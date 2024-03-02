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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Нюрнберг
2:0
Второй тайм: 53'
Айнтрахт Бр
0'
1:0
23' Гол
Андерссон Себастьян
42' Желтая карточка
Кауфманн Фабио
2:0
45' Пенальти
Can Uzun
48' Желтая карточка
Валентини Энрико

Ход матча

23'
Андерссон Себастьян
(Векессер Эрик)
1:0
42'
 
Кауфманн Фабио
45'
Can Uzun
2:0
46'
 
Лукоки Андерсон
Донкор Антон
46'
 
Уджа Энтони
Johan Gomez
46'
 
Тауэр Никлас
Краусе Робин
48'
Валентини Энрико
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Лучшие коэффициенты
Нюрнберг
Ничья
Айнтрахт Бр
2.42
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7.80
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3.45
Все Коэффициенты
1
Клаус
Карл
22
Валентини
Энрико
44
Ельч
Финн
38
Хорн
Яннес
27
Браун
Натаниэль
6
Флик
Флориан
14
Голлер
Беньямин
42
Can
Uzun
8
Думан
Тайлан
13
Векессер
Эрик
20
Андерссон
Себастьян
1
Хофманн
Роб-Торбен
5
Иванов
Роберт
6
Бисакшич
Эрмин
3
Декарли
Сауло
18
Риттмюллер
Марвин
39
Краусе
Робин
19
Донкор
Антон
37
Кауфманн
Фабио
20
Хельгасон
Торир
44
Johan
Gomez
9
Филипп
Райан
Нюрнберг
4-1-4-1
Айнтрахт Бр
3-3-2-2

История личных встреч

Нюрнберг
Айнтрахт Бр

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

15 матчей

40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

Б2
2:2
Б2
2:0
Б2
4:2
Б2
0:0
Б2
3:2
Б2
2:0
Б2
2:3
Б2
1:1
Б2
6:1
Б2
3:1
Б2
2:1
Б2
3:1
Б2
1:0
Б
2:1
Б
1:1

Голы

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.71
1.5

Среднее время на гол

52
60

Всего голов

22
4

Голов в среднем за матч

2.75
0.57

Среднее время на гол

32
157

Всего голов

34
16

Голов в среднем за матч

2.27
1.07

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

39
84

Бомбардиры внутри турнира

Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Can Uzun 12 (3) 0.5
Окунуки Кандзи 3 0.13
Шлаймер Лукас 3 0.13
Кастроп Йенс 3 0.13
Хандверкер Тим 2 (1) 0.08
Андерссон Себастьян 2 0.08
Голлер Беньямин 2 0.08
Хаяси Даити 2 0.08
Гиамера Ян 1 0.04
Лохкемпер Феликс 1 0.04
Флик Флориан 1 0.04
Маркес Иван 1 0.04
Браун Натаниэль 0 0
Векессер Эрик 0 0
Дели Матс Мёллер 0 0
Хорн Яннес 0 0
Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кауфманн Фабио 6 0.25
Филипп Райан 3 0.13
Уджа Энтони 3 0.13
Бисакшич Эрмин 3 0.13
Johan Gomez 2 0.08
Крюгер Флориан 1 0.04
Иванов Роберт 1 0.04
Донкор Антон 1 0.04
Хельгасон Торир 1 0.04
Hasan Kurucay 1 (1) 0.04
Краусе Робин 0 0
Декарли Сауло 0 0
Мультауп Маурице 0 0

Карточки

Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастроп Йенс 9 2
Маркес Иван 5 1
Хорн Яннес 6 0
Матения Кристиан 3 1
Браун Натаниэль 4 0
Гиамера Ян 4 0
Флик Флориан 4 0
Окунуки Кандзи 3 0
Голлер Беньямин 3 0
Гюрлеен Ахмет 1 1
Дели Матс Мёллер 2 0
Векессер Эрик 2 0
Хандверкер Тим 2 0
Хаяси Даити 2 0
Хунгбо Джозеф 2 0
Can Uzun 2 0
Филь Кристиан 1 0
Гайс Йоханнес 1 0
Валентини Энрико 1 0
Думан Тайлан 1 0
Клаус Карл 1 0
Дафернер Кристоф 1 0
Шлаймер Лукас 1 0
Лоун Али 1 0
Ельч Финн 1 0
Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Яннис 4 2
Кауфманн Фабио 7 0
Hasan Kurucay 3 2
Краусе Робин 6 0
Иванов Роберт 4 0
Бисакшич Эрмин 3 0
Декарли Сауло 3 0
Johan Gomez 3 0
Тауэр Никлас 3 0
Берендт Бриан 1 1
Риттмюллер Марвин 2 0
Виб Данило 2 0
Уджа Энтони 1 0
Гризбек Себастьян 1 0
Маркс Ян-Хендрик 1 0
Донкор Антон 1 0
Лукоки Андерсон 1 0
Хельгасон Торир 1 0
Крюгер Флориан 1 0

Результаты матчей

Нюрнберг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Айнтрахт Бр
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

7
2
Нюрнберг
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Айнтрахт Бр
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
27% (3)
73% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

19
9

Упущенные победы

12
14
Нюрнберг
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (5)
43% (10)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (13)
26% (6)
17% (4)
Айнтрахт Бр
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
17% (4)
30% (7)
52% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
26% (6)
39% (9)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
10

Волевые победы

22
11

Упущенные победы

19
16

Голы по времени матча

Забито

15
7
4 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 0
14 Не забивали 19
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
1
14%
31-45
5
33%
3
43%
46-60
3
20%
1
14%
61-75
3
20%
2
29%
76-90

Пропущено

18
19
10 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 11
3
17%
2
11%
1-15
1
6%
6
32%
16-30
6
33%
6
32%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
1
6%
3
16%
61-75
5
28%
2
11%
76-90

Забито

16
16
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
2
13%
4
25%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
6
38%
2
13%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
4
25%
4
25%
61-75
3
19%
2
13%
76-90

Пропущено

25
15
10 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
3
12%
3
20%
1-15
5
20%
1
7%
16-30
2
8%
4
27%
31-45
4
16%
2
13%
46-60
3
12%
1
7%
61-75
8
32%
4
27%
76-90

Забито

31
23
13 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
4 Не забивали 9
3
10%
4
17%
1-15
2
6%
3
13%
16-30
8
26%
3
13%
31-45
5
16%
4
17%
46-60
7
23%
5
22%
61-75
6
19%
4
17%
76-90

Пропущено

43
34
20 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 12
15 Пропускали первыми 16
19 Не пропускали 19
6
14%
5
15%
1-15
6
14%
7
21%
16-30
8
19%
10
29%
29%
31-45
6
14%
2
6%
46-60
4
9%
4
12%
61-75
13
30%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Нюрнберг
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Гройтер Фюрт - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 1:1 Веен Висбаден - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Оснабрюк 2:2
Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Ганза 3:0 Карлсруэ - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Брюгге 0:3 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Фортуна 0:5 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Штутгарт - Нюрнберг 2:0 Падерборн - Нюрнберг 1:3 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Нюрнберг - Ганза 3:2 Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Герта 3:1 Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Айнтрахт Бр - Герта 1:1 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:0 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 1:0
Айнтрахт Бр - Магдебург 1:0 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Ян 1:0 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3 Ганза - Айнтрахт Бр 1:0

Результаты матчей

Нюрнберг
Айнтрахт Бр

Точный счет

2:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 22%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 43%
2
5 раз 22%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
0
9 раз 39%
1
8 раз 35%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Нюрнберг
Айнтрахт Бр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
10
2
5
6
1.5
4
8
2
9
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
4
7
4
8
1.5
2
9
2
10
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
4
0.5
Больше Меньше
14
9
9
14
1.5
6
17
4
19
2.5
2
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 24 13 9 2 44 - 25 48
2.
Хольштайн Киль
 24 13 4 7 46 - 34 43
3.
Гамбург
 23 12 5 6 46 - 33 41
4.
Фортуна
 2:0 24 11 6 7 50 - 32 39
5.
Гройтер Фюрт
 23 11 5 7 36 - 29 38
6.
Падерборн
 23 11 4 8 36 - 38 37
7.
Ганновер 96
 0:2 24 10 7 7 43 - 33 37
8.
Герта
 24 9 7 8 45 - 39 34
9.
Нюрнберг
 2:0 24 9 6 9 34 - 42 33
10.
Эльвeрсберг
 23 9 5 9 35 - 37 32
11.
Карлсруэ
 23 8 8 7 44 - 40 32
12.
Магдебург
 23 8 6 9 38 - 33 30
13.
Шальке 04
 24 9 2 13 37 - 46 29
14.
Веен Висбаден
 23 7 6 10 26 - 30 27
15.
Кайзерслаутерн
 1:0 24 7 4 13 36 - 48 25
16.
Айнтрахт Бр
 0:2 24 7 3 14 22 - 37 24
17.
Ганза
 0:1 24 6 4 14 22 - 39 22
18.
Оснабрюк
 23 2 9 12 20 - 45 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гройтер Фюрт
 12 8 2 2 24 - 11 26
2.
Санкт-Паули
 12 7 5 0 24 - 9 26
3.
Гамбург
 11 8 0 3 25 - 14 24
4.
Ганновер 96
 0:2 12 7 3 2 26 - 12 24
5.
Шальке 04
 12 7 1 4 23 - 16 22
6.
Магдебург
 12 6 3 3 24 - 16 21
7.
Карлсруэ
 12 5 5 2 23 - 18 20
8.
Хольштайн Киль
 12 6 1 5 24 - 22 19
9.
Герта
 12 5 4 3 27 - 15 19
10.
Нюрнберг
 2:0 12 5 4 3 18 - 17 19
11.
Фортуна
 2:0 12 5 3 4 21 - 18 18
12.
Айнтрахт Бр
 0:2 12 5 3 4 15 - 16 18
13.
Эльвeрсберг
 11 5 2 4 18 - 17 17
14.
Падерборн
 11 5 2 4 18 - 18 17
15.
Веен Висбаден
 11 4 4 3 13 - 13 16
16.
Кайзерслаутерн
 1:0 12 5 1 6 22 - 24 16
17.
Ганза
 0:1 12 4 2 6 14 - 18 14
18.
Оснабрюк
 12 2 5 5 11 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 12 7 3 2 22 - 12 24
2.
Санкт-Паули
 12 6 4 2 20 - 16 22
3.
Фортуна
 2:0 12 6 3 3 29 - 14 21
4.
Падерборн
 12 6 2 4 18 - 20 20
5.
Гамбург
 12 4 5 3 21 - 19 17
6.
Эльвeрсберг
 12 4 3 5 17 - 20 15
7.
Герта
 12 4 3 5 18 - 24 15
8.
Нюрнберг
 2:0 12 4 2 6 16 - 25 14
9.
Ганновер 96
 0:2 12 3 4 5 17 - 21 13
10.
Карлсруэ
 11 3 3 5 21 - 22 12
11.
Гройтер Фюрт
 11 3 3 5 12 - 18 12
12.
Веен Висбаден
 12 3 2 7 13 - 17 11
13.
Магдебург
 11 2 3 6 14 - 17 9
14.
Кайзерслаутерн
 1:0 12 2 3 7 14 - 24 9
15.
Ганза
 0:1 12 2 2 8 8 - 21 8
16.
Шальке 04
 12 2 1 9 14 - 30 7
17.
Айнтрахт Бр
 0:2 12 2 0 10 7 - 21 6
18.
Оснабрюк
 11 0 4 7 9 - 29 4
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 15 (4)
Герта Табакович Харис 13 (3)
Фортуна Цолис Христос 13 (3)
Санкт-Паули Хартель Марсель 12 (9)
Нюрнберг Can Uzun 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 9
Магдебург Атик Бариш 9
Оснабрюк Dave Gnaase 9
Кайзерслаутерн Томяк Борис 2 5
Гройтер Фюрт Юнг Гидеон 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Г О О О О Л - Кан Узун из команды Нюрнберг забивает с точки!
Лучшие коэффициенты
Нюрнберг
Ничья
Айнтрахт Бр
2.42
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7.80
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3.45
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