидит на газоне футболист. Будем надеяться, что сможет он встречу продолжить. 
    • 15'
      15 минут отыграли оппоненты. Думаю, что голы будут в этой встрече. Соперникам нужно только лишь добавить впереди и начать двигаться как можно скорее.
    • 13'
      Хакими получил мяч справа, после чего нанес выстрел в дальний угол, но защитник сумел накрыть эту попытку. Было очень опасно!
    • 12'
      Снова Мбаппе в центре внимания. На линии штрафной он сферу получил, попытался пробросить мяч себе на ход, но в подкате один из защитников его уверенно накрыл. 
    • 11'
      Дембеле на Мбаппе отдавал передачу тем временем. Килиан сыграл на опережении, но мяч за пределы поля упустил. Неточность в атаке у "ПСЖ".
    • 10'
      10 минут отыграли оппоненты. Болельщики "ПСЖ" пытаются активизировать свою команду, но пока мяч только в районе центрального круга ходит. 
    • 8'
      Перекатывают оппоненты мяч с фланга на фланг. Пока нет у нас каких-то невероятных ударов в исполнении оппонентов. Ждем опасных моментов в самое ближайшее время. 
    • 7'
      Мбаппе рванул вперед. До мяча он добрался и даже сохранил его в игре, однако сферу за пределы поля упустил. А ведь шанс был у него неплохой. 
    • 6'
      Хакими с правого края простреливал мяч в центр, но до снаряда добраться не сумел Дембеле. Защитники выбили сферу за пределы футбольного поля. 
    • 5'
      Ничего пока на поле не происходит. "ПСЖ" мячом владеет в центре поля и практически не двигается со снарядом вперед. Вдалеке от ворот все происходит.
    • Дождь
      3'
      Сегодня под проливным дождем проходит эта встреча. Стало быть, оппонентам будет очень непросто играть в грядущем противостоянии. 
    • 2'
      Футболисты "ПСЖ" предстали на поле в сине-гранатовых цветах, а игроки "Ренна" вышли на футбольный газон в чисто белом обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Удачи соперникам, поехали!
    Установите приложение LiveResult
    Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
    Будь в соцсетях с LiveResult
    Прогнозы в Telegram и VK.
    Новости спорта в Telegram и VK.
    Бесплатные ставки (фрибеты)
    • Первый тайм
    • 47'
      Команда Ренн имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Контроль мяча: ПСЖ: 64%, Ренн: 36%.
    • 46'
      Дуэ Гела наказан за толчок Эрнандес Люка
    • 46'
      Хакими Ашраф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 45'
      Белосьян Женуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 45'
      Контроль мяча: ПСЖ: 67%, Ренн: 33%.
    • 44'
      Ренн контролирует мяч.
    • 44'
      Ренн начинает контратаку
    • 44'
      Дуэ Гела выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 44'
      Салах Ибрагим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      Блас Людовик из команды Ренн фолит на Дембеле Усман, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • 43'
      Ву Кристофер успешно блокирует удар.
    • 43'
      Баркола Бредли нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 43'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 43'
      Хакими Ашраф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Ренн начинает контратаку
    • 42'
      Сейду Алиду наказан за толчок Дембеле Усман
    • 42'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 42'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 41'
      Мбаппе Килиан наказан за толчок Дуэ Дезире
    • 40'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 40'
      Витинья II ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Контроль мяча: ПСЖ: 67%, Ренн: 33%.
    • 40'
      Игрок из команды Ренн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 39'
      Доннарумма Джанлуиджи ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 39'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 39'
      Ренн контролирует мяч.
    • 38'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 38'
      Ву Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 38'
      ПСЖ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 37'
      Фабиан Руис из команды ПСЖ в офсайде
    • 37'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 37'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 36'
      Удар от ворот произведет ПСЖ
    • 36'
      Гуйри Амин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 36'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 36'
      Салах Ибрагим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 35'
      Дуэ Гела из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 35'
      Блас Людовик наказан за толчок Эрнандес Люка
    • 35'
      Дуэ Гела выиграл воздушное противоборство у Баркола Бредли.
    • 35'
      Контроль мяча: ПСЖ: 66%, Ренн: 34%.
    • 34'
      Фантастический гол, где все сам сделал Гуйри Амин!
    • 33'
      Дуэ Дезире сделал результативную передачу.
    • 33'
      Г О О О О Л - Гуйри Амин забивает с правой ноги!
    • 33'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 33'
      Эрнандес Люка ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 33'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 32'
      ПСЖ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 32'
      Ренн контролирует мяч.
    • 32'
      Белосьян Женуэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 31'
      Ву Кристофер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 31'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 31'
      Ву Кристофер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 30'
      Контроль мяча: ПСЖ: 68%, Ренн: 32%.
    • 30'
      ПСЖ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      Дуэ Гела выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 29'
      ПСЖ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 29'
      Дуэ Дезире ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 28'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 28'
      Судья сигнализирует, что Блас Людовик из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Эрнандес Люка
    • 27'
      Ренн контролирует мяч.
    • 26'
      Дуэ Дезире наказан за толчок Кан-Ин Ли
    • 26'
      Бералдо Лукас выиграл воздушное противоборство у Мюинга Арно.
    • 26'
      Данилу Перейра наказан за толчок Салах Ибрагим
    • 26'
      Ву Кристофер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 25'
      Ренн контролирует мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: ПСЖ: 69%, Ренн: 31%.
    • 25'
      ПСЖ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 24'
      Бералдо Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 24'
      Судья сигнализирует, что Дуэ Дезире из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Кан-Ин Ли
    • 23'
      ПСЖ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 23'
      Данилу Перейра выиграл воздушное противоборство у Мюинга Арно.
    • 22'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 22'
      Белосьян Женуэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 22'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Хакими Ашраф выиграл воздушное противоборство у Сантамария Батист.
    • 21'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 21'
      Хакими Ашраф нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 21'
      Дембеле Усман из команды ПСЖ разыграл угловой с левого угла.
    • 20'
      Манданда Стив делает важнейший сейв!
    • 20'
      Хорошую попытку сделал Витинья II. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 20'
      Дуэ Гела ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: ПСЖ: 67%, Ренн: 33%.
    • 20'
      Команды играют дружелюбно, и судья почти незаметен.
    • 19'
      Ву Кристофер успешно блокирует удар.
    • 19'
      Мбаппе Килиан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 19'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 19'
      Бералдо Лукас наказан за толчок Мюинга Арно
    • 19'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 17'
      Судья сигнализирует, что Витинья II из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Дуэ Дезире
    • 17'
      Ренн контролирует мяч.
    • 17'
      Удар от ворот произведет ПСЖ
    • 17'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 16'
      Салах Ибрагим из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Хакими Ашраф.
    • 15'
      Контроль мяча: ПСЖ: 66%, Ренн: 34%.
    • 14'
      Белосьян Женуэль успешно блокирует удар.
    • 14'
      Хакими Ашраф нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 14'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 13'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Ву Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 12'
      ПСЖ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Ренн контролирует мяч.
    • 11'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 10'
      Дуэ Гела ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 10'
      Эрнандес Люка ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: ПСЖ: 76%, Ренн: 24%.
    • 10'
      Ренн контролирует мяч.
    • 9'
      ПСЖ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      Данилу Перейра ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 8'
      Ренн контролирует мяч.
    • 8'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 7'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 7'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 7'
      ПСЖ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Ренн контролирует мяч.
    • 6'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 5'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 5'
      Сантамария Батист ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 5'
      Ренн контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: ПСЖ: 76%, Ренн: 24%.
    • 4'
      Дембеле Усман из команды ПСЖ в офсайде
    • 4'
      Белосьян Женуэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 4'
      Сантамария Батист выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 3'
      ПСЖ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 3'
      Дуэ Гела выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 2'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 2'
      Данилу Перейра выиграл воздушное противоборство у Мюинга Арно.
    • 2'
      Ренн контролирует мяч.
    • 1'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 1'
      ПСЖ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Дуэ Гела ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Идет дождь, трудные условия для игроков.
    • 1'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 1'
      ПСЖ начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 1'
      Минута молчания состоится перед началом матча.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parc des Princes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 35.7% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч ПСЖ 0:1 Ренн онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ПСЖ 0:1 Ренн

    Исход игры
    ПСЖ
    93.7% (118)
    Ничья
    4.8% (6)
    Ренн
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.93% (73)
    Меньше
    37.07% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    60.34% (70)
    Нет
    39.66% (46)
    Популярный счёт
    2:1 ПСЖ
    35.7% (45)
    2:0 ПСЖ
    26.2% (33)
    3:1 ПСЖ
    15.1% (19)
    1:0 ПСЖ
    5.6% (7)
    3:0 ПСЖ
    4% (5)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    3:2 ПСЖ
    1.6% (2)
    1:1 Ничья
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    ПСЖ
    Ренн
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный