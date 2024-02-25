Тур: 23. Стадион: Парк де Пренс. Главный судья: Дешепи Бастьен
Ход матча
33'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
397 Количество передач 220
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Витинья
II
19
Кан-Ин
Ли
17
Дуэ
Гела
36
Сейду
Алиду
11
Блас
Людовик
33
Дуэ
Дезире
10
Гуйри
Амин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 ВитиньяПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Кан-Ин ЛиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Мендеш НунуЗащитник
- Защитник
-
28 Солер КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Энрике Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Дуэ ГелаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Сейду АлидуЗащитник
-
11 Блас ЛюдовикПолузащитник
-
33 Дуэ ДезиреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Гуйри АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Омари ВармедЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Сиссе ДжауиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
ПСЖ
Ренн
20 матчей
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед
36 матчей
50%
13.9%
36.1%
18 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
36.1%
36.1%
27.8%
13 побед 13 ничьих 10 побед
Второй тайм
41.7%
30.6%
27.7%
15 побед 11 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
36
Голов в среднем за матч
1.67
1.71
Среднее время на гол
54
52
Всего голов
22
12
Голов в среднем за матч
1.05
0.8
Среднее время на гол
85
112
Всего голов
47
48
Голов в среднем за матч
1.31
1.33
Тотал матчей
2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 72%
Меньше 28%
10
17
Больше 47%
Меньше 53%
19
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
68
67
Бомбардиры внутри турнира
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|21 (6)
|0.91
|Коло-Муани Рандаль
|6
|0.26
|Витинья II
|5
|0.22
|Асенсио Марко
|4
|0.17
|Рамуш Гонсалу
|4
|0.17
|Хакими Ашраф
|3
|0.13
|Баркола Бредли
|2
|0.09
|Заир-Эмери Уоррен
|2
|0.09
|Дембеле Усман
|1
|0.04
|Фабиан Руис
|1
|0.04
|Солер Карлос
|1
|0.04
|Кан-Ин Ли
|1
|0.04
|Эрнандес Люка
|1
|0.04
|Угарте Мануэль
|0
|0
|Маркиньос Маркос
|0
|0
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буриго Бенжамен
|6 (4)
|0.26
|Террье Мартен
|5
|0.22
|Мюинга Арно
|5 (2)
|0.22
|Гуйри Амин
|4
|0.17
|Дуэ Дезире
|3
|0.13
|Салах Ибрагим
|3
|0.13
|Блас Людовик
|3 (1)
|0.13
|Трюффер Адриен
|1
|0.04
|Ассиньон Лоренс
|1
|0.04
|Доку Жереми
|1
|0.04
|Ву Кристофер
|1
|0.04
|Теате Артур
|1
|0.04
|Омари Вармед
|1
|0.04
|Сантамария Батист
|0
|0
|Ле Фе Энцо
|0
|0
|Дуэ Гела
|0
|0
Карточки
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Люка
|4
|0
|Баркола Бредли
|2
|1
|Мбаппе Килиан
|3
|0
|Угарте Мануэль
|3
|0
|Заир-Эмери Уоррен
|3
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|1
|Фабиан Руис
|2
|0
|Мукиэле Норди
|2
|0
|Кан-Ин Ли
|2
|0
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|Данилу Перейра
|1
|0
|Хакими Ашраф
|1
|0
|Солер Карлос
|1
|0
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0
|Н'Дур Шер
|1
|0
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матич Неманья
|7
|0
|Омари Вармед
|5
|1
|Ассиньон Лоренс
|4
|0
|Мюинга Арно
|3
|0
|Трюффер Адриен
|3
|0
|Ву Кристофер
|1
|1
|Салах Ибрагим
|2
|0
|Буриго Бенжамен
|2
|0
|Сантамария Батист
|2
|0
|Ле Фе Энцо
|2
|0
|Теате Артур
|2
|0
|Сейду Алиду
|2
|0
|Йылдырым Бертуг
|2
|0
|Дуэ Гела
|0
|1
|Галлон Готье
|1
|0
|Гуйри Амин
|1
|0
|Дуэ Дезире
|1
|0
|Жюльен Стефан
|1
|0
Результаты матчей
ПСЖ
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
73% (8)
27% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Ренн
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
4
4
ПСЖ
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Ренн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
23
23
ПСЖ
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (8)
32% (7)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
36% (8)
27% (6)
Ренн
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
14% (3)
41% (9)
45% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
27% (6)
41% (9)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
7
9
Упущенные победы
27
27
Голы по времени матча
Забито
29
11
13 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 3
12 Не забивали 16
4
14%
1
9%
1-15
2
7%
2
18%
16-30
7
24%
2
18%
31-45
5
17%
3
27%
46-60
3
10%
0
0%
61-75
8
28%
3
27%
76-90
Пропущено
12
8
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
8%
3
38%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
3
25%
1
13%
46-60
3
25%
1
13%
61-75
2
17%
1
13%
76-90
Забито
23
25
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 8
12 Не забивали 11
2
9%
4
16%
1-15
5
22%
3
12%
16-30
5
22%
2
8%
31-45
4
17%
6
24%
46-60
2
9%
5
20%
61-75
5
22%
5
20%
76-90
Пропущено
7
16
1 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
14%
6
38%
31-45
2
29%
2
13%
46-60
2
29%
5
31%
61-75
2
29%
2
13%
76-90
Забито
52
36
25 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 22
18 Забивали первыми 11
2 Не забивали 5
6
12%
5
14%
1-15
7
13%
5
14%
16-30
12
23%
4
11%
31-45
9
17%
9
25%
46-60
5
10%
5
14%
61-75
13
25%
8
22%
76-90
Пропущено
19
24
5 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 17
1
5%
3
13%
1-15
3
16%
1
4%
16-30
1
5%
8
33%
31-45
5
26%
3
13%
46-60
5
26%
6
25%
61-75
4
21%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Нант - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 ПСЖ - Лилль 3:1 ПСЖ - Брест 3:1
Страсбург - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Брест 2:2 Орлеан - ПСЖ 1:4 Ланс - ПСЖ 0:2 Ревель - ПСЖ 0:9 ПСЖ - Тулуза 2:0 ПСЖ - Мец 3:1 Лилль - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Нант 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Ньюкасл 1:1 ПСЖ - Монако 5:2 Реймс - ПСЖ 0:3 Милан - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Монпелье 3:0
Ренн
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Ренн - Милан 3:2 Ренн - Клермон 3:1 Милан - Ренн 3:0 Гавр - Ренн 0:1
Сошо - Ренн 1:6 Ренн - Монпелье 2:1 Лион - Ренн 2:3 Ренн - Марсель 1:1 Ренн - Ницца 2:0 Генгам - Ренн 0:2 Клермон - Ренн 1:3 Тулуза - Ренн 0:0 Ренн - Вильярреал 2:3 Ренн - Монако 1:2 Марсель - Ренн 2:0 Маккаби Хайфа - Ренн 0:3 Ренн - Реймс 3:1 Ренн - Лион 0:1 Ренн - Панатинаикос 3:1 Ницца - Ренн 2:0
Результаты матчей
ПСЖ
Ренн
Точный счет
3:1
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
3:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:2
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
0:0
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
Точный счет
0:2
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
0:0
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
3
8 раз 36%
2
7 раз 32%
0
2 раза 9%
1
2 раза 9%
4
2 раза 9%
5
1 раз 5%
0
6 раз 27%
1
6 раз 27%
3
5 раз 23%
2
4 раза 18%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
ПСЖ
Ренн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
111
101
84
74
48
29
111
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
55
83
28
47
28
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
202
Больше Меньше
166
184
1012
1111
616
319
121
121
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|23
|16
|5
|2
|53 - 19
|53
|2.
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|34 - 18
|43
|3.
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|44 - 34
|41
|4.
|Заявка
|23
|11
|7
|5
|22 - 15
|40
|5.
|Заявка
|23
|10
|8
|5
|33 - 20
|38
|6.
|1:0 Заявка
|23
|10
|7
|6
|35 - 26
|37
|7.
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|30 - 24
|36
|8.
|Заявка
|23
|10
|4
|9
|30 - 31
|34
|9.
|Заявка
|22
|7
|9
|6
|29 - 24
|30
|10.
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|25 - 35
|28
|11.
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|25 - 31
|26
|12.
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|23 - 34
|25
|13.
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|23 - 35
|25
|14.
|Заявка
|23
|5
|9
|9
|24 - 30
|24
|15.
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|28 - 29
|22
|16.
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|31 - 44
|22
|17.
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|19 - 37
|17
|18.
|Заявка
|23
|3
|8
|12
|18 - 40
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 4
|26
|2.
|0:1 Заявка
|12
|8
|2
|2
|30 - 12
|26
|3.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|14 - 5
|25
|4.
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|18 - 6
|23
|5.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|18 - 7
|22
|6.
|1:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|25 - 16
|21
|7.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 12
|20
|8.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 11
|19
|9.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 13
|17
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 17
|15
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 19
|15
|12.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 12
|14
|13.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 21
|13
|14.
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|17 - 14
|13
|15.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|16.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 14
|11
|17.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 15
|7
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|11
|8
|3
|0
|23 - 7
|27
|2.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|26 - 23
|22
|3.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|16 - 11
|21
|4.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|17 - 18
|17
|5.
|1:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|10 - 10
|16
|6.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 12
|16
|7.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|8 - 10
|15
|8.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 17
|15
|9.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|10 - 16
|13
|10.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|9 - 17
|13
|11.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|12 - 16
|12
|12.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 23
|11
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 18
|10
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 25
|10
|15.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|11 - 18
|10
|16.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 15
|9
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 23
|9
|18.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 18
|7
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|21 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|12
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|11 (2)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (1)
|Тулуза
|Даллинга Тийс
|8 (1)
|Монако
|Закария Денис
|1 9
|Реймс
|Фоке Томас
|1 8
|Ланс
|Медина Факундо
|9
|Монако
|Головин Александр
|1 7
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ПСЖ 0:1 Ренн
Исход игры
ПСЖ
93.7% (118)
Ничья
4.8% (6)
Ренн
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
62.93% (73)
Меньше
37.07% (43)
Обе команды забьют
Да
60.34% (70)
Нет
39.66% (46)
Популярный счёт
2:1 ПСЖ
35.7% (45)
2:0 ПСЖ
26.2% (33)
3:1 ПСЖ
15.1% (19)
1:0 ПСЖ
5.6% (7)
3:0 ПСЖ
4% (5)
2:2 Ничья
1.6% (2)
3:2 ПСЖ
1.6% (2)
1:1 Ничья
1.6% (2)
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