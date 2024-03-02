Тур: 19. Стадион: Ахмат-Арена.
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
88
Шелия
Гиорги
36
Ловат
Лукас
75
Гандри
Надер
16
Итало
- Основной состав
-
88 Шелия ГиоргиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Ловат ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
75 Гандри НадерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
40 Уциев РизванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Гбамбле НенеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ромащенко Мирослав
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 ИталоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
46 Мамин АртёмВратарь
-
4 ЭмерсонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Ишков ИльяПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ганчаренко Виктор
История личных встреч
Ахмат
Урал
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 7 побед
21 матч
38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
33.3%
47.6%
19.1%
7 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
7 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1.4
1.27
Среднее время на гол
64
70
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.36
0.8
Среднее время на гол
66
112
Всего голов
29
22
Голов в среднем за матч
1.38
1.05
Тотал матчей
2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
65
85
Бомбардиры внутри турнира
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Мохамед II
|5 (4)
|0.26
|Агаларов Гамид
|3 (2)
|0.16
|Ильин Владимир
|2
|0.11
|Ковачев Светослав
|2
|0.11
|Тимофеев Артём
|2
|0.11
|Бериша Бернард
|1
|0.05
|Тодорович Дарко
|1
|0.05
|Камило Рейжерс
|1
|0.05
|Олейников Иван
|1
|0.05
|Харин Евгений
|0
|0
|Диванович Заим
|0
|0
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Егорычев Андрей
|5
|0.26
|Каштанов Алексей
|3 (2)
|0.16
|Бикфалви Эрик
|2
|0.11
|Мишкич Даниэль
|2 (1)
|0.11
|Бегич Сильвие
|2
|0.11
|Аюпов Тимур
|1
|0.05
|Гильерме Шеттине
|1
|0.05
|Эмерсон Иллой-Айет
|1
|0.05
|Ишков Илья
|1
|0.05
|Кулаков Денис
|0
|0
|Юшин Александр
|0
|0
|Малькевич Владислав
|0
|0
Карточки
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тимофеев Артём
|5
|0
|Швец Антон
|5
|0
|Семёнов Андрей
|3
|1
|Бериша Бернард
|4
|0
|Харин Евгений
|4
|0
|Камило Рейжерс
|3
|0
|Камилов Владислав
|3
|0
|Богосавац Мирослав
|3
|0
|Челикович Ясмин
|3
|0
|Уциев Ризван
|2
|0
|Шелия Гиорги
|2
|0
|Ильин Владимир
|2
|0
|Олейников Иван
|2
|0
|Тодорович Дарко
|2
|0
|Агаларов Гамид
|2
|0
|Быстров Марат
|0
|1
|Фузато Даниэл
|1
|0
|Конате Мохамед II
|1
|0
|Волков Владислав II
|1
|0
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бегич Сильвие
|7
|0
|Гильерме Шеттине
|3
|1
|Аюпов Тимур
|4
|0
|Кулаков Денис
|3
|0
|Помазун Илья
|3
|0
|Егорычев Андрей
|1
|1
|Бевеев Мингиян
|2
|0
|Газинский Юрий
|0
|1
|Бикфалви Эрик
|1
|0
|Сиссе Ибраима
|1
|0
|Мишкич Даниэль
|1
|0
|Юшин Александр
|1
|0
|Мамин Артём
|1
|0
|Каштанов Алексей
|1
|0
|Итало
|1
|0
|Ишков Илья
|1
|0
|Виктор Ганчаренко
|1
|0
Результаты матчей
Ахмат
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Урал
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
6
5
Ахмат
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
Урал
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
4
10
Ахмат
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)
Урал
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
10
15
Голы по времени матча
Забито
12
8
9 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
2
17%
1
13%
1-15
3
25%
2
25%
16-30
4
33%
1
13%
31-45
1
8%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
17%
1
13%
76-90
Пропущено
11
15
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
18%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
4
36%
3
20%
31-45
2
18%
1
7%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
3
27%
3
20%
76-90
Забито
7
11
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
0
0%
1
9%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
4
57%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
11
12
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
9%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
6
55%
2
17%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
18%
3
25%
76-90
Забито
19
19
14 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 6
5 Не забивали 7
2
11%
2
11%
1-15
4
21%
4
21%
16-30
8
42%
3
16%
31-45
1
5%
6
32%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
2
11%
4
21%
76-90
Пропущено
22
27
13 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
3
14%
4
15%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
10
45%
5
19%
31-45
4
18%
2
7%
46-60
0
0%
6
22%
61-75
5
23%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Ахмат
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Оренбург - Ахмат 2:1 Алания - Ахмат 0:2 КАМАЗ - Ахмат 2:0 Енисей - Ахмат 1:2
Ахмат - Кызылжар 4:0 Ахмат - Нефтчи Фергана 1:0 Сочи - Ахмат 0:0 Ахмат - Елимай Семей 1:0 Ахмат - Елимай Семей 1:0 Ахмат - Ростов 0:0 Ахмат - Спартак Москва 2:1 Оренбург - Ахмат 1:1 Локомотив Москва - Ахмат 2:1 Ахмат - Факел 1:2 Балтика - Ахмат 4:1 Зенит - Ахмат 2:1 Ростов - Ахмат 3:0 Ахмат - Рубин 0:1 Крылья Советов - Ахмат 0:3 Ахмат - Динамо Москва 1:1
Урал
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Краснодар - Урал 1:0 Урал - Пари НН 2:2 Локомотив Москва - Урал 4:2 Зенит - Урал 1:0
Локомотив Москва - Урал 2:0 Пари НН - Урал 1:0 Урал - Краснодар 3:1 Крылья Советов - Урал 3:1 Урал - Рубин 0:1 Ростов - Урал 2:1 Динамо Москва - Урал 2:1 Урал - Сочи 1:4 Урал - Локомотив Москва 2:2 Урал - Рубин 2:0 Ростов - Урал 2:2 Краснодар - Урал 2:0 Урал - Локомотив Москва 0:0 Урал - Факел 0:0 Урал - Ахмат 0:1 Рубин - Урал 2:1
Результаты матчей
Ахмат
Урал
Точный счет
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
Точный счет
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%
0
8 раз 44%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Ахмат
Урал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
54
36
45
18
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
54
18
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
108
414
612
117
216
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|29 - 15
|39
|2.
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|35 - 17
|36
|3.
|Заявка
|18
|8
|8
|2
|29 - 22
|32
|4.
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|29 - 23
|31
|5.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|27 - 24
|30
|6.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|36 - 29
|29
|7.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|18 - 22
|29
|8.
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|32 - 25
|29
|9.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|15 - 16
|24
|10.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|26 - 29
|24
|11.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|15 - 19
|21
|12.
|0:0 Заявка
|19
|5
|5
|9
|18 - 28
|20
|13.
|0:0 Заявка
|19
|4
|6
|9
|18 - 23
|18
|14.
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|20 - 29
|16
|15.
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|12 - 24
|13
|16.
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|17 - 31
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|17 - 6
|26
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 9
|23
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|12 - 4
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|26 - 11
|21
|5.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 9
|21
|6.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 11
|21
|7.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|19 - 8
|19
|8.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|15 - 10
|19
|9.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 6
|17
|10.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|11.
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 13
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|14.
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|12 - 11
|10
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 13
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|2.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|10 - 9
|17
|3.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|18 - 16
|15
|4.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 9
|13
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|6.
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|7.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|8.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
|9.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 18
|8
|10.
|0:0 Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 16
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 15
|7
|12.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 19
|7
|13.
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|6 - 18
|3
|14.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 20
|3
|15.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|3 - 12
|2
|16.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|4 - 13
|2
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|14 (1)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|8 (4)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|8 (3)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|8 (2)
|Крылья Советов
|Гарре Бенхамин
|8 (2)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 7
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|8
|Оренбург
|Перес Матиас
|8
|Сочи
|Алвес Марсело
|2 4
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ахмат 0:0 Урал
Исход игры
Ахмат
56.6% (103)
Ничья
23.1% (42)
Урал
20.3% (37)
Тотал 2.5
Больше
38.3% (54)
Меньше
61.7% (87)
Обе команды забьют
Да
63.83% (90)
Нет
36.17% (51)
Популярный счёт
1:0 Ахмат
21.4% (39)
1:1 Ничья
19.8% (36)
2:1 Ахмат
17% (31)
1:2 Урал
11.5% (21)
0:1 Урал
2.2% (4)
2:0 Ахмат
2.2% (4)
0:0 Ничья
1.6% (3)
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