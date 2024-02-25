  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Пиньяр Жереми
Марсель
4:1
Конец матча
Монпелье
0'
0:1
5' Гол
Аль-Тамари Мусса
1:1
31' Гол
Ндиайе Ильман
32' Желтая карточка
Обамеянг Пьер-Эмерик
32' Желтая карточка
Силла Иссиага
2:1
43' Гол
Обамеянг Пьер-Эмерик
48' Желтая карточка
Хефти Сильван
3:1
62' Пенальти
Обамеянг Пьер-Эмерик
65' Желтая карточка
Арит Амин
75' Желтая карточка
Модибо Саньян
4:1
82' Гол в свои ворота
Сако Фалае
86' Желтая карточка
Куяте Кики
90'+4

Ход матча

5'
0:1
Аль-Тамари Мусса
31'
Ндиайе Ильман
(Сарр Исмаила)
1:1
32'
Обамеянг Пьер-Эмерик
 
32'
 
Силла Иссиага
43'
Обамеянг Пьер-Эмерик
(Мбемба Шансель)
2:1
48'
 
Хефти Сильван
62'
Обамеянг Пьер-Эмерик
3:1
64'
Гарсия Улиссес
Мерлен Кентен
 
64'
Гуйе Папе
Кондогбия Жоффрей
 
65'
Арит Амин
 
70'
 
Адамс Акор
Хефти Сильван
70'
 
Фаяд Халил
Шотар Жорис
71'
 
Леруа Лео
Саванье Тежи
75'
 
Модибо Саньян
78'
 
Карамо Янн
Аль-Тамари Мусса
78'
 
Кулибали Танги
Норден Арно
81'
Унаи Аззедин
Верету Жордан
 
81'
Онана Жан
Ндиайе Ильман
 
82'
Сако Фалае
4:1
84'
Меите Бамо
Жиго Самуэль
 
86'
 
Куяте Кики

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 457 Количество передач 343
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Марсель 93.3% (111)
X 6.7% (8)
Монпелье 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Лопес
Пау
99
Мбемба
Шансель
4
Жиго
Самуэль
5
Балерди
Леонардо
23
Сарр
Исмаила
3
Мерлен
Кентен
19
Кондогбия
Жоффрей
27
Верету
Жордан
11
Арит
Амин
29
Ндиайе
Ильман
10
Обамеянг
Пьер-Эмерик
40
Лекомт
Бенжамен
77
Сако
Фалае
4
Куяте
Кики
5
Модибо
Саньян
13
Шотар
Жорис
36
Хефти
Сильван
12
Ферри
Жордан
11
Саванье
Тежи
3
Силла
Иссиага
7
Норден
Арно
9
Аль-Тамари
Мусса
Марсель
3-4-1-2
Монпелье
3-1-4-2

История личных встреч

Марсель
Монпелье

21 матч

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
33.3%
23.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

32 матча

53.1%
21.9%
25%
17 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

28.1%
46.9%
25%
9 побед 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
28.1%
21.9%
16 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
2:0
К
1:1
Л1
2:3
Л1
3:3
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
3:0
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
5:1
Л1
3:1
Л1
0:1
К
2:0
Л1
2:2
Л1
2:1
Л1
0:2
Л1
2:3
Л1
2:0
Л1
3:2
Л1
0:1
Л1
1:3
Л1
1:0
ТМС
0:1
КЛ
1:0
Л1
1:2
Л1
4:0
Л1
2:0
Л1
4:2

Голы

Всего голов

33
19

Голов в среднем за матч

1.83
1.36

Среднее время на гол

49
66

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.57
0.94

Среднее время на гол

57
95

Всего голов

55
36

Голов в среднем за матч

1.72
1.13

Тотал матчей

2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
29

Среднее время на гол

52
80

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обамеянг Пьер-Эмерик 8 (2) 0.35
Сарр Исмаила 3 0.13
Оливейра Витор 3 0.13
Мбемба Шансель 2 0.09
Ндиайе Ильман 2 0.09
Мурильо Микаэль 2 0.09
Жиго Самуэль 2 0.09
Балерди Леонардо 2 0.09
Унаи Аззедин 2 0.09
Верету Жордан 1 0.04
Клосс Жонатан 1 0.04
Арит Амин 1 0.04
Согло Эмран 1 0.04
Мумбанья Фарис 1 0.04
Мерлен Кентен 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саванье Тежи 7 (6) 0.3
Адамс Акор 7 0.3
Аль-Тамари Мусса 6 0.26
Норден Арно 3 0.13
Фаяд Халил 2 0.09
Силла Иссиага 1 0.04
Эстев Максим 1 0.04
Хазри Вахби 1 0.04
Модибо Саньян 1 0.04
Куяте Кики 0 0
Шотар Жорис 0 0
Ферри Жордан 0 0
Сако Фалае 0 0
Леруа Лео 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиго Самуэль 6 1
Лоди Ренан 6 0
Балерди Леонардо 3 1
Клосс Жонатан 2 1
Верету Жордан 3 0
Арит Амин 3 0
Обамеянг Пьер-Эмерик 2 0
Корреа Хоакин 2 0
Ронжье Валентин 2 0
Унаи Аззедин 2 0
Ндиайе Ильман 0 1
Онана Жан 1 0
Мурильо Микаэль 1 0
Оливейра Витор 1 0
Надир Билал 1 0
Меите Бамо 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0
Муге Франсуа 1 0
Согло Эмран 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куяте Кики 5 1
Саванье Тежи 5 0
Жюльен Кристофер 5 0
Шотар Жорис 5 0
Эстев Максим 2 1
Ферри Жордан 3 0
Модибо Саньян 3 0
Омерагич Бечир 3 0
Мишель Тер-Закарян 1 1
Хазри Вахби 2 0
Силла Иссиага 2 0
Адамс Акор 2 0
Леруа Лео 2 0
Фаяд Халил 2 0
Лекомт Бенжамен 1 0
Хефти Сильван 1 0
Норден Арно 1 0
Сент-Люс Тео 1 0
Кулибали Танги 1 0
Делайе Саша 1 0
Тшато Энзо 1 0
Минкарелли Дэвин Лукас 1 0

Результаты матчей

Марсель
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Монпелье
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

4
4
Марсель
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Монпелье
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

11
7

Упущенные победы

9
10
Марсель
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
41% (9)
45% (10)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (13)
27% (6)
14% (3)
Монпелье
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (8)
23% (5)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
32% (7)
41% (9)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

14
8

Упущенные победы

13
14

Голы по времени матча

Забито

17
12
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 17
3
18%
1
8%
1-15
5
29%
29%
2
17%
16-30
2
12%
3
25%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
3
18%
4
33%
61-75
1
6%
2
17%
76-90

Пропущено

7
14
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
29%
4
29%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
7%
31-45
1
14%
3
21%
46-60
1
14%
4
29%
61-75
1
14%
2
14%
76-90

Забито

11
14
9 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
5
45%
3
21%
1-15
2
18%
2
14%
16-30
2
18%
1
7%
31-45
1
9%
4
29%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
9%
2
14%
76-90

Пропущено

18
11
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 6
4
22%
3
27%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
22%
1
9%
31-45
3
17%
2
18%
46-60
2
11%
2
18%
61-75
4
22%
3
27%
76-90

Забито

28
26
19 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 9
7 Не забивали 9
8
29%
4
15%
1-15
7
25%
4
15%
16-30
4
14%
4
15%
31-45
4
14%
4
15%
46-60
3
11%
6
23%
61-75
2
7%
4
15%
76-90

Пропущено

25
25
13 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 14
6
24%
7
28%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
5
20%
2
8%
31-45
4
16%
5
20%
46-60
3
12%
6
24%
61-75
5
20%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Марсель - Шахтёр Донецк 3:1 Брест - Марсель 1:0 Шахтёр Донецк - Марсель 2:2 Марсель - Мец 1:1
Лион - Марсель 1:0 Марсель - Монако 2:2 Ренн - Марсель 1:1 Марсель - Страсбург 1:1 Тионвиль Лузитанос - Марсель 0:1 Монпелье - Марсель 1:1 Марсель - Клермон 2:1 Брайтон - Марсель 1:0 Лорьян - Марсель 2:4 Марсель - Лион 3:0 Марсель - Ренн 2:0 Марсель - Аякс 4:3 Страсбург - Марсель 1:1 Ланс - Марсель 1:0 АЕК - Марсель 0:2 Марсель - Лилль 0:0
Монпелье
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Монпелье - Мец 3:0 Монпелье - Лион 1:2 Монпелье - Ницца 1:4 Ренн - Монпелье 2:1
Монпелье - Лилль 0:0 Феньи-Ольнуа - Монпелье 0:4 Брест - Монпелье 2:0 Амьен - Монпелье 1:2 Монпелье - Марсель 1:1 Мец - Монпелье 0:1 Монпелье - Ланс 0:0 Монако - Монпелье 2:0 Монпелье - Клермон 1:1 Монпелье - Брест 1:3 Монпелье - Ницца 0:0 ПСЖ - Монпелье 3:0 Монпелье - Тулуза 3:0 Нант - Монпелье 2:0 Лорьян - Монпелье 0:3 Монпелье - Ренн 0:0

Результаты матчей

Марсель
Монпелье

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
2:2
1 раз 9%
0:0
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 36%
1:1
3 раза 27%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:1
5 раз 23%
1:0
4 раза 18%
0:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:0
4 раза 18%
2:0
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 32%
2
7 раз 32%
1
5 раз 23%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
0
9 раз 41%
1
7 раз 32%
3
3 раза 14%
2
2 раза 9%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Марсель
Монпелье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
4
7
4
1.5
3
9
2
9
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
5
5
3
8
1.5
3
7
1
10
2.5
2
8
1
10
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
7
0.5
Больше Меньше
13
9
10
12
1.5
6
16
3
19
2.5
4
18
1
21
3.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 23 16 6 1 54 - 19 54
2.
Брест
 Заявка 23 12 7 4 34 - 18 43
3.
Монако
 Заявка 23 12 5 6 44 - 34 41
4.
Ницца
 Заявка 23 11 7 5 22 - 15 40
5.
Лилль
 Заявка 23 10 8 5 33 - 20 38
6.
Ланс
 Заявка 23 10 6 7 30 - 24 36
7.
Ренн
 Заявка 23 9 8 6 35 - 27 35
8.
Реймс
 Заявка 23 10 4 9 30 - 31 34
9.
Марсель
 Заявка 23 8 9 6 33 - 25 33
10.
Лион
 Заявка 23 8 4 11 25 - 35 28
11.
Тулуза
 Заявка 23 6 8 9 25 - 31 26
12.
Нант
 Заявка 23 7 4 12 23 - 34 25
13.
Страсбург
 Заявка 23 6 7 10 23 - 35 25
14.
Гавр
 Заявка 23 5 9 9 24 - 30 24
15.
Монпелье
 Заявка 23 5 8 10 29 - 33 22
16.
Лорьян
 Заявка 23 5 7 11 31 - 44 22
17.
Мец
 Заявка 23 4 5 14 19 - 37 17
18.
Клермон
 Заявка 23 3 8 12 18 - 40 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 8 3 1 31 - 12 27
2.
Лилль
 Заявка 11 8 2 1 21 - 4 26
3.
Марсель
 Заявка 12 7 5 0 22 - 7 26
4.
Ницца
 Заявка 12 7 4 1 14 - 5 25
5.
Брест
 Заявка 11 6 4 1 18 - 7 22
6.
Ренн
 Заявка 12 6 3 3 25 - 16 21
7.
Ланс
 Заявка 11 6 2 3 19 - 12 20
8.
Монако
 Заявка 11 6 1 4 18 - 11 19
9.
Реймс
 Заявка 11 5 2 4 13 - 13 17
10.
Страсбург
 Заявка 12 4 3 5 14 - 17 15
11.
Лион
 Заявка 12 4 3 5 15 - 19 15
12.
Гавр
 Заявка 11 4 2 5 13 - 12 14
13.
Лорьян
 Заявка 12 3 4 5 19 - 21 13
14.
Монпелье
 Заявка 12 2 7 3 17 - 14 13
15.
Нант
 Заявка 12 3 3 6 14 - 17 12
16.
Тулуза
 Заявка 11 2 5 4 14 - 14 11
17.
Клермон
 Заявка 11 1 4 6 6 - 15 7
18.
Мец
 Заявка 11 1 3 7 9 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 11 8 3 0 23 - 7 27
2.
Монако
 Заявка 12 6 4 2 26 - 23 22
3.
Брест
 Заявка 12 6 3 3 16 - 11 21
4.
Реймс
 Заявка 12 5 2 5 17 - 18 17
5.
Ланс
 Заявка 12 4 4 4 11 - 12 16
6.
Ницца
 Заявка 11 4 3 4 8 - 10 15
7.
Тулуза
 Заявка 12 4 3 5 11 - 17 15
8.
Ренн
 Заявка 11 3 5 3 10 - 11 14
9.
Лион
 Заявка 11 4 1 6 10 - 16 13
10.
Нант
 Заявка 11 4 1 6 9 - 17 13
11.
Лилль
 Заявка 12 2 6 4 12 - 16 12
12.
Мец
 Заявка 12 3 2 7 10 - 23 11
13.
Страсбург
 Заявка 11 2 4 5 9 - 18 10
14.
Клермон
 Заявка 12 2 4 6 12 - 25 10
15.
Гавр
 Заявка 12 1 7 4 11 - 18 10
16.
Монпелье
 Заявка 11 3 1 7 12 - 19 9
17.
Лорьян
 Заявка 11 2 3 6 12 - 23 9
18.
Марсель
 Заявка 11 1 4 6 11 - 18 7
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 21 (4)
Лион Ляказетт Александр 12
Лилль Дэвид Джонатан 11 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 8 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 9
Реймс Фоке Томас 1 8
Ланс Медина Факундо 9
Монако Головин Александр 1 7
Брест Брассье Лилиан 1 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 91'
    Хорошую попытку сделал Обамеянг Пьер-Эмерик. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 91'
    Леруа Лео выиграл воздушное противоборство у Аззеддин Унахи.
  • 90'
    Удар от ворот произведет Марсель
  • 90'
    Модибо Саньян нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 90'
    Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 90'
    Контроль мяча: Марсель: 58%, Монпелье: 42%.
  • 90'
    Удар от ворот произведет Монпелье
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Марсель 93.3% (111)
    X 6.7% (8)
    Монпелье 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Марсель 4:1 Монпелье

    Исход игры
    Марсель
    93.3% (111)
    Ничья
    6.7% (8)
    Монпелье
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (69)
    Меньше
    40% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    64.35% (74)
    Нет
    35.65% (41)
    Популярный счёт
    2:1 Марсель
    52.9% (63)
    1:0 Марсель
    17.6% (21)
    2:0 Марсель
    14.3% (17)
    1:1 Ничья
    6.7% (8)
    3:1 Марсель
    1.7% (2)
    3:0 Марсель
    1.7% (2)
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