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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Ганза
0:1
Второй тайм: 50'
Кайзерслаутерн
0'
0:1
6' Гол
Ахе Рагнар
34' Желтая карточка
Хюсинг Оливер
37' Вторая желтая карточка
Хюсинг Оливер

Ход матча

6'
0:1
Ахе Рагнар
(Риттер Марлон)
34'
Хюсинг Оливер
 
37'
Хюсинг Оливер
 
46'
Сингх Сарприт
Переа Хуан
 
46'
Брумадо Жуниор
Гудьонсен Свейнн
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 3
  • 4 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Лучшие коэффициенты
Ганза
Ничья
Кайзерслаутерн
24.00
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9.00
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3.35
Все Коэффициенты
1
Кольке
Маркус
22
Ван
дер
Верфф
Яспер
5
Хюсинг
Оливер
4
Россбах
Дамиан
10
Фролинг
Нильс
13
Шумахер
Кевин
6
Dennis
Dressel
14
Ингельссон
Сванте
9
Прёгер
Кай
18
Переа
Хуан
45
Гудьонсен
Свейнн
18
Краль
Юлиан
8
Циммер
Жан
2
Томяк
Борис
33
Эльведи
Ян
15
Пухач
Тымотеуш
16
Нихус
Юлиан
26
Калоч
Филип
17
Опоку
Аарон
7
Риттер
Марлон
11
Редондо
Кенни
9
Ахе
Рагнар
Ганза
3-4-1-2
Кайзерслаутерн
4-2-3-1

История личных встреч

Ганза
Кайзерслаутерн

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

15 матчей

40%
13.3%
46.7%
6 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

Б2
3:1
Б2
0:1
Б2
0:2
Б3
2:1
Б3
0:0
Б3
1:1
Б3
2:0
Б3
0:2
Б3
4:1
К
0:0
К
1:3
Б2
0:1
Б2
0:1
Б2
5:1
Б2
6:0

Голы

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.63
0.71

Среднее время на гол

55
126

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.57
1.25

Среднее время на гол

57
72

Всего голов

24
15

Голов в среднем за матч

1.6
1

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

56
90

Бомбардиры внутри турнира

Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 4 0.17
Прёгер Кай 3 (1) 0.13
Брумадо Жуниор 3 (2) 0.13
Dennis Dressel 2 0.08
Ван дер Верфф Яспер 2 0.08
Россбах Дамиан 1 0.04
Фролинг Нильс 1 0.04
Штраус Джон-Патрик 1 0.04
Гудьонсен Свейнн 1 0.04
Кинсомби Кристиан 1 0.04
Brumado Junior 1 0.04
Ингельссон Сванте 0 0
Россипаль Александер 0 0
Хинтерзеер Лукас 0 0
Хюсинг Оливер 0 0
Шумахер Кевин 0 0
Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахе Рагнар 10 0.42
Риттер Марлон 4 0.17
Томяк Борис 4 (2) 0.17
Тачи Ричмонд 3 0.13
Бойд Терренс 2 0.08
Опоку Аарон 2 0.08
Краус Кевин II 2 (1) 0.08
Пухач Тымотеуш 1 0.04
Циммер Жан 1 0.04
Рашль Тобиас 1 0.04
Туре Альмами 1 0.04
Эльведи Ян 1 0.04
Стожилкович Филип 1 0.04
Нихус Юлиан 1 0.04
Редондо Кенни 0 0
Клемент Филипп 0 0
Ганслик Даниэль 0 0

Карточки

Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ингельссон Сванте 7 0
Россбах Дамиан 6 0
Россипаль Александер 5 0
Кольке Маркус 3 1
Хюсинг Оливер 3 1
Прёгер Кай 4 0
Найдхарт Нико 3 0
Василиадис Себастиан 3 0
Шумахер Кевин 3 0
Брумадо Жуниор 1 1
Бахманн Яник 2 0
Ван дер Верфф Яспер 2 0
Давид Йонас 2 0
Кинсомби Кристиан 2 0
Dennis Dressel 2 0
Переа Хуан 2 0
Хинтерзеер Лукас 1 0
Стафилидис Костас 1 0
Штраус Джон-Патрик 1 0
Сингх Сарприт 1 0
Ланг Яннис 1 0
Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томяк Борис 5 2
Пухач Тымотеуш 5 0
Нихус Юлиан 5 0
Риттер Марлон 4 0
Сольдо Никола 4 0
Редондо Кенни 3 0
Эльведи Ян 3 0
Калоч Филип 3 0
Рашль Тобиас 3 0
Бойд Терренс 2 0
Циммер Жан 2 0
Краус Кевин II 2 0
Краль Юлиан 2 0
Абиама Диксон 2 0
Луте Андреас 0 1
Аремю Афииз 0 1
Цолински Бен 1 0
Симакала Ба-Муака 1 0
Опоку Аарон 1 0
Тачи Ричмонд 1 0

Результаты матчей

Ганза
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Кайзерслаутерн
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

6
9
Ганза
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Кайзерслаутерн
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
9% (1)
73% (8)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

15
15

Упущенные победы

5
19
Ганза
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (13)
22% (5)
22% (5)
Кайзерслаутерн
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
22% (5)
35% (8)
43% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
13% (3)
48% (11)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

17
16

Упущенные победы

11
28

Голы по времени матча

Забито

13
11
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
1
8%
1
9%
1-15
2
15%
2
18%
16-30
2
15%
5
45%
31-45
2
15%
1
9%
46-60
2
15%
1
9%
61-75
4
31%
1
9%
76-90

Пропущено

18
26
10 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
1
6%
2
8%
1-15
4
22%
4
15%
16-30
5
28%
5
19%
31-45
3
17%
5
19%
46-60
1
6%
8
31%
61-75
4
22%
2
8%
76-90

Забито

9
22
6 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
17 Не забивали 14
1
11%
4
18%
1-15
2
22%
7
32%
16-30
3
33%
1
5%
31-45
1
11%
2
9%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
2
22%
4
18%
76-90

Пропущено

20
24
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
3
15%
1
4%
1-15
4
20%
4
17%
16-30
3
15%
2
8%
31-45
3
15%
8
33%
46-60
2
10%
6
25%
61-75
5
25%
3
13%
76-90

Забито

22
33
11 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 11
9 Не забивали 6
2
9%
5
15%
1-15
4
18%
9
27%
16-30
5
23%
6
18%
31-45
3
14%
3
9%
46-60
2
9%
5
15%
61-75
6
27%
5
15%
76-90

Пропущено

38
50
20 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 32
13 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 23
4
11%
3
6%
1-15
8
21%
8
16%
16-30
8
21%
7
14%
31-45
6
16%
13
26%
46-60
3
8%
14
28%
61-75
9
24%
5
10%
76-90

Результаты последних матчей

Ганза
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Фортуна - Ганза 2:0 Ганза - Гамбург 2:2 Оснабрюк - Ганза 0:0 Ганновер 96 - Ганза 2:1
Ганза - Эльвeрсберг 2:1 Нюрнберг - Ганза 3:0 Ганза - Любек 1:1 ЛАСК - Ганза 2:1 Ганза - Боруссия-2 Д 3:1 Падерборн - Ганза 3:0 Ганза - Шальке 04 0:2 Карлсруэ - Ганза 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Вердер - Ганза 1:2 Магдебург - Ганза 1:2 Ганза - Герта 0:0 Нюрнберг - Ганза 3:2 Веен Висбаден - Ганза 1:0 Ганза - Хольштайн Киль 1:3 Ганза - Нествед 1:0
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Кайзерслаутерн - Карлсруэ 0:4 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Падерборн 1:2 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 2:1
Герта - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Динамо Дрезден - Кайзерслаутерн 3:0 Генчлербирлиги - Кайзерслаутерн 1:4 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Кайзерслаутерн - Дюделанж 0:1 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 0:2 Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3

Результаты матчей

Ганза
Кайзерслаутерн

Точный счет

2:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
1:2
3 раза 25%
3:1
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:2
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 39%
2
8 раз 35%
1
6 раз 26%
1
9 раз 39%
3
6 раз 26%
0
5 раз 22%
2
2 раза 9%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ганза
Кайзерслаутерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
3
5
6
1.5
6
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
9
2
3
9
1.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
9
0.5
Больше Меньше
18
5
8
15
1.5
9
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 24 13 9 2 44 - 25 48
2.
Хольштайн Киль
 24 13 4 7 46 - 34 43
3.
Гамбург
 23 12 5 6 46 - 33 41
4.
Фортуна
 2:0 24 11 6 7 50 - 32 39
5.
Гройтер Фюрт
 23 11 5 7 36 - 29 38
6.
Падерборн
 23 11 4 8 36 - 38 37
7.
Ганновер 96
 0:2 24 10 7 7 43 - 33 37
8.
Герта
 24 9 7 8 45 - 39 34
9.
Нюрнберг
 2:0 24 9 6 9 34 - 42 33
10.
Эльвeрсберг
 23 9 5 9 35 - 37 32
11.
Карлсруэ
 23 8 8 7 44 - 40 32
12.
Магдебург
 23 8 6 9 38 - 33 30
13.
Шальке 04
 24 9 2 13 37 - 46 29
14.
Веен Висбаден
 23 7 6 10 26 - 30 27
15.
Кайзерслаутерн
 1:0 24 7 4 13 36 - 48 25
16.
Айнтрахт Бр
 0:2 24 7 3 14 22 - 37 24
17.
Ганза
 0:1 24 6 4 14 22 - 39 22
18.
Оснабрюк
 23 2 9 12 20 - 45 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гройтер Фюрт
 12 8 2 2 24 - 11 26
2.
Санкт-Паули
 12 7 5 0 24 - 9 26
3.
Гамбург
 11 8 0 3 25 - 14 24
4.
Ганновер 96
 0:2 12 7 3 2 26 - 12 24
5.
Шальке 04
 12 7 1 4 23 - 16 22
6.
Магдебург
 12 6 3 3 24 - 16 21
7.
Карлсруэ
 12 5 5 2 23 - 18 20
8.
Хольштайн Киль
 12 6 1 5 24 - 22 19
9.
Герта
 12 5 4 3 27 - 15 19
10.
Нюрнберг
 2:0 12 5 4 3 18 - 17 19
11.
Фортуна
 2:0 12 5 3 4 21 - 18 18
12.
Айнтрахт Бр
 0:2 12 5 3 4 15 - 16 18
13.
Эльвeрсберг
 11 5 2 4 18 - 17 17
14.
Падерборн
 11 5 2 4 18 - 18 17
15.
Веен Висбаден
 11 4 4 3 13 - 13 16
16.
Кайзерслаутерн
 1:0 12 5 1 6 22 - 24 16
17.
Ганза
 0:1 12 4 2 6 14 - 18 14
18.
Оснабрюк
 12 2 5 5 11 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 12 7 3 2 22 - 12 24
2.
Санкт-Паули
 12 6 4 2 20 - 16 22
3.
Фортуна
 2:0 12 6 3 3 29 - 14 21
4.
Падерборн
 12 6 2 4 18 - 20 20
5.
Гамбург
 12 4 5 3 21 - 19 17
6.
Эльвeрсберг
 12 4 3 5 17 - 20 15
7.
Герта
 12 4 3 5 18 - 24 15
8.
Нюрнберг
 2:0 12 4 2 6 16 - 25 14
9.
Ганновер 96
 0:2 12 3 4 5 17 - 21 13
10.
Карлсруэ
 11 3 3 5 21 - 22 12
11.
Гройтер Фюрт
 11 3 3 5 12 - 18 12
12.
Веен Висбаден
 12 3 2 7 13 - 17 11
13.
Магдебург
 11 2 3 6 14 - 17 9
14.
Кайзерслаутерн
 1:0 12 2 3 7 14 - 24 9
15.
Ганза
 0:1 12 2 2 8 8 - 21 8
16.
Шальке 04
 12 2 1 9 14 - 30 7
17.
Айнтрахт Бр
 0:2 12 2 0 10 7 - 21 6
18.
Оснабрюк
 11 0 4 7 9 - 29 4
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 15 (4)
Герта Табакович Харис 13 (3)
Фортуна Цолис Христос 13 (3)
Санкт-Паули Хартель Марсель 12 (9)
Нюрнберг Can Uzun 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 9
Магдебург Атик Бариш 9
Оснабрюк Dave Gnaase 9
Кайзерслаутерн Томяк Борис 2 5
Гройтер Фюрт Юнг Гидеон 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Хюсинг Оливер получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 34'
    Хюсинг Оливер получил желтую карточку от судьи
  • 6'
    Опоку Аарон сделал результативную передачу.
  • 6'
    Риттер Марлон сделал результативную передачу.
  • 6'
    Г О О О О Л - Ахе Рагнар бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 42% завершится ничьей.
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Ничья
Кайзерслаутерн
24.00
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3.35
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