  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Зрители: 38500
Ганновер 96
2:2
Конец матча
Фортуна
0'
0:1
11' Гол
Цолис Христос
0:2
18' Гол
Цолис Христос
49' Желтая карточка
Кристиансен Макс
57' Желтая карточка
Аррей-Мби Брайт
1:2
63' Гол
Фогльзаммер Андреас
75' Желтая карточка
Хальстенберг Марсель
2:2
86' Гол
Тойхерт Седрик
90' Желтая карточка
Lars Gindorf
90'+5

Ход матча

11'
0:1
Цолис Христос
(Николя Гавори)
18'
0:2
Цолис Христос
(Танака Ао)
49'
Кристиансен Макс
 
57'
Аррей-Мби Брайт
 
59'
Kolja Oudenne
Эрнст Себастьян
 
59'
Фогльзаммер Андреас
Кристиансен Макс
 
63'
Фогльзаммер Андреас
1:2
73'
 
Вермейж Винсент
Дафернер Кристоф
73'
 
Нимиц Йона
Клаус Феликс
75'
Хальстенберг Марсель
 
80'
Тойхерт Седрик
Шауб Луис
 
85'
 
Обердорф Тим
Де Вейс Йорди
86'
Тойхерт Седрик
2:2
87'
Lars Gindorf
Enzo Leopold
 
90'
Lars Gindorf
 

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 521 Количество передач 273
  • 63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
1
Цилер
Рон-Роберт
20
Дем
Янник
5
Нойман
Фил
23
Хальстенберг
Марсель
4
Аррей-Мби
Брайт
13
Кристиансен
Макс
8
Enzo
Leopold
10
Эрнст
Себастьян
11
Шауб
Луис
16
Нильсен
Ховард
9
Nicolo
Tresoldi
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
5
Куарши
Джошуа
30
Де
Вейс
Йорди
34
Николя
Гавори
6
Энгельхардт
Янник
4
Танака
Ао
11
Клаус
Феликс
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
7
Цолис
Христос
22
Дафернер
Кристоф
Ганновер 96
4-1-2-1-2
Фортуна
4-2-3-1

История личных встреч

Ганновер 96
Фортуна

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

114.3%
42.9%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

15 матчей

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
26.7%
40%
5 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

Б2
1:1
Б2
3:3
Б2
2:0
Б2
0:0
Б2
1:1
К
3:0
Б2
3:2
Б2
3:0
Б
2:1
Б
0:1
Б2
1:0
Б2
2:2
К
6:1
Б
3:0
Б
2:1

Голы

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

2.25
1.57

Среднее время на гол

40
57

Всего голов

14
2

Голов в среднем за матч

2
0.25

Среднее время на гол

45
360

Всего голов

32
13

Голов в среднем за матч

2.13
0.87

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

42
103

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тойхерт Седрик 10 (6) 0.42
Нильсен Ховард 7 0.29
Nicolo Tresoldi 6 0.25
Фогльзаммер Андреас 4 0.17
Хальстенберг Марсель 4 (2) 0.17
Кён Деррик 3 0.13
Enzo Leopold 2 0.08
Шауб Луис 2 0.08
Нойман Фил 2 0.08
Кунце Фабиан 1 0.04
Муроя Сэй 1 0.04
Эрнст Себастьян 1 0.04
Дем Янник 0 0
Kolja Oudenne 0 0
Antonio Foti 0 0
Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цолис Христос 13 (3) 0.54
Вермейж Винсент 9 (1) 0.38
Танака Ао 5 0.21
Клаус Феликс 4 0.17
Энгельхардт Янник 3 0.13
Нимиц Йона 3 0.13
Йоханнессон Исак-Бергманн 2 0.08
Де Вейс Йорди 2 0.08
Аппелькамп Синта 1 0.04
Циммерман Маттиас 1 0.04
Ястржембски Деннис 1 0.04
Сиберт Джамиль 1 0.04
Гинчек Даниэль 1 0.04
Хоффманн Андре 1 0.04
Ийоха Эммануэль 1 0.04
Мустафа Сулиман 1 0.04
Николя Гавори 0 0
Дафернер Кристоф 0 0
Обердорф Тим 0 0

Карточки

Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хальстенберг Марсель 4 1
Кунце Фабиан 5 0
Нильсен Ховард 3 1
Кристиансен Макс 3 1
Цилер Рон-Роберт 4 0
Нойман Фил 4 0
Дем Янник 3 0
Кён Деррик 3 0
Фогльзаммер Андреас 2 0
Тойхерт Седрик 2 0
Муроя Сэй 2 0
Аррей-Мби Брайт 2 0
Enzo Leopold 2 0
Шауб Луис 0 1
Стефан Леитл 1 0
Скотт Кристофер 1 0
Эзех Бруклин 1 0
Lars Gindorf 1 0
Nicolo Tresoldi 1 0
Yannik Luehrs 1 0
Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энгельхардт Янник 8 0
Де Вейс Йорди 5 0
Вермейж Винсент 4 0
Цолис Христос 4 0
Клаус Феликс 3 0
Николя Гавори 3 0
Ийоха Эммануэль 3 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0
Сиберт Джамиль 3 0
Циммерман Маттиас 1 1
Учино Такаси 2 0
Зоботка Марсель 2 0
Ястржембски Деннис 2 0
Кастенмайер Флориан 2 0
Нимиц Йона 2 0
Daniel Thioune 1 0
Гинчек Даниэль 1 0
Хоффманн Андре 1 0
Танака Ао 1 0
Обердорф Тим 1 0
Куарши Джошуа 1 0

Результаты матчей

Ганновер 96
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (9)
17% (2)
8% (1)
Фортуна
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

9
9
Ганновер 96
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
Фортуна
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
8

Упущенные победы

14
18
Ганновер 96
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (7)
25% (6)
46% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (16)
29% (7)
4% (1)
Фортуна
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
50% (12)
25% (6)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
21% (5)
42% (10)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

15
12

Упущенные победы

23
27

Голы по времени матча

Забито

28
29
10 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
5
18%
5
17%
1-15
1
4%
2
7%
16-30
4
14%
7
24%
31-45
2
7%
6
21%
46-60
8
29%
4
14%
61-75
8
29%
5
17%
76-90

Пропущено

12
16
9 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
17%
0
0%
1-15
4
33%
3
19%
16-30
3
25%
5
31%
31-45
2
17%
3
19%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
0
0%
3
19%
76-90

Забито

17
21
10 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 13
4
24%
2
10%
1-15
5
29%
29%
6
29%
16-30
1
6%
1
5%
31-45
3
18%
7
33%
46-60
1
6%
2
10%
61-75
3
18%
3
14%
76-90

Пропущено

21
18
7 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
0
0%
4
22%
1-15
4
19%
5
28%
16-30
3
14%
2
11%
31-45
5
24%
4
22%
46-60
3
14%
2
11%
61-75
6
29%
1
6%
76-90

Забито

45
50
20 В 1-м тайме 23
25 Во 2-м тайме 27
13 Забивали первыми 11
5 Не забивали 4
9
20%
7
14%
1-15
6
13%
8
16%
16-30
5
11%
8
16%
31-45
5
11%
13
26%
46-60
9
20%
6
12%
61-75
11
24%
8
16%
76-90

Пропущено

33
34
16 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 19
2
6%
4
12%
1-15
8
24%
8
24%
16-30
6
18%
7
21%
31-45
7
21%
7
21%
46-60
4
12%
4
12%
61-75
6
18%
4
12%
76-90

Результаты последних матчей

Ганновер 96
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Оснабрюк - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Гамбург - Ганновер 96 3:4 Ганновер 96 - Ганза 2:1
Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3 Цюрих - Ганновер 96 0:4 Аякс - Ганновер 96 2:1 Аякс - Ганновер 96 0:3 Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:2 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Герта 2:2 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0 Шальке 04 - Ганновер 96 3:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:1 Бохум - Ганновер 96 1:3 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 3:1
Фортуна
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фортуна - Ганза 2:0 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Фортуна - Эльвeрсберг 1:1 Падерборн - Фортуна 4:3
Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Герта - Фортуна 2:2 Арминия - Фортуна 2:2 Дордрехт - Фортуна 2:6 НЕК Неймеген - Фортуна 2:0 Магдебург - Фортуна 2:3 Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Нюрнберг - Фортуна 0:5 Фортуна - Шальке 04 5:3 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:0 Фортуна - Веен Висбаден 1:3 Унтерахинг - Фортуна 3:6 Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4 Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3

Результаты матчей

Ганновер 96
Фортуна

Точный счет

2:2
4 раза 33%
2:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
9 раз 75%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
7
1 раз 8%
1
7 раз 58%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
2:2
3 раза 25%
0:5
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
5
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:2
6 раз 25%
2:1
3 раза 13%
2:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:5
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
4:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
13 раз 54%
0
5 раз 21%
1
2 раза 8%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
7
1 раз 4%
1
7 раз 29%
0
4 раза 17%
2
4 раза 17%
3
4 раза 17%
5
3 раза 13%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Ганновер 96
Фортуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
11
1
11
1
1.5
4
8
2
10
2.5
3
9
1
11
3.5
2
10
1
11
4.5
1
11
1
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
9
3
6
6
1.5
9
3
2
10
2.5
6
6
1
11
3.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
5
0.5
Больше Меньше
20
4
17
7
1.5
13
11
4
20
2.5
9
15
2
22
3.5
5
19
1
23
4.5
3
21
1
23
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 24 13 9 2 44 - 25 48
2.
Хольштайн Киль
 24 13 4 7 46 - 34 43
3.
Гамбург
 23 12 5 6 46 - 33 41
4.
Гройтер Фюрт
 23 11 5 7 36 - 29 38
5.
Ганновер 96
 24 10 8 6 45 - 33 38
6.
Падерборн
 23 11 4 8 36 - 38 37
7.
Фортуна
 24 10 7 7 50 - 34 37
8.
Герта
 24 9 7 8 45 - 39 34
9.
Нюрнберг
 24 9 6 9 34 - 43 33
10.
Эльвeрсберг
 23 9 5 9 35 - 37 32
11.
Карлсруэ
 23 8 8 7 44 - 40 32
12.
Магдебург
 23 8 6 9 38 - 33 30
13.
Шальке 04
 24 9 2 13 37 - 46 29
14.
Веен Висбаден
 23 7 6 10 26 - 30 27
15.
Кайзерслаутерн
 24 7 4 13 38 - 48 25
16.
Айнтрахт Бр
 24 7 3 14 23 - 37 24
17.
Ганза
 24 6 4 14 22 - 41 22
18.
Оснабрюк
 23 2 9 12 20 - 45 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гройтер Фюрт
 12 8 2 2 24 - 11 26
2.
Санкт-Паули
 12 7 5 0 24 - 9 26
3.
Ганновер 96
 12 7 4 1 28 - 12 25
4.
Гамбург
 11 8 0 3 25 - 14 24
5.
Шальке 04
 12 7 1 4 23 - 16 22
6.
Магдебург
 12 6 3 3 24 - 16 21
7.
Карлсруэ
 12 5 5 2 23 - 18 20
8.
Хольштайн Киль
 12 6 1 5 24 - 22 19
9.
Герта
 12 5 4 3 27 - 15 19
10.
Нюрнберг
 12 5 4 3 18 - 18 19
11.
Фортуна
 12 5 3 4 21 - 18 18
12.
Айнтрахт Бр
 12 5 3 4 15 - 16 18
13.
Эльвeрсберг
 11 5 2 4 18 - 17 17
14.
Падерборн
 11 5 2 4 18 - 18 17
15.
Веен Висбаден
 11 4 4 3 13 - 13 16
16.
Кайзерслаутерн
 12 5 1 6 22 - 24 16
17.
Ганза
 12 4 2 6 14 - 20 14
18.
Оснабрюк
 12 2 5 5 11 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 12 7 3 2 22 - 12 24
2.
Санкт-Паули
 12 6 4 2 20 - 16 22
3.
Падерборн
 12 6 2 4 18 - 20 20
4.
Фортуна
 12 5 4 3 29 - 16 19
5.
Гамбург
 12 4 5 3 21 - 19 17
6.
Эльвeрсберг
 12 4 3 5 17 - 20 15
7.
Герта
 12 4 3 5 18 - 24 15
8.
Нюрнберг
 12 4 2 6 16 - 25 14
9.
Ганновер 96
 12 3 4 5 17 - 21 13
10.
Карлсруэ
 11 3 3 5 21 - 22 12
11.
Гройтер Фюрт
 11 3 3 5 12 - 18 12
12.
Веен Висбаден
 12 3 2 7 13 - 17 11
13.
Магдебург
 11 2 3 6 14 - 17 9
14.
Кайзерслаутерн
 12 2 3 7 16 - 24 9
15.
Ганза
 12 2 2 8 8 - 21 8
16.
Шальке 04
 12 2 1 9 14 - 30 7
17.
Айнтрахт Бр
 12 2 0 10 8 - 21 6
18.
Оснабрюк
 11 0 4 7 9 - 29 4
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 15 (4)
Герта Табакович Харис 13 (3)
Фортуна Цолис Христос 13 (3)
Санкт-Паули Хартель Марсель 12 (9)
Нюрнберг Can Uzun 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 9
Магдебург Атик Бариш 9
Оснабрюк Dave Gnaase 9
Кайзерслаутерн Томяк Борис 2 5
Гройтер Фюрт Юнг Гидеон 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 18'
      Танака Ао сделал результативную передачу.
    • 18'
      Г О О О О Л - Цолис Христос бьет в цель!
    • 11'
      Николя Гавори сделал результативную передачу.
    • 11'
      Г О О О О Л - Цолис Христос бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Ганновер 96 2:2 Фортуна онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный