Тур: 22. Стадион: MOL Arena.
0'
0:1
6' ГолЗауэр Марио
37' Желтая карточкаТруса Матей
1:1
56' ГолРамадан Аммар
74' Желтая карточкаЗауэр Марио
90'+3
Ход матча
6'
0:1
37'
56'
1:1
74'
21
Mark
Csinger
91
Япи
Ромарик
46
Труса
Матей
23
Минарик
Ян
11
Samuel
Gidi
37
Зауэр
Марио
24
Samuel
Datko
14
Eric
Bille
16
Илько
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Mark CsingerЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Япи РомарикНападающий
-
46 Труса МатейНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Реджич ДамирНападающий
- Нападающий
-
28 Коне МуссаНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Муньос
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Минарик ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Samuel GidiПолузащитник
-
37 Зауэр МариоПолузащитник
-
24 Samuel DatkoПолузащитник
-
14 Eric BilleНападающий
- Нападающий
-
16 Илько ПатрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jaroslav Hynek
История личных встреч
ДАК
Жилина
20 матчей
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
35%
15 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 побед
17 матчей
52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
37 матчей
43.2%
35.1%
21.7%
16 побед 13 ничьих 8 побед
Первый тайм
40.5%
32.4%
27.1%
15 побед 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
32.4%
40.5%
27.1%
12 побед 15 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
25
Голов в среднем за матч
1.68
1.39
Среднее время на гол
53
64
Всего голов
35
21
Голов в среднем за матч
1.94
1.11
Среднее время на гол
46
81
Всего голов
67
46
Голов в среднем за матч
1.81
1.24
Тотал матчей
2.5
34
Больше 92%
Меньше 8%
3
27
Больше 73%
Меньше 27%
10
21
Больше 57%
Меньше 43%
16
17
Больше 46%
Меньше 54%
20
8
Больше 22%
Меньше 78%
29
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
49
72
Бомбардиры внутри турнира
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андзуана Иоан
|6
|0.27
|Fernand Goure
|3
|0.14
|Труса Матей
|3
|0.14
|Рамадан Аммар
|3
|0.14
|Гаврич Желько
|3
|0.14
|Чермак Алеш
|2
|0.09
|Крстович Никола
|2
|0.09
|Bartol Barisic
|2
|0.09
|Качер Мирослав
|1
|0.05
|Mark Csinger
|1
|0.05
|Milan Vitalis
|1
|0.05
|Веселовски Доминик
|1
|0.05
|Брунетти Матеус
|1
|0.05
|Грушковски Конрад
|1
|0.05
|Zoran Zahradnik
|1
|0.05
|Герц Кристиан
|0
|0
|Ниархос Иоаннис
|0
|0
|Мендес Алехандро
|0
|0
|Коне Мусса II
|0
|0
|Пинту Алекс
|0
|0
|Юргенс Оливер
|0
|0
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дурис Давид
|9
|0.41
|Henry Addo
|5
|0.23
|Зауэр Марио
|4
|0.18
|Ямбор Тимотей
|4 (2)
|0.18
|Минарик Ян
|3
|0.14
|Antoin Essomba
|3
|0.14
|Илько Патрик
|2
|0.09
|Samuel Gidi
|1
|0.05
|Руснак Матуш
|1
|0.05
|Копас Адам
|1
|0.05
|Капралик Адриан
|1
|0.05
|Яворчек Доминик
|1
|0.05
|Немчик Томаш
|1
|0.05
|Стойчевски Андрей
|1
|0.05
|Лейтнер Патрик
|1
|0.05
|Xavier Adang
|1
|0.05
|Eric Bille
|1
|0.05
|Бари Кристиан
|0
|0
|Белько Любомир
|0
|0
|Samuel Datko
|0
|0
Карточки
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Труса Матей
|6
|0
|Рисванис Спирос
|3
|1
|Димун Милан
|4
|0
|Пинту Алекс
|4
|0
|Каша Филип
|2
|1
|Герц Кристиан
|3
|0
|Ниархос Иоаннис
|3
|0
|Fernand Goure
|3
|0
|Mark Csinger
|3
|0
|Попович Александар
|2
|0
|Качер Мирослав
|2
|0
|Андзуана Иоан
|2
|0
|Milan Vitalis
|2
|0
|Bartol Barisic
|0
|1
|Чермак Алеш
|1
|0
|Крстович Никола
|1
|0
|Гаврич Желько
|1
|0
|Рамадан Аммар
|1
|0
|Брунетти Матеус
|1
|0
|Грушковски Конрад
|1
|0
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стойчевски Андрей
|4
|1
|Минарик Ян
|4
|0
|Руснак Матуш
|3
|0
|Яворчек Доминик
|3
|0
|Губочан Томаш
|2
|0
|Бари Кристиан
|2
|0
|Немчик Томаш
|2
|0
|Ямбор Тимотей
|2
|0
|Беланик Самуэль
|2
|0
|Мыслович Патрик
|1
|0
|Дурис Давид
|1
|0
|Илько Патрик
|1
|0
|Капралик Адриан
|1
|0
|Лейтнер Патрик
|1
|0
|Зауэр Марио
|1
|0
|Henry Addo
|1
|0
|James Ndjeungoue
|1
|0
|Antoin Essomba
|1
|0
|Xavier Adang
|1
|0
|Eric Bille
|1
|0
Результаты матчей
ДАК
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Жилина
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
3
4
ДАК
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Жилина
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
8
8
Упущенные победы
9
27
ДАК
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (6)
50% (11)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)
Жилина
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
36% (8)
32% (7)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
32% (7)
45% (10)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
14
9
Упущенные победы
12
31
Голы по времени матча
Забито
20
13
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 7
13 Не забивали 14
2
10%
2
15%
1-15
3
15%
4
31%
16-30
4
20%
1
8%
31-45
5
25%
3
23%
46-60
4
20%
2
15%
61-75
2
10%
1
8%
76-90
Пропущено
11
11
2 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
9%
1
9%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
3
27%
3
27%
46-60
1
9%
3
27%
61-75
5
45%
3
27%
76-90
Забито
11
28
7 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 8
15 Не забивали 12
1
9%
4
14%
1-15
3
27%
4
14%
16-30
3
27%
6
21%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
6
21%
61-75
3
27%
8
29%
76-90
Пропущено
10
18
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 8
1
10%
3
17%
1-15
2
20%
3
17%
16-30
2
20%
2
11%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
4
40%
3
17%
61-75
1
10%
4
22%
76-90
Забито
31
41
16 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 15
6 Не забивали 4
3
10%
6
15%
1-15
6
19%
8
20%
16-30
7
23%
7
17%
31-45
5
16%
3
7%
46-60
5
16%
8
20%
61-75
5
16%
9
22%
76-90
Пропущено
21
29
7 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 15
2
10%
4
14%
1-15
3
14%
3
10%
16-30
2
10%
3
10%
31-45
3
14%
6
21%
46-60
5
24%
6
21%
61-75
6
29%
7
24%
76-90
Результаты последних матчей
ДАК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ДАК - Ружомберок 0:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 Спартак Трнава - ДАК 1:2 ДАК - Скалица 1:0
Аустрия Вена - ДАК 3:0 Хартберг - ДАК 0:1 Слован Братислава - ДАК 2:1 ДАК - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 0:0 ДАК - Злате Моравце 3:0 ДАК - Ружомберок 1:1 Спишска-Нова-Вес - ДАК 0:3 Кошице - ДАК 0:3 ДАК - Михаловце 2:1 МФК Снина - ДАК 1:6 Жилина - ДАК 5:1 ДАК - Железярне Подбрезова 3:2 ДАК - Спартак Трнава 0:1 Хорне Салиби - ДАК 0:4 Скалица - ДАК 0:1
Жилина
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Слован Братислава - Жилина 1:0 Жилина - Михаловце 1:1 Скалица - Жилина 1:1 Жилина - Слован Братислава 0:4
Жилина - Зброёвка 2:2 Жилина - Подбескидзе 5:0 Жилина - Татран Липтовски-Микулаш 5:0 Жилина - Карвина 7:4 Жилина - Поважска-Бистрица 7:0 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 3:1 Жилина - Спартак Трнава 1:0 Злате Моравце - Жилина 1:2 Жилина - Кошице 1:0 Тренчин - Жилина 0:0 Жилина - Железярне Подбрезова 2:1 Ружомберок - Жилина 0:2 Сокол Медзиброд - Жилина 0:8 Жилина - ДАК 5:1 Михаловце - Жилина 1:1 Татран Оравске Веселе - Жилина 0:3
Результаты матчей
ДАК
Жилина
Точный счет
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
4 раза 36%
5
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
Точный счет
0:0
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:0
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 36%
0
6 раз 27%
3
4 раза 18%
2
3 раза 14%
5
1 раз 5%
1
8 раз 36%
0
4 раза 18%
2
4 раза 18%
3
3 раза 14%
5
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
ДАК
Жилина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
101
56
65
47
56
110
38
110
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
83
38
47
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
166
Больше Меньше
184
814
1012
517
616
121
319
121
319
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|11 (7)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|9 (4)
|Жилина
|Дурис Давид
|9 (2)
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|8 (10)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|8 (8)
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|1 9
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 8
|Кошице
|Голиков Александр
|2 6
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|8
|Михаловце
|Polydefkis Volanakis
|1 6