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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
ЦСКА Москва
 
Позже
Оренбург
Прогнозы 171
ЦСКА Москва 85.4% (146)
X 2.3% (4)
Оренбург 12.3% (21)
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История личных встреч

ЦСКА Москва
Оренбург

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
11.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

13 матчей

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

К
3:1
ПЛ
1:1
К
0:6
ПЛ
2:1
ТМК
1:1
ТМК
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:4
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

11
17

Голов в среднем за матч

2.2
2.13

Среднее время на гол

40
42

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

0.5
1.2

Среднее время на гол

180
75

Всего голов

15
23

Голов в среднем за матч

1.15
1.77

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

78
50

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чалов Фёдор 8 (5) 0.44
Заболотный Антон 6 (1) 0.33
Гайич Милан III 3 0.17
Давила Виктор 3 0.17
Файзуллаев Аббосбек 2 0.11
Мухин Максим 2 0.11
Обляков Иван 1 0.06
Рядно Михаил 1 0.06
Мойзес Роберто 1 0.06
Келлвен Дуглас 1 0.06
Мендес Виктор 1 0.06
Гайч Адольфо 0 0
Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 5 0.28
Перес Матиас 4 0.22
Мансилья Брайан Эсекиэль 2 (1) 0.11
Обухов Владимир 2 0.11
Вера Лукас Габриэль 1 0.06
Оганесян Степан 1 0.06
Хотулёв Данила 1 0.06
Флорентин Сесар Габриэль 1 0.06
Башич Иван 1 0.06
Куэро Джастин 1 (1) 0.06
Капленко Кирилл 0 0
Гюрлюк Эмирджан 0 0
Ковалёв Юрий 0 0
Марин Джимми 0 0
Адамов Арсен 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виллиан Роша 7 1
Заболотный Антон 4 0
Зделар Саша 4 0
Мойзес Роберто 4 0
Чалов Фёдор 3 0
Файзуллаев Аббосбек 3 0
Гайич Милан III 1 1
Мухин Максим 2 0
Давила Виктор 1 0
Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Федотов Владимир 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Мендес Виктор 1 0
Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Матиас 8 0
Мансилья Брайан Эсекиэль 5 1
Гойкович Ренато 5 0
Обухов Владимир 4 0
Флорентин Сесар Габриэль 4 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 3 0
Вера Лукас Габриэль 3 0
Марин Джимми 2 0
Сысуев Николай 2 0
Кеняйкин Алексей 2 0
Башич Иван 2 0
Деограсия Давид 2 0
Ковалёв Юрий 1 0
Гогличидзе Лео 1 0
Сидоров Максим 1 0
Капленко Кирилл 1 0
Оганесян Степан 1 0
Михайлов Ярослав 1 0
Куэро Джастин 1 0

Результаты матчей

ЦСКА Москва
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Оренбург
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

5
7
ЦСКА Москва
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Оренбург
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

10
9
ЦСКА Москва
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Оренбург
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

15
16

Голы по времени матча

Забито

18
9
10 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
2
11%
0
0%
1-15
3
17%
1
11%
16-30
5
28%
0
0%
31-45
1
6%
2
22%
46-60
5
28%
2
22%
61-75
2
11%
4
44%
76-90

Пропущено

11
18
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
2
18%
1
6%
1-15
1
9%
3
17%
16-30
2
18%
6
33%
31-45
2
18%
2
11%
46-60
2
18%
1
6%
61-75
2
18%
5
28%
76-90

Забито

12
10
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
3
25%
1
10%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
2
17%
1
10%
31-45
2
17%
3
30%
46-60
3
25%
2
20%
61-75
1
8%
2
20%
76-90

Пропущено

14
10
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
14%
1
10%
1-15
2
14%
1
10%
16-30
2
14%
2
20%
31-45
3
21%
1
10%
46-60
1
7%
2
20%
61-75
4
29%
3
30%
76-90

Забито

30
19
16 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 5
2 Не забивали 5
5
17%
1
5%
1-15
4
13%
2
11%
16-30
7
23%
1
5%
31-45
3
10%
5
26%
46-60
8
27%
4
21%
61-75
3
10%
6
32%
76-90

Пропущено

25
28
11 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 16
4
16%
2
7%
1-15
3
12%
4
14%
16-30
4
16%
8
29%
31-45
5
20%
3
11%
46-60
3
12%
3
11%
61-75
6
24%
8
29%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Родина Москва 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:1
ЦСКА Москва - Факел 1:0 ЦСКА Москва - Андижан 2:0 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2 ЦСКА Москва - Сохар 4:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:3 Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Пари НН 3:2 ЦСКА Москва - Оренбург 3:1 ЦСКА Москва - Краснодар 1:0 Рубин - ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2 Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Балтика 1:0
Оренбург
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Оренбург - Ахмат 2:1 Оренбург - Металлург Бекабад 3:0 Динамо Москва - Оренбург 4:1 Оренбург - Спартак Варна 2:2
Оренбург - Струга Трим-Лум 5:1 Оренбург - Навбахор 2:2 Сочи - Оренбург 1:1 Краснодар - Оренбург 2:1 Оренбург - Спартак Москва 1:0 Оренбург - Ахмат 1:1 Динамо Москва - Оренбург 2:0 Оренбург - Ростов 1:1 ЦСКА Москва - Оренбург 3:1 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Оренбург - Факел 1:2 Балтика - Оренбург 1:0 Сочи - Оренбург 1:2 Оренбург - Зенит 3:1 Пари НН - Оренбург 3:1 Оренбург - Факел 0:0

Результаты матчей

ЦСКА Москва
Оренбург

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 38%
0:2
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Точный счет

1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
6 раз 33%
0:2
3 раза 17%
3:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
9 раз 50%
0
5 раз 28%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

ЦСКА Москва
Оренбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
1.5
Больше Меньше
2
6
3
6
2.5
2
6
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
3
3
6
1.5
2
8
2
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
13
5
9
9
1.5
4
14
5
13
2.5
2
16
1
17
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 18 11 5 2 28 - 14 38
2.
Зенит
 Заявка 18 11 3 4 35 - 17 36
3.
Динамо Москва
 Заявка 18 8 8 2 29 - 22 32
4.
Локомотив Москва
 Заявка 18 8 7 3 29 - 23 31
5.
Спартак Москва
 Заявка 18 9 3 6 27 - 24 30
6.
Крылья Советов
 Заявка 19 8 5 6 36 - 29 29
7.
Рубин
 Заявка 18 8 4 6 17 - 21 28
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 18 7 7 4 31 - 24 28
9.
Пари НН
 Заявка 18 7 3 8 15 - 16 24
10.
Ростов
 Заявка 19 6 6 7 26 - 29 24
11.
Факел
 Заявка 18 5 6 7 15 - 19 21
12.
Урал
 Заявка 18 5 4 9 18 - 28 19
13.
Ахмат
 Заявка 18 4 5 9 18 - 23 17
14.
Оренбург
 Заявка 18 3 6 9 19 - 28 15
15.
Балтика
 Заявка 18 3 4 11 12 - 24 13
16.
Сочи
 Заявка 18 3 2 13 17 - 31 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 9 8 1 0 16 - 5 25
2.
Спартак Москва
 Заявка 10 7 2 1 17 - 9 23
3.
Пари НН
 Заявка 9 7 1 1 12 - 4 22
4.
Крылья Советов
 Заявка 9 6 3 0 26 - 11 21
5.
Ростов
 Заявка 10 6 3 1 19 - 9 21
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 9 6 2 1 19 - 10 20
7.
Зенит
 Заявка 9 6 1 2 19 - 8 19
8.
Локомотив Москва
 Заявка 10 5 4 1 15 - 10 19
9.
Динамо Москва
 Заявка 8 5 2 1 11 - 6 17
10.
Факел
 Заявка 9 3 4 2 9 - 7 13
11.
Урал
 Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
12.
Рубин
 Заявка 9 3 3 3 8 - 13 12
13.
Балтика
 Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
14.
Оренбург
 Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
15.
Ахмат
 Заявка 9 2 3 4 12 - 11 9
16.
Сочи
 Заявка 9 2 2 5 11 - 13 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
2.
Рубин
 Заявка 9 5 1 3 9 - 8 16
3.
Динамо Москва
 Заявка 10 3 6 1 18 - 16 15
4.
Краснодар
 Заявка 9 3 4 2 12 - 9 13
5.
Локомотив Москва
 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
6.
Ахмат
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
7.
Факел
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 9 1 5 3 12 - 14 8
9.
Крылья Советов
 Заявка 10 2 2 6 10 - 18 8
10.
Спартак Москва
 Заявка 8 2 1 5 10 - 15 7
11.
Урал
 Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
12.
Оренбург
 Заявка 10 1 3 6 9 - 18 6
13.
Сочи
 Заявка 9 1 0 8 6 - 18 3
14.
Ростов
 Заявка 9 0 3 6 7 - 20 3
15.
Пари НН
 Заявка 9 0 2 7 3 - 12 2
16.
Балтика
 Заявка 9 0 2 7 4 - 13 2
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 14 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 8 (4)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (3)
Краснодар Кордоба Джон 8 (2)
Крылья Советов Гарре Бенхамин 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 7
Крылья Советов Костанца Фернандо 8
Оренбург Перес Матиас 8
Сочи Алвес Марсело 2 4
Пари НН Александров Виктор 2 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Оренбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 марта 2024, осталось 20 минут.



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    • Прогнозы 171
    ЦСКА Москва 85.4% (146)
    X 2.3% (4)
    Оренбург 12.3% (21)
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    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва
    Ничья
    Оренбург
    7.10
    4.70
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    6.80
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Оренбург

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    85.5% (147)
    Ничья
    2.3% (4)
    Оренбург
    12.2% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.97% (59)
    Меньше
    52.03% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    45.53% (56)
    Нет
    54.47% (67)
    Популярный счёт
    2:1 ЦСКА Москва
    25% (43)
    2:0 ЦСКА Москва
    25% (43)
    1:0 ЦСКА Москва
    11.6% (20)
    3:1 ЦСКА Москва
    4.7% (8)
    3:0 ЦСКА Москва
    2.3% (4)
    2:3 Оренбург
    1.7% (3)
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