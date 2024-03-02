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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Ганновер 96
0:2
Второй тайм: 54'
Фортуна
0'
0:1
11' Гол
Цолис Христос
0:2
18' Гол
Цолис Христос
49' Желтая карточка
Кристиансен Макс

Ход матча

11'
0:1
Цолис Христос
(Николя Гавори)
18'
0:2
Цолис Христос
(Танака Ао)
49'
Кристиансен Макс
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ганновер 96
Ничья
Фортуна
2.45
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6.50
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2.95
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Все Коэффициенты
1
Цилер
Рон-Роберт
20
Дем
Янник
5
Нойман
Фил
23
Хальстенберг
Марсель
4
Аррей-Мби
Брайт
13
Кристиансен
Макс
8
Enzo
Leopold
10
Эрнст
Себастьян
11
Шауб
Луис
16
Нильсен
Ховард
9
Nicolo
Tresoldi
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
5
Куарши
Джошуа
30
Де
Вейс
Йорди
34
Николя
Гавори
6
Энгельхардт
Янник
4
Танака
Ао
11
Клаус
Феликс
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
7
Цолис
Христос
22
Дафернер
Кристоф
Ганновер 96
4-1-2-1-2
Фортуна
4-2-3-1

История личных встреч

Ганновер 96
Фортуна

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

114.3%
42.9%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

15 матчей

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
26.7%
40%
5 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

Б2
1:1
Б2
3:3
Б2
2:0
Б2
0:0
Б2
1:1
К
3:0
Б2
3:2
Б2
3:0
Б
2:1
Б
0:1
Б2
1:0
Б2
2:2
К
6:1
Б
3:0
Б
2:1

Голы

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

2.25
1.57

Среднее время на гол

40
57

Всего голов

14
2

Голов в среднем за матч

2
0.25

Среднее время на гол

45
360

Всего голов

32
13

Голов в среднем за матч

2.13
0.87

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

42
103

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тойхерт Седрик 9 (6) 0.38
Нильсен Ховард 7 0.29
Nicolo Tresoldi 6 0.25
Хальстенберг Марсель 4 (2) 0.17
Кён Деррик 3 0.13
Фогльзаммер Андреас 3 0.13
Enzo Leopold 2 0.08
Шауб Луис 2 0.08
Нойман Фил 2 0.08
Кунце Фабиан 1 0.04
Муроя Сэй 1 0.04
Эрнст Себастьян 1 0.04
Дем Янник 0 0
Kolja Oudenne 0 0
Antonio Foti 0 0
Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цолис Христос 13 (3) 0.54
Вермейж Винсент 9 (1) 0.38
Танака Ао 5 0.21
Клаус Феликс 4 0.17
Энгельхардт Янник 3 0.13
Нимиц Йона 3 0.13
Йоханнессон Исак-Бергманн 2 0.08
Де Вейс Йорди 2 0.08
Аппелькамп Синта 1 0.04
Циммерман Маттиас 1 0.04
Ястржембски Деннис 1 0.04
Сиберт Джамиль 1 0.04
Гинчек Даниэль 1 0.04
Хоффманн Андре 1 0.04
Ийоха Эммануэль 1 0.04
Мустафа Сулиман 1 0.04
Николя Гавори 0 0
Дафернер Кристоф 0 0
Обердорф Тим 0 0

Карточки

Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунце Фабиан 5 0
Нильсен Ховард 3 1
Хальстенберг Марсель 3 1
Цилер Рон-Роберт 4 0
Нойман Фил 4 0
Кристиансен Макс 2 1
Дем Янник 3 0
Кён Деррик 3 0
Фогльзаммер Андреас 2 0
Тойхерт Седрик 2 0
Муроя Сэй 2 0
Enzo Leopold 2 0
Шауб Луис 0 1
Стефан Леитл 1 0
Скотт Кристофер 1 0
Аррей-Мби Брайт 1 0
Эзех Бруклин 1 0
Nicolo Tresoldi 1 0
Yannik Luehrs 1 0
Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энгельхардт Янник 8 0
Де Вейс Йорди 5 0
Вермейж Винсент 4 0
Цолис Христос 4 0
Клаус Феликс 3 0
Николя Гавори 3 0
Ийоха Эммануэль 3 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0
Сиберт Джамиль 3 0
Циммерман Маттиас 1 1
Учино Такаси 2 0
Зоботка Марсель 2 0
Ястржембски Деннис 2 0
Кастенмайер Флориан 2 0
Нимиц Йона 2 0
Daniel Thioune 1 0
Гинчек Даниэль 1 0
Хоффманн Андре 1 0
Танака Ао 1 0
Обердорф Тим 1 0
Куарши Джошуа 1 0

Результаты матчей

Ганновер 96
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
Фортуна
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

7
7
Ганновер 96
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
Фортуна
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
9% (1)
27% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
8

Упущенные победы

14
18
Ганновер 96
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (7)
26% (6)
43% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (15)
30% (7)
4% (1)
Фортуна
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
48% (11)
26% (6)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
22% (5)
39% (9)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

15
12

Упущенные победы

21
25

Голы по времени матча

Забито

26
27
10 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
5
19%
4
15%
1-15
1
4%
1
4%
16-30
4
15%
7
26%
31-45
2
8%
6
22%
46-60
7
27%
4
15%
61-75
7
27%
5
19%
76-90

Пропущено

10
14
7 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
3
21%
16-30
3
30%
5
36%
31-45
2
20%
3
21%
46-60
1
10%
1
7%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Забито

17
21
10 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
15 Не забивали 12
4
24%
2
10%
1-15
5
29%
29%
6
29%
16-30
1
6%
1
5%
31-45
3
18%
7
33%
46-60
1
6%
2
10%
61-75
3
18%
3
14%
76-90

Пропущено

21
18
7 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
0
0%
4
22%
1-15
4
19%
5
28%
16-30
3
14%
2
11%
31-45
5
24%
4
22%
46-60
3
14%
2
11%
61-75
6
29%
1
6%
76-90

Забито

43
48
20 В 1-м тайме 21
23 Во 2-м тайме 27
13 Забивали первыми 10
5 Не забивали 4
9
21%
6
13%
1-15
6
14%
7
15%
16-30
5
12%
8
17%
31-45
5
12%
13
27%
46-60
8
19%
6
13%
61-75
10
23%
8
17%
76-90

Пропущено

31
32
14 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 18
1
3%
4
13%
1-15
7
23%
8
25%
16-30
6
19%
7
22%
31-45
7
23%
7
22%
46-60
4
13%
3
9%
61-75
6
19%
3
9%
76-90

Результаты последних матчей

Ганновер 96
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Оснабрюк - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Гамбург - Ганновер 96 3:4 Ганновер 96 - Ганза 2:1
Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3 Цюрих - Ганновер 96 0:4 Аякс - Ганновер 96 2:1 Аякс - Ганновер 96 0:3 Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:2 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Герта 2:2 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0 Шальке 04 - Ганновер 96 3:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:1 Бохум - Ганновер 96 1:3 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 3:1
Фортуна
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фортуна - Ганза 2:0 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Фортуна - Эльвeрсберг 1:1 Падерборн - Фортуна 4:3
Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Герта - Фортуна 2:2 Арминия - Фортуна 2:2 Дордрехт - Фортуна 2:6 НЕК Неймеген - Фортуна 2:0 Магдебург - Фортуна 2:3 Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Нюрнберг - Фортуна 0:5 Фортуна - Шальке 04 5:3 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:0 Фортуна - Веен Висбаден 1:3 Унтерахинг - Фортуна 3:6 Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4 Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3

Результаты матчей

Ганновер 96
Фортуна

Точный счет

2:1
3 раза 27%
2:2
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
8 раз 73%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
7
1 раз 9%
1
7 раз 58%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:5
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
5
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

2:2
5 раз 22%
2:1
3 раза 13%
2:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:5
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
4:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
12 раз 52%
0
5 раз 22%
1
2 раза 9%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
7
1 раз 4%
1
7 раз 30%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
2
3 раза 13%
5
3 раза 13%
4
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Ганновер 96
Фортуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
11
1
10
1
1.5
4
8
2
9
2.5
3
9
1
10
3.5
2
10
1
10
4.5
1
11
1
10
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
3
6
6
1.5
8
3
2
10
2.5
6
5
1
11
3.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
5
0.5
Больше Меньше
19
4
16
7
1.5
12
11
4
19
2.5
9
14
2
21
3.5
5
18
1
22
4.5
3
20
1
22
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 24 13 9 2 44 - 25 48
2.
Хольштайн Киль
 24 13 4 7 46 - 34 43
3.
Гамбург
 23 12 5 6 46 - 33 41
4.
Фортуна
 2:0 24 11 6 7 50 - 32 39
5.
Гройтер Фюрт
 23 11 5 7 36 - 29 38
6.
Падерборн
 23 11 4 8 36 - 38 37
7.
Ганновер 96
 0:2 24 10 7 7 43 - 33 37
8.
Герта
 24 9 7 8 45 - 39 34
9.
Нюрнберг
 2:0 24 9 6 9 34 - 42 33
10.
Эльвeрсберг
 23 9 5 9 35 - 37 32
11.
Карлсруэ
 23 8 8 7 44 - 40 32
12.
Магдебург
 23 8 6 9 38 - 33 30
13.
Шальке 04
 24 9 2 13 37 - 46 29
14.
Веен Висбаден
 23 7 6 10 26 - 30 27
15.
Кайзерслаутерн
 1:0 24 7 4 13 36 - 48 25
16.
Айнтрахт Бр
 0:2 24 7 3 14 22 - 37 24
17.
Ганза
 0:1 24 6 4 14 22 - 39 22
18.
Оснабрюк
 23 2 9 12 20 - 45 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гройтер Фюрт
 12 8 2 2 24 - 11 26
2.
Санкт-Паули
 12 7 5 0 24 - 9 26
3.
Гамбург
 11 8 0 3 25 - 14 24
4.
Ганновер 96
 0:2 12 7 3 2 26 - 12 24
5.
Шальке 04
 12 7 1 4 23 - 16 22
6.
Магдебург
 12 6 3 3 24 - 16 21
7.
Карлсруэ
 12 5 5 2 23 - 18 20
8.
Хольштайн Киль
 12 6 1 5 24 - 22 19
9.
Герта
 12 5 4 3 27 - 15 19
10.
Нюрнберг
 2:0 12 5 4 3 18 - 17 19
11.
Фортуна
 2:0 12 5 3 4 21 - 18 18
12.
Айнтрахт Бр
 0:2 12 5 3 4 15 - 16 18
13.
Эльвeрсберг
 11 5 2 4 18 - 17 17
14.
Падерборн
 11 5 2 4 18 - 18 17
15.
Веен Висбаден
 11 4 4 3 13 - 13 16
16.
Кайзерслаутерн
 1:0 12 5 1 6 22 - 24 16
17.
Ганза
 0:1 12 4 2 6 14 - 18 14
18.
Оснабрюк
 12 2 5 5 11 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 12 7 3 2 22 - 12 24
2.
Санкт-Паули
 12 6 4 2 20 - 16 22
3.
Фортуна
 2:0 12 6 3 3 29 - 14 21
4.
Падерборн
 12 6 2 4 18 - 20 20
5.
Гамбург
 12 4 5 3 21 - 19 17
6.
Эльвeрсберг
 12 4 3 5 17 - 20 15
7.
Герта
 12 4 3 5 18 - 24 15
8.
Нюрнберг
 2:0 12 4 2 6 16 - 25 14
9.
Ганновер 96
 0:2 12 3 4 5 17 - 21 13
10.
Карлсруэ
 11 3 3 5 21 - 22 12
11.
Гройтер Фюрт
 11 3 3 5 12 - 18 12
12.
Веен Висбаден
 12 3 2 7 13 - 17 11
13.
Магдебург
 11 2 3 6 14 - 17 9
14.
Кайзерслаутерн
 1:0 12 2 3 7 14 - 24 9
15.
Ганза
 0:1 12 2 2 8 8 - 21 8
16.
Шальке 04
 12 2 1 9 14 - 30 7
17.
Айнтрахт Бр
 0:2 12 2 0 10 7 - 21 6
18.
Оснабрюк
 11 0 4 7 9 - 29 4
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 15 (4)
Герта Табакович Харис 13 (3)
Фортуна Цолис Христос 13 (3)
Санкт-Паули Хартель Марсель 12 (9)
Нюрнберг Can Uzun 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 9
Магдебург Атик Бариш 9
Оснабрюк Dave Gnaase 9
Кайзерслаутерн Томяк Борис 2 5
Гройтер Фюрт Юнг Гидеон 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 49'
    Кристиансен Макс получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
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Ганновер 96
Ничья
Фортуна
2.45
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