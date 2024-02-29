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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Ахмат
 
Позже
Урал
Прогнозы 84
Ахмат 58.3% (49)
X 15.5% (13)
Урал 26.2% (22)
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Урал

История личных встреч

Ахмат
Урал

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 7 побед

21 матч

38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

33.3%
47.6%
19.1%
7 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
7 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
5:2
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
3:3
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.4
1.27

Среднее время на гол

64
70

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.36
0.8

Среднее время на гол

66
112

Всего голов

29
22

Голов в среднем за матч

1.38
1.05

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

65
85

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Мохамед II 5 (4) 0.28
Агаларов Гамид 3 (2) 0.17
Ильин Владимир 2 0.11
Ковачев Светослав 2 0.11
Тимофеев Артём 2 0.11
Бериша Бернард 1 0.06
Тодорович Дарко 1 0.06
Камило Рейжерс 1 0.06
Олейников Иван 1 0.06
Харин Евгений 0 0
Диванович Заим 0 0
Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Егорычев Андрей 5 0.28
Каштанов Алексей 3 (2) 0.17
Бикфалви Эрик 2 0.11
Мишкич Даниэль 2 (1) 0.11
Бегич Сильвие 2 0.11
Аюпов Тимур 1 0.06
Гильерме Шеттине 1 0.06
Эмерсон Иллой-Айет 1 0.06
Ишков Илья 1 0.06
Кулаков Денис 0 0
Юшин Александр 0 0
Малькевич Владислав 0 0

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тимофеев Артём 5 0
Швец Антон 5 0
Семёнов Андрей 3 1
Бериша Бернард 4 0
Харин Евгений 4 0
Камило Рейжерс 3 0
Камилов Владислав 3 0
Богосавац Мирослав 3 0
Челикович Ясмин 3 0
Уциев Ризван 2 0
Шелия Гиорги 2 0
Ильин Владимир 2 0
Олейников Иван 2 0
Тодорович Дарко 2 0
Агаларов Гамид 2 0
Быстров Марат 0 1
Фузато Даниэл 1 0
Конате Мохамед II 1 0
Волков Владислав II 1 0
Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бегич Сильвие 6 0
Гильерме Шеттине 3 1
Аюпов Тимур 4 0
Кулаков Денис 3 0
Помазун Илья 3 0
Егорычев Андрей 1 1
Бевеев Мингиян 2 0
Газинский Юрий 0 1
Бикфалви Эрик 1 0
Сиссе Ибраима 1 0
Мишкич Даниэль 1 0
Юшин Александр 1 0
Мамин Артём 1 0
Каштанов Алексей 1 0
Итало 1 0
Ишков Илья 1 0
Виктор Ганчаренко 1 0

Результаты матчей

Ахмат
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Урал
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

6
5
Ахмат
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
Урал
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

4
10
Ахмат
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)
Урал
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

10
15

Голы по времени матча

Забито

12
8
9 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
2
17%
1
13%
1-15
3
25%
2
25%
16-30
4
33%
1
13%
31-45
1
8%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
17%
1
13%
76-90

Пропущено

11
15
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
18%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
4
36%
3
20%
31-45
2
18%
1
7%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
3
27%
3
20%
76-90

Забито

7
11
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
0
0%
1
9%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
4
57%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

11
12
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
9%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
6
55%
2
17%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
18%
3
25%
76-90

Забито

19
19
14 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 6
5 Не забивали 7
2
11%
2
11%
1-15
4
21%
4
21%
16-30
8
42%
3
16%
31-45
1
5%
6
32%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
2
11%
4
21%
76-90

Пропущено

22
27
13 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
3
14%
4
15%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
10
45%
5
19%
31-45
4
18%
2
7%
46-60
0
0%
6
22%
61-75
5
23%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Оренбург - Ахмат 2:1 Алания - Ахмат 0:2 КАМАЗ - Ахмат 2:0 Енисей - Ахмат 1:2
Ахмат - Кызылжар 4:0 Ахмат - Нефтчи Фергана 1:0 Сочи - Ахмат 0:0 Ахмат - Елимай Семей 1:0 Ахмат - Елимай Семей 1:0 Ахмат - Ростов 0:0 Ахмат - Спартак Москва 2:1 Оренбург - Ахмат 1:1 Локомотив Москва - Ахмат 2:1 Ахмат - Факел 1:2 Балтика - Ахмат 4:1 Зенит - Ахмат 2:1 Ростов - Ахмат 3:0 Ахмат - Рубин 0:1 Крылья Советов - Ахмат 0:3 Ахмат - Динамо Москва 1:1
Урал
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Краснодар - Урал 1:0 Урал - Пари НН 2:2 Локомотив Москва - Урал 4:2 Зенит - Урал 1:0
Локомотив Москва - Урал 2:0 Пари НН - Урал 1:0 Урал - Краснодар 3:1 Крылья Советов - Урал 3:1 Урал - Рубин 0:1 Ростов - Урал 2:1 Динамо Москва - Урал 2:1 Урал - Сочи 1:4 Урал - Локомотив Москва 2:2 Урал - Рубин 2:0 Ростов - Урал 2:2 Краснодар - Урал 2:0 Урал - Локомотив Москва 0:0 Урал - Факел 0:0 Урал - Ахмат 0:1 Рубин - Урал 2:1

Результаты матчей

Ахмат
Урал

Точный счет

1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%
0
8 раз 44%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Ахмат
Урал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
4
3
6
1.5
4
5
1
8
2.5
2
7
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
5
4
1
8
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
10
8
4
14
1.5
6
12
1
17
2.5
2
16
1
17
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 18 11 5 2 28 - 14 38
2.
Зенит
 Заявка 18 11 3 4 35 - 17 36
3.
Динамо Москва
 Заявка 18 8 8 2 29 - 22 32
4.
Локомотив Москва
 Заявка 18 8 7 3 29 - 23 31
5.
Спартак Москва
 Заявка 18 9 3 6 27 - 24 30
6.
Крылья Советов
 Заявка 18 8 5 5 36 - 27 29
7.
Рубин
 Заявка 18 8 4 6 17 - 21 28
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 18 7 7 4 31 - 24 28
9.
Пари НН
 Заявка 18 7 3 8 15 - 16 24
10.
Ростов
 Заявка 18 5 6 7 24 - 29 21
11.
Факел
 Заявка 18 5 6 7 15 - 19 21
12.
Урал
 Заявка 18 5 4 9 18 - 28 19
13.
Ахмат
 Заявка 18 4 5 9 18 - 23 17
14.
Оренбург
 Заявка 18 3 6 9 19 - 28 15
15.
Балтика
 Заявка 18 3 4 11 12 - 24 13
16.
Сочи
 Заявка 18 3 2 13 17 - 31 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 9 8 1 0 16 - 5 25
2.
Спартак Москва
 Заявка 10 7 2 1 17 - 9 23
3.
Пари НН
 Заявка 9 7 1 1 12 - 4 22
4.
Крылья Советов
 Заявка 9 6 3 0 26 - 11 21
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 9 6 2 1 19 - 10 20
6.
Зенит
 Заявка 9 6 1 2 19 - 8 19
7.
Локомотив Москва
 Заявка 10 5 4 1 15 - 10 19
8.
Ростов
 Заявка 9 5 3 1 17 - 9 18
9.
Динамо Москва
 Заявка 8 5 2 1 11 - 6 17
10.
Факел
 Заявка 9 3 4 2 9 - 7 13
11.
Урал
 Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
12.
Рубин
 Заявка 9 3 3 3 8 - 13 12
13.
Балтика
 Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
14.
Оренбург
 Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
15.
Ахмат
 Заявка 9 2 3 4 12 - 11 9
16.
Сочи
 Заявка 9 2 2 5 11 - 13 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
2.
Рубин
 Заявка 9 5 1 3 9 - 8 16
3.
Динамо Москва
 Заявка 10 3 6 1 18 - 16 15
4.
Краснодар
 Заявка 9 3 4 2 12 - 9 13
5.
Локомотив Москва
 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
6.
Ахмат
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
7.
Факел
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
8.
Крылья Советов
 Заявка 9 2 2 5 10 - 16 8
9.
ЦСКА Москва
 Заявка 9 1 5 3 12 - 14 8
10.
Спартак Москва
 Заявка 8 2 1 5 10 - 15 7
11.
Урал
 Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
12.
Оренбург
 Заявка 10 1 3 6 9 - 18 6
13.
Сочи
 Заявка 9 1 0 8 6 - 18 3
14.
Ростов
 Заявка 9 0 3 6 7 - 20 3
15.
Пари НН
 Заявка 9 0 2 7 3 - 12 2
16.
Балтика
 Заявка 9 0 2 7 4 - 13 2
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 14 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 8 (4)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (3)
Краснодар Кордоба Джон 8 (2)
Крылья Советов Гарре Бенхамин 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 7
Крылья Советов Костанца Фернандо 8
Оренбург Перес Матиас 8
Сочи Алвес Марсело 2 4
Пари НН Александров Виктор 2 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Урал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 марта 2024, осталось 2 дня 7 часов 55 минут.



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    • Прогнозы 84
    Ахмат 58.3% (49)
    X 15.5% (13)
    Урал 26.2% (22)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ахмат
    Ничья
    Урал
    3.20
    3.50
    Реклама, ligastavok.ru
    3.40
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ахмат - Урал

    Исход игры
    Ахмат
    58.3% (49)
    Ничья
    15.5% (13)
    Урал
    26.2% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.77% (33)
    Меньше
    49.23% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    67.69% (44)
    Нет
    32.31% (21)
    Популярный счёт
    1:2 Урал
    20.2% (17)
    1:0 Ахмат
    17.9% (15)
    2:1 Ахмат
    16.7% (14)
    1:1 Ничья
    13.1% (11)
    2:0 Ахмат
    3.6% (3)
    0:0 Ничья
    2.4% (2)
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