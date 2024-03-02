Тур: 19. Стадион: ВЭБ Арена.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
-
78 Дивеев ИгорьЗащитник
-
4 ВиллианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Гайич МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Обляков ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
90 Лукин МатвейЗащитник
- Защитник
-
77 Агапов ИльяЗащитник
-
68 Рядно МихаилЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Федотов Владимир
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Перес МатиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Малых АндрейЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Деограсия Давид
История личных встреч
ЦСКА Москва
Оренбург
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
11.1%
9 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
13 матчей
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
17
Голов в среднем за матч
2.2
2.13
Среднее время на гол
40
42
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
0.5
1.2
Среднее время на гол
180
75
Всего голов
15
23
Голов в среднем за матч
1.15
1.77
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
78
50
Бомбардиры внутри турнира
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чалов Фёдор
|8 (5)
|0.44
|Заболотный Антон
|6 (1)
|0.33
|Гайич Милан III
|3
|0.17
|Давила Виктор
|3
|0.17
|Файзуллаев Аббосбек
|2
|0.11
|Мухин Максим
|2
|0.11
|Обляков Иван
|1
|0.06
|Рядно Михаил
|1
|0.06
|Мойзес Роберто
|1
|0.06
|Келлвен Дуглас
|1
|0.06
|Мендес Виктор
|1
|0.06
|Гайч Адольфо
|0
|0
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|5
|0.28
|Перес Матиас
|4
|0.22
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|2 (1)
|0.11
|Обухов Владимир
|2
|0.11
|Вера Лукас Габриэль
|1
|0.06
|Оганесян Степан
|1
|0.06
|Хотулёв Данила
|1
|0.06
|Флорентин Сесар Габриэль
|1
|0.06
|Башич Иван
|1
|0.06
|Куэро Джастин
|1 (1)
|0.06
|Капленко Кирилл
|0
|0
|Гюрлюк Эмирджан
|0
|0
|Ковалёв Юрий
|0
|0
|Марин Джимми
|0
|0
|Адамов Арсен
|0
|0
Карточки
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виллиан Роша
|7
|1
|Заболотный Антон
|4
|0
|Зделар Саша
|4
|0
|Мойзес Роберто
|4
|0
|Чалов Фёдор
|3
|0
|Файзуллаев Аббосбек
|3
|0
|Гайич Милан III
|1
|1
|Мухин Максим
|2
|0
|Давила Виктор
|1
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0
|Федотов Владимир
|1
|0
|Гайч Адольфо
|1
|0
|Мендес Виктор
|1
|0
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Матиас
|8
|0
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|5
|1
|Гойкович Ренато
|5
|0
|Обухов Владимир
|4
|0
|Флорентин Сесар Габриэль
|4
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|3
|0
|Вера Лукас Габриэль
|3
|0
|Марин Джимми
|2
|0
|Сысуев Николай
|2
|0
|Кеняйкин Алексей
|2
|0
|Башич Иван
|2
|0
|Деограсия Давид
|2
|0
|Ковалёв Юрий
|1
|0
|Гогличидзе Лео
|1
|0
|Сидоров Максим
|1
|0
|Капленко Кирилл
|1
|0
|Оганесян Степан
|1
|0
|Михайлов Ярослав
|1
|0
|Куэро Джастин
|1
|0
Результаты матчей
ЦСКА Москва
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Оренбург
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
5
7
ЦСКА Москва
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Оренбург
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
10
9
ЦСКА Москва
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Оренбург
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
15
16
Голы по времени матча
Забито
18
9
10 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
2
11%
0
0%
1-15
3
17%
1
11%
16-30
5
28%
0
0%
31-45
1
6%
2
22%
46-60
5
28%
2
22%
61-75
2
11%
4
44%
76-90
Пропущено
11
18
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
2
18%
1
6%
1-15
1
9%
3
17%
16-30
2
18%
6
33%
31-45
2
18%
2
11%
46-60
2
18%
1
6%
61-75
2
18%
5
28%
76-90
Забито
12
10
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
3
25%
1
10%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
2
17%
1
10%
31-45
2
17%
3
30%
46-60
3
25%
2
20%
61-75
1
8%
2
20%
76-90
Пропущено
14
10
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
14%
1
10%
1-15
2
14%
1
10%
16-30
2
14%
2
20%
31-45
3
21%
1
10%
46-60
1
7%
2
20%
61-75
4
29%
3
30%
76-90
Забито
30
19
16 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 5
2 Не забивали 5
5
17%
1
5%
1-15
4
13%
2
11%
16-30
7
23%
1
5%
31-45
3
10%
5
26%
46-60
8
27%
4
21%
61-75
3
10%
6
32%
76-90
Пропущено
25
28
11 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 16
4
16%
2
7%
1-15
3
12%
4
14%
16-30
4
16%
8
29%
31-45
5
20%
3
11%
46-60
3
12%
3
11%
61-75
6
24%
8
29%
76-90
Результаты последних матчей
ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Родина Москва 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:1
ЦСКА Москва - Факел 1:0 ЦСКА Москва - Андижан 2:0 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2 ЦСКА Москва - Сохар 4:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:3 Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Пари НН 3:2 ЦСКА Москва - Оренбург 3:1 ЦСКА Москва - Краснодар 1:0 Рубин - ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2 Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Балтика 1:0
Оренбург
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Оренбург - Ахмат 2:1 Оренбург - Металлург Бекабад 3:0 Динамо Москва - Оренбург 4:1 Оренбург - Спартак Варна 2:2
Оренбург - Струга Трим-Лум 5:1 Оренбург - Навбахор 2:2 Сочи - Оренбург 1:1 Краснодар - Оренбург 2:1 Оренбург - Спартак Москва 1:0 Оренбург - Ахмат 1:1 Динамо Москва - Оренбург 2:0 Оренбург - Ростов 1:1 ЦСКА Москва - Оренбург 3:1 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Оренбург - Факел 1:2 Балтика - Оренбург 1:0 Сочи - Оренбург 1:2 Оренбург - Зенит 3:1 Пари НН - Оренбург 3:1 Оренбург - Факел 0:0
Результаты матчей
ЦСКА Москва
Оренбург
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 38%
0:2
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
Точный счет
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
6 раз 33%
0:2
3 раза 17%
3:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
9 раз 50%
0
5 раз 28%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
ЦСКА Москва
Оренбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
26
36
26
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
73
36
28
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
135
99
414
513
216
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|28 - 14
|38
|2.
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|35 - 17
|36
|3.
|Заявка
|18
|8
|8
|2
|29 - 22
|32
|4.
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|29 - 23
|31
|5.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|27 - 24
|30
|6.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|36 - 29
|29
|7.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|17 - 21
|28
|8.
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|31 - 24
|28
|9.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|15 - 16
|24
|10.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|26 - 29
|24
|11.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|15 - 19
|21
|12.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 28
|19
|13.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|18 - 23
|17
|14.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|19 - 28
|15
|15.
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|12 - 24
|13
|16.
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|17 - 31
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|16 - 5
|25
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 9
|23
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|12 - 4
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|26 - 11
|21
|5.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 9
|21
|6.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 10
|20
|7.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|19 - 8
|19
|8.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|15 - 10
|19
|9.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 6
|17
|10.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 13
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 11
|9
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 13
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|2.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|9 - 8
|16
|3.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|18 - 16
|15
|4.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 9
|13
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|6.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|7.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|8.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
|9.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 18
|8
|10.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 15
|7
|11.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|12.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 18
|6
|13.
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|6 - 18
|3
|14.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 20
|3
|15.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|3 - 12
|2
|16.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|4 - 13
|2
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|14 (1)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|8 (4)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|8 (3)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|8 (2)
|Крылья Советов
|Гарре Бенхамин
|8 (2)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 7
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|8
|Оренбург
|Перес Матиас
|8
|Сочи
|Алвес Марсело
|2 4
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 4
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Оренбург
Исход игры
ЦСКА Москва
85.5% (147)
Ничья
2.3% (4)
Оренбург
12.2% (21)
Тотал 2.5
Больше
47.97% (59)
Меньше
52.03% (64)
Обе команды забьют
Да
45.53% (56)
Нет
54.47% (67)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва
25% (43)
2:0 ЦСКА Москва
25% (43)
1:0 ЦСКА Москва
11.6% (20)
3:1 ЦСКА Москва
4.7% (8)
3:0 ЦСКА Москва
2.3% (4)
2:3 Оренбург
1.7% (3)
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