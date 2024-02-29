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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Зенит
 
Позже
Спартак Москва
Прогнозы 129
Зенит 67.4% (87)
X 2.3% (3)
Спартак Москва 30.2% (39)
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Зенит
Спартак Москва

История личных встреч

Зенит
Спартак Москва

24 матча

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
20 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
37.5%
4.2%
14 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.2%
33.3%
12.5%
13 побед 8 ничьих 0 побед

15 матчей

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 8 побед

39 матчей

51.3%
28.2%
20.5%
20 побед 11 ничьих 8 побед

Первый тайм

35.9%
46.2%
17.9%
14 побед 18 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
46.2%
20.5%
13 побед 18 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
3:2
К
0:0
К
3:0
ПЛ
1:2
С
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
7:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
К
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
КPП
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
5:1
ПЛ
2:1
ПЛ
4:2
ПЛ
5:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:2
ПЛ
4:2
ТМС
3:4
ПЛ
2:4
ПЛ
5:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

54
28

Голов в среднем за матч

2.57
1.56

Среднее время на гол

35
57

Всего голов

28
24

Голов в среднем за матч

1.56
1.14

Среднее время на гол

57
78

Всего голов

82
52

Голов в среднем за матч

2.1
1.33

Тотал матчей

2.5
35
Больше 90%
Меньше 10%
4
32
Больше 82%
Меньше 18%
7
26
Больше 67%
Меньше 33%
13
18
Больше 46%
Меньше 54%
21
11
Больше 28%
Меньше 72%
28
8
Больше 21%
Меньше 79%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

42
67

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кассьерра Матео 14 0.78
Сергеев Иван 5 0.28
Вендел Маркус 4 0.22
Клаудиньо 3 (1) 0.17
Мантуан Густаво 2 0.11
Мостовой Андрей 2 0.11
Изидор Вильсон 2 0.11
Дуглас Сантос 1 0.06
Родригао де Соуза 1 0.06
Ерохин Александр 0 0
Караваев Вячеслав 0 0
Сутормин Алексей 0 0
Барриос Вильмар 0 0
Бакаев Зелимхан 0 0
Круговой Данил 0 0
Эракович Страхинья 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Промес Квинси 6 0.33
Бонгонда Тео 4 0.22
Соболев Александр Сергеевич 3 0.17
Хлусевич Даниил 3 0.17
Игнатов Михаил Александрович 2 0.11
Мартинс Кристофер 2 0.11
Зиньковский Антон 2 0.11
Медина Хесус 2 0.11
Мозес Виктор 1 0.06
Пруцев Данил 1 0.06
Бабич Срджан 1 0.06
Литвинов Руслан 0 0
Денисов Даниил 0 0

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алип Нуралы 4 0
Эракович Страхинья 4 0
Барриос Вильмар 1 1
Родригао де Соуза 2 0
Дуглас Сантос 2 0
Сергеев Иван 2 0
Кассьерра Матео 2 0
Вендел Маркус 2 0
Караваев Вячеслав 1 0
Сутормин Алексей 1 0
Бакаев Зелимхан 1 0
Клаудиньо 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Мантуан Густаво 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хлусевич Даниил 4 1
Соболев Александр Сергеевич 4 0
Умяров Наиль 4 0
Бабич Срджан 2 1
Игнатов Михаил Александрович 3 0
Медина Хесус 2 0
Дуарте Алексис 2 0
Игнатов Михаил 1 0
Промес Квинси 1 0
Селихов Александр 1 0
Бальде Диао Кейта 1 0
Джикия Георгий 1 0
Мартинс Кристофер 1 0
Максименко Александр 1 0
Рябчук Олег 1 0
Литвинов Руслан 1 0
Денисов Даниил 1 0
Мелёшин Павел 1 0

Результаты матчей

Зенит
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Спартак Москва
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
4
Зенит
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Спартак Москва
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

14
16
Зенит
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Спартак Москва
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

17
20

Голы по времени матча

Забито

18
10
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 13
2
11%
0
0%
1-15
3
17%
1
10%
16-30
4
22%
2
20%
31-45
2
11%
3
30%
46-60
2
11%
2
20%
61-75
5
28%
2
20%
76-90

Пропущено

9
15
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
22%
1
7%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
1
11%
4
27%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
3
33%
6
40%
76-90

Забито

16
17
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
9 Не забивали 9
3
19%
5
29%
29%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
4
24%
31-45
3
19%
1
6%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
25%
7
41%
76-90

Пропущено

9
9
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
33%
3
33%
76-90

Забито

34
27
16 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 10
0 Не забивали 4
5
15%
5
19%
1-15
4
12%
1
4%
16-30
7
21%
6
22%
31-45
5
15%
4
15%
46-60
4
12%
2
7%
61-75
9
26%
9
33%
76-90

Пропущено

18
24
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
5
28%
1
4%
1-15
2
11%
1
4%
16-30
2
11%
6
25%
31-45
2
11%
3
13%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
6
33%
9
38%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Зенит - Сантос 4:1 Зенит - Аль-Райян 2:4 Зенит - Шанхай Шеньхуа 6:0 Зенит - Ноа Ереван 0:0
Зенит - Аль-Духаиль 2:0 Зенит - Аль-Фатех 1:1 Зенит - Урал 1:0 Зенит - Чонбук Моторс 5:1 Зенит - Динамо Самарканд 5:1 Зенит - Пари НН 1:0 Локомотив Москва - Зенит 3:1 Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Сочи 3:0 Нефтчи - Зенит 2:1 Зенит - Краснодар 1:1 Балтика - Зенит 0:2 Зенит - Крылья Советов 1:0 Зенит - Ахмат 2:1 Зенит - Крылья Советов 3:1 Кайрат - Зенит 2:2
Спартак Москва
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Спартак Москва - Астана 4:0 Спартак Москва - Абдыш-Ата 4:0 Спартак Москва - Кайрат 6:0 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Спартак Москва 0:5
Спартак Москва - Ростов 0:3 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:2 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Ахмат - Спартак Москва 2:1 Оренбург - Спартак Москва 1:0 Балтика - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Ростов 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Краснодар 2:3 Факел - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Пари НН 2:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва - Спартак Москва 3:0 Крылья Советов - Спартак Москва 4:0 Спартак Москва - Динамо Москва 1:0 Пари НН - Спартак Москва 0:3

Результаты матчей

Зенит
Спартак Москва

Точный счет

1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Точный счет

0:2
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:2
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
3
4 раза 22%
4
1 раз 6%
2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Зенит
Спартак Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
1.5
Больше Меньше
6
4
3
6
2.5
2
8
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
1.5
Больше Меньше
3
5
2
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
1.5
Больше Меньше
9
9
5
13
2.5
3
15
1
17
3.5
1
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 18 11 5 2 28 - 14 38
2.
Зенит
 Заявка 18 11 3 4 35 - 17 36
3.
Динамо Москва
 Заявка 18 8 8 2 29 - 22 32
4.
Локомотив Москва
 Заявка 18 8 7 3 29 - 23 31
5.
Спартак Москва
 Заявка 18 9 3 6 27 - 24 30
6.
Крылья Советов
 Заявка 18 8 5 5 36 - 27 29
7.
Рубин
 Заявка 18 8 4 6 17 - 21 28
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 18 7 7 4 31 - 24 28
9.
Пари НН
 Заявка 18 7 3 8 15 - 16 24
10.
Ростов
 Заявка 18 5 6 7 24 - 29 21
11.
Факел
 Заявка 18 5 6 7 15 - 19 21
12.
Урал
 Заявка 18 5 4 9 18 - 28 19
13.
Ахмат
 Заявка 18 4 5 9 18 - 23 17
14.
Оренбург
 Заявка 18 3 6 9 19 - 28 15
15.
Балтика
 Заявка 18 3 4 11 12 - 24 13
16.
Сочи
 Заявка 18 3 2 13 17 - 31 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 9 8 1 0 16 - 5 25
2.
Спартак Москва
 Заявка 10 7 2 1 17 - 9 23
3.
Пари НН
 Заявка 9 7 1 1 12 - 4 22
4.
Крылья Советов
 Заявка 9 6 3 0 26 - 11 21
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 9 6 2 1 19 - 10 20
6.
Зенит
 Заявка 9 6 1 2 19 - 8 19
7.
Локомотив Москва
 Заявка 10 5 4 1 15 - 10 19
8.
Ростов
 Заявка 9 5 3 1 17 - 9 18
9.
Динамо Москва
 Заявка 8 5 2 1 11 - 6 17
10.
Факел
 Заявка 9 3 4 2 9 - 7 13
11.
Урал
 Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
12.
Рубин
 Заявка 9 3 3 3 8 - 13 12
13.
Балтика
 Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
14.
Оренбург
 Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
15.
Ахмат
 Заявка 9 2 3 4 12 - 11 9
16.
Сочи
 Заявка 9 2 2 5 11 - 13 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
2.
Рубин
 Заявка 9 5 1 3 9 - 8 16
3.
Динамо Москва
 Заявка 10 3 6 1 18 - 16 15
4.
Краснодар
 Заявка 9 3 4 2 12 - 9 13
5.
Локомотив Москва
 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
6.
Ахмат
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
7.
Факел
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
8.
Крылья Советов
 Заявка 9 2 2 5 10 - 16 8
9.
ЦСКА Москва
 Заявка 9 1 5 3 12 - 14 8
10.
Спартак Москва
 Заявка 8 2 1 5 10 - 15 7
11.
Урал
 Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
12.
Оренбург
 Заявка 10 1 3 6 9 - 18 6
13.
Сочи
 Заявка 9 1 0 8 6 - 18 3
14.
Ростов
 Заявка 9 0 3 6 7 - 20 3
15.
Пари НН
 Заявка 9 0 2 7 3 - 12 2
16.
Балтика
 Заявка 9 0 2 7 4 - 13 2
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 14 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 8 (4)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (3)
Краснодар Кордоба Джон 8 (2)
Крылья Советов Гарре Бенхамин 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 7
Крылья Советов Костанца Фернандо 8
Оренбург Перес Матиас 8
Сочи Алвес Марсело 2 4
Пари НН Александров Виктор 2 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Спартак Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 марта 2024, осталось 2 дня 8 часов 25 минут.



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    • Прогнозы 129
    Зенит 67.4% (87)
    X 2.3% (3)
    Спартак Москва 30.2% (39)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    Спартак Москва
    4.20
    5.80
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    5.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Зенит - Спартак Москва

    Исход игры
    Зенит
    67.7% (88)
    Ничья
    2.3% (3)
    Спартак Москва
    30% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    83.05% (49)
    Меньше
    16.95% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    83.05% (49)
    Нет
    16.95% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Зенит
    18.5% (24)
    3:2 Зенит
    8.5% (11)
    1:0 Зенит
    3.8% (5)
    3:1 Зенит
    3.8% (5)
    2:0 Зенит
    2.3% (3)
    4:1 Зенит
    1.5% (2)
    1:1 Ничья
    1.5% (2)
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