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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Зрители: 26500
Ганза
0:3
Конец матча
Кайзерслаутерн
0'
0:1
6' Гол
Ахе Рагнар
34' Желтая карточка
Хюсинг Оливер
37' Вторая желтая карточка
Хюсинг Оливер
57' Желтая карточка
Редондо Кенни
0:2
66' Гол
Ахе Рагнар
72' Желтая карточка
Брумадо Жуниор
0:3
76' Гол
Ахе Рагнар
90'+3

Ход матча

6'
0:1
Ахе Рагнар
(Риттер Марлон)
34'
Хюсинг Оливер
 
37'
Хюсинг Оливер
 
46'
Сингх Сарприт
Переа Хуан
 
46'
Брумадо Жуниор
Гудьонсен Свейнн
 
57'
 
Редондо Кенни
59'
Стафилидис Костас
Шумахер Кевин
 
63'
 
Тачи Ричмонд
Редондо Кенни
66'
0:2
Ахе Рагнар
72'
Брумадо Жуниор
 
76'
0:3
Ахе Рагнар
81'
Кинсомби Кристиан
Прёгер Кай
 
81'
Найдхарт Нико
Фролинг Нильс
 
82'
 
Ганслик Даниэль
Риттер Марлон
82'
 
Рашль Тобиас
Калоч Филип
88'
 
Абиама Диксон
Опоку Аарон

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 10
  • 2 Удары в створ 10
  • 2 Угловые 7
  • 5 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 341 Количество передач 469
  • 45 Владение мячом, % 55
1
Кольке
Маркус
22
Ван
дер
Верфф
Яспер
5
Хюсинг
Оливер
4
Россбах
Дамиан
10
Фролинг
Нильс
13
Шумахер
Кевин
6
Dennis
Dressel
14
Ингельссон
Сванте
9
Прёгер
Кай
18
Переа
Хуан
45
Гудьонсен
Свейнн
18
Краль
Юлиан
8
Циммер
Жан
2
Томяк
Борис
33
Эльведи
Ян
15
Пухач
Тымотеуш
16
Нихус
Юлиан
26
Калоч
Филип
17
Опоку
Аарон
7
Риттер
Марлон
11
Редондо
Кенни
9
Ахе
Рагнар
Ганза
3-4-1-2
Кайзерслаутерн
4-2-3-1

История личных встреч

Ганза
Кайзерслаутерн

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

15 матчей

40%
13.3%
46.7%
6 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

Б2
3:1
Б2
0:1
Б2
0:2
Б3
2:1
Б3
0:0
Б3
1:1
Б3
2:0
Б3
0:2
Б3
4:1
К
0:0
К
1:3
Б2
0:1
Б2
0:1
Б2
5:1
Б2
6:0

Голы

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.63
0.71

Среднее время на гол

55
126

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.57
1.25

Среднее время на гол

57
72

Всего голов

24
15

Голов в среднем за матч

1.6
1

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

56
90

Бомбардиры внутри турнира

Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 4 0.17
Прёгер Кай 3 (1) 0.13
Брумадо Жуниор 3 (2) 0.13
Dennis Dressel 2 0.08
Ван дер Верфф Яспер 2 0.08
Россбах Дамиан 1 0.04
Фролинг Нильс 1 0.04
Штраус Джон-Патрик 1 0.04
Гудьонсен Свейнн 1 0.04
Кинсомби Кристиан 1 0.04
Brumado Junior 1 0.04
Ингельссон Сванте 0 0
Россипаль Александер 0 0
Хинтерзеер Лукас 0 0
Хюсинг Оливер 0 0
Шумахер Кевин 0 0
Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахе Рагнар 12 0.5
Риттер Марлон 4 0.17
Томяк Борис 4 (2) 0.17
Тачи Ричмонд 3 0.13
Бойд Терренс 2 0.08
Опоку Аарон 2 0.08
Краус Кевин II 2 (1) 0.08
Пухач Тымотеуш 1 0.04
Циммер Жан 1 0.04
Рашль Тобиас 1 0.04
Туре Альмами 1 0.04
Эльведи Ян 1 0.04
Стожилкович Филип 1 0.04
Нихус Юлиан 1 0.04
Редондо Кенни 0 0
Клемент Филипп 0 0
Ганслик Даниэль 0 0

Карточки

Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ингельссон Сванте 7 0
Россбах Дамиан 6 0
Россипаль Александер 5 0
Кольке Маркус 3 1
Хюсинг Оливер 3 1
Прёгер Кай 4 0
Брумадо Жуниор 2 1
Найдхарт Нико 3 0
Василиадис Себастиан 3 0
Шумахер Кевин 3 0
Бахманн Яник 2 0
Ван дер Верфф Яспер 2 0
Давид Йонас 2 0
Кинсомби Кристиан 2 0
Dennis Dressel 2 0
Переа Хуан 2 0
Хинтерзеер Лукас 1 0
Стафилидис Костас 1 0
Штраус Джон-Патрик 1 0
Сингх Сарприт 1 0
Ланг Яннис 1 0
Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томяк Борис 5 2
Пухач Тымотеуш 5 0
Нихус Юлиан 5 0
Риттер Марлон 4 0
Редондо Кенни 4 0
Сольдо Никола 4 0
Эльведи Ян 3 0
Калоч Филип 3 0
Рашль Тобиас 3 0
Бойд Терренс 2 0
Циммер Жан 2 0
Краус Кевин II 2 0
Краль Юлиан 2 0
Абиама Диксон 2 0
Луте Андреас 0 1
Аремю Афииз 0 1
Цолински Бен 1 0
Симакала Ба-Муака 1 0
Опоку Аарон 1 0
Тачи Ричмонд 1 0

Результаты матчей

Ганза
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Кайзерслаутерн
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

6
9
Ганза
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Кайзерслаутерн
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

15
15

Упущенные победы

5
19
Ганза
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (13)
21% (5)
25% (6)
Кайзерслаутерн
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (6)
33% (8)
42% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
13% (3)
46% (11)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

17
16

Упущенные победы

11
28

Голы по времени матча

Забито

13
14
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
1
8%
2
14%
1-15
2
15%
2
14%
16-30
2
15%
5
36%
31-45
2
15%
1
7%
46-60
2
15%
2
14%
61-75
4
31%
2
14%
76-90

Пропущено

21
26
11 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
2
10%
2
8%
1-15
4
19%
4
15%
16-30
5
24%
5
19%
31-45
3
14%
5
19%
46-60
2
10%
8
31%
61-75
5
24%
2
8%
76-90

Забито

9
22
6 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
18 Не забивали 15
1
11%
4
18%
1-15
2
22%
7
32%
16-30
3
33%
1
5%
31-45
1
11%
2
9%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
2
22%
4
18%
76-90

Пропущено

20
24
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
3
15%
1
4%
1-15
4
20%
4
17%
16-30
3
15%
2
8%
31-45
3
15%
8
33%
46-60
2
10%
6
25%
61-75
5
25%
3
13%
76-90

Забито

22
36
11 В 1-м тайме 21
11 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 12
10 Не забивали 6
2
9%
6
17%
1-15
4
18%
9
25%
16-30
5
23%
6
17%
31-45
3
14%
3
8%
46-60
2
9%
6
17%
61-75
6
27%
6
17%
76-90

Пропущено

41
50
21 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 32
14 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 23
5
12%
3
6%
1-15
8
20%
8
16%
16-30
8
20%
7
14%
31-45
6
15%
13
26%
46-60
4
10%
14
28%
61-75
10
24%
5
10%
76-90

Результаты последних матчей

Ганза
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Фортуна - Ганза 2:0 Ганза - Гамбург 2:2 Оснабрюк - Ганза 0:0 Ганновер 96 - Ганза 2:1
Ганза - Эльвeрсберг 2:1 Нюрнберг - Ганза 3:0 Ганза - Любек 1:1 ЛАСК - Ганза 2:1 Ганза - Боруссия-2 Д 3:1 Падерборн - Ганза 3:0 Ганза - Шальке 04 0:2 Карлсруэ - Ганза 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Вердер - Ганза 1:2 Магдебург - Ганза 1:2 Ганза - Герта 0:0 Нюрнберг - Ганза 3:2 Веен Висбаден - Ганза 1:0 Ганза - Хольштайн Киль 1:3 Ганза - Нествед 1:0
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Кайзерслаутерн - Карлсруэ 0:4 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Падерборн 1:2 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 2:1
Герта - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Динамо Дрезден - Кайзерслаутерн 3:0 Генчлербирлиги - Кайзерслаутерн 1:4 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Кайзерслаутерн - Дюделанж 0:1 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 0:2 Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3

Результаты матчей

Ганза
Кайзерслаутерн

Точный счет

1:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
3:1
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

1:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:2
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:3
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 42%
2
8 раз 33%
1
6 раз 25%
1
9 раз 38%
3
7 раз 29%
0
5 раз 21%
2
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ганза
Кайзерслаутерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
3
5
7
1.5
6
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
10
2
3
9
1.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
10
0.5
Больше Меньше
19
5
8
16
1.5
10
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 24 13 9 2 44 - 25 48
2.
Хольштайн Киль
 24 13 4 7 46 - 34 43
3.
Гамбург
 23 12 5 6 46 - 33 41
4.
Гройтер Фюрт
 23 11 5 7 36 - 29 38
5.
Ганновер 96
 24 10 8 6 45 - 33 38
6.
Падерборн
 23 11 4 8 36 - 38 37
7.
Фортуна
 24 10 7 7 50 - 34 37
8.
Герта
 24 9 7 8 45 - 39 34
9.
Нюрнберг
 24 9 6 9 34 - 43 33
10.
Эльвeрсберг
 23 9 5 9 35 - 37 32
11.
Карлсруэ
 23 8 8 7 44 - 40 32
12.
Магдебург
 23 8 6 9 38 - 33 30
13.
Шальке 04
 24 9 2 13 37 - 46 29
14.
Веен Висбаден
 23 7 6 10 26 - 30 27
15.
Кайзерслаутерн
 24 7 4 13 38 - 48 25
16.
Айнтрахт Бр
 24 7 3 14 23 - 37 24
17.
Ганза
 24 6 4 14 22 - 41 22
18.
Оснабрюк
 23 2 9 12 20 - 45 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гройтер Фюрт
 12 8 2 2 24 - 11 26
2.
Санкт-Паули
 12 7 5 0 24 - 9 26
3.
Ганновер 96
 12 7 4 1 28 - 12 25
4.
Гамбург
 11 8 0 3 25 - 14 24
5.
Шальке 04
 12 7 1 4 23 - 16 22
6.
Магдебург
 12 6 3 3 24 - 16 21
7.
Карлсруэ
 12 5 5 2 23 - 18 20
8.
Хольштайн Киль
 12 6 1 5 24 - 22 19
9.
Герта
 12 5 4 3 27 - 15 19
10.
Нюрнберг
 12 5 4 3 18 - 18 19
11.
Фортуна
 12 5 3 4 21 - 18 18
12.
Айнтрахт Бр
 12 5 3 4 15 - 16 18
13.
Эльвeрсберг
 11 5 2 4 18 - 17 17
14.
Падерборн
 11 5 2 4 18 - 18 17
15.
Веен Висбаден
 11 4 4 3 13 - 13 16
16.
Кайзерслаутерн
 12 5 1 6 22 - 24 16
17.
Ганза
 12 4 2 6 14 - 20 14
18.
Оснабрюк
 12 2 5 5 11 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 12 7 3 2 22 - 12 24
2.
Санкт-Паули
 12 6 4 2 20 - 16 22
3.
Падерборн
 12 6 2 4 18 - 20 20
4.
Фортуна
 12 5 4 3 29 - 16 19
5.
Гамбург
 12 4 5 3 21 - 19 17
6.
Эльвeрсберг
 12 4 3 5 17 - 20 15
7.
Герта
 12 4 3 5 18 - 24 15
8.
Нюрнберг
 12 4 2 6 16 - 25 14
9.
Ганновер 96
 12 3 4 5 17 - 21 13
10.
Карлсруэ
 11 3 3 5 21 - 22 12
11.
Гройтер Фюрт
 11 3 3 5 12 - 18 12
12.
Веен Висбаден
 12 3 2 7 13 - 17 11
13.
Магдебург
 11 2 3 6 14 - 17 9
14.
Кайзерслаутерн
 12 2 3 7 16 - 24 9
15.
Ганза
 12 2 2 8 8 - 21 8
16.
Шальке 04
 12 2 1 9 14 - 30 7
17.
Айнтрахт Бр
 12 2 0 10 8 - 21 6
18.
Оснабрюк
 11 0 4 7 9 - 29 4
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 15 (4)
Герта Табакович Харис 13 (3)
Фортуна Цолис Христос 13 (3)
Санкт-Паули Хартель Марсель 12 (9)
Нюрнберг Can Uzun 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 9
Магдебург Атик Бариш 9
Оснабрюк Dave Gnaase 9
Кайзерслаутерн Томяк Борис 2 5
Гройтер Фюрт Юнг Гидеон 8
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Хюсинг Оливер получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • 34'
      Хюсинг Оливер получил желтую карточку от судьи
    • 6'
      Риттер Марлон сделал результативную передачу.
    • 6'
      Опоку Аарон сделал результативную передачу.
    • 6'
      Г О О О О Л - Ахе Рагнар бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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