После розыгрыша штрафного последовала подача на дальнюю штангу, Дуарте опережает соперника, по дуге направляя мяч в створ своих ворот, однако Хлусевич в падении выбивает снаряд с ленточки!

Да, каких-то сантиметров не хватает "Зениту" - Хлусевич сработал здорово, а вот Максименко в этом эпизоде явно не успевал бы спасти.

Артур подает угловой с левого фланга, направляя мяч на ближнюю штангу - Медина отрабатывает в обороне.

Барриос на фланге сумел опередить Мартинса, игрок сборной Люксембурга борцовским приёмом уронил на газон колумбийца - пока без карточки.

Небольшую паузу берут команды после достаточно интенсивного стартового отрезка. 70 на 30 по владению мячом к этой минуте.

Напомним, что в первом круге "Зенит" победил в Москве 3:1 - Вендел отметился дублем, еще один гол забил Кассьерра, а у "Спартака" отличился Соболев.

10' Хлусевич фолит против Артура на левом фланге обороны, Сергей Карасёв призывает спартаковца действовать аккуратнее.

8' Перехватили мяч москвичи после передачи Кассьерры, Зиньковский сразу же бросил в прорыв Угальде, но передача Антона получается чересчур сильной.

7' Угловой с левого фланга исполняют спартаковцы, однако с подачей Медины на ближней штанге справляется Клаудиньо.

6' Артур разыгрывает угловой с Клаудиньо, длинная стенка получилась у зенитовских бразильцев, но в итоге Зобнин организовал удар от ворот.

5' Дуглас Сантос включился по левому флангу, сыграл в "стенку" с партнером и навесил в штрафную - мяч уходит на угловой.

4' Артур входит в штрафную гостей с правого края, однако передача новобранца "Зенита" была прервана, спартаковцы обстановку разряжают.

3' Сегодня в двух матчах РПЛ хозяева упустили победы в концовках матчей - особенно важным для "Зенита" может стать гол Ашурматова в ворота "Краснодара", питерцы в случае победы выйдут на первое место в таблице.