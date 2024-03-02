  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
ДАК
0:1
Перерыв
Жилина
0'
0:1
6' Гол
Зауэр Марио
37' Желтая карточка
Труса Матей

Ход матча

6'
0:1
Зауэр Марио
(Samuel Datko)
37'
Труса Матей
 
Лучшие коэффициенты
ДАК
Ничья
Жилина
4.00
Реклама, fon.bet
5.80
Реклама, betboom.ru
6.20
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
41
Попович
Александар
77
Грушковски
Конрад
33
Качараба
Тарас
21
Mark
Csinger
17
Андзуана
Иоан
20
Харатин
Игорь
8
Димун
Милан
10
Рамадан
Аммар
91
Япи
Ромарик
46
Труса
Матей
80
Гаврич
Желько
22
Беланик
Самуэль
23
Минарик
Ян
15
Губочан
Томаш
17
James
Ndjeungoue
8
Antoin
Essomba
11
Samuel
Gidi
37
Зауэр
Марио
24
Samuel
Datko
14
Eric
Bille
19
Ямбор
Тимотей
16
Илько
Патрик
ДАК
4-3-3
Жилина
3-4-3

История личных встреч

ДАК
Жилина

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
35%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 побед

17 матчей

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

37 матчей

43.2%
35.1%
21.7%
16 побед 13 ничьих 8 побед

Первый тайм

40.5%
32.4%
27.1%
15 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

32.4%
40.5%
27.1%
12 побед 15 ничьих 10 побед

История матчей

С
5:1
СГА
0:1
С
1:0
С
5:2
С
1:1
С
2:0
С
2:2
С
3:1
С
0:2
С
2:1
С
3:3
С
1:1
С
4:1
С
2:0
С
2:2
С
1:0
С
1:2
С
1:0
С
2:2
С
0:0
С
2:3
С
3:1
С
0:0
С
4:2
С
2:2
С
0:6
С
2:2
С
4:1
К
3:0
С
1:0
С
1:1
С
0:1
С
3:1
С
2:2
С
2:1
С
0:0
С
0:1

Голы

Всего голов

32
25

Голов в среднем за матч

1.68
1.39

Среднее время на гол

53
64

Всего голов

35
21

Голов в среднем за матч

1.94
1.11

Среднее время на гол

46
81

Всего голов

67
46

Голов в среднем за матч

1.81
1.24

Тотал матчей

2.5
34
Больше 92%
Меньше 8%
3
27
Больше 73%
Меньше 27%
10
21
Больше 57%
Меньше 43%
16
17
Больше 46%
Меньше 54%
20
8
Больше 22%
Меньше 78%
29
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

49
72

Бомбардиры внутри турнира

ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андзуана Иоан 6 0.27
Fernand Goure 3 0.14
Труса Матей 3 0.14
Гаврич Желько 3 0.14
Чермак Алеш 2 0.09
Рамадан Аммар 2 0.09
Крстович Никола 2 0.09
Bartol Barisic 2 0.09
Качер Мирослав 1 0.05
Mark Csinger 1 0.05
Milan Vitalis 1 0.05
Веселовски Доминик 1 0.05
Брунетти Матеус 1 0.05
Грушковски Конрад 1 0.05
Zoran Zahradnik 1 0.05
Герц Кристиан 0 0
Ниархос Иоаннис 0 0
Мендес Алехандро 0 0
Коне Мусса II 0 0
Пинту Алекс 0 0
Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дурис Давид 9 0.41
Henry Addo 5 0.23
Зауэр Марио 4 0.18
Ямбор Тимотей 4 (2) 0.18
Минарик Ян 3 0.14
Antoin Essomba 3 0.14
Илько Патрик 2 0.09
Samuel Gidi 1 0.05
Руснак Матуш 1 0.05
Копас Адам 1 0.05
Капралик Адриан 1 0.05
Яворчек Доминик 1 0.05
Немчик Томаш 1 0.05
Стойчевски Андрей 1 0.05
Лейтнер Патрик 1 0.05
Xavier Adang 1 0.05
Eric Bille 1 0.05
Бари Кристиан 0 0
Белько Любомир 0 0
Samuel Datko 0 0

Карточки

ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Труса Матей 6 0
Рисванис Спирос 3 1
Димун Милан 4 0
Пинту Алекс 4 0
Каша Филип 2 1
Герц Кристиан 3 0
Ниархос Иоаннис 3 0
Fernand Goure 3 0
Mark Csinger 3 0
Попович Александар 2 0
Качер Мирослав 2 0
Андзуана Иоан 2 0
Milan Vitalis 2 0
Bartol Barisic 0 1
Чермак Алеш 1 0
Крстович Никола 1 0
Гаврич Желько 1 0
Рамадан Аммар 1 0
Брунетти Матеус 1 0
Грушковски Конрад 1 0
Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стойчевски Андрей 4 1
Минарик Ян 4 0
Руснак Матуш 3 0
Яворчек Доминик 3 0
Губочан Томаш 2 0
Бари Кристиан 2 0
Немчик Томаш 2 0
Ямбор Тимотей 2 0
Беланик Самуэль 2 0
Мыслович Патрик 1 0
Дурис Давид 1 0
Илько Патрик 1 0
Капралик Адриан 1 0
Лейтнер Патрик 1 0
Henry Addo 1 0
James Ndjeungoue 1 0
Antoin Essomba 1 0
Xavier Adang 1 0
Eric Bille 1 0

Результаты матчей

ДАК
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Жилина
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

2
3
ДАК
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Жилина
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

8
8

Упущенные победы

9
27
ДАК
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (6)
52% (11)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)
Жилина
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (7)
33% (7)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
33% (7)
43% (9)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

14
9

Упущенные победы

11
30

Голы по времени матча

Забито

19
12
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
2
11%
1
8%
1-15
3
16%
4
33%
16-30
4
21%
1
8%
31-45
4
21%
3
25%
46-60
4
21%
2
17%
61-75
2
11%
1
8%
76-90

Пропущено

10
10
1 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
3
30%
2
20%
46-60
1
10%
3
30%
61-75
5
50%
3
30%
76-90

Забито

11
28
7 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 8
14 Не забивали 11
1
9%
4
14%
1-15
3
27%
4
14%
16-30
3
27%
6
21%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
6
21%
61-75
3
27%
8
29%
76-90

Пропущено

10
18
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 8
1
10%
3
17%
1-15
2
20%
3
17%
16-30
2
20%
2
11%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
4
40%
3
17%
61-75
1
10%
4
22%
76-90

Забито

30
40
16 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 14
6 Не забивали 4
3
10%
5
13%
1-15
6
20%
8
20%
16-30
7
23%
7
18%
31-45
4
13%
3
8%
46-60
5
17%
8
20%
61-75
5
17%
9
23%
76-90

Пропущено

20
28
6 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 14
1
5%
4
14%
1-15
3
15%
3
11%
16-30
2
10%
3
11%
31-45
3
15%
5
18%
46-60
5
25%
6
21%
61-75
6
30%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

ДАК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ДАК - Ружомберок 0:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 Спартак Трнава - ДАК 1:2 ДАК - Скалица 1:0
Аустрия Вена - ДАК 3:0 Хартберг - ДАК 0:1 Слован Братислава - ДАК 2:1 ДАК - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 0:0 ДАК - Злате Моравце 3:0 ДАК - Ружомберок 1:1 Спишска-Нова-Вес - ДАК 0:3 Кошице - ДАК 0:3 ДАК - Михаловце 2:1 МФК Снина - ДАК 1:6 Жилина - ДАК 5:1 ДАК - Железярне Подбрезова 3:2 ДАК - Спартак Трнава 0:1 Хорне Салиби - ДАК 0:4 Скалица - ДАК 0:1
Жилина
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Слован Братислава - Жилина 1:0 Жилина - Михаловце 1:1 Скалица - Жилина 1:1 Жилина - Слован Братислава 0:4
Жилина - Зброёвка 2:2 Жилина - Подбескидзе 5:0 Жилина - Татран Липтовски-Микулаш 5:0 Жилина - Карвина 7:4 Жилина - Поважска-Бистрица 7:0 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 3:1 Жилина - Спартак Трнава 1:0 Злате Моравце - Жилина 1:2 Жилина - Кошице 1:0 Тренчин - Жилина 0:0 Жилина - Железярне Подбрезова 2:1 Ружомберок - Жилина 0:2 Сокол Медзиброд - Жилина 0:8 Жилина - ДАК 5:1 Михаловце - Жилина 1:1 Татран Оравске Веселе - Жилина 0:3

Результаты матчей

ДАК
Жилина

Точный счет

0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
4 раза 36%
5
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%

Точный счет

0:0
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:0
4 раза 19%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 33%
0
6 раз 29%
3
4 раза 19%
2
3 раза 14%
5
1 раз 5%
1
7 раз 33%
0
4 раза 19%
2
4 раза 19%
3
3 раза 14%
5
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

ДАК
Жилина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
10
1
5
5
1.5
6
5
4
6
2.5
5
6
1
9
3.5
3
8
1
9
4.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
7
3
3
8
1.5
4
6
1
10
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
6
0.5
Больше Меньше
17
4
8
13
1.5
10
11
5
16
2.5
6
15
1
20
3.5
3
18
1
20
4.5
3
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 1:0 22 18 3 1 56 - 16 57
2.
Жилина
 1:0 22 13 4 5 40 - 29 43
3.
Спартак Трнава
 0:1 22 12 3 7 31 - 21 39
4.
Дукла Банска-Бистрица
 1:0 22 10 6 6 38 - 29 36
5.
ДАК
 0:1 22 10 6 6 30 - 21 36
6.
Железярне Подбрезова
 0:1 22 10 4 8 39 - 33 34
7.
Тренчин
 0:0 22 9 7 6 31 - 23 34
8.
Ружомберок
 1:0 22 9 7 6 27 - 30 34
9.
Скалица
 0:0 22 6 5 11 19 - 25 23
10.
Кошице
 0:1 22 4 4 14 18 - 45 16
11.
Михаловце
 1:1 22 0 8 14 16 - 42 8
12.
Злате Моравце
 1:1 22 0 5 17 14 - 45 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 1:0 11 9 2 0 28 - 9 29
2.
Жилина
 1:0 11 8 1 2 27 - 19 25
3.
Ружомберок
 1:0 11 7 2 2 12 - 7 23
4.
Железярне Подбрезова
 0:1 11 6 3 2 21 - 16 21
5.
Тренчин
 0:0 11 6 2 3 19 - 10 20
6.
ДАК
 0:1 11 6 2 3 19 - 11 20
7.
Спартак Трнава
 0:1 11 6 1 4 16 - 10 19
8.
Скалица
 0:0 11 5 3 3 11 - 8 18
9.
Дукла Банска-Бистрица
 1:0 11 4 4 3 15 - 16 16
10.
Кошице
 0:1 11 3 3 5 9 - 19 12
11.
Михаловце
 1:1 11 0 5 6 7 - 20 5
12.
Злате Моравце
 1:1 11 0 3 8 8 - 22 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 1:0 11 9 1 1 28 - 7 28
2.
Дукла Банска-Бистрица
 1:0 11 6 2 3 23 - 13 20
3.
Спартак Трнава
 0:1 11 6 2 3 15 - 11 20
4.
Жилина
 1:0 11 5 3 3 13 - 10 18
5.
ДАК
 0:1 11 4 4 3 11 - 10 16
6.
Тренчин
 0:0 11 3 5 3 12 - 13 14
7.
Железярне Подбрезова
 0:1 11 4 1 6 18 - 17 13
8.
Ружомберок
 1:0 11 2 5 4 15 - 23 11
9.
Скалица
 0:0 11 1 2 8 8 - 17 5
10.
Кошице
 0:1 11 1 1 9 9 - 26 4
11.
Михаловце
 1:1 11 0 3 8 9 - 22 3
12.
Злате Моравце
 1:1 11 0 2 9 6 - 23 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 11 (7)
Слован Братислава Чаврич Александр 9 (4)
Жилина Дурис Давид 9 (2)
Слован Братислава Барсегян Тигран 8 (10)
Слован Братислава Стрелец Давид 8 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 1 9
Тренчин Rahim Ibrahim 1 8
Кошице Голиков Александр 2 6
Тренчин Бариш Дамьян 8
Ружомберок Жигмунд Марек 6
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
Лучшие коэффициенты
ДАК
Ничья
Жилина
4.00
Реклама, fon.bet
5.80
Реклама, betboom.ru
6.20
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ДАК 0:1 Жилина онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
ДАК
Жилина
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный