Тур: 24. Стадион: Ostseestadion. Зрители: 26500
0:3
Конец матча
0'
0:1
6' ГолАхе Рагнар
34' Желтая карточкаХюсинг Оливер
37' Вторая желтая карточкаХюсинг Оливер
57' Желтая карточкаРедондо Кенни
0:2
66' ГолАхе Рагнар
72' Желтая карточкаБрумадо Жуниор
0:3
76' ГолАхе Рагнар
90'+3
Ход матча
6'
0:1
34'
37'
57'
66'
0:2
72'
76'
0:3
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 10
-
2 Удары в створ 10
-
2 Угловые 7
-
5 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
341 Количество передач 469
-
45 Владение мячом, % 55
18
Переа
Хуан
18
Краль
Юлиан
33
Эльведи
Ян
16
Нихус
Юлиан
26
Калоч
Филип
17
Опоку
Аарон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Переа ХуанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Давид ЙонасЗащитник
-
26 Бахманн ЯникЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
- Основной состав
-
18 Краль ЮлианВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
- Защитник
-
16 Нихус ЮлианПолузащитник
-
26 Калоч ФилипПолузащитник
-
17 Опоку АаронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Цолински БенЗащитник
- Полузащитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
-
29 Тачи РичмондПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Функель Фридхельм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ганза
Кайзерслаутерн
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
15 матчей
40%
13.3%
46.7%
6 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
1.63
0.71
Среднее время на гол
55
126
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.57
1.25
Среднее время на гол
57
72
Всего голов
24
15
Голов в среднем за матч
1.6
1
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
56
90
Бомбардиры внутри турнира
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Переа Хуан
|4
|0.17
|Прёгер Кай
|3 (1)
|0.13
|Брумадо Жуниор
|3 (2)
|0.13
|Dennis Dressel
|2
|0.08
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|0.08
|Россбах Дамиан
|1
|0.04
|Фролинг Нильс
|1
|0.04
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0.04
|Гудьонсен Свейнн
|1
|0.04
|Кинсомби Кристиан
|1
|0.04
|Brumado Junior
|1
|0.04
|Ингельссон Сванте
|0
|0
|Россипаль Александер
|0
|0
|Хинтерзеер Лукас
|0
|0
|Хюсинг Оливер
|0
|0
|Шумахер Кевин
|0
|0
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ахе Рагнар
|12
|0.5
|Риттер Марлон
|4
|0.17
|Томяк Борис
|4 (2)
|0.17
|Тачи Ричмонд
|3
|0.13
|Бойд Терренс
|2
|0.08
|Опоку Аарон
|2
|0.08
|Краус Кевин II
|2 (1)
|0.08
|Пухач Тымотеуш
|1
|0.04
|Циммер Жан
|1
|0.04
|Рашль Тобиас
|1
|0.04
|Туре Альмами
|1
|0.04
|Эльведи Ян
|1
|0.04
|Стожилкович Филип
|1
|0.04
|Нихус Юлиан
|1
|0.04
|Редондо Кенни
|0
|0
|Клемент Филипп
|0
|0
|Ганслик Даниэль
|0
|0
Карточки
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ингельссон Сванте
|7
|0
|Россбах Дамиан
|6
|0
|Россипаль Александер
|5
|0
|Кольке Маркус
|3
|1
|Хюсинг Оливер
|3
|1
|Прёгер Кай
|4
|0
|Брумадо Жуниор
|2
|1
|Найдхарт Нико
|3
|0
|Василиадис Себастиан
|3
|0
|Шумахер Кевин
|3
|0
|Бахманн Яник
|2
|0
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|0
|Давид Йонас
|2
|0
|Кинсомби Кристиан
|2
|0
|Dennis Dressel
|2
|0
|Переа Хуан
|2
|0
|Хинтерзеер Лукас
|1
|0
|Стафилидис Костас
|1
|0
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0
|Сингх Сарприт
|1
|0
|Ланг Яннис
|1
|0
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томяк Борис
|5
|2
|Пухач Тымотеуш
|5
|0
|Нихус Юлиан
|5
|0
|Риттер Марлон
|4
|0
|Редондо Кенни
|4
|0
|Сольдо Никола
|4
|0
|Эльведи Ян
|3
|0
|Калоч Филип
|3
|0
|Рашль Тобиас
|3
|0
|Бойд Терренс
|2
|0
|Циммер Жан
|2
|0
|Краус Кевин II
|2
|0
|Краль Юлиан
|2
|0
|Абиама Диксон
|2
|0
|Луте Андреас
|0
|1
|Аремю Афииз
|0
|1
|Цолински Бен
|1
|0
|Симакала Ба-Муака
|1
|0
|Опоку Аарон
|1
|0
|Тачи Ричмонд
|1
|0
Результаты матчей
Ганза
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Кайзерслаутерн
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
6
9
Ганза
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Кайзерслаутерн
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
15
15
Упущенные победы
5
19
Ганза
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (13)
21% (5)
25% (6)
Кайзерслаутерн
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (6)
33% (8)
42% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
13% (3)
46% (11)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
17
16
Упущенные победы
11
28
Голы по времени матча
Забито
13
14
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
1
8%
2
14%
1-15
2
15%
2
14%
16-30
2
15%
5
36%
31-45
2
15%
1
7%
46-60
2
15%
2
14%
61-75
4
31%
2
14%
76-90
Пропущено
21
26
11 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
2
10%
2
8%
1-15
4
19%
4
15%
16-30
5
24%
5
19%
31-45
3
14%
5
19%
46-60
2
10%
8
31%
61-75
5
24%
2
8%
76-90
Забито
9
22
6 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
18 Не забивали 15
1
11%
4
18%
1-15
2
22%
7
32%
16-30
3
33%
1
5%
31-45
1
11%
2
9%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
2
22%
4
18%
76-90
Пропущено
20
24
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
3
15%
1
4%
1-15
4
20%
4
17%
16-30
3
15%
2
8%
31-45
3
15%
8
33%
46-60
2
10%
6
25%
61-75
5
25%
3
13%
76-90
Забито
22
36
11 В 1-м тайме 21
11 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 12
10 Не забивали 6
2
9%
6
17%
1-15
4
18%
9
25%
16-30
5
23%
6
17%
31-45
3
14%
3
8%
46-60
2
9%
6
17%
61-75
6
27%
6
17%
76-90
Пропущено
41
50
21 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 32
14 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 23
5
12%
3
6%
1-15
8
20%
8
16%
16-30
8
20%
7
14%
31-45
6
15%
13
26%
46-60
4
10%
14
28%
61-75
10
24%
5
10%
76-90
Результаты последних матчей
Ганза
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Фортуна - Ганза 2:0 Ганза - Гамбург 2:2 Оснабрюк - Ганза 0:0 Ганновер 96 - Ганза 2:1
Ганза - Эльвeрсберг 2:1 Нюрнберг - Ганза 3:0 Ганза - Любек 1:1 ЛАСК - Ганза 2:1 Ганза - Боруссия-2 Д 3:1 Падерборн - Ганза 3:0 Ганза - Шальке 04 0:2 Карлсруэ - Ганза 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Вердер - Ганза 1:2 Магдебург - Ганза 1:2 Ганза - Герта 0:0 Нюрнберг - Ганза 3:2 Веен Висбаден - Ганза 1:0 Ганза - Хольштайн Киль 1:3 Ганза - Нествед 1:0
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Кайзерслаутерн - Карлсруэ 0:4 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Падерборн 1:2 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 2:1
Герта - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Динамо Дрезден - Кайзерслаутерн 3:0 Генчлербирлиги - Кайзерслаутерн 1:4 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Кайзерслаутерн - Дюделанж 0:1 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 0:2 Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3
Результаты матчей
Ганза
Кайзерслаутерн
Точный счет
1:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
3:1
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 58%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
1:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:2
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:3
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 42%
2
8 раз 33%
1
6 раз 25%
1
9 раз 38%
3
7 раз 29%
0
5 раз 21%
2
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ганза
Кайзерслаутерн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
93
57
66
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
57
Больше Меньше
102
39
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1410
Больше Меньше
195
816
1014
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|15 (4)
|Герта
|Табакович Харис
|13 (3)
|Фортуна
|Цолис Христос
|13 (3)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|12 (9)
|Нюрнберг
|Can Uzun
|12 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 9
|Магдебург
|Атик Бариш
|9
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|9
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|2 5
|Гройтер Фюрт
|Юнг Гидеон
|8