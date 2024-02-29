Тур: 19. Стадион: Краснодар.
Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Ивич Владимир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Рахимов Рашид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Краснодар
Рубин
20 матчей
95%
5%
19 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
120%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
25 матчей
76%
8%
16%
19 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
52%
32%
16%
13 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
48%
36%
16%
12 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
21
16
Голов в среднем за матч
1.75
1.23
Среднее время на гол
51
73
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
0.85
0.5
Среднее время на гол
106
180
Всего голов
32
22
Голов в среднем за матч
1.28
0.88
Тотал матчей
2.5
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
Среднее время на гол
70
102
Бомбардиры внутри турнира
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Джон
|8
|0.44
|Сперцян Эдуард
|8 (5)
|0.44
|Олусегун Джуниор
|2
|0.11
|Ахметов Ильзат
|2
|0.11
|Батчи Жоау
|1
|0.06
|Кайо Панталеао
|1
|0.06
|Черников Александр
|1
|0.06
|Кади
|1
|0.06
|Ленини Пина
|1
|0.06
|Кривцов Никита
|1
|0.06
|Алонсо Хуниор
|0
|0
|Олаcа Лукас
|0
|0
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даку Мирлинд
|4 (1)
|0.22
|Вада Валентин
|3
|0.17
|Фамейе Джоэль
|3
|0.17
|Безруков Руслан
|2
|0.11
|Мартынович Александр
|1
|0.06
|Грицаенко Алексей
|1
|0.06
|Чумич Никола
|1
|0.06
|Иву Угучукву
|1
|0.06
|Кабутов Дмитрий
|0
|0
|Зотов Александр
|0
|0
|Ломовицкий Александр
|0
|0
|Вуячич Игор
|0
|0
|Рожков Илья
|0
|0
Карточки
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Черников Александр
|7
|0
|Батчи Жоау
|4
|0
|Кордоба Джон
|3
|0
|Олаcа Лукас
|3
|0
|Ахметов Ильзат
|3
|0
|Кади
|3
|0
|Сперцян Эдуард
|3
|0
|Олусегун Джуниор
|3
|0
|Кайо Панталеао
|1
|0
|Ивич Владимир
|1
|0
|Алонсо Хуниор
|1
|0
|Волков Сергей Евгеньевич
|1
|0
|Баньяц Михайло
|1
|0
|Ленини Пина
|1
|0
|Кривцов Никита
|1
|0
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грицаенко Алексей
|5
|0
|Даку Мирлинд
|4
|0
|Вуячич Игор
|3
|0
|Иву Угучукву
|3
|0
|Мартынович Александр
|2
|0
|Кабутов Дмитрий
|2
|0
|Вада Валентин
|2
|0
|Чумич Никола
|2
|0
|Рахмоналиев Умарали
|2
|0
|Зотов Александр
|1
|0
|Дюпин Юрий
|1
|0
|Фамейе Джоэль
|1
|0
|Лисакович Виталий
|1
|0
|Безруков Руслан
|1
|0
|Апшацев Марат
|1
|0
Результаты матчей
Краснодар
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Рубин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
1
2
Краснодар
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Рубин
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
9
Упущенные победы
11
7
Краснодар
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Рубин
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
10
9
Упущенные победы
12
9
Голы по времени матча
Забито
14
8
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 6
9 Не забивали 12
0
0%
2
25%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
2
25%
31-45
2
14%
1
13%
46-60
2
14%
2
25%
61-75
5
36%
1
13%
76-90
Пропущено
7
9
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
4
44%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
3
33%
76-90
Забито
12
8
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
0
0%
1
13%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
2
17%
5
63%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
2
25%
76-90
Пропущено
9
13
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
11%
2
15%
1-15
2
22%
2
15%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
4
31%
46-60
2
22%
3
23%
61-75
1
11%
2
15%
76-90
Забито
26
16
11 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 6
13 Забивали первыми 11
2 Не забивали 6
0
0%
3
19%
1-15
6
23%
0
0%
16-30
5
19%
7
44%
31-45
3
12%
1
6%
46-60
5
19%
2
13%
61-75
7
27%
3
19%
76-90
Пропущено
16
22
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
1
6%
2
9%
1-15
3
19%
6
27%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
3
19%
6
27%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
4
25%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Краснодар
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Краснодар - Торпедо Москва 2:1 Краснодар - Урал 1:0 Краснодар - Астана 2:4 Краснодар - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0
Краснодар - Родина Москва 3:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Краснодар - Оренбург 2:1 Урал - Краснодар 3:1 Зенит - Краснодар 1:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Спартак Москва - Краснодар 2:3 ЦСКА Москва - Краснодар 1:0 Балтика - Краснодар 2:2 Краснодар - Ростов 3:2 Краснодар - Пари НН 3:0 Рубин - Краснодар 0:2 Краснодар - Урал 2:0 Краснодар - Динамо Москва 1:1 Ахмат - Краснодар 1:1 Краснодар - Спартак Москва 2:0
Рубин
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Рубин - Родина Москва 1:4 Рубин - Канвон 2:0 Рубин - Канвон 2 2:0 Рубин - Санкт-Пёльтен 1:2
Арда Карджали - Рубин 2:1 Рубин - Волгарь 0:2 Ботев Пловдив - Рубин 1:0 Рубин - Славия София 3:1 Рубин - Напредак 5:2 Балтика - Рубин 0:1 Динамо Москва - Рубин 1:0 Рубин - Факел 1:0 Сочи - Рубин 0:2 Урал - Рубин 0:1 Локомотив Москва - Рубин 3:0 Рубин - Балтика 1:0 Рубин - ЦСКА Москва 0:0 Ахмат - Рубин 0:1 Урал - Рубин 2:0 Рубин - Краснодар 0:2
Результаты матчей
Краснодар
Рубин
Точный счет
2:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:1
4 раза 44%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
Точный счет
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 44%
1
6 раз 33%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
1
9 раз 50%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
Тоталы голов в матче
Краснодар
Рубин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
45
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
135
108
414
216
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|28 - 14
|38
|2.
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|35 - 17
|36
|3.
|Заявка
|18
|8
|8
|2
|29 - 22
|32
|4.
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|29 - 23
|31
|5.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|27 - 24
|30
|6.
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|36 - 27
|29
|7.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|17 - 21
|28
|8.
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|31 - 24
|28
|9.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|15 - 16
|24
|10.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|24 - 29
|21
|11.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|15 - 19
|21
|12.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 28
|19
|13.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|18 - 23
|17
|14.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|19 - 28
|15
|15.
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|12 - 24
|13
|16.
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|17 - 31
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|16 - 5
|25
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 9
|23
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|12 - 4
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|26 - 11
|21
|5.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 10
|20
|6.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|19 - 8
|19
|7.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|15 - 10
|19
|8.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 9
|18
|9.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 6
|17
|10.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 13
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 11
|9
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 13
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|2.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|9 - 8
|16
|3.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|18 - 16
|15
|4.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 9
|13
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|6.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|7.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|9.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
|10.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 15
|7
|11.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|12.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 18
|6
|13.
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|6 - 18
|3
|14.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 20
|3
|15.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|3 - 12
|2
|16.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|4 - 13
|2
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|14 (1)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|8 (4)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|8 (3)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|8 (2)
|Крылья Советов
|Гарре Бенхамин
|8 (2)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 7
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|8
|Оренбург
|Перес Матиас
|8
|Сочи
|Алвес Марсело
|2 4
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 4
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Краснодар - Рубин
Исход игры
Краснодар
78.3% (65)
Ничья
7.2% (6)
Рубин
14.5% (12)
Тотал 2.5
Больше
48.28% (28)
Меньше
51.72% (30)
Обе команды забьют
Да
48.28% (28)
Нет
51.72% (30)
Популярный счёт
2:1 Краснодар
21.7% (18)
2:0 Краснодар
20.5% (17)
1:0 Краснодар
14.5% (12)
2:3 Рубин
3.6% (3)
3:1 Краснодар
3.6% (3)
2:2 Ничья
2.4% (2)
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