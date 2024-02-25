Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

82' Г О О О О Л - Сако Фалае уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

81' Тактическая замена. Верету Жордан уходит с поля и его заменяет Аззеддин Унахи

80' Матч возобновлен

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Ндиайе Ильман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Матч возобновлен

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Удар от ворот произведет Монпелье

76' Верету Жордан из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

75' Модибо Саньян - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

74' Куяте Кики выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Удар от ворот произведет Монпелье

73' Обамеянг Пьер-Эмерик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Ферри Жордан из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Модибо Саньян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Арит Амин получил желтую карточку от судьи

62' Г О О О О О Л - Обамеянг Пьер-Эмерик из команды Марсель забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Бенжамен Леконт прыгнул не в ту сторону.

61' После проверки VAR судья изменил решение - Марсель пробьет пенальти!

60' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Марсель

59' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Арит Амин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Мбемба Шансель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Шотар Жорис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Хорошую попытку сделал Обамеянг Пьер-Эмерик . Удар в створ, но вратарь начеку

56' Верету Жордан из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

55' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Верету Жордан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Удар от ворот произведет Монпелье

53' Ндиайе Ильман не смог попасть в створ ударом издали

52' Силла Иссиага нанес удар головой, но Пау Лопес спокойно отбил мяч.

52' Саванье Тежи из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Удар от ворот произведет Марсель

50' Удар от ворот произведет Монпелье

49' Ндиайе Ильман оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Хефти Сильван получает желтую карточку за неспортивное поведение

48' Саванье Тежи пробует нанести удар издали, но Пау Лопес держит все под контролем

48' Шотар Жорис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Кондогбия Жоффрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.