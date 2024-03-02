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  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Скалица
0:0
Перерыв
Тренчин
0'
44' Желтая карточка
Моронг Адам

Ход матча

44'
Моронг Адам
 
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Скалица
Ничья
Тренчин
6.20
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Все Коэффициенты
1
Matej
Luksch
4
Градецки
Матей
5
Michael
Ranko
20
Подгорин
Оливер
3
Martin
Cernek
18
Martin
Nagy
II
22
Mario
Holly
9
Моронг
Адам
23
Гаша
Роман
25
Гази
Адам
11
Daniel
Smekal
99
Кукучка
Михал
11
Кмет
Матуш
14
Бондаренко
Тарас
15
Lazar
Stojsavljevic
4
Samuel
Kozlovsky
27
Бариш
Дамьян
10
Гонг
Хилари
20
Rahim
Ibrahim
8
Гайдош
Артур
7
Eynel
Soares
29
Купусович
Негош
Скалица
4-2-3-1
Тренчин
4-1-4-1

История личных встреч

Скалица
Тренчин

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

12 матчей

33.3%
8.3%
58.4%
4 победы 1 ничья 7 побед

Первый тайм

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

С
0:0
С
1:3
С
2:0
С
3:1
С
2:0
К
2:0
К
4:0
К
2:1
С
2:1
С
1:2
С
3:0
Р
4:1

Голы

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.75
0.75

Среднее время на гол

51
120

Всего голов

19
3

Голов в среднем за матч

2.38
0.75

Среднее время на гол

37
120

Всего голов

26
9

Голов в среднем за матч

2.17
0.75

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

41
120

Бомбардиры внутри турнира

Скалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Daniel Smekal 4 0.18
Гаша Роман 2 0.09
Моронг Адам 2 0.09
Матеёв Роберт 2 0.09
Подгорин Оливер 2 0.09
Яо Янн Майкл 1 0.05
Martin Nagy II 1 0.05
Denis Baumgartner 1 0.05
Davi Alves 1 0.05
Власко Ян 1 (1) 0.05
Adam Krcik 0 0
Martin Masik 0 0
Собчик Алекс 0 0
Mario Holly 0 0
Тренчин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Купусович Негош 6 0.27
Eynel Soares 5 0.23
Гонг Хилари 4 0.18
Rahim Ibrahim 4 0.18
Гайдош Артур 2 0.09
Samuel Kozlovsky 2 0.09
Кмет Матуш 1 0.05
Холли Доминик 1 0.05
Бариш Дамьян 0 0
Lazar Stojsavljevic 0 0
Джуд Сандей 0 0

Карточки

Скалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ondrej Rudzan 5 0
Adam Krcik 5 0
Власко Ян 3 1
Martin Masik 4 0
Подгорин Оливер 3 0
Michael Ranko 3 0
Martin Nagy II 3 0
Jakub Kousal 3 0
Mario Holly 3 0
Алвес Дани 2 0
Denis Baumgartner 2 0
Гази Адам 2 0
Daniel Smekal 2 0
Матеёв Роберт 1 0
Гаша Роман 1 0
Собчик Алекс 1 0
Юнас Мартин 1 0
Моронг Адам 1 0
Davi Alves 1 0
Тренчин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rahim Ibrahim 8 1
Бариш Дамьян 8 0
Lazar Stojsavljevic 4 0
Eynel Soares 4 0
Холли Доминик 3 0
Илья Столица 2 0
Кмет Матуш 2 0
Гонг Хилари 2 0
Акила Жессе 2 0
Гайдош Артур 2 0
Бондаренко Тарас 1 0
Возинья Жозимар 1 0
Samuel Kozlovsky 1 0
Эмека Чинонсо 1 0
Купусович Негош 1 0
Багин Сауэль 1 0
Bright Donkor 1 0

Результаты матчей

Скалица
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Тренчин
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

3
4
Скалица
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Тренчин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

16
7

Упущенные победы

2
14
Скалица
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (5)
52% (11)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
43% (9)
10% (2)
Тренчин
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

18
12

Упущенные победы

5
18

Голы по времени матча

Забито

11
8
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
14 Не забивали 15
2
18%
1
13%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
3
38%
31-45
3
27%
1
13%
46-60
2
18%
2
25%
61-75
1
9%
1
13%
76-90

Пропущено

8
17
7 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
3
38%
3
18%
16-30
4
50%
3
18%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
1
13%
1
6%
61-75
0
0%
5
29%
29%
76-90

Забито

8
17
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
2
25%
2
12%
1-15
1
13%
2
12%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
2
25%
3
18%
46-60
2
25%
5
29%
29%
61-75
1
13%
1
6%
76-90

Пропущено

17
12
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
4
24%
1
8%
1-15
3
18%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
3
18%
1
8%
46-60
3
18%
3
25%
61-75
4
24%
3
25%
76-90

Забито

19
25
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 9
8 Не забивали 7
4
21%
3
12%
1-15
3
16%
2
8%
16-30
1
5%
7
28%
31-45
5
26%
4
16%
46-60
4
21%
7
28%
61-75
2
11%
2
8%
76-90

Пропущено

25
29
14 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 14
4
16%
2
7%
1-15
6
24%
4
14%
16-30
4
16%
6
21%
31-45
3
12%
5
17%
46-60
4
16%
4
14%
61-75
4
16%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Скалица
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Липани - Скалица 0:0 Кошице - Скалица 2:1 Скалица - Жилина 1:1 ДАК - Скалица 1:0
Карвина - Скалица 2:1 Скалица - Пухов 6:1 Скалица - МФК Вышков 0:1 Скалица - Железярне Подбрезова 3:0 Михаловце - Скалица 1:1 Спартак Трнава - Скалица 2:0 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Слован Братислава - Скалица 1:0 Скалица - Комарно 2:0 Скалица - Ружомберок 1:0 Злате Моравце - Скалица 0:1 Белуша - Скалица 1:2 Тренчин - Скалица 0:0 Скалица - Кошице 1:0 Жилина - Скалица 5:3 Ти Джей Друзстевник Силадице - Скалица 0:4
Тренчин
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Тренчин - Слован Братислава 0:2 Тренчин - Опава 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 1:1 Тренчин - Кошице 4:1
Тренчин - МФК Вышков 1:0 Тренчин - ЦСКА София 0:2 Видзев Лодзь - Тренчин 2:2 Тренчин - Марибор 0:0 Тренчин - Дьёр 5:1 Тренчин - Злате Моравце 4:1 ДАК - Тренчин 0:0 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:2 Ружомберок - Тренчин 1:0 Тренчин - Жилина 0:0 Михаловце - Тренчин 0:0 Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Локомотива Девинска-Нова-Вес - Тренчин 1:1 Тренчин - Скалица 0:0 Слован Братислава - Тренчин 2:0 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 1:0

Результаты матчей

Скалица
Тренчин

Точный счет

1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
4
3 раза 27%
2
2 раза 18%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
3
1 раз 9%
0
4 раза 40%
2
4 раза 40%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:0
5 раз 24%
2:1
4 раза 19%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
0:0
4 раза 19%
1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
4:1
3 раза 14%
2:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 43%
0
8 раз 38%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
0
7 раз 33%
2
6 раз 29%
1
4 раза 19%
4
3 раза 14%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Скалица
Тренчин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
3
3
7
1.5
5
6
1
9
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
6
4
1
10
1.5
5
5
1
10
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
8
0.5
Больше Меньше
14
7
4
17
1.5
10
11
2
19
2.5
4
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 1:0 22 18 3 1 56 - 16 57
2.
Жилина
 1:0 22 13 4 5 40 - 29 43
3.
Спартак Трнава
 0:1 22 12 3 7 31 - 21 39
4.
Дукла Банска-Бистрица
 1:0 22 10 6 6 38 - 29 36
5.
ДАК
 0:1 22 10 6 6 30 - 21 36
6.
Железярне Подбрезова
 0:1 22 10 4 8 39 - 33 34
7.
Тренчин
 0:0 22 9 7 6 31 - 23 34
8.
Ружомберок
 1:0 22 9 7 6 27 - 30 34
9.
Скалица
 0:0 22 6 5 11 19 - 25 23
10.
Кошице
 0:1 22 4 4 14 18 - 45 16
11.
Михаловце
 1:1 22 0 8 14 16 - 42 8
12.
Злате Моравце
 1:1 22 0 5 17 14 - 45 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 1:0 11 9 2 0 28 - 9 29
2.
Жилина
 1:0 11 8 1 2 27 - 19 25
3.
Ружомберок
 1:0 11 7 2 2 12 - 7 23
4.
Железярне Подбрезова
 0:1 11 6 3 2 21 - 16 21
5.
Тренчин
 0:0 11 6 2 3 19 - 10 20
6.
ДАК
 0:1 11 6 2 3 19 - 11 20
7.
Спартак Трнава
 0:1 11 6 1 4 16 - 10 19
8.
Скалица
 0:0 11 5 3 3 11 - 8 18
9.
Дукла Банска-Бистрица
 1:0 11 4 4 3 15 - 16 16
10.
Кошице
 0:1 11 3 3 5 9 - 19 12
11.
Михаловце
 1:1 11 0 5 6 7 - 20 5
12.
Злате Моравце
 1:1 11 0 3 8 8 - 22 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 1:0 11 9 1 1 28 - 7 28
2.
Дукла Банска-Бистрица
 1:0 11 6 2 3 23 - 13 20
3.
Спартак Трнава
 0:1 11 6 2 3 15 - 11 20
4.
Жилина
 1:0 11 5 3 3 13 - 10 18
5.
ДАК
 0:1 11 4 4 3 11 - 10 16
6.
Тренчин
 0:0 11 3 5 3 12 - 13 14
7.
Железярне Подбрезова
 0:1 11 4 1 6 18 - 17 13
8.
Ружомберок
 1:0 11 2 5 4 15 - 23 11
9.
Скалица
 0:0 11 1 2 8 8 - 17 5
10.
Кошице
 0:1 11 1 1 9 9 - 26 4
11.
Михаловце
 1:1 11 0 3 8 9 - 22 3
12.
Злате Моравце
 1:1 11 0 2 9 6 - 23 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 11 (7)
Слован Братислава Чаврич Александр 9 (4)
Жилина Дурис Давид 9 (2)
Слован Братислава Барсегян Тигран 8 (10)
Слован Братислава Стрелец Давид 8 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 1 9
Тренчин Rahim Ibrahim 1 8
Кошице Голиков Александр 2 6
Тренчин Бариш Дамьян 8
Ружомберок Жигмунд Марек 6
Весь список
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Моронг Адам получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 57% завершится победой Тренчин.
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Скалица
Ничья
Тренчин
6.20
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3.62
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1.85
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Скалица
Тренчин
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