Первый тайм

25' Лечи Садулаев рухнул справа в чужой штрафной площади, когда навстречу ему кинулся Илья Помазун. Мяч дальше ушёл за лицевую. Арбитр не назначил пенальти и не показал жёлтую карточку за симуляцию.

24' Надер Гандри держится за лицо, но не просит медицинской помощи.

24' И снова фолят екатеринбуржцы в атаке. Валерий Бочеров ударяет по ноге Ивана Олейникова.

23' Бернард Бериша не может сегодня помочь "Ахмату" на футбольном поле и наблюдает за игрой из вип-ложи стадиона.

22' Сфолили екатеринбуржцы около ворот соперников. С правого фланга пошла у них подача к дальнему полуфлангу, и Итало нарушил правила в верховой борьбе с Дарко Тодоровичем.

21' С левого фланга со штрафного удара доставляли мяч грозненцы в чужую штрафную площадь, а до острого момента не довели дело.