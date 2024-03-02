Тур: 22. Стадион: Жемплин.
4:1
Конец матча
0'
0:1
20' ГолДжинджолава Джемали-Георгий
1:1
43' ГолЖофчак Игор
44' Желтая карточкаЖофчак Игор
45' Желтая карточкаБалич Андрия
2:1
57' ГолMatus Marcin
3:1
64' ГолНиархос Иоаннис
69' Желтая карточкаМошко Матей
4:1
75' ГолВан Кессел Гино
78' Желтая карточкаStanislav Danko
89' Красная карточкаPolydefkis Volanakis
90'+3
Ход матча
20'
43'
1:1
44'
45'
57'
2:1
64'
69'
75'
78'
77
Фрелих
Жига
12
Franck
Bahi
10
Жофчак
Игор
39
Мошко
Матей
25
Наги
Рихард
90
Чонка
Матуш
99
Балич
Андрия
21
Кузма
Марек
45
Балай
Филип
- Основной состав
-
77 Фрелих ЖигаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Franck BahiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Жофчак ИгорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Вашко ФилипПолузащитник
-
20 Яношик ЛукашНападающий
-
-
-
23 Samuel Ramos
-
-
Главный тренер: Франтишек Страка
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Мошко МатейЗащитник
-
25 Наги РихардЗащитник
-
90 Чонка МатушЗащитник
-
99 Балич АндрияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кузма МарекПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Балай ФилипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Дубек ТомашПолузащитник
-
29 Бренкус АдамПолузащитник
-
-
11 Jakub Svec
-
23 Patrik Dulay
-
37 Samuel Hodur
-
Главный тренер: Угрин Душан
История личных встреч
Михаловце
Злате Моравце
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 4 победы
26 матчей
53.8%
34.6%
11.6%
14 побед 9 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
26.9%
23.1%
13 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.5%
46.2%
15.3%
10 побед 12 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
22
16
Голов в среднем за матч
1.57
1.33
Среднее время на гол
57
67
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1
0.64
Среднее время на гол
90
140
Всего голов
34
25
Голов в среднем за матч
1.31
0.96
Тотал матчей
2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
68
93
Бомбардиры внутри турнира
Михаловце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matus Marcin
|8 (2)
|0.36
|Ван Кессел Гино
|3
|0.14
|Issa Adekunle
|2
|0.09
|Жофчак Игор
|1
|0.05
|Марьянович Саша
|1
|0.05
|Магда Даниэль
|1
|0.05
|Daniel Pavuk
|1
|0.05
|Stanislav Danko
|0
|0
|Ержабек Михал
|0
|0
|Вашко Филип
|0
|0
|Tornike Dzotsenidze
|0
|0
Злате Моравце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мондек Кароль
|4
|0.18
|Черепаки Роман
|2 (1)
|0.09
|Jakub Svec
|2 (1)
|0.09
|Дуга Денис
|1
|0.05
|Гоно Мирослав
|1
|0.05
|Кузма Марек
|1
|0.05
|Наги Рихард
|1
|0.05
|Балай Филип
|1
|0.05
|Джинджолава Джемали-Георгий
|1
|0.05
|Межарош Кароль
|0
|0
|Калу Нсумох
|0
|0
|Patrik Dulay
|0
|0
|Samuel Hodur
|0
|0
Карточки
Михаловце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Polydefkis Volanakis
|6
|1
|Franck Bahi
|5
|0
|Issa Adekunle
|4
|0
|Жофчак Игор
|3
|0
|Lukas Simko
|3
|0
|Марьянович Саша
|2
|0
|Карасюк Роман
|2
|0
|Matus Marcin
|2
|0
|Ван Кессел Гино
|2
|0
|Ержабек Михал
|2
|0
|Stanislav Danko
|2
|0
|Вашко Филип
|2
|0
|Peter Struhar
|1
|0
|Беднар Мартин
|1
|0
|Сараз Беньямин
|1
|0
|Магда Даниэль
|1
|0
|Фрелих Жига
|1
|0
|Веремеев Владислав
|1
|0
|Enzo Arevalo
|1
|0
|Yushi Shimamura
|1
|0
|Samuel Ramos
|1
|0
Злате Моравце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуга Денис
|5
|0
|Суля Самуэл
|5
|0
|Чонка Матуш
|3
|1
|Балай Филип
|4
|0
|Мошко Матей
|4
|0
|Наги Рихард
|3
|0
|Майдан Владимир
|3
|0
|Бренкус Адам
|3
|0
|Тумма Гергей
|2
|0
|Гоно Мирослав
|2
|0
|Patrik Mijic
|2
|0
|Мондек Кароль
|1
|0
|Балич Андрия
|1
|0
|Ноникашвили Леван
|1
|0
|Matej Slavik
|1
|0
|Слука Бранислав
|1
|0
|Калу Нсумох
|1
|0
|Черепаки Роман
|1
|0
|Robert Starecek
|1
|0
Результаты матчей
Михаловце
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Злате Моравце
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Сухие победы
0
5
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
7
7
Михаловце
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Злате Моравце
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
27% (3)
73% (8)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
18
17
Упущенные победы
2
4
Михаловце
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (7)
32% (7)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
55% (12)
14% (3)
Злате Моравце
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (6)
36% (8)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
27% (6)
41% (9)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
19
17
Упущенные победы
9
11
Голы по времени матча
Забито
11
7
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
16 Не забивали 17
0
0%
2
29%
1-15
2
18%
2
29%
16-30
3
27%
1
14%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
1
14%
61-75
1
9%
1
14%
76-90
Пропущено
19
25
14 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
4
21%
4
16%
1-15
4
21%
4
16%
16-30
6
32%
3
12%
31-45
0
0%
6
24%
46-60
1
5%
5
20%
61-75
4
21%
3
12%
76-90
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
15 Не забивали 16
1
11%
2
22%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
3
33%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
3
33%
2
22%
76-90
Пропущено
22
21
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
3
14%
3
14%
1-15
7
32%
3
14%
16-30
2
9%
1
5%
31-45
2
9%
6
29%
46-60
3
14%
6
29%
61-75
5
23%
2
10%
76-90
Забито
20
16
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
1
5%
4
25%
1-15
3
15%
2
13%
16-30
5
25%
4
25%
31-45
3
15%
1
6%
46-60
4
20%
2
13%
61-75
4
20%
3
19%
76-90
Пропущено
41
46
26 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 28
17 Пропускали первыми 17
19 Не пропускали 22
7
17%
7
15%
1-15
11
27%
7
15%
16-30
8
20%
4
9%
31-45
2
5%
12
26%
46-60
4
10%
11
24%
61-75
9
22%
5
11%
76-90
Результаты последних матчей
Михаловце
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Жилина - Михаловце 1:1 Михаловце - Ружомберок 0:1 Железярне Подбрезова - Михаловце 2:1 Михаловце - ЛНЗ Черкасcы 1:2
Оболонь - Михаловце 4:1 Кызылжар - Михаловце 1:3 Михаловце - ФК Гуменне 4:0 Кишварда - Михаловце 1:1 Спартак Трнава - Михаловце 1:0 Михаловце - Скалица 1:1 Кошице - Михаловце 2:1 Михаловце - Слован Братислава 0:2 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 3:1 Локомотива Девинска-Нова-Вес - Михаловце 0:3 Михаловце - Тренчин 0:0 Слован Братислава - Михаловце 5:1 ДАК - Михаловце 2:1 ФКМ Нове-Замкы - Михаловце 1:4 Злате Моравце - Михаловце 2:2 Михаловце - Жилина 1:1
Злате Моравце
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Злате Моравце - Ружомберок 2:4 Слован Братислава - Злате Моравце 4:1 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 0:2 Славия Прага - Злате Моравце 4:1
Верес - Злате Моравце 0:0 Кечкемет - Злате Моравце 3:0 Тренчин - Злате Моравце 4:1 Злате Моравце - Кошице 1:1 Злате Моравце - Жилина 1:2 ДАК - Злате Моравце 3:0 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:3 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 0:2 Спартак Трнава - Злате Моравце 1:0 Злате Моравце - Скалица 0:1 Малженице - Злате Моравце 1:2 Злате Моравце - Михаловце 2:2 Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Слован Братислава 0:3 Товарники - Злате Моравце 0:3 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1
Результаты матчей
Михаловце
Злате Моравце
Точный счет
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:2
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
Точный счет
2:1
4 раза 36%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
4:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 64%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
Точный счет
2:1
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:2
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
4:1
3 раза 14%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 45%
0
9 раз 41%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
11 раз 50%
1
8 раз 36%
2
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
Михаловце
Злате Моравце
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
65
29
29
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
56
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
139
Больше Меньше
1111
319
319
220
121
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|11 (7)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|9 (4)
|Жилина
|Дурис Давид
|9 (2)
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|8 (10)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|8 (8)
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|1 9
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 8
|Кошице
|Голиков Александр
|2 6
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|8
|Михаловце
|Polydefkis Volanakis
|1 6