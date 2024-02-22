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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Дешепи Бастьен
ПСЖ
 
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ПСЖ
Ренн

История личных встреч

ПСЖ
Ренн

20 матчей

90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед

36 матчей

50%
13.9%
36.1%
18 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

36.1%
36.1%
27.8%
13 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

41.7%
30.6%
27.7%
15 побед 11 ничьих 10 побед

История матчей

Л1
1:3
Л1
0:2
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
2:1
С
2:1
К
2:2
Л1
4:1
Л1
1:3
Л1
0:2
КЛ
2:3
К
1:6
Л1
1:4
К
0:4
Л1
0:1
Л1
4:0
Л1
4:0
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:3
Л1
0:2
Л1
1:2
Л1
3:0
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
2:0

Голы

Всего голов

25
36

Голов в среднем за матч

1.67
1.71

Среднее время на гол

54
52

Всего голов

22
12

Голов в среднем за матч

1.05
0.8

Среднее время на гол

85
112

Всего голов

47
48

Голов в среднем за матч

1.31
1.33

Тотал матчей

2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 72%
Меньше 28%
10
17
Больше 47%
Меньше 53%
19
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

68
67

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 21 (6) 0.95
Коло-Муани Рандаль 6 0.27
Витинья II 5 0.23
Асенсио Марко 4 0.18
Рамуш Гонсалу 4 0.18
Хакими Ашраф 3 0.14
Баркола Бредли 2 0.09
Заир-Эмери Уоррен 2 0.09
Дембеле Усман 1 0.05
Фабиан Руис 1 0.05
Солер Карлос 1 0.05
Кан-Ин Ли 1 0.05
Эрнандес Люка 1 0.05
Угарте Мануэль 0 0
Маркиньос Маркос 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буриго Бенжамен 6 (4) 0.27
Террье Мартен 5 0.23
Мюинга Арно 5 (2) 0.23
Дуэ Дезире 3 0.14
Салах Ибрагим 3 0.14
Гуйри Амин 3 0.14
Блас Людовик 3 (1) 0.14
Трюффер Адриен 1 0.05
Ассиньон Лоренс 1 0.05
Доку Жереми 1 0.05
Ву Кристофер 1 0.05
Теате Артур 1 0.05
Омари Вармед 1 0.05
Сантамария Батист 0 0
Ле Фе Энцо 0 0
Дуэ Гела 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Люка 4 0
Баркола Бредли 2 1
Мбаппе Килиан 3 0
Угарте Мануэль 3 0
Заир-Эмери Уоррен 3 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 1
Фабиан Руис 2 0
Мукиэле Норди 2 0
Кан-Ин Ли 2 0
Шкриньяр Милан 1 0
Данилу Перейра 1 0
Хакими Ашраф 1 0
Солер Карлос 1 0
Коло-Муани Рандаль 1 0
Н'Дур Шер 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матич Неманья 7 0
Омари Вармед 5 1
Ассиньон Лоренс 4 0
Мюинга Арно 3 0
Трюффер Адриен 3 0
Ву Кристофер 1 1
Салах Ибрагим 2 0
Буриго Бенжамен 2 0
Сантамария Батист 2 0
Ле Фе Энцо 2 0
Теате Артур 2 0
Сейду Алиду 2 0
Йылдырым Бертуг 2 0
Дуэ Гела 0 1
Галлон Готье 1 0
Гуйри Амин 1 0
Дуэ Дезире 1 0
Жюльен Стефан 1 0

Результаты матчей

ПСЖ
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
73% (8)
27% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Ренн
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

4
4
ПСЖ
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Ренн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

23
23
ПСЖ
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (8)
32% (7)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
36% (8)
27% (6)
Ренн
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
14% (3)
41% (9)
45% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
27% (6)
41% (9)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

7
9

Упущенные победы

27
27

Голы по времени матча

Забито

29
11
13 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 3
12 Не забивали 16
4
14%
1
9%
1-15
2
7%
2
18%
16-30
7
24%
2
18%
31-45
5
17%
3
27%
46-60
3
10%
0
0%
61-75
8
28%
3
27%
76-90

Пропущено

12
8
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
8%
3
38%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
3
25%
1
13%
46-60
3
25%
1
13%
61-75
2
17%
1
13%
76-90

Забито

23
25
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 8
12 Не забивали 11
2
9%
4
16%
1-15
5
22%
3
12%
16-30
5
22%
2
8%
31-45
4
17%
6
24%
46-60
2
9%
5
20%
61-75
5
22%
5
20%
76-90

Пропущено

7
16
1 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
14%
6
38%
31-45
2
29%
2
13%
46-60
2
29%
5
31%
61-75
2
29%
2
13%
76-90

Забито

52
36
25 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 22
18 Забивали первыми 11
2 Не забивали 5
6
12%
5
14%
1-15
7
13%
5
14%
16-30
12
23%
4
11%
31-45
9
17%
9
25%
46-60
5
10%
5
14%
61-75
13
25%
8
22%
76-90

Пропущено

19
24
5 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 17
1
5%
3
13%
1-15
3
16%
1
4%
16-30
1
5%
8
33%
31-45
5
26%
3
13%
46-60
5
26%
6
25%
61-75
4
21%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Нант - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 ПСЖ - Лилль 3:1 ПСЖ - Брест 3:1
Страсбург - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Брест 2:2 Орлеан - ПСЖ 1:4 Ланс - ПСЖ 0:2 Ревель - ПСЖ 0:9 ПСЖ - Тулуза 2:0 ПСЖ - Мец 3:1 Лилль - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Нант 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Ньюкасл 1:1 ПСЖ - Монако 5:2 Реймс - ПСЖ 0:3 Милан - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Монпелье 3:0
Ренн
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Ренн - Милан 3:2 Ренн - Клермон 3:1 Милан - Ренн 3:0 Гавр - Ренн 0:1
Сошо - Ренн 1:6 Ренн - Монпелье 2:1 Лион - Ренн 2:3 Ренн - Марсель 1:1 Ренн - Ницца 2:0 Генгам - Ренн 0:2 Клермон - Ренн 1:3 Тулуза - Ренн 0:0 Ренн - Вильярреал 2:3 Ренн - Монако 1:2 Марсель - Ренн 2:0 Маккаби Хайфа - Ренн 0:3 Ренн - Реймс 3:1 Ренн - Лион 0:1 Ренн - Панатинаикос 3:1 Ницца - Ренн 2:0

Результаты матчей

ПСЖ
Ренн

Точный счет

3:1
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
3:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:2
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
0:0
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%

Точный счет

0:2
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
0:0
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

3
8 раз 36%
2
7 раз 32%
0
2 раза 9%
1
2 раза 9%
4
2 раза 9%
5
1 раз 5%
0
6 раз 27%
1
6 раз 27%
3
5 раз 23%
2
4 раза 18%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

ПСЖ
Ренн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
11
1
10
1
1.5
8
4
7
4
2.5
4
8
2
9
3.5
1
11
1
10
4.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
5
5
8
3
1.5
2
8
4
7
2.5
2
8
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
2
0.5
Больше Меньше
16
6
18
4
1.5
10
12
11
11
2.5
6
16
3
19
3.5
1
21
1
21
4.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 22 16 5 1 53 - 18 53
2.
Брест
 Заявка 22 11 7 4 31 - 18 40
3.
Ницца
 Заявка 22 11 6 5 22 - 15 39
4.
Монако
 Заявка 22 11 5 6 41 - 32 38
5.
Лилль
 Заявка 22 10 8 4 32 - 17 38
6.
Ланс
 Заявка 22 10 6 6 28 - 21 36
7.
Ренн
 Заявка 22 9 7 6 34 - 26 34
8.
Реймс
 Заявка 22 9 4 9 28 - 30 31
9.
Марсель
 Заявка 22 7 9 6 29 - 24 30
10.
Лион
 Заявка 22 7 4 11 23 - 34 25
11.
Страсбург
 Заявка 22 6 7 9 23 - 32 25
12.
Гавр
 Заявка 22 5 9 8 23 - 28 24
13.
Тулуза
 Заявка 22 5 8 9 22 - 30 23
14.
Нант
 Заявка 22 6 4 12 22 - 34 22
15.
Монпелье
 Заявка 22 5 8 9 28 - 29 22
16.
Лорьян
 Заявка 22 5 7 10 31 - 43 22
17.
Мец
 Заявка 22 4 5 13 18 - 35 17
18.
Клермон
 Заявка 22 3 7 12 18 - 40 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 11 8 2 1 30 - 11 26
2.
Лилль
 Заявка 11 8 2 1 21 - 4 26
3.
Ницца
 Заявка 11 7 3 1 14 - 5 24
4.
Марсель
 Заявка 11 6 5 0 18 - 6 23
5.
Брест
 Заявка 11 6 4 1 18 - 7 22
6.
Ренн
 Заявка 12 6 3 3 25 - 16 21
7.
Ланс
 Заявка 10 6 2 2 17 - 9 20
8.
Монако
 Заявка 11 6 1 4 18 - 11 19
9.
Реймс
 Заявка 11 5 2 4 13 - 13 17
10.
Страсбург
 Заявка 11 4 3 4 14 - 14 15
11.
Лион
 Заявка 12 4 3 5 15 - 19 15
12.
Гавр
 Заявка 10 4 2 4 12 - 10 14
13.
Лорьян
 Заявка 11 3 4 4 19 - 20 13
14.
Монпелье
 Заявка 12 2 7 3 17 - 14 13
15.
Нант
 Заявка 12 3 3 6 14 - 17 12
16.
Тулуза
 Заявка 10 1 5 4 11 - 13 8
17.
Клермон
 Заявка 11 1 4 6 6 - 15 7
18.
Мец
 Заявка 10 1 3 6 8 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 11 8 3 0 23 - 7 27
2.
Монако
 Заявка 11 5 4 2 23 - 21 19
3.
Брест
 Заявка 11 5 3 3 13 - 11 18
4.
Ланс
 Заявка 12 4 4 4 11 - 12 16
5.
Ницца
 Заявка 11 4 3 4 8 - 10 15
6.
Тулуза
 Заявка 12 4 3 5 11 - 17 15
7.
Реймс
 Заявка 11 4 2 5 15 - 17 14
8.
Ренн
 Заявка 10 3 4 3 9 - 10 13
9.
Лилль
 Заявка 11 2 6 3 11 - 13 12
10.
Мец
 Заявка 12 3 2 7 10 - 23 11
11.
Лион
 Заявка 10 3 1 6 8 - 15 10
12.
Нант
 Заявка 10 3 1 6 8 - 17 10
13.
Страсбург
 Заявка 11 2 4 5 9 - 18 10
14.
Гавр
 Заявка 12 1 7 4 11 - 18 10
15.
Монпелье
 Заявка 10 3 1 6 11 - 15 9
16.
Лорьян
 Заявка 11 2 3 6 12 - 23 9
17.
Клермон
 Заявка 11 2 3 6 12 - 25 9
18.
Марсель
 Заявка 11 1 4 6 11 - 18 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 21 (4)
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 11 (1)
Лион Ляказетт Александр 11
Монпелье Саванье Тежи 7 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 9
Монако Головин Александр 1 7
Брест Брассье Лилиан 1 7
Клермон Сейду Алиду 1 7
Клермон Кофрие Максимилиано 2 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Ренн от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 февраля 2024, осталось 2 дня 10 часов 12 минут.

    Главный судья: Дешепи Бастьен

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 40.4% пользователей.
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    • Прогнозы 47
    ПСЖ 97.9% (46)
    X 0% (0)
    Ренн 2.1% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    Ренн
    6.45
    4.90
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    6.80
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч ПСЖ - Ренн

    Исход игры
    ПСЖ
    97.9% (46)
    Ничья
    0% (0)
    Ренн
    2.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (30)
    Меньше
    33.33% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    55.56% (25)
    Нет
    44.44% (20)
    Популярный счёт
    2:1 ПСЖ
    40.4% (19)
    2:0 ПСЖ
    29.8% (14)
    3:1 ПСЖ
    12.8% (6)
    3:0 ПСЖ
    10.6% (5)
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