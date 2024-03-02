  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Зрители: 27834
Нюрнберг
2:1
Конец матча
Айнтрахт Бр
0'
1:0
23' Гол
Андерссон Себастьян
42' Желтая карточка
Кауфманн Фабио
2:0
45' Пенальти
Can Uzun
48' Желтая карточка
Валентини Энрико
2:1
57' Гол
Филипп Райан
64' Желтая карточка
Can Uzun
69' Желтая карточка
Ельч Финн
90' Желтая карточка
Бисакшич Эрмин
90'+6

Ход матча

23'
Андерссон Себастьян
(Векессер Эрик)
1:0
42'
 
Кауфманн Фабио
45'
Can Uzun
2:0
46'
 
Лукоки Андерсон
Донкор Антон
46'
 
Уджа Энтони
Johan Gomez
46'
 
Тауэр Никлас
Краусе Робин
48'
Валентини Энрико
 
57'
2:1
Филипп Райан
(Хельгасон Торир)
64'
Can Uzun
 
68'
Окунуки Кандзи
Векессер Эрик
 
68'
Шлаймер Лукас
Думан Тайлан
 
69'
Ельч Финн
 
81'
 
Крюгер Флориан
Риттмюллер Марвин
81'
 
Финнделл Хампус
Декарли Сауло
85'
Хунгбо Джозеф
Голлер Беньямин
 
90'
Маркес Иван
Can Uzun
 
90'
 
Бисакшич Эрмин

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 490 Количество передач 467
  • 52 Владение мячом, % 48
1
Клаус
Карл
22
Валентини
Энрико
44
Ельч
Финн
38
Хорн
Яннес
27
Браун
Натаниэль
6
Флик
Флориан
14
Голлер
Беньямин
42
Can
Uzun
8
Думан
Тайлан
13
Векессер
Эрик
20
Андерссон
Себастьян
1
Хофманн
Роб-Торбен
5
Иванов
Роберт
6
Бисакшич
Эрмин
3
Декарли
Сауло
18
Риттмюллер
Марвин
39
Краусе
Робин
19
Донкор
Антон
37
Кауфманн
Фабио
20
Хельгасон
Торир
44
Johan
Gomez
9
Филипп
Райан
Нюрнберг
4-1-4-1
Айнтрахт Бр
3-3-2-2

История личных встреч

Нюрнберг
Айнтрахт Бр

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

15 матчей

40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

Б2
2:2
Б2
2:0
Б2
4:2
Б2
0:0
Б2
3:2
Б2
2:0
Б2
2:3
Б2
1:1
Б2
6:1
Б2
3:1
Б2
2:1
Б2
3:1
Б2
1:0
Б
2:1
Б
1:1

Голы

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.71
1.5

Среднее время на гол

52
60

Всего голов

22
4

Голов в среднем за матч

2.75
0.57

Среднее время на гол

32
157

Всего голов

34
16

Голов в среднем за матч

2.27
1.07

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

39
84

Бомбардиры внутри турнира

Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Can Uzun 12 (3) 0.5
Окунуки Кандзи 3 0.13
Шлаймер Лукас 3 0.13
Кастроп Йенс 3 0.13
Хандверкер Тим 2 (1) 0.08
Андерссон Себастьян 2 0.08
Голлер Беньямин 2 0.08
Хаяси Даити 2 0.08
Гиамера Ян 1 0.04
Лохкемпер Феликс 1 0.04
Флик Флориан 1 0.04
Маркес Иван 1 0.04
Браун Натаниэль 0 0
Векессер Эрик 0 0
Дели Матс Мёллер 0 0
Хорн Яннес 0 0
Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кауфманн Фабио 6 0.25
Филипп Райан 4 0.17
Уджа Энтони 3 0.13
Бисакшич Эрмин 3 0.13
Johan Gomez 2 0.08
Хельгасон Торир 1 0.04
Крюгер Флориан 1 0.04
Иванов Роберт 1 0.04
Донкор Антон 1 0.04
Hasan Kurucay 1 (1) 0.04
Краусе Робин 0 0
Декарли Сауло 0 0
Мультауп Маурице 0 0

Карточки

Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастроп Йенс 9 2
Маркес Иван 5 1
Хорн Яннес 6 0
Матения Кристиан 3 1
Браун Натаниэль 4 0
Гиамера Ян 4 0
Флик Флориан 4 0
Окунуки Кандзи 3 0
Голлер Беньямин 3 0
Can Uzun 3 0
Гюрлеен Ахмет 1 1
Валентини Энрико 2 0
Дели Матс Мёллер 2 0
Векессер Эрик 2 0
Хандверкер Тим 2 0
Хаяси Даити 2 0
Хунгбо Джозеф 2 0
Ельч Финн 2 0
Филь Кристиан 1 0
Гайс Йоханнес 1 0
Думан Тайлан 1 0
Клаус Карл 1 0
Дафернер Кристоф 1 0
Шлаймер Лукас 1 0
Лоун Али 1 0
Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Яннис 4 2
Кауфманн Фабио 7 0
Hasan Kurucay 3 2
Краусе Робин 6 0
Бисакшич Эрмин 4 0
Иванов Роберт 4 0
Декарли Сауло 3 0
Johan Gomez 3 0
Тауэр Никлас 3 0
Берендт Бриан 1 1
Риттмюллер Марвин 2 0
Виб Данило 2 0
Уджа Энтони 1 0
Гризбек Себастьян 1 0
Маркс Ян-Хендрик 1 0
Донкор Антон 1 0
Лукоки Андерсон 1 0
Хельгасон Торир 1 0
Крюгер Флориан 1 0

Результаты матчей

Нюрнберг
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Айнтрахт Бр
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

7
3
Нюрнберг
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Айнтрахт Бр
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
25% (3)
75% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

19
9

Упущенные победы

12
14
Нюрнберг
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (13)
25% (6)
21% (5)
Айнтрахт Бр
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
17% (4)
29% (7)
54% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
25% (6)
38% (9)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
10

Волевые победы

23
11

Упущенные победы

19
17

Голы по времени матча

Забито

17
8
6 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 0
14 Не забивали 19
1
6%
0
0%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
1
13%
31-45
5
29%
29%
4
50%
46-60
3
18%
1
13%
61-75
3
18%
2
25%
76-90

Пропущено

19
21
10 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 12
3
16%
2
10%
1-15
1
5%
7
33%
16-30
6
32%
7
33%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
1
5%
3
14%
61-75
5
26%
2
10%
76-90

Забито

16
16
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
2
13%
4
25%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
6
38%
2
13%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
4
25%
4
25%
61-75
3
19%
2
13%
76-90

Пропущено

25
15
10 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
3
12%
3
20%
1-15
5
20%
1
7%
16-30
2
8%
4
27%
31-45
4
16%
2
13%
46-60
3
12%
1
7%
61-75
8
32%
4
27%
76-90

Забито

33
24
15 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 7
4 Не забивали 9
3
9%
4
17%
1-15
3
9%
3
13%
16-30
9
27%
3
13%
31-45
5
15%
5
21%
46-60
7
21%
5
21%
61-75
6
18%
4
17%
76-90

Пропущено

44
36
20 В 1-м тайме 24
24 Во 2-м тайме 12
15 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 20
6
14%
5
14%
1-15
6
14%
8
22%
16-30
8
18%
11
31%
31-45
7
16%
2
6%
46-60
4
9%
4
11%
61-75
13
30%
30%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Нюрнберг
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Гройтер Фюрт - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 1:1 Веен Висбаден - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Оснабрюк 2:2
Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Ганза 3:0 Карлсруэ - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Брюгге 0:3 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Фортуна 0:5 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Штутгарт - Нюрнберг 2:0 Падерборн - Нюрнберг 1:3 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Нюрнберг - Ганза 3:2 Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Герта 3:1 Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Айнтрахт Бр - Герта 1:1 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:0 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 1:0
Айнтрахт Бр - Магдебург 1:0 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Ян 1:0 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3 Ганза - Айнтрахт Бр 1:0

Результаты матчей

Нюрнберг
Айнтрахт Бр

Точный счет

1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 21%
2:1
4 раза 17%
2:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 42%
2
6 раз 25%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
0
9 раз 38%
1
9 раз 38%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Нюрнберг
Айнтрахт Бр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
10
2
6
6
1.5
4
8
2
10
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
5
7
4
8
1.5
2
10
2
10
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
4
0.5
Больше Меньше
15
9
10
14
1.5
6
18
4
20
2.5
2
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 24 13 9 2 44 - 25 48
2.
Хольштайн Киль
 24 13 4 7 46 - 34 43
3.
Гамбург
 23 12 5 6 46 - 33 41
4.
Гройтер Фюрт
 23 11 5 7 36 - 29 38
5.
Ганновер 96
 24 10 8 6 45 - 33 38
6.
Падерборн
 23 11 4 8 36 - 38 37
7.
Фортуна
 24 10 7 7 50 - 34 37
8.
Герта
 24 9 7 8 45 - 39 34
9.
Нюрнберг
 24 9 6 9 34 - 43 33
10.
Эльвeрсберг
 23 9 5 9 35 - 37 32
11.
Карлсруэ
 23 8 8 7 44 - 40 32
12.
Магдебург
 23 8 6 9 38 - 33 30
13.
Шальке 04
 24 9 2 13 37 - 46 29
14.
Веен Висбаден
 23 7 6 10 26 - 30 27
15.
Кайзерслаутерн
 24 7 4 13 38 - 48 25
16.
Айнтрахт Бр
 24 7 3 14 23 - 37 24
17.
Ганза
 24 6 4 14 22 - 41 22
18.
Оснабрюк
 23 2 9 12 20 - 45 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гройтер Фюрт
 12 8 2 2 24 - 11 26
2.
Санкт-Паули
 12 7 5 0 24 - 9 26
3.
Ганновер 96
 12 7 4 1 28 - 12 25
4.
Гамбург
 11 8 0 3 25 - 14 24
5.
Шальке 04
 12 7 1 4 23 - 16 22
6.
Магдебург
 12 6 3 3 24 - 16 21
7.
Карлсруэ
 12 5 5 2 23 - 18 20
8.
Хольштайн Киль
 12 6 1 5 24 - 22 19
9.
Герта
 12 5 4 3 27 - 15 19
10.
Нюрнберг
 12 5 4 3 18 - 18 19
11.
Фортуна
 12 5 3 4 21 - 18 18
12.
Айнтрахт Бр
 12 5 3 4 15 - 16 18
13.
Эльвeрсберг
 11 5 2 4 18 - 17 17
14.
Падерборн
 11 5 2 4 18 - 18 17
15.
Веен Висбаден
 11 4 4 3 13 - 13 16
16.
Кайзерслаутерн
 12 5 1 6 22 - 24 16
17.
Ганза
 12 4 2 6 14 - 20 14
18.
Оснабрюк
 12 2 5 5 11 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 12 7 3 2 22 - 12 24
2.
Санкт-Паули
 12 6 4 2 20 - 16 22
3.
Падерборн
 12 6 2 4 18 - 20 20
4.
Фортуна
 12 5 4 3 29 - 16 19
5.
Гамбург
 12 4 5 3 21 - 19 17
6.
Эльвeрсберг
 12 4 3 5 17 - 20 15
7.
Герта
 12 4 3 5 18 - 24 15
8.
Нюрнберг
 12 4 2 6 16 - 25 14
9.
Ганновер 96
 12 3 4 5 17 - 21 13
10.
Карлсруэ
 11 3 3 5 21 - 22 12
11.
Гройтер Фюрт
 11 3 3 5 12 - 18 12
12.
Веен Висбаден
 12 3 2 7 13 - 17 11
13.
Магдебург
 11 2 3 6 14 - 17 9
14.
Кайзерслаутерн
 12 2 3 7 16 - 24 9
15.
Ганза
 12 2 2 8 8 - 21 8
16.
Шальке 04
 12 2 1 9 14 - 30 7
17.
Айнтрахт Бр
 12 2 0 10 8 - 21 6
18.
Оснабрюк
 11 0 4 7 9 - 29 4
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 15 (4)
Герта Табакович Харис 13 (3)
Фортуна Цолис Христос 13 (3)
Санкт-Паули Хартель Марсель 12 (9)
Нюрнберг Can Uzun 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 9
Магдебург Атик Бариш 9
Оснабрюк Dave Gnaase 9
Кайзерслаутерн Томяк Борис 2 5
Гройтер Фюрт Юнг Гидеон 8
Весь список
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      Краусе Робин уходит с поля. Тауэр Никлас выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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