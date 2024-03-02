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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Краснодар
 
Позже
Рубин
Прогнозы 186
Краснодар 82.3% (153)
X 6.5% (12)
Рубин 11.3% (21)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Краснодар
Ничья
Рубин
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Краснодар
Рубин

История личных встреч

Краснодар
Рубин

20 матчей

95%
5%
19 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

120%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

25 матчей

76%
8%
16%
19 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

52%
32%
16%
13 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

48%
36%
16%
12 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ТМК
2:1
ТМК
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

21
16

Голов в среднем за матч

1.75
1.23

Среднее время на гол

51
73

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

0.85
0.5

Среднее время на гол

106
180

Всего голов

32
22

Голов в среднем за матч

1.28
0.88

Тотал матчей

2.5
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
3
Больше 12%
Меньше 88%
22

Среднее время на гол

70
102

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 8 0.44
Сперцян Эдуард 8 (5) 0.44
Олусегун Джуниор 2 0.11
Ахметов Ильзат 2 0.11
Батчи Жоау 1 0.06
Кайо Панталеао 1 0.06
Черников Александр 1 0.06
Кади 1 0.06
Ленини Пина 1 0.06
Кривцов Никита 1 0.06
Алонсо Хуниор 0 0
Олаcа Лукас 0 0
Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даку Мирлинд 4 (1) 0.22
Вада Валентин 3 0.17
Фамейе Джоэль 3 0.17
Безруков Руслан 2 0.11
Мартынович Александр 1 0.06
Грицаенко Алексей 1 0.06
Чумич Никола 1 0.06
Иву Угучукву 1 0.06
Кабутов Дмитрий 0 0
Зотов Александр 0 0
Ломовицкий Александр 0 0
Вуячич Игор 0 0
Рожков Илья 0 0

Карточки

Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Черников Александр 7 0
Батчи Жоау 4 0
Кордоба Джон 3 0
Олаcа Лукас 3 0
Ахметов Ильзат 3 0
Кади 3 0
Сперцян Эдуард 3 0
Олусегун Джуниор 3 0
Кайо Панталеао 1 0
Ивич Владимир 1 0
Алонсо Хуниор 1 0
Волков Сергей Евгеньевич 1 0
Баньяц Михайло 1 0
Ленини Пина 1 0
Кривцов Никита 1 0
Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грицаенко Алексей 5 0
Даку Мирлинд 4 0
Вуячич Игор 3 0
Иву Угучукву 3 0
Мартынович Александр 2 0
Кабутов Дмитрий 2 0
Вада Валентин 2 0
Чумич Никола 2 0
Рахмоналиев Умарали 2 0
Зотов Александр 1 0
Дюпин Юрий 1 0
Фамейе Джоэль 1 0
Лисакович Виталий 1 0
Безруков Руслан 1 0
Апшацев Марат 1 0

Результаты матчей

Краснодар
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Рубин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

1
2
Краснодар
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Рубин
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
9

Упущенные победы

11
7
Краснодар
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Рубин
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

10
9

Упущенные победы

12
9

Голы по времени матча

Забито

14
8
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 6
9 Не забивали 12
0
0%
2
25%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
2
25%
31-45
2
14%
1
13%
46-60
2
14%
2
25%
61-75
5
36%
1
13%
76-90

Пропущено

7
9
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
4
44%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
3
33%
76-90

Забито

12
8
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
0
0%
1
13%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
2
17%
5
63%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
2
25%
76-90

Пропущено

9
13
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
11%
2
15%
1-15
2
22%
2
15%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
4
31%
46-60
2
22%
3
23%
61-75
1
11%
2
15%
76-90

Забито

26
16
11 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 6
13 Забивали первыми 11
2 Не забивали 6
0
0%
3
19%
1-15
6
23%
0
0%
16-30
5
19%
7
44%
31-45
3
12%
1
6%
46-60
5
19%
2
13%
61-75
7
27%
3
19%
76-90

Пропущено

16
22
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
1
6%
2
9%
1-15
3
19%
6
27%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
3
19%
6
27%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
4
25%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Краснодар - Торпедо Москва 2:1 Краснодар - Урал 1:0 Краснодар - Астана 2:4 Краснодар - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0
Краснодар - Родина Москва 3:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Краснодар - Оренбург 2:1 Урал - Краснодар 3:1 Зенит - Краснодар 1:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Спартак Москва - Краснодар 2:3 ЦСКА Москва - Краснодар 1:0 Балтика - Краснодар 2:2 Краснодар - Ростов 3:2 Краснодар - Пари НН 3:0 Рубин - Краснодар 0:2 Краснодар - Урал 2:0 Краснодар - Динамо Москва 1:1 Ахмат - Краснодар 1:1 Краснодар - Спартак Москва 2:0
Рубин
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Рубин - Родина Москва 1:4 Рубин - Канвон 2:0 Рубин - Канвон 2 2:0 Рубин - Санкт-Пёльтен 1:2
Арда Карджали - Рубин 2:1 Рубин - Волгарь 0:2 Ботев Пловдив - Рубин 1:0 Рубин - Славия София 3:1 Рубин - Напредак 5:2 Балтика - Рубин 0:1 Динамо Москва - Рубин 1:0 Рубин - Факел 1:0 Сочи - Рубин 0:2 Урал - Рубин 0:1 Локомотив Москва - Рубин 3:0 Рубин - Балтика 1:0 Рубин - ЦСКА Москва 0:0 Ахмат - Рубин 0:1 Урал - Рубин 2:0 Рубин - Краснодар 0:2

Результаты матчей

Краснодар
Рубин

Точный счет

2:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:1
4 раза 44%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%

Точный счет

1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 44%
1
6 раз 33%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
1
9 раз 50%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%

Тоталы голов в матче

Краснодар
Рубин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
1.5
Больше Меньше
2
7
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
4
5
1.5
2
7
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
13
5
10
8
1.5
4
14
2
16
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 18 11 5 2 28 - 14 38
2.
Зенит
 Заявка 18 11 3 4 35 - 17 36
3.
Динамо Москва
 Заявка 18 8 8 2 29 - 22 32
4.
Локомотив Москва
 Заявка 18 8 7 3 29 - 23 31
5.
Спартак Москва
 Заявка 18 9 3 6 27 - 24 30
6.
Крылья Советов
 Заявка 19 8 5 6 36 - 29 29
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 19 7 8 4 32 - 25 29
8.
Рубин
 Заявка 18 8 4 6 17 - 21 28
9.
Пари НН
 Заявка 18 7 3 8 15 - 16 24
10.
Ростов
 Заявка 19 6 6 7 26 - 29 24
11.
Факел
 Заявка 18 5 6 7 15 - 19 21
12.
Урал
 Заявка 18 5 4 9 18 - 28 19
13.
Ахмат
 Заявка 18 4 5 9 18 - 23 17
14.
Оренбург
 Заявка 19 3 7 9 20 - 29 16
15.
Балтика
 Заявка 18 3 4 11 12 - 24 13
16.
Сочи
 Заявка 18 3 2 13 17 - 31 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 9 8 1 0 16 - 5 25
2.
Спартак Москва
 Заявка 10 7 2 1 17 - 9 23
3.
Пари НН
 Заявка 9 7 1 1 12 - 4 22
4.
Крылья Советов
 Заявка 9 6 3 0 26 - 11 21
5.
Ростов
 Заявка 10 6 3 1 19 - 9 21
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 6 3 1 20 - 11 21
7.
Зенит
 Заявка 9 6 1 2 19 - 8 19
8.
Локомотив Москва
 Заявка 10 5 4 1 15 - 10 19
9.
Динамо Москва
 Заявка 8 5 2 1 11 - 6 17
10.
Факел
 Заявка 9 3 4 2 9 - 7 13
11.
Урал
 Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
12.
Рубин
 Заявка 9 3 3 3 8 - 13 12
13.
Балтика
 Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
14.
Оренбург
 Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
15.
Ахмат
 Заявка 9 2 3 4 12 - 11 9
16.
Сочи
 Заявка 9 2 2 5 11 - 13 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
2.
Рубин
 Заявка 9 5 1 3 9 - 8 16
3.
Динамо Москва
 Заявка 10 3 6 1 18 - 16 15
4.
Краснодар
 Заявка 9 3 4 2 12 - 9 13
5.
Локомотив Москва
 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
6.
Ахмат
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
7.
Факел
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 9 1 5 3 12 - 14 8
9.
Крылья Советов
 Заявка 10 2 2 6 10 - 18 8
10.
Спартак Москва
 Заявка 8 2 1 5 10 - 15 7
11.
Урал
 Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
12.
Оренбург
 Заявка 11 1 4 6 10 - 19 7
13.
Сочи
 Заявка 9 1 0 8 6 - 18 3
14.
Ростов
 Заявка 9 0 3 6 7 - 20 3
15.
Пари НН
 Заявка 9 0 2 7 3 - 12 2
16.
Балтика
 Заявка 9 0 2 7 4 - 13 2
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 14 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 8 (4)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (3)
Краснодар Кордоба Джон 8 (2)
Крылья Советов Гарре Бенхамин 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 7
Крылья Советов Костанца Фернандо 8
Оренбург Перес Матиас 8
Сочи Алвес Марсело 2 4
Пари НН Александров Виктор 2 4
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! В 19-м туре чемпионата России лидер турнирной таблицы "Краснодар" сыграет у себя дома против казанского "Рубина". Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Рубин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 марта 2024, осталось 17 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 68 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 186
Краснодар 82.3% (153)
X 6.5% (12)
Рубин 11.3% (21)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Краснодар
Ничья
Рубин
5.90
3.85
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Краснодар - Рубин

Исход игры
Краснодар
82% (155)
Ничья
6.9% (13)
Рубин
11.1% (21)
Тотал 2.5
Больше
45.6% (57)
Меньше
54.4% (68)
Обе команды забьют
Да
47.2% (59)
Нет
52.8% (66)
Популярный счёт
2:1 Краснодар
21.7% (41)
1:0 Краснодар
17.5% (33)
2:0 Краснодар
15.9% (30)
1:1 Ничья
2.6% (5)
3:1 Краснодар
2.6% (5)
2:3 Рубин
2.1% (4)
2:2 Ничья
1.6% (3)
3:0 Краснодар
1.6% (3)
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