Тур: 28. Стадион: Клуж Арена. Главный судья: Ковач Иштван
1:0
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаГрамени Константин
1:0
33' ГолНистор Дан
62' Желтая карточкаДюссо Дамьен
79' Желтая карточкаГаня Кристиан
81' Желтая карточкаМитря Богдан
90' Вторая желтая карточкаГаня Кристиан
90'+7
Ход матча
33'
1:0
62'
79'
81'
90'
Владение мячом
94
Бик
Овидиу
10
Нистор
Дан
19
Попа
Даньел
17
Ларие
Йонуц
21
Боли
Кевин
25
Кики
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Бик ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Нистор ДанПолузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Запасные игроки
-
23 Илиев ПламенВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Рус МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
43 Alin Chintes
-
-
Главный тренер: Ioan Sabau
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Боли КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Кики ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Дюссо ДамьенЗащитник
-
22 Сырбу ДанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Бану ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
34 Мушат Штефан
-
-
-
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Университатя Клуж
Фарул Констанца
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
14 матчей
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
2
1.13
Среднее время на гол
45
80
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
0.88
1.17
Среднее время на гол
102
77
Всего голов
19
16
Голов в среднем за матч
1.36
1.14
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
Среднее время на гол
66
78
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нистор Дан
|11 (5)
|0.39
|Попа Даньел
|7
|0.25
|Кипчу Александру
|5
|0.18
|Стойка Янис
|5
|0.18
|Митря Богдан
|2
|0.07
|Георге Валентин
|2
|0.07
|Кымпану Георге
|1
|0.04
|Мирон Джордже
|1
|0.04
|Dorinel Oancea
|0
|0
|Вэтэжелу Богдан
|0
|0
|Robert Mihai Silaghi
|0
|0
Фарул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларие Йонуц
|7 (5)
|0.25
|Будеску Константин
|6 (2)
|0.21
|Ривалдиньо
|5
|0.18
|Мунтяну Луис
|5
|0.18
|Артян Андрей
|3
|0.11
|Вынэ Йонуц
|2
|0.07
|Грамени Константин
|2
|0.07
|Мазилу Адриан
|1
|0.04
|Балута Тудор
|1
|0.04
|Дякону Роналдо
|1
|0.04
|Кырнац Николае
|1
|0.04
|Крисиума Матеус
|1
|0.04
|Сали Энес
|1
|0.04
|Кики Давид
|0
|0
|Попеску Михай
|0
|0
|Боргнино Марко
|0
|0
|Вианна Фабио
|0
|0
|Сырбу Дан
|0
|0
|Григорян Нарек
|0
|0
Карточки
Университатя Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кипчу Александру
|6
|0
|Митря Богдан
|5
|0
|Масоэро Лукас Габриэль
|5
|0
|Нистор Дан
|4
|0
|Вэтэжелу Богдан
|4
|0
|Бик Овидиу
|4
|0
|Илиев Пламен
|3
|0
|Пициан Андрей
|3
|0
|Мирон Джордже
|3
|0
|Георге Валентин
|1
|1
|Кымпану Георге
|1
|1
|Димитров Радослав
|2
|0
|Federico Anselmo
|2
|0
|Попа Даньел
|2
|0
|Dorinel Oancea
|2
|0
|Горчеа Андрей
|2
|0
|Filip Ilie
|2
|0
|Ману Элвис
|1
|0
|Петелеу Андрей
|1
|0
|Рогульич Анте
|1
|0
|Попадюк Дору
|1
|0
|Фоссати Марко
|1
|0
|Симон Габриэл
|1
|0
|Thalisson
|1
|0
|Стойка Янис
|1
|0
|Перяну Овидиу
|1
|0
|Stefan Panoiu
|1
|0
|Рус Марко
|1
|0
Фарул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попеску Михай
|7
|0
|Грамени Константин
|6
|0
|Ларие Йонуц
|5
|0
|Будеску Константин
|5
|0
|Георге Хаджи
|3
|1
|Артян Андрей
|4
|0
|Мунтяну Луис
|4
|0
|Ганя Кристиан
|2
|1
|Кики Давид
|2
|1
|Вынэ Йонуц
|3
|0
|Дюссо Дамьен
|3
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|3
|0
|Дякону Роналдо
|2
|0
|Балута Тудор
|2
|0
|Сырбу Дан
|2
|0
|Маринс Густаво
|2
|0
|Ривалдиньо
|1
|0
|Неделку Драгош
|1
|0
|Боргнино Марко
|1
|0
|Кейруш Диогу
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
|Айоани Михай
|1
|0
|Вианна Фабио
|1
|0
|Думитраче Валенти
|1
|0
|Мазилу Адриан
|1
|0
|Ionut Cojocaru
|1
|0
|Iustin Doicaru
|1
|0
Результаты матчей
Университатя Клуж
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Фарул Констанца
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
8
9
Университатя Клуж
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Фарул Констанца
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
21
18
Университатя Клуж
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
43% (12)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
32% (9)
36% (10)
Фарул Констанца
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
32% (9)
32% (9)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
7
9
Упущенные победы
29
27
Голы по времени матча
Забито
14
19
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
2
14%
2
11%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
3
21%
3
16%
31-45
2
14%
4
21%
46-60
2
14%
2
11%
61-75
4
29%
6
32%
76-90
Пропущено
18
20
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
2
11%
1
5%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
6
33%
7
35%
31-45
3
17%
3
15%
46-60
4
22%
4
20%
61-75
2
11%
3
15%
76-90
Забито
21
19
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
3
14%
2
11%
1-15
3
14%
5
26%
16-30
4
19%
3
16%
31-45
3
14%
4
21%
46-60
4
19%
3
16%
61-75
4
19%
2
11%
76-90
Пропущено
19
15
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
4
21%
3
20%
1-15
2
11%
3
20%
16-30
4
21%
2
13%
31-45
3
16%
3
20%
46-60
1
5%
1
7%
61-75
5
26%
3
20%
76-90
Забито
35
38
16 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 15
7 Не забивали 6
5
14%
4
11%
1-15
4
11%
7
18%
16-30
7
20%
6
16%
31-45
5
14%
8
21%
46-60
6
17%
5
13%
61-75
8
23%
8
21%
76-90
Пропущено
37
35
19 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 19
6
16%
4
11%
1-15
3
8%
5
14%
16-30
10
27%
9
26%
31-45
6
16%
6
17%
46-60
5
14%
5
14%
61-75
7
19%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Клуж
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сепси - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - ФКСБ 0:0 Университатя Крайова - Университатя Клуж 2:2 Университатя Клуж - УТА Арад 1:3
Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0 Университатя Клуж - Германнштадт 2:1 Университатя Клуж - Сабаил 0:0 Университатя Клуж - Партизани 1:3 Университатя Клуж - Коджаелиспор 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Университатя Клуж - Оцелул Галац 0:1 Динамо Бухарест - Университатя Клуж 0:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:4 Университатя Клуж - У Крайова 1948 2:1 Рапид Бухарест - Университатя Клуж 2:3 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 0:0 Университатя Клуж - Волунтари 1:2 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:3 Фарул Констанца - Университатя Клуж 1:1
Фарул Констанца
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Фарул Констанца - Оцелул Галац 1:1 Сепси - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Динамо Бухарест 0:2 ФКСБ - Фарул Констанца 1:1
Фарул Констанца - У Крайова 1948 1:0 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Фарул Констанца - Черно Море 2:0 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0 УТА Арад - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0 Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3 Волунтари - Фарул Констанца 4:2 Фарул Констанца - Германнштадт 1:1 Фарул Констанца - Ботошани 1:1 Глория Бузау - Фарул Констанца 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1 Фарул Констанца - УТА Арад 2:2 Фарул Констанца - Университатя Клуж 1:1 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:1
Результаты матчей
Университатя Клуж
Фарул Констанца
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
2:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 18%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:4
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
0:1
4 раза 14%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 39%
0
8 раз 29%
2
5 раз 18%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
1
12 раз 43%
2
7 раз 25%
0
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Университатя Клуж
Фарул Констанца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
113
311
59
113
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
113
68
59
311
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
208
Больше Меньше
226
919
1018
424
325
127
127
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (2)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|12 (8)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|12 (7)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|11 (8)
|Оцелул Галац
|Alexandru Pop
|11 (2)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 7
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 8
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 8
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|9