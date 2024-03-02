Тур: 24. Стадион: Heinz von Heiden-Arena. Зрители: 38500
2:2
Конец матча
0'
0:1
11' ГолЦолис Христос
0:2
18' ГолЦолис Христос
49' Желтая карточкаКристиансен Макс
57' Желтая карточкаАррей-Мби Брайт
1:2
63' ГолФогльзаммер Андреас
75' Желтая карточкаХальстенберг Марсель
2:2
86' ГолТойхерт Седрик
90' Желтая карточкаLars Gindorf
90'+5
Ход матча
11'
0:1
18'
0:2
49'
57'
63'
86'
2:2
90'
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 3
-
8 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
521 Количество передач 273
-
63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
20
Дем
Янник
11
Шауб
Луис
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Дем ЯнникЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шауб ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
- Защитник
-
31 Бёрнер ЮлианЗащитник
- Полузащитник
-
24 Antonio Foti
-
25 Lars Gindorf
-
-
-
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Обердорф ТимЗащитник
- Полузащитник
-
18 Нимиц ЙонаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
43 King Manu
-
Главный тренер: Тьоне Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ганновер 96
Фортуна
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
114.3%
42.9%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
15 матчей
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
26.7%
40%
5 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
2.25
1.57
Среднее время на гол
40
57
Всего голов
14
2
Голов в среднем за матч
2
0.25
Среднее время на гол
45
360
Всего голов
32
13
Голов в среднем за матч
2.13
0.87
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
42
103
Бомбардиры внутри турнира
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тойхерт Седрик
|10 (6)
|0.42
|Нильсен Ховард
|7
|0.29
|Nicolo Tresoldi
|6
|0.25
|Фогльзаммер Андреас
|4
|0.17
|Хальстенберг Марсель
|4 (2)
|0.17
|Кён Деррик
|3
|0.13
|Enzo Leopold
|2
|0.08
|Шауб Луис
|2
|0.08
|Нойман Фил
|2
|0.08
|Кунце Фабиан
|1
|0.04
|Муроя Сэй
|1
|0.04
|Эрнст Себастьян
|1
|0.04
|Дем Янник
|0
|0
|Kolja Oudenne
|0
|0
|Antonio Foti
|0
|0
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цолис Христос
|13 (3)
|0.54
|Вермейж Винсент
|9 (1)
|0.38
|Танака Ао
|5
|0.21
|Клаус Феликс
|4
|0.17
|Энгельхардт Янник
|3
|0.13
|Нимиц Йона
|3
|0.13
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|2
|0.08
|Де Вейс Йорди
|2
|0.08
|Аппелькамп Синта
|1
|0.04
|Циммерман Маттиас
|1
|0.04
|Ястржембски Деннис
|1
|0.04
|Сиберт Джамиль
|1
|0.04
|Гинчек Даниэль
|1
|0.04
|Хоффманн Андре
|1
|0.04
|Ийоха Эммануэль
|1
|0.04
|Мустафа Сулиман
|1
|0.04
|Николя Гавори
|0
|0
|Дафернер Кристоф
|0
|0
|Обердорф Тим
|0
|0
Карточки
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хальстенберг Марсель
|4
|1
|Кунце Фабиан
|5
|0
|Нильсен Ховард
|3
|1
|Кристиансен Макс
|3
|1
|Цилер Рон-Роберт
|4
|0
|Нойман Фил
|4
|0
|Дем Янник
|3
|0
|Кён Деррик
|3
|0
|Фогльзаммер Андреас
|2
|0
|Тойхерт Седрик
|2
|0
|Муроя Сэй
|2
|0
|Аррей-Мби Брайт
|2
|0
|Enzo Leopold
|2
|0
|Шауб Луис
|0
|1
|Стефан Леитл
|1
|0
|Скотт Кристофер
|1
|0
|Эзех Бруклин
|1
|0
|Lars Gindorf
|1
|0
|Nicolo Tresoldi
|1
|0
|Yannik Luehrs
|1
|0
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энгельхардт Янник
|8
|0
|Де Вейс Йорди
|5
|0
|Вермейж Винсент
|4
|0
|Цолис Христос
|4
|0
|Клаус Феликс
|3
|0
|Николя Гавори
|3
|0
|Ийоха Эммануэль
|3
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|0
|Сиберт Джамиль
|3
|0
|Циммерман Маттиас
|1
|1
|Учино Такаси
|2
|0
|Зоботка Марсель
|2
|0
|Ястржембски Деннис
|2
|0
|Кастенмайер Флориан
|2
|0
|Нимиц Йона
|2
|0
|Daniel Thioune
|1
|0
|Гинчек Даниэль
|1
|0
|Хоффманн Андре
|1
|0
|Танака Ао
|1
|0
|Обердорф Тим
|1
|0
|Куарши Джошуа
|1
|0
Результаты матчей
Ганновер 96
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (9)
17% (2)
8% (1)
Фортуна
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
9
9
Ганновер 96
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
Фортуна
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
11
8
Упущенные победы
14
18
Ганновер 96
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (7)
25% (6)
46% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (16)
29% (7)
4% (1)
Фортуна
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
50% (12)
25% (6)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
21% (5)
42% (10)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
15
12
Упущенные победы
23
27
Голы по времени матча
Забито
28
29
10 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
5
18%
5
17%
1-15
1
4%
2
7%
16-30
4
14%
7
24%
31-45
2
7%
6
21%
46-60
8
29%
4
14%
61-75
8
29%
5
17%
76-90
Пропущено
12
16
9 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
17%
0
0%
1-15
4
33%
3
19%
16-30
3
25%
5
31%
31-45
2
17%
3
19%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
0
0%
3
19%
76-90
Забито
17
21
10 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 13
4
24%
2
10%
1-15
5
29%
29%
6
29%
16-30
1
6%
1
5%
31-45
3
18%
7
33%
46-60
1
6%
2
10%
61-75
3
18%
3
14%
76-90
Пропущено
21
18
7 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
0
0%
4
22%
1-15
4
19%
5
28%
16-30
3
14%
2
11%
31-45
5
24%
4
22%
46-60
3
14%
2
11%
61-75
6
29%
1
6%
76-90
Забито
45
50
20 В 1-м тайме 23
25 Во 2-м тайме 27
13 Забивали первыми 11
5 Не забивали 4
9
20%
7
14%
1-15
6
13%
8
16%
16-30
5
11%
8
16%
31-45
5
11%
13
26%
46-60
9
20%
6
12%
61-75
11
24%
8
16%
76-90
Пропущено
33
34
16 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 19
2
6%
4
12%
1-15
8
24%
8
24%
16-30
6
18%
7
21%
31-45
7
21%
7
21%
46-60
4
12%
4
12%
61-75
6
18%
4
12%
76-90
Результаты последних матчей
Ганновер 96
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Оснабрюк - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Гамбург - Ганновер 96 3:4 Ганновер 96 - Ганза 2:1
Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3 Цюрих - Ганновер 96 0:4 Аякс - Ганновер 96 2:1 Аякс - Ганновер 96 0:3 Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:2 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Герта 2:2 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0 Шальке 04 - Ганновер 96 3:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:1 Бохум - Ганновер 96 1:3 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 3:1
Фортуна
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фортуна - Ганза 2:0 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Фортуна - Эльвeрсберг 1:1 Падерборн - Фортуна 4:3
Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Герта - Фортуна 2:2 Арминия - Фортуна 2:2 Дордрехт - Фортуна 2:6 НЕК Неймеген - Фортуна 2:0 Магдебург - Фортуна 2:3 Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Нюрнберг - Фортуна 0:5 Фортуна - Шальке 04 5:3 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:0 Фортуна - Веен Висбаден 1:3 Унтерахинг - Фортуна 3:6 Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4 Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3
Результаты матчей
Ганновер 96
Фортуна
Точный счет
2:2
4 раза 33%
2:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
9 раз 75%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
7
1 раз 8%
1
7 раз 58%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
2:2
3 раза 25%
0:5
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
5
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:2
6 раз 25%
2:1
3 раза 13%
2:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:5
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
4:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
13 раз 54%
0
5 раз 21%
1
2 раза 8%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
7
1 раз 4%
1
7 раз 29%
0
4 раза 17%
2
4 раза 17%
3
4 раза 17%
5
3 раза 13%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Ганновер 96
Фортуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
111
111
48
210
39
111
210
111
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
93
66
93
210
66
111
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
195
Больше Меньше
204
177
1311
420
915
222
519
123
321
123
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|15 (4)
|Герта
|Табакович Харис
|13 (3)
|Фортуна
|Цолис Христос
|13 (3)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|12 (9)
|Нюрнберг
|Can Uzun
|12 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 9
|Магдебург
|Атик Бариш
|9
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|9
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|2 5
|Гройтер Фюрт
|Юнг Гидеон
|8