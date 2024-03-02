Тур: 22. Стадион: Ружомберок.
1:0
Перерыв
0'
16' Желтая карточкаMarek Kristian Bartos
1:0
21' ГолХриен Мартин
35' Желтая карточкаSanusi Ridwan
Ход матча
21'
35'
32
Малы
Матуш
14
Гладик
Ян
30
Хриен
Мартин
17
Тучны
Адам
41
Ivan
Rehak
25
Simon
Fasko
90
Mark
Assinor
30
Andy
Masaryk
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Малы МатушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гладик ЯнНападающий
-
30 Хриен МартинНападающий
-
17 Тучны АдамНападающий
- Запасные игроки
-
39 Котула ЮрайЗащитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
-
15 Герец ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Бодя МартинНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ondrej Smetana
- Основной состав
-
41 Ivan RehakВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Simon FaskoПолузащитник
- Полузащитник
-
90 Mark AssinorНападающий
-
30 Andy MasarykНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Данко АдамВратарь
-
16 Patrik MacejВратарь
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Roman Skuhravy
История личных встреч
Ружомберок
Железярне Подбрезова
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
16 матчей
62.5%
12.5%
25%
10 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
2.17
1.3
Среднее время на гол
41
69
Всего голов
14
4
Голов в среднем за матч
1.4
0.67
Среднее время на гол
64
135
Всего голов
27
17
Голов в среднем за матч
1.69
1.06
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
53
84
Бомбардиры внутри турнира
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хриен Мартин
|4
|0.18
|Лавринчик Самуэль
|4
|0.18
|Бодя Мартин
|4 (2)
|0.18
|Шефчик Самуэль
|3
|0.14
|Герец Штефан
|3
|0.14
|Домонкос Кристоф
|3
|0.14
|Гладик Ян
|1
|0.05
|Тучны Адам
|1
|0.05
|Мудры Тимотей
|1
|0.05
|Бобчек Томаш
|1
|0.05
|Малы Матуш
|1
|0.05
|Лютеран Оливер
|0
|0
|Селески Александер
|0
|0
|Котула Юрай
|0
|0
|Жигмунд Марек
|0
|0
|Хобот Марьян
|0
|0
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mark Assinor
|6
|0.27
|Благут Патрик
|6
|0.27
|Ковачик Петер
|5
|0.23
|Галчик Роланд
|5 (1)
|0.23
|Sanusi Ridwan
|4
|0.18
|Christophe Kabongo
|3
|0.14
|Marek Kristian Bartos
|3
|0.14
|Rene Paraj
|2
|0.09
|Кузма Марек
|2
|0.09
|Lekan Okunola
|2
|0.09
|Jozef Spyrka
|1 (1)
|0.05
|Бакаля Микулаш
|1
|0.05
|Байо Махмуду
|0
|0
|Оравец Матей
|0
|0
|Martin Talakov
|0
|0
Карточки
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жигмунд Марек
|6
|0
|Хриен Мартин
|5
|0
|Лавринчик Самуэль
|5
|0
|Лютеран Оливер
|4
|0
|Мрва Марио
|2
|1
|Герец Штефан
|2
|0
|Гладик Ян
|2
|0
|Мудры Тимотей
|2
|0
|Шефчик Самуэль
|2
|0
|Фрюхвальд Томаш
|2
|0
|Масло Ян
|1
|0
|Ondrej Smetana
|1
|0
|Peter Tomko
|1
|0
|Котула Юрай
|1
|0
|Симон Габриэл
|1
|0
|Мойжиш Александр
|1
|0
|Хобот Марьян
|1
|0
|Малы Матуш
|1
|0
|Тучны Адам
|1
|0
|Viktor Uradnik
|1
|0
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marek Kristian Bartos
|6
|0
|Matej Gresak
|4
|1
|Rene Paraj
|5
|0
|Байо Махмуду
|5
|0
|Sanusi Ridwan
|3
|0
|Mark Assinor
|3
|0
|Благут Патрик
|2
|0
|Ковачик Петер
|2
|0
|Оравец Матей
|0
|1
|Кузма Марек
|1
|0
|Jozef Spyrka
|1
|0
|Галчик Роланд
|1
|0
|Бакаля Микулаш
|1
|0
|Samuel Datko
|1
|0
|Christophe Kabongo
|1
|0
|Martin Talakov
|1
|0
|Simon Fasko
|1
|0
Результаты матчей
Ружомберок
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Железярне Подбрезова
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
2
5
Ружомберок
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Железярне Подбрезова
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
12
7
Упущенные победы
12
22
Ружомберок
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
52% (11)
19% (4)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
33% (7)
33% (7)
Железярне Подбрезова
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (5)
29% (6)
48% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
33% (7)
38% (8)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
14
10
Упущенные победы
14
27
Голы по времени матча
Забито
11
18
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 2
13 Не забивали 14
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
2
11%
16-30
1
9%
4
22%
31-45
3
27%
2
11%
46-60
3
27%
2
11%
61-75
0
0%
8
44%
76-90
Пропущено
7
16
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
1
14%
1
6%
1-15
1
14%
4
25%
16-30
1
14%
4
25%
31-45
2
29%
2
13%
46-60
2
29%
3
19%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Забито
15
24
6 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
11 Не забивали 11
1
7%
4
17%
1-15
3
20%
4
17%
16-30
2
13%
5
21%
31-45
5
33%
4
17%
46-60
1
7%
3
13%
61-75
3
20%
4
17%
76-90
Пропущено
23
13
15 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
2
9%
1
8%
1-15
4
17%
2
15%
16-30
9
39%
3
23%
31-45
2
9%
3
23%
46-60
4
17%
2
15%
61-75
2
9%
2
15%
76-90
Забито
26
42
11 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 10
3 Не забивали 4
3
12%
4
10%
1-15
5
19%
6
14%
16-30
3
12%
9
21%
31-45
8
31%
6
14%
46-60
4
15%
5
12%
61-75
3
12%
12
29%
76-90
Пропущено
30
29
18 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
3
10%
2
7%
1-15
5
17%
6
21%
16-30
10
33%
7
24%
31-45
4
13%
5
17%
46-60
6
20%
5
17%
61-75
2
7%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
Ружомберок
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ДАК - Ружомберок 0:1 Злате Моравце - Ружомберок 2:4 Михаловце - Ружомберок 0:1 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0
Гурник Забже - Ружомберок 4:0 Гостивар - Ружомберок 1:4 Приштина - Ружомберок 0:1 Ружомберок - Заглембе Сосновец 2:1 Ружомберок - Погронье 2:1 Кошице - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Слован Братислава - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Погронье 2:0 Ружомберок - Тренчин 1:0 ДАК - Ружомберок 1:1 Скалица - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Жилина 0:2 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 1:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 5:0 Ружомберок - Злате Моравце 2:0
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 Кошице - Железярне Подбрезова 0:0 Железярне Подбрезова - Михаловце 2:1 Р. Жешув - Железярне Подбрезова 5:0
Краковия - Железярне Подбрезова 1:0 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 Железярне Подбрезова - Татран Прешов 2:1 Железярне Подбрезова - Татран Липтовски-Микулаш 4:0 Скалица - Железярне Подбрезова 3:0 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 0:6 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 1:2 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:3 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 0:2 Жилина - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Славой Требишов - Железярне Подбрезова 0:9 Железярне Подбрезова - Ружомберок 5:0 ЛАСК - Железярне Подбрезова 1:1
Результаты матчей
Ружомберок
Железярне Подбрезова
Точный счет
1:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:6
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
5
2 раза 18%
Точный счет
2:2
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
3:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
1 раз 9%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
1:0
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:6
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 48%
2
6 раз 29%
0
4 раза 19%
4
1 раз 5%
2
8 раз 38%
0
5 раз 24%
1
4 раза 19%
5
3 раза 14%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Ружомберок
Железярне Подбрезова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
92
37
65
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
73
47
64
110
28
110
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
174
Больше Меньше
165
714
129
120
417
120
417
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|22
|18
|3
|1
|56 - 16
|57
|2.
|1:0
|22
|13
|4
|5
|40 - 29
|43
|3.
|0:1
|22
|12
|3
|7
|31 - 21
|39
|4.
|1:0
|22
|10
|6
|6
|38 - 29
|36
|5.
|0:1
|22
|10
|6
|6
|30 - 21
|36
|6.
|0:1
|22
|10
|4
|8
|39 - 33
|34
|7.
|0:0
|22
|9
|7
|6
|31 - 23
|34
|8.
|1:0
|22
|9
|7
|6
|27 - 30
|34
|9.
|0:0
|22
|6
|5
|11
|19 - 25
|23
|10.
|0:1
|22
|4
|4
|14
|18 - 45
|16
|11.
|1:1
|22
|0
|8
|14
|16 - 42
|8
|12.
|1:1
|22
|0
|5
|17
|14 - 45
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|11
|9
|2
|0
|28 - 9
|29
|2.
|1:0
|11
|8
|1
|2
|27 - 19
|25
|3.
|1:0
|11
|7
|2
|2
|12 - 7
|23
|4.
|0:1
|11
|6
|3
|2
|21 - 16
|21
|5.
|0:0
|11
|6
|2
|3
|19 - 10
|20
|6.
|0:1
|11
|6
|2
|3
|19 - 11
|20
|7.
|0:1
|11
|6
|1
|4
|16 - 10
|19
|8.
|0:0
|11
|5
|3
|3
|11 - 8
|18
|9.
|1:0
|11
|4
|4
|3
|15 - 16
|16
|10.
|0:1
|11
|3
|3
|5
|9 - 19
|12
|11.
|1:1
|11
|0
|5
|6
|7 - 20
|5
|12.
|1:1
|11
|0
|3
|8
|8 - 22
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|11
|9
|1
|1
|28 - 7
|28
|2.
|1:0
|11
|6
|2
|3
|23 - 13
|20
|3.
|0:1
|11
|6
|2
|3
|15 - 11
|20
|4.
|1:0
|11
|5
|3
|3
|13 - 10
|18
|5.
|0:1
|11
|4
|4
|3
|11 - 10
|16
|6.
|0:0
|11
|3
|5
|3
|12 - 13
|14
|7.
|0:1
|11
|4
|1
|6
|18 - 17
|13
|8.
|1:0
|11
|2
|5
|4
|15 - 23
|11
|9.
|0:0
|11
|1
|2
|8
|8 - 17
|5
|10.
|0:1
|11
|1
|1
|9
|9 - 26
|4
|11.
|1:1
|11
|0
|3
|8
|9 - 22
|3
|12.
|1:1
|11
|0
|2
|9
|6 - 23
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|11 (7)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|9 (4)
|Жилина
|Дурис Давид
|9 (2)
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|8 (10)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|8 (8)
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|1 9
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 8
|Кошице
|Голиков Александр
|2 6
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|8
|Ружомберок
|Жигмунд Марек
|6