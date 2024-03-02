  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Михаловце
4:1
Конец матча
Злате Моравце
0'
0:1
20' Гол
Джинджолава Джемали-Георгий
1:1
43' Гол
Жофчак Игор
44' Желтая карточка
Жофчак Игор
45' Желтая карточка
Балич Андрия
2:1
57' Гол
Matus Marcin
3:1
64' Гол
Ниархос Иоаннис
69' Желтая карточка
Мошко Матей
4:1
75' Гол
Ван Кессел Гино
78' Желтая карточка
Stanislav Danko
89' Красная карточка
Polydefkis Volanakis
90'+3
77
Фрелих
Жига
21
Магда
Даниэль
26
Tornike
Dzotsenidze
5
Polydefkis
Volanakis
12
Franck
Bahi
51
Stanislav
Danko
66
Беднар
Мартин
93
Ван
Кессел
Гино
10
Жофчак
Игор
9
Matus
Marcin
7
Ниархос
Иоаннис
1
Лукач
Патрик
2
Майдан
Владимир
39
Мошко
Матей
25
Наги
Рихард
90
Чонка
Матуш
99
Балич
Андрия
16
Мондек
Кароль
5
Джинджолава
Джемали-Георгий
21
Кузма
Марек
10
Межарош
Кароль
45
Балай
Филип
Михаловце
4-2-3-1
Злате Моравце
4-2-3-1

История личных встреч

Михаловце
Злате Моравце

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 4 победы

26 матчей

53.8%
34.6%
11.6%
14 побед 9 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
26.9%
23.1%
13 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.5%
46.2%
15.3%
10 побед 12 ничьих 4 победы

История матчей

С
2:2
С
1:0
С
2:5
С
0:0
С
0:1
С
1:1
С
1:0
С
0:1
С
2:1
С
0:0
С
1:0
С
2:2
С
1:0
С
3:0
С
2:0
С
2:2
С
2:0
С
0:1
С
2:0
С
1:2
С
5:1
С
0:0
С
1:1
С
1:1
С
2:1
КС
0:3

Голы

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

1.57
1.33

Среднее время на гол

57
67

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1
0.64

Среднее время на гол

90
140

Всего голов

34
25

Голов в среднем за матч

1.31
0.96

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

68
93

Бомбардиры внутри турнира

Михаловце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matus Marcin 8 (2) 0.36
Ван Кессел Гино 3 0.14
Issa Adekunle 2 0.09
Жофчак Игор 1 0.05
Марьянович Саша 1 0.05
Магда Даниэль 1 0.05
Daniel Pavuk 1 0.05
Stanislav Danko 0 0
Ержабек Михал 0 0
Вашко Филип 0 0
Tornike Dzotsenidze 0 0
Злате Моравце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мондек Кароль 4 0.18
Черепаки Роман 2 (1) 0.09
Jakub Svec 2 (1) 0.09
Дуга Денис 1 0.05
Гоно Мирослав 1 0.05
Кузма Марек 1 0.05
Наги Рихард 1 0.05
Балай Филип 1 0.05
Джинджолава Джемали-Георгий 1 0.05
Межарош Кароль 0 0
Калу Нсумох 0 0
Patrik Dulay 0 0
Samuel Hodur 0 0

Карточки

Михаловце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Polydefkis Volanakis 6 1
Franck Bahi 5 0
Issa Adekunle 4 0
Жофчак Игор 3 0
Lukas Simko 3 0
Марьянович Саша 2 0
Карасюк Роман 2 0
Matus Marcin 2 0
Ван Кессел Гино 2 0
Ержабек Михал 2 0
Stanislav Danko 2 0
Вашко Филип 2 0
Peter Struhar 1 0
Беднар Мартин 1 0
Сараз Беньямин 1 0
Магда Даниэль 1 0
Фрелих Жига 1 0
Веремеев Владислав 1 0
Enzo Arevalo 1 0
Yushi Shimamura 1 0
Samuel Ramos 1 0
Злате Моравце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуга Денис 5 0
Суля Самуэл 5 0
Чонка Матуш 3 1
Балай Филип 4 0
Мошко Матей 4 0
Наги Рихард 3 0
Майдан Владимир 3 0
Бренкус Адам 3 0
Тумма Гергей 2 0
Гоно Мирослав 2 0
Patrik Mijic 2 0
Мондек Кароль 1 0
Балич Андрия 1 0
Ноникашвили Леван 1 0
Matej Slavik 1 0
Слука Бранислав 1 0
Калу Нсумох 1 0
Черепаки Роман 1 0
Robert Starecek 1 0

Результаты матчей

Михаловце
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Злате Моравце
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)

Сухие победы

0
5

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

7
7
Михаловце
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Злате Моравце
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
27% (3)
73% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

18
17

Упущенные победы

2
4
Михаловце
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (7)
32% (7)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
55% (12)
14% (3)
Злате Моравце
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (6)
36% (8)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
27% (6)
41% (9)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

19
17

Упущенные победы

9
11

Голы по времени матча

Забито

11
7
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
16 Не забивали 17
0
0%
2
29%
1-15
2
18%
2
29%
16-30
3
27%
1
14%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
1
14%
61-75
1
9%
1
14%
76-90

Пропущено

19
25
14 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
4
21%
4
16%
1-15
4
21%
4
16%
16-30
6
32%
3
12%
31-45
0
0%
6
24%
46-60
1
5%
5
20%
61-75
4
21%
3
12%
76-90

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
15 Не забивали 16
1
11%
2
22%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
3
33%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
3
33%
2
22%
76-90

Пропущено

22
21
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
3
14%
3
14%
1-15
7
32%
3
14%
16-30
2
9%
1
5%
31-45
2
9%
6
29%
46-60
3
14%
6
29%
61-75
5
23%
2
10%
76-90

Забито

20
16
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
1
5%
4
25%
1-15
3
15%
2
13%
16-30
5
25%
4
25%
31-45
3
15%
1
6%
46-60
4
20%
2
13%
61-75
4
20%
3
19%
76-90

Пропущено

41
46
26 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 28
17 Пропускали первыми 17
19 Не пропускали 22
7
17%
7
15%
1-15
11
27%
7
15%
16-30
8
20%
4
9%
31-45
2
5%
12
26%
46-60
4
10%
11
24%
61-75
9
22%
5
11%
76-90

Результаты последних матчей

Михаловце
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Жилина - Михаловце 1:1 Михаловце - Ружомберок 0:1 Железярне Подбрезова - Михаловце 2:1 Михаловце - ЛНЗ Черкасcы 1:2
Оболонь - Михаловце 4:1 Кызылжар - Михаловце 1:3 Михаловце - ФК Гуменне 4:0 Кишварда - Михаловце 1:1 Спартак Трнава - Михаловце 1:0 Михаловце - Скалица 1:1 Кошице - Михаловце 2:1 Михаловце - Слован Братислава 0:2 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 3:1 Локомотива Девинска-Нова-Вес - Михаловце 0:3 Михаловце - Тренчин 0:0 Слован Братислава - Михаловце 5:1 ДАК - Михаловце 2:1 ФКМ Нове-Замкы - Михаловце 1:4 Злате Моравце - Михаловце 2:2 Михаловце - Жилина 1:1
Злате Моравце
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Злате Моравце - Ружомберок 2:4 Слован Братислава - Злате Моравце 4:1 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 0:2 Славия Прага - Злате Моравце 4:1
Верес - Злате Моравце 0:0 Кечкемет - Злате Моравце 3:0 Тренчин - Злате Моравце 4:1 Злате Моравце - Кошице 1:1 Злате Моравце - Жилина 1:2 ДАК - Злате Моравце 3:0 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:3 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 0:2 Спартак Трнава - Злате Моравце 1:0 Злате Моравце - Скалица 0:1 Малженице - Злате Моравце 1:2 Злате Моравце - Михаловце 2:2 Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Слован Братислава 0:3 Товарники - Злате Моравце 0:3 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1

Результаты матчей

Михаловце
Злате Моравце

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:2
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%

Точный счет

2:1
4 раза 36%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
4:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 64%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%

Точный счет

2:1
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:2
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
4:1
3 раза 14%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 45%
0
9 раз 41%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
11 раз 50%
1
8 раз 36%
2
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Михаловце
Злате Моравце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
6
5
2
9
1.5
2
9
2
9
2.5
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
5
6
1
10
1.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
9
0.5
Больше Меньше
11
11
3
19
1.5
3
19
2
20
2.5
1
21
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 22 18 3 1 57 - 16 57
2.
Жилина
 22 12 5 5 40 - 30 41
3.
Спартак Трнава
 22 12 3 7 31 - 22 39
4.
ДАК
 22 10 7 5 31 - 21 37
5.
Железярне Подбрезова
 22 10 4 8 40 - 34 34
6.
Тренчин
 22 9 7 6 31 - 23 34
7.
Дукла Банска-Бистрица
 22 9 7 6 38 - 30 34
8.
Ружомберок
 22 9 7 6 28 - 31 34
9.
Скалица
 22 6 5 11 19 - 25 23
10.
Кошице
 22 4 5 13 19 - 45 17
11.
Михаловце
 22 1 7 14 19 - 42 10
12.
Злате Моравце
 22 0 4 18 14 - 48 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 11 9 2 0 29 - 9 29
2.
Жилина
 11 8 1 2 27 - 19 25
3.
Ружомберок
 11 7 2 2 13 - 8 23
4.
ДАК
 11 6 3 2 20 - 11 21
5.
Железярне Подбрезова
 11 6 3 2 21 - 16 21
6.
Тренчин
 11 6 2 3 19 - 10 20
7.
Спартак Трнава
 11 6 1 4 16 - 10 19
8.
Скалица
 11 5 3 3 11 - 8 18
9.
Дукла Банска-Бистрица
 11 3 5 3 15 - 17 14
10.
Кошице
 11 3 3 5 9 - 19 12
11.
Михаловце
 11 1 4 6 10 - 20 7
12.
Злате Моравце
 11 0 3 8 8 - 22 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 11 9 1 1 28 - 7 28
2.
Дукла Банска-Бистрица
 11 6 2 3 23 - 13 20
3.
Спартак Трнава
 11 6 2 3 15 - 12 20
4.
Жилина
 11 4 4 3 13 - 11 16
5.
ДАК
 11 4 4 3 11 - 10 16
6.
Тренчин
 11 3 5 3 12 - 13 14
7.
Железярне Подбрезова
 11 4 1 6 19 - 18 13
8.
Ружомберок
 11 2 5 4 15 - 23 11
9.
Скалица
 11 1 2 8 8 - 17 5
10.
Кошице
 11 1 2 8 10 - 26 5
11.
Михаловце
 11 0 3 8 9 - 22 3
12.
Злате Моравце
 11 0 1 10 6 - 26 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 11 (7)
Слован Братислава Чаврич Александр 9 (4)
Жилина Дурис Давид 9 (2)
Слован Братислава Барсегян Тигран 8 (10)
Слован Братислава Стрелец Давид 8 (8)
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Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 1 9
Тренчин Rahim Ibrahim 1 8
Кошице Голиков Александр 2 6
Тренчин Бариш Дамьян 8
Михаловце Polydefkis Volanakis 1 6
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    • 61'
      Vladimir Majdan уходит с поля. Patrik Dulay выходит вместо него
    • 61'
      Jemali-Giorgi Jinjolava уходит с поля. Iuri Tabatadze выходит вместо него
    • 57'
      Жофчак Игор сделал результативную передачу.
    • 57'
      Г О О О О Л - Matus Marcin бьет в цель!
    • 46'
      Лукач Патрик уходит с поля. Хроповский Матуш выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Балич Андрия получил желтую карточку от судьи
    • 44'
      Жофчак Игор получил желтую карточку от судьи
    • 43'
      Stanislav Danko сделал результативную передачу.
    • 43'
      Г О О О О Л - Жофчак Игор бьет в цель!
    • 20'
      Г О О О О Л - Jemali-Giorgi Jinjolava бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Михаловце 4:1 Злате Моравце онлайн

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