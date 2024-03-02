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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Карлсруэ
1:0
Первый тайм: 45+'
Гройтер Фюрт
0'
1:0
42' Гол
Матанович Игорь
45' Желтая карточка
Небель Пауль
45' Желтая карточка
Гондорф Жером

Ход матча

42'
Матанович Игорь
(Ванитцек Марвин)
1:0
45'
Небель Пауль
 
45'
Гондорф Жером
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Карлсруэ
Ничья
Гройтер Фюрт
2.25
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4.70
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Все Коэффициенты
23
Древес
Патрик
2
Юнг
Себастьян
32
Бормут
Робин
28
Франке
Марсель
20
Херольд
Дэвид
8
Гондорф
Жером
17
Рапп
Николай
15
Бурнич
Дженис
26
Небель
Пауль
10
Ванитцек
Марвин
9
Матанович
Игорь
40
Урбиг
Йонас
23
Юнг
Гидеон
4
Михальски
Дамян
33
Дитц
Максимилиан
2
Аста
Симон
27
Иттер
Джанлука
22
Вагнер
Роберт
14
Консбрух
Джомейн
10
Хргота
Бранимир
30
Зиб
Арминдо
19
Лемперте
Тим
Карлсруэ
4-2-3-1
Гройтер Фюрт
3-4-1-2

История личных встреч

Карлсруэ
Гройтер Фюрт

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

91.7%
25%
11 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

23 матча

39.1%
26.1%
34.8%
9 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

17.4%
52.2%
30.4%
4 победы 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

47.8%
17.4%
34.8%
11 побед 4 ничьи 8 побед

История матчей

Б2
4:3
Б2
2:1
Б2
1:1
Б2
2:2
Б2
3:2
Б2
1:2
Б2
1:5
Б2
0:1
Б2
1:2
ТМК
1:2
Б2
1:0
Б2
1:0
Б2
2:1
Б2
0:3
Б2
1:1
Б2
1:2
Б2
3:0
Б2
2:2
Б2
1:1
Б2
4:1
Б2
1:1
Б2
1:4
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

16
20

Голов в среднем за матч

1.45
1.67

Среднее время на гол

61
54

Всего голов

19
19

Голов в среднем за матч

1.58
1.73

Среднее время на гол

56
52

Всего голов

35
39

Голов в среднем за матч

1.52
1.7

Тотал матчей

2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

59
53

Бомбардиры внутри турнира

Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матанович Игорь 9 0.38
Зивзивадзе Буду 8 0.33
Ванитцек Марвин 7 (1) 0.29
Шлойзенер Фабиан 5 0.21
Штиндль Ларс 3 0.13
Небель Пауль 2 0.08
Бурнич Дженис 2 0.08
Йенсен Леон 2 0.08
Гондорф Жером 1 0.04
Бормут Робин 1 0.04
Кобальд Кристоф 1 0.04
Херольд Дэвид 1 0.04
Юнг Себастьян 0 0
Хайзе Филип 0 0
Тиеде Марко 0 0
Франке Марсель 0 0
Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиб Арминдо 9 0.38
Хргота Бранимир 8 0.33
Грин Джулиан 4 (2) 0.17
Лемперте Тим 4 0.17
Абиама Диксон 3 0.13
Михальски Дамян 3 0.13
Аста Симон 2 0.08
Вагнер Роберт 1 0.04
Юнг Гидеон 1 0.04
Чалханоглу Керим 0 0

Карточки

Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йенсен Леон 7 0
Ванитцек Марвин 5 0
Небель Пауль 5 0
Юнг Себастьян 3 0
Хайзе Филип 3 0
Гондорф Жером 3 0
Франке Марсель 3 0
Бурнич Дженис 3 0
Бормут Робин 3 0
Шлойзенер Фабиан 2 0
Рапп Николай 2 0
Штиндль Ларс 1 0
Тиеде Марко 1 0
Байфус Марцель 1 0
Матанович Игорь 1 0
Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юнг Гидеон 8 0
Грин Джулиан 4 1
Александр Цорнигер 3 1
Михальски Дамян 4 0
Дитц Максимилиан 4 0
Аста Симон 3 0
Вагнер Роберт 3 0
Хргота Бранимир 2 0
Србени Деннис 2 0
Майерхёфер Марко 2 0
Киомурцоглу Орестис 2 0
Петков Лукас 2 0
Урбиг Йонас 2 0
Хаддади Уссама 1 0
Иттер Джанлука 1 0
Консбрух Джомейн 1 0
Лемперте Тим 1 0
Абиама Диксон 1 0
Зиб Арминдо 1 0

Результаты матчей

Карлсруэ
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Гройтер Фюрт
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

9
8
Карлсруэ
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Гройтер Фюрт
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

14
21
Карлсруэ
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (9)
26% (6)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (12)
22% (5)
26% (6)
Гройтер Фюрт
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (2)
48% (11)
43% (10)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

16
5

Упущенные победы

23
29

Голы по времени матча

Забито

22
12
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
4
18%
2
17%
1-15
3
14%
2
17%
16-30
4
18%
3
25%
31-45
4
18%
3
25%
46-60
3
14%
1
8%
61-75
4
18%
1
8%
76-90

Пропущено

19
18
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
1
5%
1
6%
1-15
6
32%
4
22%
16-30
2
11%
4
22%
31-45
2
11%
1
6%
46-60
7
37%
5
28%
61-75
1
5%
3
17%
76-90

Забито

20
23
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
6
30%
2
9%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
3
15%
5
22%
31-45
5
25%
7
30%
46-60
0
0%
5
22%
61-75
5
25%
2
9%
76-90

Пропущено

23
12
13 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
7
30%
2
17%
1-15
2
9%
3
25%
16-30
4
17%
3
25%
31-45
2
9%
1
8%
46-60
5
22%
2
17%
61-75
3
13%
1
8%
76-90

Забито

42
35
21 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 13
4 Не забивали 4
10
24%
4
11%
1-15
4
10%
4
11%
16-30
7
17%
8
23%
31-45
9
21%
10
29%
46-60
3
7%
6
17%
61-75
9
21%
3
9%
76-90

Пропущено

42
30
22 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 15
8
19%
3
10%
1-15
8
19%
7
23%
16-30
6
14%
7
23%
31-45
4
10%
2
7%
46-60
12
29%
7
23%
61-75
4
10%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Карлсруэ
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Кайзерслаутерн - Карлсруэ 0:4 Карлсруэ - Киккерс Оффенбах 1:5 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:0
Карлсруэ - Веен Висбаден 2:2 Гамбург - Карлсруэ 3:4 Карлсруэ - Оснабрюк 2:1 Карлсруэ - Нюрнберг 3:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1 Карлсруэ - Ульм 1846 4:0 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Ганза 2:2 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Карлсруэ - Ульм 1846 0:2 Герта - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Падерборн 0:3 Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Шальке 04 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гройтер Фюрт - Нюрнберг 2:1 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Герта 1:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 3:2
Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:1 Падерборн - Гройтер Фюрт 0:1 Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Ингольштадт 0:1 Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:0 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 0:2 Хомбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Ганза 1:0

Результаты матчей

Карлсруэ
Гройтер Фюрт

Точный счет

2:2
4 раза 33%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 50%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:2
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%

Точный счет

2:2
6 раз 26%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
5:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 35%
0
4 раза 17%
1
4 раза 17%
3
4 раза 17%
4
3 раза 13%
1
11 раз 48%
2
6 раз 26%
0
3 раза 13%
4
2 раза 9%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Карлсруэ
Гройтер Фюрт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
11
1
9
3
1.5
6
6
3
9
2.5
3
9
1
11
3.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
2
6
5
1.5
3
8
4
7
2.5
2
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
4
0.5
Больше Меньше
20
3
15
8
1.5
9
14
7
16
2.5
3
20
3
20
3.5
3
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 24 13 9 2 44 - 25 48
2.
Хольштайн Киль
 24 13 4 7 46 - 34 43
3.
Гамбург
 23 12 5 6 46 - 33 41
4.
Гройтер Фюрт
 0:1 24 11 5 8 36 - 30 38
5.
Ганновер 96
 24 10 8 6 45 - 33 38
6.
Падерборн
 23 11 4 8 36 - 38 37
7.
Фортуна
 24 10 7 7 50 - 34 37
8.
Карлсруэ
 1:0 24 9 8 7 45 - 40 35
9.
Герта
 24 9 7 8 45 - 39 34
10.
Нюрнберг
 24 9 6 9 34 - 43 33
11.
Эльвeрсберг
 23 9 5 9 35 - 37 32
12.
Магдебург
 23 8 6 9 38 - 33 30
13.
Шальке 04
 24 9 2 13 37 - 46 29
14.
Веен Висбаден
 23 7 6 10 26 - 30 27
15.
Кайзерслаутерн
 24 7 4 13 38 - 48 25
16.
Айнтрахт Бр
 24 7 3 14 23 - 37 24
17.
Ганза
 24 6 4 14 22 - 41 22
18.
Оснабрюк
 23 2 9 12 20 - 45 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гройтер Фюрт
 0:1 12 8 2 2 24 - 11 26
2.
Санкт-Паули
 12 7 5 0 24 - 9 26
3.
Ганновер 96
 12 7 4 1 28 - 12 25
4.
Гамбург
 11 8 0 3 25 - 14 24
5.
Карлсруэ
 1:0 13 6 5 2 24 - 18 23
6.
Шальке 04
 12 7 1 4 23 - 16 22
7.
Магдебург
 12 6 3 3 24 - 16 21
8.
Хольштайн Киль
 12 6 1 5 24 - 22 19
9.
Герта
 12 5 4 3 27 - 15 19
10.
Нюрнберг
 12 5 4 3 18 - 18 19
11.
Фортуна
 12 5 3 4 21 - 18 18
12.
Айнтрахт Бр
 12 5 3 4 15 - 16 18
13.
Эльвeрсберг
 11 5 2 4 18 - 17 17
14.
Падерборн
 11 5 2 4 18 - 18 17
15.
Веен Висбаден
 11 4 4 3 13 - 13 16
16.
Кайзерслаутерн
 12 5 1 6 22 - 24 16
17.
Ганза
 12 4 2 6 14 - 20 14
18.
Оснабрюк
 12 2 5 5 11 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 12 7 3 2 22 - 12 24
2.
Санкт-Паули
 12 6 4 2 20 - 16 22
3.
Падерборн
 12 6 2 4 18 - 20 20
4.
Фортуна
 12 5 4 3 29 - 16 19
5.
Гамбург
 12 4 5 3 21 - 19 17
6.
Эльвeрсберг
 12 4 3 5 17 - 20 15
7.
Герта
 12 4 3 5 18 - 24 15
8.
Нюрнберг
 12 4 2 6 16 - 25 14
9.
Ганновер 96
 12 3 4 5 17 - 21 13
10.
Карлсруэ
 1:0 11 3 3 5 21 - 22 12
11.
Гройтер Фюрт
 0:1 12 3 3 6 12 - 19 12
12.
Веен Висбаден
 12 3 2 7 13 - 17 11
13.
Магдебург
 11 2 3 6 14 - 17 9
14.
Кайзерслаутерн
 12 2 3 7 16 - 24 9
15.
Ганза
 12 2 2 8 8 - 21 8
16.
Шальке 04
 12 2 1 9 14 - 30 7
17.
Айнтрахт Бр
 12 2 0 10 8 - 21 6
18.
Оснабрюк
 11 0 4 7 9 - 29 4
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 15 (4)
Герта Табакович Харис 13 (3)
Фортуна Цолис Христос 13 (3)
Санкт-Паули Хартель Марсель 12 (9)
Нюрнберг Can Uzun 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 9
Магдебург Атик Бариш 9
Оснабрюк Dave Gnaase 9
Кайзерслаутерн Томяк Борис 2 5
Гройтер Фюрт Юнг Гидеон 8
Весь список
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Карлсруэ
Ничья
Гройтер Фюрт
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