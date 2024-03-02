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  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Ружомберок
1:0
Перерыв
Железярне Подбрезова
0'
16' Желтая карточка
Marek Kristian Bartos
1:0
21' Гол
Хриен Мартин
35' Желтая карточка
Sanusi Ridwan

Ход матча

16'
 
Marek Kristian Bartos
21'
Хриен Мартин
(Селески Александер)
1:0
27'
Масло Ян
Мойжиш Александр
 
35'
 
Sanusi Ridwan
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Ничья
Железярне Подбрезова
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Все Коэффициенты
34
Фрюхвальд
Томаш
22
Симон
Габриэл
32
Малы
Матуш
2
Мойжиш
Александр
4
Лютеран
Оливер
11
Лавринчик
Самуэль
24
Жигмунд
Марек
28
Селески
Александер
14
Гладик
Ян
30
Хриен
Мартин
17
Тучны
Адам
41
Ivan
Rehak
39
Marek
Kristian
Bartos
23
Бакаля
Микулаш
3
Filip
Mielke
20
Ковачик
Петер
13
Vincent
Chyla
25
Simon
Fasko
27
Sanusi
Ridwan
90
Mark
Assinor
30
Andy
Masaryk
19
Martin
Talakov
Ружомберок
3-4-3
Железярне Подбрезова
3-4-3

История личных встреч

Ружомберок
Железярне Подбрезова

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

16 матчей

62.5%
12.5%
25%
10 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

С
5:0
SLE
0:3
С
0:2
С
2:2
ТМС
2:0
С
0:1
С
3:0
С
3:0
С
1:3
С
0:1
С
0:0
С
3:1
С
3:1
С
3:2
С
0:1
С
2:0

Голы

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

2.17
1.3

Среднее время на гол

41
69

Всего голов

14
4

Голов в среднем за матч

1.4
0.67

Среднее время на гол

64
135

Всего голов

27
17

Голов в среднем за матч

1.69
1.06

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

53
84

Бомбардиры внутри турнира

Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хриен Мартин 4 0.18
Лавринчик Самуэль 4 0.18
Бодя Мартин 4 (2) 0.18
Шефчик Самуэль 3 0.14
Герец Штефан 3 0.14
Домонкос Кристоф 3 0.14
Гладик Ян 1 0.05
Тучны Адам 1 0.05
Мудры Тимотей 1 0.05
Бобчек Томаш 1 0.05
Малы Матуш 1 0.05
Лютеран Оливер 0 0
Селески Александер 0 0
Котула Юрай 0 0
Жигмунд Марек 0 0
Хобот Марьян 0 0
Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mark Assinor 6 0.27
Благут Патрик 6 0.27
Ковачик Петер 5 0.23
Галчик Роланд 5 (1) 0.23
Sanusi Ridwan 4 0.18
Christophe Kabongo 3 0.14
Marek Kristian Bartos 3 0.14
Rene Paraj 2 0.09
Кузма Марек 2 0.09
Lekan Okunola 2 0.09
Jozef Spyrka 1 (1) 0.05
Бакаля Микулаш 1 0.05
Байо Махмуду 0 0
Оравец Матей 0 0
Martin Talakov 0 0

Карточки

Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жигмунд Марек 6 0
Хриен Мартин 5 0
Лавринчик Самуэль 5 0
Лютеран Оливер 4 0
Мрва Марио 2 1
Герец Штефан 2 0
Гладик Ян 2 0
Мудры Тимотей 2 0
Шефчик Самуэль 2 0
Фрюхвальд Томаш 2 0
Масло Ян 1 0
Ondrej Smetana 1 0
Peter Tomko 1 0
Котула Юрай 1 0
Симон Габриэл 1 0
Мойжиш Александр 1 0
Хобот Марьян 1 0
Малы Матуш 1 0
Тучны Адам 1 0
Viktor Uradnik 1 0
Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marek Kristian Bartos 6 0
Matej Gresak 4 1
Rene Paraj 5 0
Байо Махмуду 5 0
Sanusi Ridwan 3 0
Mark Assinor 3 0
Благут Патрик 2 0
Ковачик Петер 2 0
Оравец Матей 0 1
Кузма Марек 1 0
Jozef Spyrka 1 0
Галчик Роланд 1 0
Бакаля Микулаш 1 0
Samuel Datko 1 0
Christophe Kabongo 1 0
Martin Talakov 1 0
Simon Fasko 1 0

Результаты матчей

Ружомберок
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Железярне Подбрезова
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

2
5
Ружомберок
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Железярне Подбрезова
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
7

Упущенные победы

12
22
Ружомберок
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
52% (11)
19% (4)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
33% (7)
33% (7)
Железярне Подбрезова
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (5)
29% (6)
48% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
33% (7)
38% (8)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

14
10

Упущенные победы

14
27

Голы по времени матча

Забито

11
18
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 2
13 Не забивали 14
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
2
11%
16-30
1
9%
4
22%
31-45
3
27%
2
11%
46-60
3
27%
2
11%
61-75
0
0%
8
44%
76-90

Пропущено

7
16
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
1
14%
1
6%
1-15
1
14%
4
25%
16-30
1
14%
4
25%
31-45
2
29%
2
13%
46-60
2
29%
3
19%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Забито

15
24
6 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
11 Не забивали 11
1
7%
4
17%
1-15
3
20%
4
17%
16-30
2
13%
5
21%
31-45
5
33%
4
17%
46-60
1
7%
3
13%
61-75
3
20%
4
17%
76-90

Пропущено

23
13
15 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
2
9%
1
8%
1-15
4
17%
2
15%
16-30
9
39%
3
23%
31-45
2
9%
3
23%
46-60
4
17%
2
15%
61-75
2
9%
2
15%
76-90

Забито

26
42
11 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 10
3 Не забивали 4
3
12%
4
10%
1-15
5
19%
6
14%
16-30
3
12%
9
21%
31-45
8
31%
6
14%
46-60
4
15%
5
12%
61-75
3
12%
12
29%
76-90

Пропущено

30
29
18 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
3
10%
2
7%
1-15
5
17%
6
21%
16-30
10
33%
7
24%
31-45
4
13%
5
17%
46-60
6
20%
5
17%
61-75
2
7%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Ружомберок
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ДАК - Ружомберок 0:1 Злате Моравце - Ружомберок 2:4 Михаловце - Ружомберок 0:1 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0
Гурник Забже - Ружомберок 4:0 Гостивар - Ружомберок 1:4 Приштина - Ружомберок 0:1 Ружомберок - Заглембе Сосновец 2:1 Ружомберок - Погронье 2:1 Кошице - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Слован Братислава - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Погронье 2:0 Ружомберок - Тренчин 1:0 ДАК - Ружомберок 1:1 Скалица - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Жилина 0:2 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 1:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 5:0 Ружомберок - Злате Моравце 2:0
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 Кошице - Железярне Подбрезова 0:0 Железярне Подбрезова - Михаловце 2:1 Р. Жешув - Железярне Подбрезова 5:0
Краковия - Железярне Подбрезова 1:0 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 Железярне Подбрезова - Татран Прешов 2:1 Железярне Подбрезова - Татран Липтовски-Микулаш 4:0 Скалица - Железярне Подбрезова 3:0 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 0:6 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 1:2 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:3 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 0:2 Жилина - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Славой Требишов - Железярне Подбрезова 0:9 Железярне Подбрезова - Ружомберок 5:0 ЛАСК - Железярне Подбрезова 1:1

Результаты матчей

Ружомберок
Железярне Подбрезова

Точный счет

1:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:6
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
5
2 раза 18%

Точный счет

2:2
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
3:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
1 раз 9%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

1:0
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:6
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 48%
2
6 раз 29%
0
4 раза 19%
4
1 раз 5%
2
8 раз 38%
0
5 раз 24%
1
4 раза 19%
5
3 раза 14%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Ружомберок
Железярне Подбрезова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
2
3
7
1.5
6
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
3
4
7
1.5
6
4
1
10
2.5
2
8
1
10
3.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
4
0.5
Больше Меньше
16
5
7
14
1.5
12
9
1
20
2.5
4
17
1
20
3.5
4
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 1:0 22 18 3 1 56 - 16 57
2.
Жилина
 1:0 22 13 4 5 40 - 29 43
3.
Спартак Трнава
 0:1 22 12 3 7 31 - 21 39
4.
Дукла Банска-Бистрица
 1:0 22 10 6 6 38 - 29 36
5.
ДАК
 0:1 22 10 6 6 30 - 21 36
6.
Железярне Подбрезова
 0:1 22 10 4 8 39 - 33 34
7.
Тренчин
 0:0 22 9 7 6 31 - 23 34
8.
Ружомберок
 1:0 22 9 7 6 27 - 30 34
9.
Скалица
 0:0 22 6 5 11 19 - 25 23
10.
Кошице
 0:1 22 4 4 14 18 - 45 16
11.
Михаловце
 1:1 22 0 8 14 16 - 42 8
12.
Злате Моравце
 1:1 22 0 5 17 14 - 45 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 1:0 11 9 2 0 28 - 9 29
2.
Жилина
 1:0 11 8 1 2 27 - 19 25
3.
Ружомберок
 1:0 11 7 2 2 12 - 7 23
4.
Железярне Подбрезова
 0:1 11 6 3 2 21 - 16 21
5.
Тренчин
 0:0 11 6 2 3 19 - 10 20
6.
ДАК
 0:1 11 6 2 3 19 - 11 20
7.
Спартак Трнава
 0:1 11 6 1 4 16 - 10 19
8.
Скалица
 0:0 11 5 3 3 11 - 8 18
9.
Дукла Банска-Бистрица
 1:0 11 4 4 3 15 - 16 16
10.
Кошице
 0:1 11 3 3 5 9 - 19 12
11.
Михаловце
 1:1 11 0 5 6 7 - 20 5
12.
Злате Моравце
 1:1 11 0 3 8 8 - 22 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 1:0 11 9 1 1 28 - 7 28
2.
Дукла Банска-Бистрица
 1:0 11 6 2 3 23 - 13 20
3.
Спартак Трнава
 0:1 11 6 2 3 15 - 11 20
4.
Жилина
 1:0 11 5 3 3 13 - 10 18
5.
ДАК
 0:1 11 4 4 3 11 - 10 16
6.
Тренчин
 0:0 11 3 5 3 12 - 13 14
7.
Железярне Подбрезова
 0:1 11 4 1 6 18 - 17 13
8.
Ружомберок
 1:0 11 2 5 4 15 - 23 11
9.
Скалица
 0:0 11 1 2 8 8 - 17 5
10.
Кошице
 0:1 11 1 1 9 9 - 26 4
11.
Михаловце
 1:1 11 0 3 8 9 - 22 3
12.
Злате Моравце
 1:1 11 0 2 9 6 - 23 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 11 (7)
Слован Братислава Чаврич Александр 9 (4)
Жилина Дурис Давид 9 (2)
Слован Братислава Барсегян Тигран 8 (10)
Слован Братислава Стрелец Давид 8 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 1 9
Тренчин Rahim Ibrahim 1 8
Кошице Голиков Александр 2 6
Тренчин Бариш Дамьян 8
Ружомберок Жигмунд Марек 6
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