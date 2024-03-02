Тур: 24. Стадион: Макс-Морлок-Стадион.
2:0
Второй тайм: 53'
0'
1:0
23' ГолАндерссон Себастьян
42' Желтая карточкаКауфманн Фабио
2:0
45' ПенальтиCan Uzun
48' Желтая карточкаВалентини Энрико
Ход матча
23'
42'
45'
2:0
48'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
44
Ельч
Финн
38
Хорн
Яннес
42
Can
Uzun
39
Краусе
Робин
19
Донкор
Антон
44
Johan
Gomez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Ельч ФиннЗащитник
-
38 Хорн ЯннесЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Can UzunПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Маркес ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
46 Julian Kania
-
Главный тренер: Филь Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Краусе РобинЗащитник
-
19 Донкор АнтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Johan GomezНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Амин ЮссефПолузащитник
-
14 Уджа ЭнтониНападающий
-
Главный тренер: Шернинг Даниел
История личных встреч
Нюрнберг
Айнтрахт Бр
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
15 матчей
40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
1.71
1.5
Среднее время на гол
52
60
Всего голов
22
4
Голов в среднем за матч
2.75
0.57
Среднее время на гол
32
157
Всего голов
34
16
Голов в среднем за матч
2.27
1.07
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
39
84
Бомбардиры внутри турнира
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Can Uzun
|12 (3)
|0.5
|Окунуки Кандзи
|3
|0.13
|Шлаймер Лукас
|3
|0.13
|Кастроп Йенс
|3
|0.13
|Хандверкер Тим
|2 (1)
|0.08
|Андерссон Себастьян
|2
|0.08
|Голлер Беньямин
|2
|0.08
|Хаяси Даити
|2
|0.08
|Гиамера Ян
|1
|0.04
|Лохкемпер Феликс
|1
|0.04
|Флик Флориан
|1
|0.04
|Маркес Иван
|1
|0.04
|Браун Натаниэль
|0
|0
|Векессер Эрик
|0
|0
|Дели Матс Мёллер
|0
|0
|Хорн Яннес
|0
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кауфманн Фабио
|6
|0.25
|Филипп Райан
|3
|0.13
|Уджа Энтони
|3
|0.13
|Бисакшич Эрмин
|3
|0.13
|Johan Gomez
|2
|0.08
|Крюгер Флориан
|1
|0.04
|Иванов Роберт
|1
|0.04
|Донкор Антон
|1
|0.04
|Хельгасон Торир
|1
|0.04
|Hasan Kurucay
|1 (1)
|0.04
|Краусе Робин
|0
|0
|Декарли Сауло
|0
|0
|Мультауп Маурице
|0
|0
Карточки
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастроп Йенс
|9
|2
|Маркес Иван
|5
|1
|Хорн Яннес
|6
|0
|Матения Кристиан
|3
|1
|Браун Натаниэль
|4
|0
|Гиамера Ян
|4
|0
|Флик Флориан
|4
|0
|Окунуки Кандзи
|3
|0
|Голлер Беньямин
|3
|0
|Гюрлеен Ахмет
|1
|1
|Дели Матс Мёллер
|2
|0
|Векессер Эрик
|2
|0
|Хандверкер Тим
|2
|0
|Хаяси Даити
|2
|0
|Хунгбо Джозеф
|2
|0
|Can Uzun
|2
|0
|Филь Кристиан
|1
|0
|Гайс Йоханнес
|1
|0
|Валентини Энрико
|1
|0
|Думан Тайлан
|1
|0
|Клаус Карл
|1
|0
|Дафернер Кристоф
|1
|0
|Шлаймер Лукас
|1
|0
|Лоун Али
|1
|0
|Ельч Финн
|1
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Яннис
|4
|2
|Кауфманн Фабио
|7
|0
|Hasan Kurucay
|3
|2
|Краусе Робин
|6
|0
|Иванов Роберт
|4
|0
|Бисакшич Эрмин
|3
|0
|Декарли Сауло
|3
|0
|Johan Gomez
|3
|0
|Тауэр Никлас
|3
|0
|Берендт Бриан
|1
|1
|Риттмюллер Марвин
|2
|0
|Виб Данило
|2
|0
|Уджа Энтони
|1
|0
|Гризбек Себастьян
|1
|0
|Маркс Ян-Хендрик
|1
|0
|Донкор Антон
|1
|0
|Лукоки Андерсон
|1
|0
|Хельгасон Торир
|1
|0
|Крюгер Флориан
|1
|0
Результаты матчей
Нюрнберг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Айнтрахт Бр
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
7
2
Нюрнберг
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Айнтрахт Бр
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
27% (3)
73% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
19
9
Упущенные победы
12
14
Нюрнберг
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (5)
43% (10)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (13)
26% (6)
17% (4)
Айнтрахт Бр
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
17% (4)
30% (7)
52% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
26% (6)
39% (9)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
10
Волевые победы
22
11
Упущенные победы
19
16
Голы по времени матча
Забито
15
7
4 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 0
14 Не забивали 19
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
1
14%
31-45
5
33%
3
43%
46-60
3
20%
1
14%
61-75
3
20%
2
29%
76-90
Пропущено
18
19
10 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 11
3
17%
2
11%
1-15
1
6%
6
32%
16-30
6
33%
6
32%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
1
6%
3
16%
61-75
5
28%
2
11%
76-90
Забито
16
16
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
2
13%
4
25%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
6
38%
2
13%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
4
25%
4
25%
61-75
3
19%
2
13%
76-90
Пропущено
25
15
10 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
3
12%
3
20%
1-15
5
20%
1
7%
16-30
2
8%
4
27%
31-45
4
16%
2
13%
46-60
3
12%
1
7%
61-75
8
32%
4
27%
76-90
Забито
31
23
13 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
4 Не забивали 9
3
10%
4
17%
1-15
2
6%
3
13%
16-30
8
26%
3
13%
31-45
5
16%
4
17%
46-60
7
23%
5
22%
61-75
6
19%
4
17%
76-90
Пропущено
43
34
20 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 12
15 Пропускали первыми 16
19 Не пропускали 19
6
14%
5
15%
1-15
6
14%
7
21%
16-30
8
19%
10
29%
29%
31-45
6
14%
2
6%
46-60
4
9%
4
12%
61-75
13
30%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Нюрнберг
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Гройтер Фюрт - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 1:1 Веен Висбаден - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Оснабрюк 2:2
Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Ганза 3:0 Карлсруэ - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Брюгге 0:3 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Фортуна 0:5 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Штутгарт - Нюрнберг 2:0 Падерборн - Нюрнберг 1:3 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Нюрнберг - Ганза 3:2 Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Герта 3:1 Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Айнтрахт Бр - Герта 1:1 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:0 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 1:0
Айнтрахт Бр - Магдебург 1:0 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Ян 1:0 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3 Ганза - Айнтрахт Бр 1:0
Результаты матчей
Нюрнберг
Айнтрахт Бр
Точный счет
2:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 22%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 43%
2
5 раз 22%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
0
9 раз 39%
1
8 раз 35%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Нюрнберг
Айнтрахт Бр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
102
56
48
29
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
47
48
29
210
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
194
Больше Меньше
149
914
617
419
221
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|13
|9
|2
|44 - 25
|48
|2.
|24
|13
|4
|7
|46 - 34
|43
|3.
|23
|12
|5
|6
|46 - 33
|41
|4.
|2:0
|24
|11
|6
|7
|50 - 32
|39
|5.
|23
|11
|5
|7
|36 - 29
|38
|6.
|23
|11
|4
|8
|36 - 38
|37
|7.
|0:2
|24
|10
|7
|7
|43 - 33
|37
|8.
|24
|9
|7
|8
|45 - 39
|34
|9.
|2:0
|24
|9
|6
|9
|34 - 42
|33
|10.
|23
|9
|5
|9
|35 - 37
|32
|11.
|23
|8
|8
|7
|44 - 40
|32
|12.
|23
|8
|6
|9
|38 - 33
|30
|13.
|24
|9
|2
|13
|37 - 46
|29
|14.
|23
|7
|6
|10
|26 - 30
|27
|15.
|1:0
|24
|7
|4
|13
|36 - 48
|25
|16.
|0:2
|24
|7
|3
|14
|22 - 37
|24
|17.
|0:1
|24
|6
|4
|14
|22 - 39
|22
|18.
|23
|2
|9
|12
|20 - 45
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|24 - 11
|26
|2.
|12
|7
|5
|0
|24 - 9
|26
|3.
|11
|8
|0
|3
|25 - 14
|24
|4.
|0:2
|12
|7
|3
|2
|26 - 12
|24
|5.
|12
|7
|1
|4
|23 - 16
|22
|6.
|12
|6
|3
|3
|24 - 16
|21
|7.
|12
|5
|5
|2
|23 - 18
|20
|8.
|12
|6
|1
|5
|24 - 22
|19
|9.
|12
|5
|4
|3
|27 - 15
|19
|10.
|2:0
|12
|5
|4
|3
|18 - 17
|19
|11.
|2:0
|12
|5
|3
|4
|21 - 18
|18
|12.
|0:2
|12
|5
|3
|4
|15 - 16
|18
|13.
|11
|5
|2
|4
|18 - 17
|17
|14.
|11
|5
|2
|4
|18 - 18
|17
|15.
|11
|4
|4
|3
|13 - 13
|16
|16.
|1:0
|12
|5
|1
|6
|22 - 24
|16
|17.
|0:1
|12
|4
|2
|6
|14 - 18
|14
|18.
|12
|2
|5
|5
|11 - 16
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|3
|2
|22 - 12
|24
|2.
|12
|6
|4
|2
|20 - 16
|22
|3.
|2:0
|12
|6
|3
|3
|29 - 14
|21
|4.
|12
|6
|2
|4
|18 - 20
|20
|5.
|12
|4
|5
|3
|21 - 19
|17
|6.
|12
|4
|3
|5
|17 - 20
|15
|7.
|12
|4
|3
|5
|18 - 24
|15
|8.
|2:0
|12
|4
|2
|6
|16 - 25
|14
|9.
|0:2
|12
|3
|4
|5
|17 - 21
|13
|10.
|11
|3
|3
|5
|21 - 22
|12
|11.
|11
|3
|3
|5
|12 - 18
|12
|12.
|12
|3
|2
|7
|13 - 17
|11
|13.
|11
|2
|3
|6
|14 - 17
|9
|14.
|1:0
|12
|2
|3
|7
|14 - 24
|9
|15.
|0:1
|12
|2
|2
|8
|8 - 21
|8
|16.
|12
|2
|1
|9
|14 - 30
|7
|17.
|0:2
|12
|2
|0
|10
|7 - 21
|6
|18.
|11
|0
|4
|7
|9 - 29
|4
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|15 (4)
|Герта
|Табакович Харис
|13 (3)
|Фортуна
|Цолис Христос
|13 (3)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|12 (9)
|Нюрнберг
|Can Uzun
|12 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 9
|Магдебург
|Атик Бариш
|9
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|9
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|2 5
|Гройтер Фюрт
|Юнг Гидеон
|8