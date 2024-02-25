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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Пиньяр Жереми
Марсель
1:1
Первый тайм: 33'
Монпелье
0'
0:1
5' Гол
Аль-Тамари Мусса
1:1
31' Гол
Ндиайе Ильман
32' Желтая карточка
Обамеянг Пьер-Эмерик
32' Желтая карточка
Силла Иссиага

Ход матча

5'
0:1
Аль-Тамари Мусса
31'
Ндиайе Ильман
1:1
32'
Обамеянг Пьер-Эмерик
 
32'
 
Силла Иссиага

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Прогнозы 119
Марсель 93.3% (111)
X 6.7% (8)
Монпелье 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Марсель
Ничья
Монпелье
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Лопес
Пау
99
Мбемба
Шансель
4
Жиго
Самуэль
5
Балерди
Леонардо
23
Сарр
Исмаила
3
Мерлен
Кентен
19
Кондогбия
Жоффрей
27
Верету
Жордан
11
Арит
Амин
29
Ндиайе
Ильман
10
Обамеянг
Пьер-Эмерик
40
Лекомт
Бенжамен
77
Сако
Фалае
4
Куяте
Кики
5
Модибо
Саньян
13
Шотар
Жорис
36
Хефти
Сильван
12
Ферри
Жордан
11
Саванье
Тежи
3
Силла
Иссиага
7
Норден
Арно
9
Аль-Тамари
Мусса
Марсель
3-4-1-2
Монпелье
3-1-4-2

История личных встреч

Марсель
Монпелье

21 матч

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
33.3%
23.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

32 матча

53.1%
21.9%
25%
17 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

28.1%
46.9%
25%
9 побед 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
28.1%
21.9%
16 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
2:0
К
1:1
Л1
2:3
Л1
3:3
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
3:0
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
5:1
Л1
3:1
Л1
0:1
К
2:0
Л1
2:2
Л1
2:1
Л1
0:2
Л1
2:3
Л1
2:0
Л1
3:2
Л1
0:1
Л1
1:3
Л1
1:0
ТМС
0:1
КЛ
1:0
Л1
1:2
Л1
4:0
Л1
2:0
Л1
4:2

Голы

Всего голов

33
19

Голов в среднем за матч

1.83
1.36

Среднее время на гол

49
66

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.57
0.94

Среднее время на гол

57
95

Всего голов

55
36

Голов в среднем за матч

1.72
1.13

Тотал матчей

2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
29

Среднее время на гол

52
80

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обамеянг Пьер-Эмерик 6 (1) 0.26
Оливейра Витор 3 0.13
Сарр Исмаила 3 0.13
Мбемба Шансель 2 0.09
Мурильо Микаэль 2 0.09
Жиго Самуэль 2 0.09
Балерди Леонардо 2 0.09
Унаи Аззедин 2 0.09
Верету Жордан 1 0.04
Клосс Жонатан 1 0.04
Арит Амин 1 0.04
Ндиайе Ильман 1 0.04
Согло Эмран 1 0.04
Мумбанья Фарис 1 0.04
Мерлен Кентен 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саванье Тежи 7 (6) 0.3
Адамс Акор 7 0.3
Аль-Тамари Мусса 6 0.26
Норден Арно 3 0.13
Фаяд Халил 2 0.09
Силла Иссиага 1 0.04
Эстев Максим 1 0.04
Хазри Вахби 1 0.04
Модибо Саньян 1 0.04
Куяте Кики 0 0
Шотар Жорис 0 0
Ферри Жордан 0 0
Сако Фалае 0 0
Леруа Лео 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиго Самуэль 6 1
Лоди Ренан 6 0
Балерди Леонардо 3 1
Клосс Жонатан 2 1
Верету Жордан 3 0
Корреа Хоакин 2 0
Ронжье Валентин 2 0
Арит Амин 2 0
Унаи Аззедин 2 0
Ндиайе Ильман 0 1
Онана Жан 1 0
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0
Мурильо Микаэль 1 0
Оливейра Витор 1 0
Надир Билал 1 0
Меите Бамо 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0
Муге Франсуа 1 0
Согло Эмран 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куяте Кики 4 1
Саванье Тежи 5 0
Жюльен Кристофер 5 0
Шотар Жорис 5 0
Эстев Максим 2 1
Ферри Жордан 3 0
Омерагич Бечир 3 0
Мишель Тер-Закарян 1 1
Хазри Вахби 2 0
Модибо Саньян 2 0
Адамс Акор 2 0
Леруа Лео 2 0
Фаяд Халил 2 0
Лекомт Бенжамен 1 0
Силла Иссиага 1 0
Норден Арно 1 0
Сент-Люс Тео 1 0
Кулибали Танги 1 0
Делайе Саша 1 0
Тшато Энзо 1 0
Минкарелли Дэвин Лукас 1 0

Результаты матчей

Марсель
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Монпелье
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

4
4
Марсель
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Монпелье
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

11
7

Упущенные победы

9
10
Марсель
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
41% (9)
45% (10)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (13)
27% (6)
14% (3)
Монпелье
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (8)
23% (5)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
32% (7)
41% (9)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

14
8

Упущенные победы

13
14

Голы по времени матча

Забито

17
12
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 17
3
18%
1
8%
1-15
5
29%
29%
2
17%
16-30
2
12%
3
25%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
3
18%
4
33%
61-75
1
6%
2
17%
76-90

Пропущено

7
14
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
29%
4
29%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
7%
31-45
1
14%
3
21%
46-60
1
14%
4
29%
61-75
1
14%
2
14%
76-90

Забито

11
14
9 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
5
45%
3
21%
1-15
2
18%
2
14%
16-30
2
18%
1
7%
31-45
1
9%
4
29%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
9%
2
14%
76-90

Пропущено

18
11
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 6
4
22%
3
27%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
22%
1
9%
31-45
3
17%
2
18%
46-60
2
11%
2
18%
61-75
4
22%
3
27%
76-90

Забито

28
26
19 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 9
7 Не забивали 9
8
29%
4
15%
1-15
7
25%
4
15%
16-30
4
14%
4
15%
31-45
4
14%
4
15%
46-60
3
11%
6
23%
61-75
2
7%
4
15%
76-90

Пропущено

25
25
13 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 14
6
24%
7
28%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
5
20%
2
8%
31-45
4
16%
5
20%
46-60
3
12%
6
24%
61-75
5
20%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Марсель - Шахтёр Донецк 3:1 Брест - Марсель 1:0 Шахтёр Донецк - Марсель 2:2 Марсель - Мец 1:1
Лион - Марсель 1:0 Марсель - Монако 2:2 Ренн - Марсель 1:1 Марсель - Страсбург 1:1 Тионвиль Лузитанос - Марсель 0:1 Монпелье - Марсель 1:1 Марсель - Клермон 2:1 Брайтон - Марсель 1:0 Лорьян - Марсель 2:4 Марсель - Лион 3:0 Марсель - Ренн 2:0 Марсель - Аякс 4:3 Страсбург - Марсель 1:1 Ланс - Марсель 1:0 АЕК - Марсель 0:2 Марсель - Лилль 0:0
Монпелье
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Монпелье - Мец 3:0 Монпелье - Лион 1:2 Монпелье - Ницца 1:4 Ренн - Монпелье 2:1
Монпелье - Лилль 0:0 Феньи-Ольнуа - Монпелье 0:4 Брест - Монпелье 2:0 Амьен - Монпелье 1:2 Монпелье - Марсель 1:1 Мец - Монпелье 0:1 Монпелье - Ланс 0:0 Монако - Монпелье 2:0 Монпелье - Клермон 1:1 Монпелье - Брест 1:3 Монпелье - Ницца 0:0 ПСЖ - Монпелье 3:0 Монпелье - Тулуза 3:0 Нант - Монпелье 2:0 Лорьян - Монпелье 0:3 Монпелье - Ренн 0:0

Результаты матчей

Марсель
Монпелье

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
2:2
1 раз 9%
0:0
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 36%
1:1
3 раза 27%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:1
5 раз 23%
1:0
4 раза 18%
0:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:0
4 раза 18%
2:0
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 32%
2
7 раз 32%
1
5 раз 23%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
0
9 раз 41%
1
7 раз 32%
3
3 раза 14%
2
2 раза 9%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Марсель
Монпелье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
4
7
4
1.5
3
9
2
9
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
5
5
3
8
1.5
3
7
1
10
2.5
2
8
1
10
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
7
0.5
Больше Меньше
13
9
10
12
1.5
6
16
3
19
2.5
4
18
1
21
3.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 23 16 6 1 54 - 19 54
2.
Брест
 Заявка 23 12 7 4 34 - 18 43
3.
Монако
 Заявка 23 12 5 6 44 - 34 41
4.
Ницца
 Заявка 23 11 7 5 22 - 15 40
5.
Лилль
 Заявка 23 10 8 5 33 - 20 38
6.
Ланс
 Заявка 23 10 6 7 30 - 24 36
7.
Ренн
 Заявка 23 9 8 6 35 - 27 35
8.
Реймс
 Заявка 23 10 4 9 30 - 31 34
9.
Марсель
 1:1 Заявка 23 7 10 6 30 - 25 31
10.
Лион
 Заявка 23 8 4 11 25 - 35 28
11.
Тулуза
 Заявка 23 6 8 9 25 - 31 26
12.
Нант
 Заявка 23 7 4 12 23 - 34 25
13.
Страсбург
 Заявка 23 6 7 10 23 - 35 25
14.
Гавр
 Заявка 23 5 9 9 24 - 30 24
15.
Монпелье
 1:1 Заявка 23 5 9 9 29 - 30 23
16.
Лорьян
 Заявка 23 5 7 11 31 - 44 22
17.
Мец
 Заявка 23 4 5 14 19 - 37 17
18.
Клермон
 Заявка 23 3 8 12 18 - 40 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 8 3 1 31 - 12 27
2.
Лилль
 Заявка 11 8 2 1 21 - 4 26
3.
Ницца
 Заявка 12 7 4 1 14 - 5 25
4.
Марсель
 1:1 Заявка 12 6 6 0 19 - 7 24
5.
Брест
 Заявка 11 6 4 1 18 - 7 22
6.
Ренн
 Заявка 12 6 3 3 25 - 16 21
7.
Ланс
 Заявка 11 6 2 3 19 - 12 20
8.
Монако
 Заявка 11 6 1 4 18 - 11 19
9.
Реймс
 Заявка 11 5 2 4 13 - 13 17
10.
Страсбург
 Заявка 12 4 3 5 14 - 17 15
11.
Лион
 Заявка 12 4 3 5 15 - 19 15
12.
Гавр
 Заявка 11 4 2 5 13 - 12 14
13.
Лорьян
 Заявка 12 3 4 5 19 - 21 13
14.
Монпелье
 1:1 Заявка 12 2 7 3 17 - 14 13
15.
Нант
 Заявка 12 3 3 6 14 - 17 12
16.
Тулуза
 Заявка 11 2 5 4 14 - 14 11
17.
Клермон
 Заявка 11 1 4 6 6 - 15 7
18.
Мец
 Заявка 11 1 3 7 9 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 11 8 3 0 23 - 7 27
2.
Монако
 Заявка 12 6 4 2 26 - 23 22
3.
Брест
 Заявка 12 6 3 3 16 - 11 21
4.
Реймс
 Заявка 12 5 2 5 17 - 18 17
5.
Ланс
 Заявка 12 4 4 4 11 - 12 16
6.
Ницца
 Заявка 11 4 3 4 8 - 10 15
7.
Тулуза
 Заявка 12 4 3 5 11 - 17 15
8.
Ренн
 Заявка 11 3 5 3 10 - 11 14
9.
Лион
 Заявка 11 4 1 6 10 - 16 13
10.
Нант
 Заявка 11 4 1 6 9 - 17 13
11.
Лилль
 Заявка 12 2 6 4 12 - 16 12
12.
Мец
 Заявка 12 3 2 7 10 - 23 11
13.
Монпелье
 1:1 Заявка 11 3 2 6 12 - 16 10
14.
Страсбург
 Заявка 11 2 4 5 9 - 18 10
15.
Клермон
 Заявка 12 2 4 6 12 - 25 10
16.
Гавр
 Заявка 12 1 7 4 11 - 18 10
17.
Лорьян
 Заявка 11 2 3 6 12 - 23 9
18.
Марсель
 1:1 Заявка 11 1 4 6 11 - 18 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 21 (4)
Лион Ляказетт Александр 12
Лилль Дэвид Джонатан 11 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Тулуза Даллинга Тийс 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 9
Реймс Фоке Томас 1 8
Ланс Медина Факундо 9
Монако Головин Александр 1 7
Брест Брассье Лилиан 1 7
Весь список
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    Прогнозы 119
    Марсель 93.3% (111)
    X 6.7% (8)
    Монпелье 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Марсель
    Ничья
    Монпелье
    5.00
    4.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Марсель 1:1 Монпелье

    Исход игры
    Марсель
    93.3% (111)
    Ничья
    6.7% (8)
    Монпелье
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (69)
    Меньше
    40% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    64.35% (74)
    Нет
    35.65% (41)
    Популярный счёт
    2:1 Марсель
    52.9% (63)
    1:0 Марсель
    17.6% (21)
    2:0 Марсель
    14.3% (17)
    1:1 Ничья
    6.7% (8)
    3:1 Марсель
    1.7% (2)
    3:0 Марсель
    1.7% (2)
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