Тур: 24. Стадион: BBBank Wildpark. Зрители: 23500
4:0
Конец матча
0'
1:0
42' ГолМатанович Игорь
45' Желтая карточкаНебель Пауль
45' Желтая карточкаГондорф Жером
51' Желтая карточкаЛемперте Тим
1:0
54' Не забитый пенальтиВанитцек Марвин
2:0
78' ГолМатанович Игорь
80' Желтая карточкаБурнич Дженис
3:0
86' ГолШлойзенер Фабиан
4:0
90' ГолШлойзенер Фабиан
90'+6
Ход матча
42'
45'
45'
51'
54'
1:0
78'
2:0
80'
86'
90'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 6
-
8 Удары в створ 5
-
5 Угловые 4
-
3 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
420 Количество передач 508
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
32
Бормут
Робин
17
Рапп
Николай
26
Небель
Пауль
40
Урбиг
Йонас
23
Юнг
Гидеон
30
Зиб
Арминдо
19
Лемперте
Тим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Бормут РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Рапп НиколайПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Небель ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Вейсc МаксимВратарь
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
- Основной состав
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
-
23 Юнг ГидеонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Зиб АрминдоНападающий
-
19 Лемперте ТимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Петков ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Карлсруэ
Гройтер Фюрт
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
91.7%
25%
11 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
23 матча
39.1%
26.1%
34.8%
9 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
17.4%
52.2%
30.4%
4 победы 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
47.8%
17.4%
34.8%
11 побед 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
20
Голов в среднем за матч
1.45
1.67
Среднее время на гол
61
54
Всего голов
19
19
Голов в среднем за матч
1.58
1.73
Среднее время на гол
56
52
Всего голов
35
39
Голов в среднем за матч
1.52
1.7
Тотал матчей
2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
59
53
Бомбардиры внутри турнира
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матанович Игорь
|10
|0.42
|Зивзивадзе Буду
|8
|0.33
|Ванитцек Марвин
|7 (1)
|0.29
|Шлойзенер Фабиан
|7
|0.29
|Штиндль Ларс
|3
|0.13
|Небель Пауль
|2
|0.08
|Бурнич Дженис
|2
|0.08
|Йенсен Леон
|2
|0.08
|Гондорф Жером
|1
|0.04
|Херольд Дэвид
|1
|0.04
|Бормут Робин
|1
|0.04
|Кобальд Кристоф
|1
|0.04
|Юнг Себастьян
|0
|0
|Хайзе Филип
|0
|0
|Тиеде Марко
|0
|0
|Франке Марсель
|0
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зиб Арминдо
|9
|0.38
|Хргота Бранимир
|8
|0.33
|Грин Джулиан
|4 (2)
|0.17
|Лемперте Тим
|4
|0.17
|Абиама Диксон
|3
|0.13
|Михальски Дамян
|3
|0.13
|Аста Симон
|2
|0.08
|Вагнер Роберт
|1
|0.04
|Юнг Гидеон
|1
|0.04
|Чалханоглу Керим
|0
|0
Карточки
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йенсен Леон
|7
|0
|Ванитцек Марвин
|5
|0
|Небель Пауль
|5
|0
|Бурнич Дженис
|4
|0
|Юнг Себастьян
|3
|0
|Хайзе Филип
|3
|0
|Гондорф Жером
|3
|0
|Франке Марсель
|3
|0
|Бормут Робин
|3
|0
|Шлойзенер Фабиан
|2
|0
|Рапп Николай
|2
|0
|Штиндль Ларс
|1
|0
|Тиеде Марко
|1
|0
|Байфус Марцель
|1
|0
|Матанович Игорь
|1
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юнг Гидеон
|8
|0
|Грин Джулиан
|4
|1
|Александр Цорнигер
|3
|1
|Михальски Дамян
|4
|0
|Дитц Максимилиан
|4
|0
|Аста Симон
|3
|0
|Вагнер Роберт
|3
|0
|Хргота Бранимир
|2
|0
|Србени Деннис
|2
|0
|Майерхёфер Марко
|2
|0
|Киомурцоглу Орестис
|2
|0
|Петков Лукас
|2
|0
|Лемперте Тим
|2
|0
|Урбиг Йонас
|2
|0
|Хаддади Уссама
|1
|0
|Иттер Джанлука
|1
|0
|Консбрух Джомейн
|1
|0
|Абиама Диксон
|1
|0
|Зиб Арминдо
|1
|0
Результаты матчей
Карлсруэ
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Гройтер Фюрт
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
9
8
Карлсруэ
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Гройтер Фюрт
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
14
21
Карлсруэ
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (10)
25% (6)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (13)
21% (5)
25% (6)
Гройтер Фюрт
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
25% (6)
38% (9)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (2)
46% (11)
46% (11)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
16
5
Упущенные победы
23
29
Голы по времени матча
Забито
26
12
12 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
4
15%
2
17%
1-15
3
12%
2
17%
16-30
5
19%
3
25%
31-45
4
15%
3
25%
46-60
3
12%
1
8%
61-75
7
27%
1
8%
76-90
Пропущено
19
22
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
1
5%
1
5%
1-15
6
32%
4
18%
16-30
2
11%
5
23%
31-45
2
11%
1
5%
46-60
7
37%
5
23%
61-75
1
5%
6
27%
76-90
Забито
20
23
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
15 Не забивали 14
6
30%
2
9%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
3
15%
5
22%
31-45
5
25%
7
30%
46-60
0
0%
5
22%
61-75
5
25%
2
9%
76-90
Пропущено
23
12
13 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
7
30%
2
17%
1-15
2
9%
3
25%
16-30
4
17%
3
25%
31-45
2
9%
1
8%
46-60
5
22%
2
17%
61-75
3
13%
1
8%
76-90
Забито
46
35
22 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 13
4 Не забивали 5
10
22%
4
11%
1-15
4
9%
4
11%
16-30
8
17%
8
23%
31-45
9
20%
10
29%
46-60
3
7%
6
17%
61-75
12
26%
3
9%
76-90
Пропущено
42
34
22 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 16
8
19%
3
9%
1-15
8
19%
7
21%
16-30
6
14%
8
24%
31-45
4
10%
2
6%
46-60
12
29%
7
21%
61-75
4
10%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Карлсруэ
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Кайзерслаутерн - Карлсруэ 0:4 Карлсруэ - Киккерс Оффенбах 1:5 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:0
Карлсруэ - Веен Висбаден 2:2 Гамбург - Карлсруэ 3:4 Карлсруэ - Оснабрюк 2:1 Карлсруэ - Нюрнберг 3:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1 Карлсруэ - Ульм 1846 4:0 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Ганза 2:2 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Карлсруэ - Ульм 1846 0:2 Герта - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Падерборн 0:3 Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Шальке 04 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гройтер Фюрт - Нюрнберг 2:1 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Герта 1:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 3:2
Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:1 Падерборн - Гройтер Фюрт 0:1 Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Ингольштадт 0:1 Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:0 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 0:2 Хомбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Ганза 1:0
Результаты матчей
Карлсруэ
Гройтер Фюрт
Точный счет
2:2
4 раза 31%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
1
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
2:2
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
Точный счет
2:2
6 раз 25%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 33%
0
4 раза 17%
1
4 раза 17%
3
4 раза 17%
4
4 раза 17%
1
11 раз 46%
2
6 раз 25%
0
4 раза 17%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Карлсруэ
Гройтер Фюрт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
111
103
66
49
39
211
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
93
65
39
47
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
204
Больше Меньше
204
168
915
816
321
420
321
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|15 (4)
|Герта
|Табакович Харис
|13 (3)
|Фортуна
|Цолис Христос
|13 (3)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|12 (9)
|Нюрнберг
|Can Uzun
|12 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 9
|Магдебург
|Атик Бариш
|9
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|9
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|2 5
|Гройтер Фюрт
|Юнг Гидеон
|8