Тур: 23. Стадион: Велодром. Главный судья: Пиньяр Жереми
0'
0:1
5' ГолАль-Тамари Мусса
1:1
31' ГолНдиайе Ильман
32' Желтая карточкаОбамеянг Пьер-Эмерик
32' Желтая карточкаСилла Иссиага
2:1
43' ГолОбамеянг Пьер-Эмерик
48' Желтая карточкаХефти Сильван
3:1
62' ПенальтиОбамеянг Пьер-Эмерик
65' Желтая карточкаАрит Амин
75' Желтая карточкаМодибо Саньян
4:1
82' Гол в свои воротаСако Фалае
86' Желтая карточкаКуяте Кики
90'+4
Ход матча
5'
0:1
31'
1:1
32'
43'
48'
62'
65'
75'
82'
4:1
86'
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
9 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 4
-
7 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
457 Количество передач 343
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Лопес
Пау
23
Сарр
Исмаила
11
Арит
Амин
77
Сако
Фалае
13
Шотар
Жорис
12
Ферри
Жордан
11
Саванье
Тежи
- Основной состав
-
16 Лопес ПауВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Сарр ИсмаилаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Арит АминПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Меите БамоЗащитник
- Защитник
-
22 Гуйе ПапеПолузащитник
-
17 Онана ЖанПолузащитник
-
44 Луис ЭнрикеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гассе Жан-Луи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сако ФалаеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
-
19 Делайе СашаПолузащитник
-
22 Фаяд ХалилПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Тшато ЭнзоНападающий
- Нападающий
-
23 Карамо ЯннНападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Марсель
Монпелье
21 матч
81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
33.3%
23.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
32 матча
53.1%
21.9%
25%
17 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
28.1%
46.9%
25%
9 побед 15 ничьих 8 побед
Второй тайм
50%
28.1%
21.9%
16 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
19
Голов в среднем за матч
1.83
1.36
Среднее время на гол
49
66
Всего голов
22
17
Голов в среднем за матч
1.57
0.94
Среднее время на гол
57
95
Всего голов
55
36
Голов в среднем за матч
1.72
1.13
Тотал матчей
2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
Среднее время на гол
52
80
Бомбардиры внутри турнира
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|8 (2)
|0.35
|Сарр Исмаила
|3
|0.13
|Оливейра Витор
|3
|0.13
|Мбемба Шансель
|2
|0.09
|Ндиайе Ильман
|2
|0.09
|Мурильо Микаэль
|2
|0.09
|Жиго Самуэль
|2
|0.09
|Балерди Леонардо
|2
|0.09
|Унаи Аззедин
|2
|0.09
|Верету Жордан
|1
|0.04
|Клосс Жонатан
|1
|0.04
|Арит Амин
|1
|0.04
|Согло Эмран
|1
|0.04
|Мумбанья Фарис
|1
|0.04
|Мерлен Кентен
|0
|0
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саванье Тежи
|7 (6)
|0.3
|Адамс Акор
|7
|0.3
|Аль-Тамари Мусса
|6
|0.26
|Норден Арно
|3
|0.13
|Фаяд Халил
|2
|0.09
|Силла Иссиага
|1
|0.04
|Эстев Максим
|1
|0.04
|Хазри Вахби
|1
|0.04
|Модибо Саньян
|1
|0.04
|Куяте Кики
|0
|0
|Шотар Жорис
|0
|0
|Ферри Жордан
|0
|0
|Сако Фалае
|0
|0
|Леруа Лео
|0
|0
Карточки
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жиго Самуэль
|6
|1
|Лоди Ренан
|6
|0
|Балерди Леонардо
|3
|1
|Клосс Жонатан
|2
|1
|Верету Жордан
|3
|0
|Арит Амин
|3
|0
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|2
|0
|Корреа Хоакин
|2
|0
|Ронжье Валентин
|2
|0
|Унаи Аззедин
|2
|0
|Ндиайе Ильман
|0
|1
|Онана Жан
|1
|0
|Мурильо Микаэль
|1
|0
|Оливейра Витор
|1
|0
|Надир Билал
|1
|0
|Меите Бамо
|1
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|1
|0
|Муге Франсуа
|1
|0
|Согло Эмран
|1
|0
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куяте Кики
|5
|1
|Саванье Тежи
|5
|0
|Жюльен Кристофер
|5
|0
|Шотар Жорис
|5
|0
|Эстев Максим
|2
|1
|Ферри Жордан
|3
|0
|Модибо Саньян
|3
|0
|Омерагич Бечир
|3
|0
|Мишель Тер-Закарян
|1
|1
|Хазри Вахби
|2
|0
|Силла Иссиага
|2
|0
|Адамс Акор
|2
|0
|Леруа Лео
|2
|0
|Фаяд Халил
|2
|0
|Лекомт Бенжамен
|1
|0
|Хефти Сильван
|1
|0
|Норден Арно
|1
|0
|Сент-Люс Тео
|1
|0
|Кулибали Танги
|1
|0
|Делайе Саша
|1
|0
|Тшато Энзо
|1
|0
|Минкарелли Дэвин Лукас
|1
|0
Результаты матчей
Марсель
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Монпелье
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
4
4
Марсель
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Монпелье
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
11
7
Упущенные победы
9
10
Марсель
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
41% (9)
45% (10)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (13)
27% (6)
14% (3)
Монпелье
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (8)
23% (5)
41% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
32% (7)
41% (9)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
14
8
Упущенные победы
13
14
Голы по времени матча
Забито
17
12
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 17
3
18%
1
8%
1-15
5
29%
29%
2
17%
16-30
2
12%
3
25%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
3
18%
4
33%
61-75
1
6%
2
17%
76-90
Пропущено
7
14
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
29%
4
29%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
7%
31-45
1
14%
3
21%
46-60
1
14%
4
29%
61-75
1
14%
2
14%
76-90
Забито
11
14
9 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
5
45%
3
21%
1-15
2
18%
2
14%
16-30
2
18%
1
7%
31-45
1
9%
4
29%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
9%
2
14%
76-90
Пропущено
18
11
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 6
4
22%
3
27%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
22%
1
9%
31-45
3
17%
2
18%
46-60
2
11%
2
18%
61-75
4
22%
3
27%
76-90
Забито
28
26
19 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 9
7 Не забивали 9
8
29%
4
15%
1-15
7
25%
4
15%
16-30
4
14%
4
15%
31-45
4
14%
4
15%
46-60
3
11%
6
23%
61-75
2
7%
4
15%
76-90
Пропущено
25
25
13 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 14
6
24%
7
28%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
5
20%
2
8%
31-45
4
16%
5
20%
46-60
3
12%
6
24%
61-75
5
20%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Марсель
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Марсель - Шахтёр Донецк 3:1 Брест - Марсель 1:0 Шахтёр Донецк - Марсель 2:2 Марсель - Мец 1:1
Лион - Марсель 1:0 Марсель - Монако 2:2 Ренн - Марсель 1:1 Марсель - Страсбург 1:1 Тионвиль Лузитанос - Марсель 0:1 Монпелье - Марсель 1:1 Марсель - Клермон 2:1 Брайтон - Марсель 1:0 Лорьян - Марсель 2:4 Марсель - Лион 3:0 Марсель - Ренн 2:0 Марсель - Аякс 4:3 Страсбург - Марсель 1:1 Ланс - Марсель 1:0 АЕК - Марсель 0:2 Марсель - Лилль 0:0
Монпелье
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Монпелье - Мец 3:0 Монпелье - Лион 1:2 Монпелье - Ницца 1:4 Ренн - Монпелье 2:1
Монпелье - Лилль 0:0 Феньи-Ольнуа - Монпелье 0:4 Брест - Монпелье 2:0 Амьен - Монпелье 1:2 Монпелье - Марсель 1:1 Мец - Монпелье 0:1 Монпелье - Ланс 0:0 Монако - Монпелье 2:0 Монпелье - Клермон 1:1 Монпелье - Брест 1:3 Монпелье - Ницца 0:0 ПСЖ - Монпелье 3:0 Монпелье - Тулуза 3:0 Нант - Монпелье 2:0 Лорьян - Монпелье 0:3 Монпелье - Ренн 0:0
Результаты матчей
Марсель
Монпелье
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
2:2
1 раз 9%
0:0
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 36%
1:1
3 раза 27%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:1
5 раз 23%
1:0
4 раза 18%
0:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:0
4 раза 18%
2:0
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 32%
2
7 раз 32%
1
5 раз 23%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
0
9 раз 41%
1
7 раз 32%
3
3 раза 14%
2
2 раза 9%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Марсель
Монпелье
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
84
74
39
29
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
55
38
37
110
28
110
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
157
Больше Меньше
139
1012
616
319
418
121
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|16
|6
|1
|54 - 19
|54
|2.
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|34 - 18
|43
|3.
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|44 - 34
|41
|4.
|Заявка
|23
|11
|7
|5
|22 - 15
|40
|5.
|Заявка
|23
|10
|8
|5
|33 - 20
|38
|6.
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|30 - 24
|36
|7.
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|35 - 27
|35
|8.
|Заявка
|23
|10
|4
|9
|30 - 31
|34
|9.
|Заявка
|23
|8
|9
|6
|33 - 25
|33
|10.
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|25 - 35
|28
|11.
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|25 - 31
|26
|12.
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|23 - 34
|25
|13.
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|23 - 35
|25
|14.
|Заявка
|23
|5
|9
|9
|24 - 30
|24
|15.
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|29 - 33
|22
|16.
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|31 - 44
|22
|17.
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|19 - 37
|17
|18.
|Заявка
|23
|3
|8
|12
|18 - 40
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|31 - 12
|27
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 4
|26
|3.
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|22 - 7
|26
|4.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|14 - 5
|25
|5.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|18 - 7
|22
|6.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|25 - 16
|21
|7.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 12
|20
|8.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 11
|19
|9.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 13
|17
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 17
|15
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 19
|15
|12.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 12
|14
|13.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 21
|13
|14.
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|17 - 14
|13
|15.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|16.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 14
|11
|17.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 15
|7
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|23 - 7
|27
|2.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|26 - 23
|22
|3.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|16 - 11
|21
|4.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|17 - 18
|17
|5.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 12
|16
|6.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|8 - 10
|15
|7.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 17
|15
|8.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 11
|14
|9.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|10 - 16
|13
|10.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|9 - 17
|13
|11.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|12 - 16
|12
|12.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 23
|11
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 18
|10
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 25
|10
|15.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|11 - 18
|10
|16.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|12 - 19
|9
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 23
|9
|18.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 18
|7
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|21 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|12
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|11 (2)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (1)
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|8 (7)
|Монако
|Закария Денис
|1 9
|Реймс
|Фоке Томас
|1 8
|Ланс
|Медина Факундо
|9
|Монако
|Головин Александр
|1 7
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Марсель 4:1 Монпелье
Исход игры
Марсель
93.3% (111)
Ничья
6.7% (8)
Монпелье
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
60% (69)
Меньше
40% (46)
Обе команды забьют
Да
64.35% (74)
Нет
35.65% (41)
Популярный счёт
2:1 Марсель
52.9% (63)
1:0 Марсель
17.6% (21)
2:0 Марсель
14.3% (17)
1:1 Ничья
6.7% (8)
3:1 Марсель
1.7% (2)
3:0 Марсель
1.7% (2)
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