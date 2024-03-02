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  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
ДАК
1:1
Конец матча
Жилина
0'
0:1
6' Гол
Зауэр Марио
37' Желтая карточка
Труса Матей
1:1
56' Гол
Рамадан Аммар
74' Желтая карточка
Зауэр Марио
90'+3
41
Попович
Александар
77
Грушковски
Конрад
33
Качараба
Тарас
21
Mark
Csinger
17
Андзуана
Иоан
20
Харатин
Игорь
8
Димун
Милан
10
Рамадан
Аммар
91
Япи
Ромарик
46
Труса
Матей
80
Гаврич
Желько
22
Беланик
Самуэль
23
Минарик
Ян
15
Губочан
Томаш
17
James
Ndjeungoue
8
Antoin
Essomba
11
Samuel
Gidi
37
Зауэр
Марио
24
Samuel
Datko
14
Eric
Bille
19
Ямбор
Тимотей
16
Илько
Патрик
ДАК
4-3-3
Жилина
3-4-3

История личных встреч

ДАК
Жилина

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
35%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 побед

17 матчей

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

37 матчей

43.2%
35.1%
21.7%
16 побед 13 ничьих 8 побед

Первый тайм

40.5%
32.4%
27.1%
15 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

32.4%
40.5%
27.1%
12 побед 15 ничьих 10 побед

История матчей

С
5:1
СГА
0:1
С
1:0
С
5:2
С
1:1
С
2:0
С
2:2
С
3:1
С
0:2
С
2:1
С
3:3
С
1:1
С
4:1
С
2:0
С
2:2
С
1:0
С
1:2
С
1:0
С
2:2
С
0:0
С
2:3
С
3:1
С
0:0
С
4:2
С
2:2
С
0:6
С
2:2
С
4:1
К
3:0
С
1:0
С
1:1
С
0:1
С
3:1
С
2:2
С
2:1
С
0:0
С
0:1

Голы

Всего голов

32
25

Голов в среднем за матч

1.68
1.39

Среднее время на гол

53
64

Всего голов

35
21

Голов в среднем за матч

1.94
1.11

Среднее время на гол

46
81

Всего голов

67
46

Голов в среднем за матч

1.81
1.24

Тотал матчей

2.5
34
Больше 92%
Меньше 8%
3
27
Больше 73%
Меньше 27%
10
21
Больше 57%
Меньше 43%
16
17
Больше 46%
Меньше 54%
20
8
Больше 22%
Меньше 78%
29
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

49
72

Бомбардиры внутри турнира

ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андзуана Иоан 6 0.27
Fernand Goure 3 0.14
Труса Матей 3 0.14
Рамадан Аммар 3 0.14
Гаврич Желько 3 0.14
Чермак Алеш 2 0.09
Крстович Никола 2 0.09
Bartol Barisic 2 0.09
Качер Мирослав 1 0.05
Mark Csinger 1 0.05
Milan Vitalis 1 0.05
Веселовски Доминик 1 0.05
Брунетти Матеус 1 0.05
Грушковски Конрад 1 0.05
Zoran Zahradnik 1 0.05
Герц Кристиан 0 0
Ниархос Иоаннис 0 0
Мендес Алехандро 0 0
Коне Мусса II 0 0
Пинту Алекс 0 0
Юргенс Оливер 0 0
Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дурис Давид 9 0.41
Henry Addo 5 0.23
Зауэр Марио 4 0.18
Ямбор Тимотей 4 (2) 0.18
Минарик Ян 3 0.14
Antoin Essomba 3 0.14
Илько Патрик 2 0.09
Samuel Gidi 1 0.05
Руснак Матуш 1 0.05
Копас Адам 1 0.05
Капралик Адриан 1 0.05
Яворчек Доминик 1 0.05
Немчик Томаш 1 0.05
Стойчевски Андрей 1 0.05
Лейтнер Патрик 1 0.05
Xavier Adang 1 0.05
Eric Bille 1 0.05
Бари Кристиан 0 0
Белько Любомир 0 0
Samuel Datko 0 0

Карточки

ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Труса Матей 6 0
Рисванис Спирос 3 1
Димун Милан 4 0
Пинту Алекс 4 0
Каша Филип 2 1
Герц Кристиан 3 0
Ниархос Иоаннис 3 0
Fernand Goure 3 0
Mark Csinger 3 0
Попович Александар 2 0
Качер Мирослав 2 0
Андзуана Иоан 2 0
Milan Vitalis 2 0
Bartol Barisic 0 1
Чермак Алеш 1 0
Крстович Никола 1 0
Гаврич Желько 1 0
Рамадан Аммар 1 0
Брунетти Матеус 1 0
Грушковски Конрад 1 0
Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стойчевски Андрей 4 1
Минарик Ян 4 0
Руснак Матуш 3 0
Яворчек Доминик 3 0
Губочан Томаш 2 0
Бари Кристиан 2 0
Немчик Томаш 2 0
Ямбор Тимотей 2 0
Беланик Самуэль 2 0
Мыслович Патрик 1 0
Дурис Давид 1 0
Илько Патрик 1 0
Капралик Адриан 1 0
Лейтнер Патрик 1 0
Зауэр Марио 1 0
Henry Addo 1 0
James Ndjeungoue 1 0
Antoin Essomba 1 0
Xavier Adang 1 0
Eric Bille 1 0

Результаты матчей

ДАК
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Жилина
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

3
4
ДАК
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Жилина
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

8
8

Упущенные победы

9
27
ДАК
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (6)
50% (11)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)
Жилина
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
36% (8)
32% (7)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
32% (7)
45% (10)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

14
9

Упущенные победы

12
31

Голы по времени матча

Забито

20
13
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 7
13 Не забивали 14
2
10%
2
15%
1-15
3
15%
4
31%
16-30
4
20%
1
8%
31-45
5
25%
3
23%
46-60
4
20%
2
15%
61-75
2
10%
1
8%
76-90

Пропущено

11
11
2 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
9%
1
9%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
3
27%
3
27%
46-60
1
9%
3
27%
61-75
5
45%
3
27%
76-90

Забито

11
28
7 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 8
15 Не забивали 12
1
9%
4
14%
1-15
3
27%
4
14%
16-30
3
27%
6
21%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
6
21%
61-75
3
27%
8
29%
76-90

Пропущено

10
18
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 8
1
10%
3
17%
1-15
2
20%
3
17%
16-30
2
20%
2
11%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
4
40%
3
17%
61-75
1
10%
4
22%
76-90

Забито

31
41
16 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 15
6 Не забивали 4
3
10%
6
15%
1-15
6
19%
8
20%
16-30
7
23%
7
17%
31-45
5
16%
3
7%
46-60
5
16%
8
20%
61-75
5
16%
9
22%
76-90

Пропущено

21
29
7 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 15
2
10%
4
14%
1-15
3
14%
3
10%
16-30
2
10%
3
10%
31-45
3
14%
6
21%
46-60
5
24%
6
21%
61-75
6
29%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

ДАК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ДАК - Ружомберок 0:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 Спартак Трнава - ДАК 1:2 ДАК - Скалица 1:0
Аустрия Вена - ДАК 3:0 Хартберг - ДАК 0:1 Слован Братислава - ДАК 2:1 ДАК - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 0:0 ДАК - Злате Моравце 3:0 ДАК - Ружомберок 1:1 Спишска-Нова-Вес - ДАК 0:3 Кошице - ДАК 0:3 ДАК - Михаловце 2:1 МФК Снина - ДАК 1:6 Жилина - ДАК 5:1 ДАК - Железярне Подбрезова 3:2 ДАК - Спартак Трнава 0:1 Хорне Салиби - ДАК 0:4 Скалица - ДАК 0:1
Жилина
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Слован Братислава - Жилина 1:0 Жилина - Михаловце 1:1 Скалица - Жилина 1:1 Жилина - Слован Братислава 0:4
Жилина - Зброёвка 2:2 Жилина - Подбескидзе 5:0 Жилина - Татран Липтовски-Микулаш 5:0 Жилина - Карвина 7:4 Жилина - Поважска-Бистрица 7:0 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 3:1 Жилина - Спартак Трнава 1:0 Злате Моравце - Жилина 1:2 Жилина - Кошице 1:0 Тренчин - Жилина 0:0 Жилина - Железярне Подбрезова 2:1 Ружомберок - Жилина 0:2 Сокол Медзиброд - Жилина 0:8 Жилина - ДАК 5:1 Михаловце - Жилина 1:1 Татран Оравске Веселе - Жилина 0:3

Результаты матчей

ДАК
Жилина

Точный счет

1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
4 раза 36%
5
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%

Точный счет

0:0
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:0
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 36%
0
6 раз 27%
3
4 раза 18%
2
3 раза 14%
5
1 раз 5%
1
8 раз 36%
0
4 раза 18%
2
4 раза 18%
3
3 раза 14%
5
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

ДАК
Жилина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
10
1
5
6
1.5
6
5
4
7
2.5
5
6
1
10
3.5
3
8
1
10
4.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
8
3
3
8
1.5
4
7
1
10
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
6
0.5
Больше Меньше
18
4
8
14
1.5
10
12
5
17
2.5
6
16
1
21
3.5
3
19
1
21
4.5
3
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 22 18 3 1 57 - 16 57
2.
Жилина
 22 12 5 5 40 - 30 41
3.
Спартак Трнава
 22 12 3 7 31 - 22 39
4.
ДАК
 22 10 7 5 31 - 21 37
5.
Железярне Подбрезова
 22 10 4 8 40 - 34 34
6.
Тренчин
 22 9 7 6 31 - 23 34
7.
Дукла Банска-Бистрица
 22 9 7 6 38 - 30 34
8.
Ружомберок
 22 9 7 6 28 - 31 34
9.
Скалица
 22 6 5 11 19 - 25 23
10.
Кошице
 22 4 5 13 19 - 45 17
11.
Михаловце
 22 1 7 14 19 - 42 10
12.
Злате Моравце
 22 0 4 18 14 - 48 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 11 9 2 0 29 - 9 29
2.
Жилина
 11 8 1 2 27 - 19 25
3.
Ружомберок
 11 7 2 2 13 - 8 23
4.
ДАК
 11 6 3 2 20 - 11 21
5.
Железярне Подбрезова
 11 6 3 2 21 - 16 21
6.
Тренчин
 11 6 2 3 19 - 10 20
7.
Спартак Трнава
 11 6 1 4 16 - 10 19
8.
Скалица
 11 5 3 3 11 - 8 18
9.
Дукла Банска-Бистрица
 11 3 5 3 15 - 17 14
10.
Кошице
 11 3 3 5 9 - 19 12
11.
Михаловце
 11 1 4 6 10 - 20 7
12.
Злате Моравце
 11 0 3 8 8 - 22 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 11 9 1 1 28 - 7 28
2.
Дукла Банска-Бистрица
 11 6 2 3 23 - 13 20
3.
Спартак Трнава
 11 6 2 3 15 - 12 20
4.
Жилина
 11 4 4 3 13 - 11 16
5.
ДАК
 11 4 4 3 11 - 10 16
6.
Тренчин
 11 3 5 3 12 - 13 14
7.
Железярне Подбрезова
 11 4 1 6 19 - 18 13
8.
Ружомберок
 11 2 5 4 15 - 23 11
9.
Скалица
 11 1 2 8 8 - 17 5
10.
Кошице
 11 1 2 8 10 - 26 5
11.
Михаловце
 11 0 3 8 9 - 22 3
12.
Злате Моравце
 11 0 1 10 6 - 26 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 11 (7)
Слован Братислава Чаврич Александр 9 (4)
Жилина Дурис Давид 9 (2)
Слован Братислава Барсегян Тигран 8 (10)
Слован Братислава Стрелец Давид 8 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 1 9
Тренчин Rahim Ibrahim 1 8
Кошице Голиков Александр 2 6
Тренчин Бариш Дамьян 8
Михаловце Polydefkis Volanakis 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Труса Матей получил желтую карточку от судьи
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