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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Ковач Иштван
Университатя Клуж
1:0
Конец матча
Фарул Констанца
0'
22' Желтая карточка
Грамени Константин
1:0
33' Гол
Нистор Дан
62' Желтая карточка
Дюссо Дамьен
79' Желтая карточка
Ганя Кристиан
81' Желтая карточка
Митря Богдан
90' Вторая желтая карточка
Ганя Кристиан
90'+7
33
Горчеа
Андрей
27
Кипчу
Александру
25
Масоэро
Лукас
Габриэль
3
Митря
Богдан
8
Роджер
VII
96
Robert
Mihai
Silaghi
98
Симон
Габриэл
94
Бик
Овидиу
24
Рогульич
Анте
10
Нистор
Дан
19
Попа
Даньел
1
Бузбуки
Александру
17
Ларие
Йонуц
5
Кейруш
Диогу
3
Попеску
Михай
21
Боли
Кевин
8
Вынэ
Йонуц
24
Грамени
Константин
25
Кики
Давид
11
Ганя
Кристиан
9
Мунтяну
Луис
10
Будеску
Константин
Университатя Клуж
Фарул Констанца

История личных встреч

Университатя Клуж
Фарул Констанца

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

14 матчей

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:1
С
2:0
С
2:0
ЛI
1:3
ЛI
2:1
ЛI
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ДА
1:2
ДА
0:0

Голы

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

2
1.13

Среднее время на гол

45
80

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

0.88
1.17

Среднее время на гол

102
77

Всего голов

19
16

Голов в среднем за матч

1.36
1.14

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
3
Больше 21%
Меньше 79%
11

Среднее время на гол

66
78

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нистор Дан 11 (5) 0.39
Попа Даньел 7 0.25
Кипчу Александру 5 0.18
Стойка Янис 5 0.18
Митря Богдан 2 0.07
Георге Валентин 2 0.07
Кымпану Георге 1 0.04
Мирон Джордже 1 0.04
Dorinel Oancea 0 0
Вэтэжелу Богдан 0 0
Robert Mihai Silaghi 0 0
Фарул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларие Йонуц 7 (5) 0.25
Будеску Константин 6 (2) 0.21
Ривалдиньо 5 0.18
Мунтяну Луис 5 0.18
Артян Андрей 3 0.11
Вынэ Йонуц 2 0.07
Грамени Константин 2 0.07
Мазилу Адриан 1 0.04
Балута Тудор 1 0.04
Дякону Роналдо 1 0.04
Кырнац Николае 1 0.04
Крисиума Матеус 1 0.04
Сали Энес 1 0.04
Кики Давид 0 0
Попеску Михай 0 0
Боргнино Марко 0 0
Вианна Фабио 0 0
Сырбу Дан 0 0
Григорян Нарек 0 0

Карточки

Университатя Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кипчу Александру 6 0
Митря Богдан 5 0
Масоэро Лукас Габриэль 5 0
Нистор Дан 4 0
Вэтэжелу Богдан 4 0
Бик Овидиу 4 0
Илиев Пламен 3 0
Пициан Андрей 3 0
Мирон Джордже 3 0
Георге Валентин 1 1
Кымпану Георге 1 1
Димитров Радослав 2 0
Federico Anselmo 2 0
Попа Даньел 2 0
Dorinel Oancea 2 0
Горчеа Андрей 2 0
Filip Ilie 2 0
Ману Элвис 1 0
Петелеу Андрей 1 0
Рогульич Анте 1 0
Попадюк Дору 1 0
Фоссати Марко 1 0
Симон Габриэл 1 0
Thalisson 1 0
Стойка Янис 1 0
Перяну Овидиу 1 0
Stefan Panoiu 1 0
Рус Марко 1 0
Фарул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попеску Михай 7 0
Грамени Константин 6 0
Ларие Йонуц 5 0
Будеску Константин 5 0
Георге Хаджи 3 1
Артян Андрей 4 0
Мунтяну Луис 4 0
Ганя Кристиан 2 1
Кики Давид 2 1
Вынэ Йонуц 3 0
Дюссо Дамьен 3 0
Дукуре Кевин Гробры 3 0
Дякону Роналдо 2 0
Балута Тудор 2 0
Сырбу Дан 2 0
Маринс Густаво 2 0
Ривалдиньо 1 0
Неделку Драгош 1 0
Боргнино Марко 1 0
Кейруш Диогу 1 0
Бассонг Зохран 1 0
Айоани Михай 1 0
Вианна Фабио 1 0
Думитраче Валенти 1 0
Мазилу Адриан 1 0
Ionut Cojocaru 1 0
Iustin Doicaru 1 0

Результаты матчей

Университатя Клуж
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Фарул Констанца
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

8
9
Университатя Клуж
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Фарул Констанца
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

21
18
Университатя Клуж
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
43% (12)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
32% (9)
36% (10)
Фарул Констанца
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
32% (9)
32% (9)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

7
9

Упущенные победы

29
27

Голы по времени матча

Забито

14
19
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
2
14%
2
11%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
3
21%
3
16%
31-45
2
14%
4
21%
46-60
2
14%
2
11%
61-75
4
29%
6
32%
76-90

Пропущено

18
20
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
2
11%
1
5%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
6
33%
7
35%
31-45
3
17%
3
15%
46-60
4
22%
4
20%
61-75
2
11%
3
15%
76-90

Забито

21
19
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
3
14%
2
11%
1-15
3
14%
5
26%
16-30
4
19%
3
16%
31-45
3
14%
4
21%
46-60
4
19%
3
16%
61-75
4
19%
2
11%
76-90

Пропущено

19
15
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
4
21%
3
20%
1-15
2
11%
3
20%
16-30
4
21%
2
13%
31-45
3
16%
3
20%
46-60
1
5%
1
7%
61-75
5
26%
3
20%
76-90

Забито

35
38
16 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 15
7 Не забивали 6
5
14%
4
11%
1-15
4
11%
7
18%
16-30
7
20%
6
16%
31-45
5
14%
8
21%
46-60
6
17%
5
13%
61-75
8
23%
8
21%
76-90

Пропущено

37
35
19 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 19
6
16%
4
11%
1-15
3
8%
5
14%
16-30
10
27%
9
26%
31-45
6
16%
6
17%
46-60
5
14%
5
14%
61-75
7
19%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Клуж
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сепси - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - ФКСБ 0:0 Университатя Крайова - Университатя Клуж 2:2 Университатя Клуж - УТА Арад 1:3
Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0 Университатя Клуж - Германнштадт 2:1 Университатя Клуж - Сабаил 0:0 Университатя Клуж - Партизани 1:3 Университатя Клуж - Коджаелиспор 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Университатя Клуж - Оцелул Галац 0:1 Динамо Бухарест - Университатя Клуж 0:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:4 Университатя Клуж - У Крайова 1948 2:1 Рапид Бухарест - Университатя Клуж 2:3 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 0:0 Университатя Клуж - Волунтари 1:2 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:3 Фарул Констанца - Университатя Клуж 1:1
Фарул Констанца
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Фарул Констанца - Оцелул Галац 1:1 Сепси - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Динамо Бухарест 0:2 ФКСБ - Фарул Констанца 1:1
Фарул Констанца - У Крайова 1948 1:0 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Фарул Констанца - Черно Море 2:0 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0 УТА Арад - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0 Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3 Волунтари - Фарул Констанца 4:2 Фарул Констанца - Германнштадт 1:1 Фарул Констанца - Ботошани 1:1 Глория Бузау - Фарул Констанца 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1 Фарул Констанца - УТА Арад 2:2 Фарул Констанца - Университатя Клуж 1:1 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:1

Результаты матчей

Университатя Клуж
Фарул Констанца

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
2:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 18%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:4
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
0:1
4 раза 14%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 39%
0
8 раз 29%
2
5 раз 18%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
1
12 раз 43%
2
7 раз 25%
0
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Университатя Клуж
Фарул Констанца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
11
3
3
11
1.5
5
9
1
13
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
3
6
8
1.5
5
9
3
11
2.5
1
13
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
8
0.5
Больше Меньше
22
6
9
19
1.5
10
18
4
24
2.5
3
25
1
27
3.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 27 17 7 3 50 - 23 58
2.
ЧФР Клуж
 28 14 7 7 52 - 28 49
3.
Рапид Бухарест
 27 13 9 5 46 - 30 48
4.
Университатя Крайова
 27 11 9 7 41 - 34 42
5.
Фарул Констанца
 28 11 8 9 36 - 37 41
6.
Университатя Клуж
 28 9 11 8 34 - 38 38
7.
УТА Арад
 27 9 10 8 32 - 36 37
8.
Германнштадт
 28 8 13 7 32 - 29 37
9.
Петролул Плоешти
 27 7 14 6 26 - 26 35
10.
Сепси
 27 9 7 11 35 - 32 34
11.
Оцелул Галац
 28 6 15 7 29 - 31 33
12.
У Крайова 1948
 28 9 4 15 40 - 45 31
13.
Политехника Яссы
 28 7 10 11 32 - 43 31
14.
Волунтари
 27 6 9 12 30 - 43 27
15.
Динамо Бухарест
 28 7 4 17 21 - 41 25
16.
Ботошани
 27 3 11 13 29 - 49 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 14 9 4 1 28 - 6 31
2.
ФКСБ
 14 9 3 2 25 - 12 30
3.
Германнштадт
 14 7 6 1 21 - 10 27
4.
Рапид Бухарест
 13 8 2 3 28 - 17 26
5.
Университатя Крайова
 14 7 4 3 22 - 16 25
6.
Сепси
 14 6 5 3 22 - 15 23
7.
УТА Арад
 14 6 5 3 19 - 17 23
8.
Петролул Плоешти
 13 5 6 2 18 - 16 21
9.
Фарул Констанца
 14 5 6 3 19 - 15 21
10.
У Крайова 1948
 14 6 2 6 27 - 25 20
11.
Политехника Яссы
 14 4 6 4 17 - 20 18
12.
Университатя Клуж
 14 4 4 6 13 - 19 16
13.
Динамо Бухарест
 14 4 3 7 9 - 15 15
14.
Волунтари
 13 3 4 6 14 - 19 13
15.
Ботошани
 13 2 7 4 13 - 18 13
16.
Оцелул Галац
 14 2 7 5 12 - 18 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 13 8 4 1 25 - 11 28
2.
Рапид Бухарест
 14 5 7 2 18 - 13 22
3.
Университатя Клуж
 14 5 7 2 21 - 19 22
4.
Фарул Констанца
 14 6 2 6 17 - 22 20
5.
Оцелул Галац
 14 4 8 2 17 - 13 20
6.
ЧФР Клуж
 14 5 3 6 24 - 22 18
7.
Университатя Крайова
 13 4 5 4 19 - 18 17
8.
УТА Арад
 13 3 5 5 13 - 19 14
9.
Волунтари
 14 3 5 6 16 - 24 14
10.
Петролул Плоешти
 14 2 8 4 8 - 10 14
11.
Политехника Яссы
 14 3 4 7 15 - 23 13
12.
Сепси
 13 3 2 8 13 - 17 11
13.
У Крайова 1948
 14 3 2 9 13 - 20 11
14.
Динамо Бухарест
 14 3 1 10 12 - 26 10
15.
Германнштадт
 14 1 7 6 11 - 19 10
16.
Ботошани
 14 1 4 9 16 - 31 7
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Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 14 (2)
ФКСБ Коман Флоринел 12 (8)
ЧФР Клуж Отеле Филип 12 (7)
Университатя Клуж Нистор Дан 11 (8)
Оцелул Галац Alexandru Pop 11 (2)
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Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
ФКСБ Коман Флоринел 2 7
Петролул Плоешти Папп Пол 1 8
Германнштадт Sota Mino 1 8
Сепси Ниняй Бранислав 9
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