Тур: 19. Стадион: Газпром Арена.
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Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Семак Сергей
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Абаскаль Гильермо
История личных встреч
Зенит
Спартак Москва
24 матча
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
20 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
37.5%
4.2%
14 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.2%
33.3%
12.5%
13 побед 8 ничьих 0 побед
15 матчей
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 8 побед
39 матчей
51.3%
28.2%
20.5%
20 побед 11 ничьих 8 побед
Первый тайм
35.9%
46.2%
17.9%
14 побед 18 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
46.2%
20.5%
13 побед 18 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
54
28
Голов в среднем за матч
2.57
1.56
Среднее время на гол
35
57
Всего голов
28
24
Голов в среднем за матч
1.56
1.14
Среднее время на гол
57
78
Всего голов
82
52
Голов в среднем за матч
2.1
1.33
Тотал матчей
2.5
35
Больше 90%
Меньше 10%
4
32
Больше 82%
Меньше 18%
7
26
Больше 67%
Меньше 33%
13
18
Больше 46%
Меньше 54%
21
11
Больше 28%
Меньше 72%
28
8
Больше 21%
Меньше 79%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
42
67
Бомбардиры внутри турнира
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кассьерра Матео
|14
|0.78
|Сергеев Иван
|5
|0.28
|Вендел Маркус
|4
|0.22
|Клаудиньо
|3 (1)
|0.17
|Мантуан Густаво
|2
|0.11
|Мостовой Андрей
|2
|0.11
|Изидор Вильсон
|2
|0.11
|Дуглас Сантос
|1
|0.06
|Родригао де Соуза
|1
|0.06
|Ерохин Александр
|0
|0
|Караваев Вячеслав
|0
|0
|Сутормин Алексей
|0
|0
|Барриос Вильмар
|0
|0
|Бакаев Зелимхан
|0
|0
|Круговой Данил
|0
|0
|Эракович Страхинья
|0
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Промес Квинси
|6
|0.33
|Бонгонда Тео
|4
|0.22
|Соболев Александр Сергеевич
|3
|0.17
|Хлусевич Даниил
|3
|0.17
|Игнатов Михаил Александрович
|2
|0.11
|Мартинс Кристофер
|2
|0.11
|Зиньковский Антон
|2
|0.11
|Медина Хесус
|2
|0.11
|Мозес Виктор
|1
|0.06
|Пруцев Данил
|1
|0.06
|Бабич Срджан
|1
|0.06
|Литвинов Руслан
|0
|0
|Денисов Даниил
|0
|0
Карточки
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алип Нуралы
|4
|0
|Эракович Страхинья
|4
|0
|Барриос Вильмар
|1
|1
|Родригао де Соуза
|2
|0
|Дуглас Сантос
|2
|0
|Сергеев Иван
|2
|0
|Кассьерра Матео
|2
|0
|Вендел Маркус
|2
|0
|Караваев Вячеслав
|1
|0
|Сутормин Алексей
|1
|0
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|Клаудиньо
|1
|0
|Изидор Вильсон
|1
|0
|Мантуан Густаво
|1
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хлусевич Даниил
|4
|1
|Соболев Александр Сергеевич
|4
|0
|Умяров Наиль
|4
|0
|Бабич Срджан
|2
|1
|Игнатов Михаил Александрович
|3
|0
|Медина Хесус
|2
|0
|Дуарте Алексис
|2
|0
|Игнатов Михаил
|1
|0
|Промес Квинси
|1
|0
|Селихов Александр
|1
|0
|Бальде Диао Кейта
|1
|0
|Джикия Георгий
|1
|0
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|Максименко Александр
|1
|0
|Рябчук Олег
|1
|0
|Литвинов Руслан
|1
|0
|Денисов Даниил
|1
|0
|Мелёшин Павел
|1
|0
Результаты матчей
Зенит
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Спартак Москва
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
4
Зенит
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Спартак Москва
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
14
16
Зенит
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Спартак Москва
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
17
20
Голы по времени матча
Забито
18
10
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 13
2
11%
0
0%
1-15
3
17%
1
10%
16-30
4
22%
2
20%
31-45
2
11%
3
30%
46-60
2
11%
2
20%
61-75
5
28%
2
20%
76-90
Пропущено
9
15
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
22%
1
7%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
1
11%
4
27%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
3
33%
6
40%
76-90
Забито
16
17
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
9 Не забивали 9
3
19%
5
29%
29%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
4
24%
31-45
3
19%
1
6%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
25%
7
41%
76-90
Пропущено
9
9
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
33%
3
33%
76-90
Забито
34
27
16 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 10
0 Не забивали 4
5
15%
5
19%
1-15
4
12%
1
4%
16-30
7
21%
6
22%
31-45
5
15%
4
15%
46-60
4
12%
2
7%
61-75
9
26%
9
33%
76-90
Пропущено
18
24
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
5
28%
1
4%
1-15
2
11%
1
4%
16-30
2
11%
6
25%
31-45
2
11%
3
13%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
6
33%
9
38%
76-90
Результаты последних матчей
Зенит
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Зенит - Сантос 4:1 Зенит - Аль-Райян 2:4 Зенит - Шанхай Шеньхуа 6:0 Зенит - Ноа Ереван 0:0
Зенит - Аль-Духаиль 2:0 Зенит - Аль-Фатех 1:1 Зенит - Урал 1:0 Зенит - Чонбук Моторс 5:1 Зенит - Динамо Самарканд 5:1 Зенит - Пари НН 1:0 Локомотив Москва - Зенит 3:1 Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Сочи 3:0 Нефтчи - Зенит 2:1 Зенит - Краснодар 1:1 Балтика - Зенит 0:2 Зенит - Крылья Советов 1:0 Зенит - Ахмат 2:1 Зенит - Крылья Советов 3:1 Кайрат - Зенит 2:2
Спартак Москва
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Спартак Москва - Астана 4:0 Спартак Москва - Абдыш-Ата 4:0 Спартак Москва - Кайрат 6:0 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Спартак Москва 0:5
Спартак Москва - Ростов 0:3 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:2 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Ахмат - Спартак Москва 2:1 Оренбург - Спартак Москва 1:0 Балтика - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Ростов 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Краснодар 2:3 Факел - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Пари НН 2:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва - Спартак Москва 3:0 Крылья Советов - Спартак Москва 4:0 Спартак Москва - Динамо Москва 1:0 Пари НН - Спартак Москва 0:3
Результаты матчей
Зенит
Спартак Москва
Точный счет
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Точный счет
0:2
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:2
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
3
4 раза 22%
4
1 раз 6%
2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Зенит
Спартак Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
64
36
28
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
35
27
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
99
513
315
117
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|28 - 14
|38
|2.
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|35 - 17
|36
|3.
|Заявка
|18
|8
|8
|2
|29 - 22
|32
|4.
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|29 - 23
|31
|5.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|27 - 24
|30
|6.
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|36 - 27
|29
|7.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|17 - 21
|28
|8.
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|31 - 24
|28
|9.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|15 - 16
|24
|10.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|24 - 29
|21
|11.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|15 - 19
|21
|12.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 28
|19
|13.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|18 - 23
|17
|14.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|19 - 28
|15
|15.
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|12 - 24
|13
|16.
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|17 - 31
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|16 - 5
|25
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 9
|23
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|12 - 4
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|26 - 11
|21
|5.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 10
|20
|6.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|19 - 8
|19
|7.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|15 - 10
|19
|8.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 9
|18
|9.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 6
|17
|10.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 13
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 11
|9
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 13
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|2.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|9 - 8
|16
|3.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|18 - 16
|15
|4.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 9
|13
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|6.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|7.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|9.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
|10.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 15
|7
|11.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|12.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 18
|6
|13.
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|6 - 18
|3
|14.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 20
|3
|15.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|3 - 12
|2
|16.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|4 - 13
|2
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|14 (1)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|8 (4)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|8 (3)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|8 (2)
|Крылья Советов
|Гарре Бенхамин
|8 (2)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 7
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|8
|Оренбург
|Перес Матиас
|8
|Сочи
|Алвес Марсело
|2 4
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 4
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Зенит - Спартак Москва
Исход игры
Зенит
67.7% (88)
Ничья
2.3% (3)
Спартак Москва
30% (39)
Тотал 2.5
Больше
83.05% (49)
Меньше
16.95% (10)
Обе команды забьют
Да
83.05% (49)
Нет
16.95% (10)
Популярный счёт
2:1 Зенит
18.5% (24)
3:2 Зенит
8.5% (11)
1:0 Зенит
3.8% (5)
3:1 Зенит
3.8% (5)
2:0 Зенит
2.3% (3)
4:1 Зенит
1.5% (2)
1:1 Ничья
1.5% (2)
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