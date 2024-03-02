Тур: 22. Стадион: Mestsky stadion Skalica.
Ход матча
44'
22
Mario
Holly
23
Гаша
Роман
25
Гази
Адам
11
Кмет
Матуш
27
Бариш
Дамьян
10
Гонг
Хилари
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Mario HollyПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Гаша РоманПолузащитник
-
25 Гази АдамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
39 Юнас МартинВратарь
- Защитник
-
34 Собчик АлексНападающий
-
19 Martin Masik
-
-
21 Tomas Ravas
-
Главный тренер: Pavol Majernik
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Кмет МатушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Бариш ДамьянПолузащитник
-
10 Гонг ХилариПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Джуд СандейНападающий
-
-
85 Emma Uchegbu
-
-
Главный тренер: Столица Илия
История личных встреч
Скалица
Тренчин
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
12 матчей
33.3%
8.3%
58.4%
4 победы 1 ничья 7 побед
Первый тайм
16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.75
0.75
Среднее время на гол
51
120
Всего голов
19
3
Голов в среднем за матч
2.38
0.75
Среднее время на гол
37
120
Всего голов
26
9
Голов в среднем за матч
2.17
0.75
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
41
120
Бомбардиры внутри турнира
Скалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Daniel Smekal
|4
|0.18
|Гаша Роман
|2
|0.09
|Моронг Адам
|2
|0.09
|Матеёв Роберт
|2
|0.09
|Подгорин Оливер
|2
|0.09
|Яо Янн Майкл
|1
|0.05
|Martin Nagy II
|1
|0.05
|Denis Baumgartner
|1
|0.05
|Davi Alves
|1
|0.05
|Власко Ян
|1 (1)
|0.05
|Adam Krcik
|0
|0
|Martin Masik
|0
|0
|Собчик Алекс
|0
|0
|Mario Holly
|0
|0
Тренчин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Купусович Негош
|6
|0.27
|Eynel Soares
|5
|0.23
|Гонг Хилари
|4
|0.18
|Rahim Ibrahim
|4
|0.18
|Гайдош Артур
|2
|0.09
|Samuel Kozlovsky
|2
|0.09
|Кмет Матуш
|1
|0.05
|Холли Доминик
|1
|0.05
|Бариш Дамьян
|0
|0
|Lazar Stojsavljevic
|0
|0
|Джуд Сандей
|0
|0
Карточки
Скалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ondrej Rudzan
|5
|0
|Adam Krcik
|5
|0
|Власко Ян
|3
|1
|Martin Masik
|4
|0
|Подгорин Оливер
|3
|0
|Michael Ranko
|3
|0
|Martin Nagy II
|3
|0
|Jakub Kousal
|3
|0
|Mario Holly
|3
|0
|Алвес Дани
|2
|0
|Denis Baumgartner
|2
|0
|Гази Адам
|2
|0
|Daniel Smekal
|2
|0
|Матеёв Роберт
|1
|0
|Гаша Роман
|1
|0
|Собчик Алекс
|1
|0
|Юнас Мартин
|1
|0
|Моронг Адам
|1
|0
|Davi Alves
|1
|0
Тренчин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rahim Ibrahim
|8
|1
|Бариш Дамьян
|8
|0
|Lazar Stojsavljevic
|4
|0
|Eynel Soares
|4
|0
|Холли Доминик
|3
|0
|Илья Столица
|2
|0
|Кмет Матуш
|2
|0
|Гонг Хилари
|2
|0
|Акила Жессе
|2
|0
|Гайдош Артур
|2
|0
|Бондаренко Тарас
|1
|0
|Возинья Жозимар
|1
|0
|Samuel Kozlovsky
|1
|0
|Эмека Чинонсо
|1
|0
|Купусович Негош
|1
|0
|Багин Сауэль
|1
|0
|Bright Donkor
|1
|0
Результаты матчей
Скалица
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Тренчин
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
3
4
Скалица
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Тренчин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
16
7
Упущенные победы
2
14
Скалица
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (5)
52% (11)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
43% (9)
10% (2)
Тренчин
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
18
12
Упущенные победы
5
18
Голы по времени матча
Забито
11
8
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
14 Не забивали 15
2
18%
1
13%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
3
38%
31-45
3
27%
1
13%
46-60
2
18%
2
25%
61-75
1
9%
1
13%
76-90
Пропущено
8
17
7 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
3
38%
3
18%
16-30
4
50%
3
18%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
1
13%
1
6%
61-75
0
0%
5
29%
29%
76-90
Забито
8
17
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
2
25%
2
12%
1-15
1
13%
2
12%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
2
25%
3
18%
46-60
2
25%
5
29%
29%
61-75
1
13%
1
6%
76-90
Пропущено
17
12
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
4
24%
1
8%
1-15
3
18%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
3
18%
1
8%
46-60
3
18%
3
25%
61-75
4
24%
3
25%
76-90
Забито
19
25
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 9
8 Не забивали 7
4
21%
3
12%
1-15
3
16%
2
8%
16-30
1
5%
7
28%
31-45
5
26%
4
16%
46-60
4
21%
7
28%
61-75
2
11%
2
8%
76-90
Пропущено
25
29
14 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 14
4
16%
2
7%
1-15
6
24%
4
14%
16-30
4
16%
6
21%
31-45
3
12%
5
17%
46-60
4
16%
4
14%
61-75
4
16%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
Скалица
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Липани - Скалица 0:0 Кошице - Скалица 2:1 Скалица - Жилина 1:1 ДАК - Скалица 1:0
Карвина - Скалица 2:1 Скалица - Пухов 6:1 Скалица - МФК Вышков 0:1 Скалица - Железярне Подбрезова 3:0 Михаловце - Скалица 1:1 Спартак Трнава - Скалица 2:0 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Слован Братислава - Скалица 1:0 Скалица - Комарно 2:0 Скалица - Ружомберок 1:0 Злате Моравце - Скалица 0:1 Белуша - Скалица 1:2 Тренчин - Скалица 0:0 Скалица - Кошице 1:0 Жилина - Скалица 5:3 Ти Джей Друзстевник Силадице - Скалица 0:4
Тренчин
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Тренчин - Слован Братислава 0:2 Тренчин - Опава 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 1:1 Тренчин - Кошице 4:1
Тренчин - МФК Вышков 1:0 Тренчин - ЦСКА София 0:2 Видзев Лодзь - Тренчин 2:2 Тренчин - Марибор 0:0 Тренчин - Дьёр 5:1 Тренчин - Злате Моравце 4:1 ДАК - Тренчин 0:0 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:2 Ружомберок - Тренчин 1:0 Тренчин - Жилина 0:0 Михаловце - Тренчин 0:0 Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Локомотива Девинска-Нова-Вес - Тренчин 1:1 Тренчин - Скалица 0:0 Слован Братислава - Тренчин 2:0 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 1:0
Результаты матчей
Скалица
Тренчин
Точный счет
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
4
3 раза 27%
2
2 раза 18%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
3
1 раз 9%
0
4 раза 40%
2
4 раза 40%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:0
5 раз 24%
2:1
4 раза 19%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
0:0
4 раза 19%
1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
4:1
3 раза 14%
2:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 43%
0
8 раз 38%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
0
7 раз 33%
2
6 раз 29%
1
4 раза 19%
4
3 раза 14%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Скалица
Тренчин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
83
37
56
19
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
64
110
55
110
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
138
Больше Меньше
147
417
1011
219
417
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|22
|18
|3
|1
|56 - 16
|57
|2.
|1:0
|22
|13
|4
|5
|40 - 29
|43
|3.
|0:1
|22
|12
|3
|7
|31 - 21
|39
|4.
|1:0
|22
|10
|6
|6
|38 - 29
|36
|5.
|0:1
|22
|10
|6
|6
|30 - 21
|36
|6.
|0:1
|22
|10
|4
|8
|39 - 33
|34
|7.
|0:0
|22
|9
|7
|6
|31 - 23
|34
|8.
|1:0
|22
|9
|7
|6
|27 - 30
|34
|9.
|0:0
|22
|6
|5
|11
|19 - 25
|23
|10.
|0:1
|22
|4
|4
|14
|18 - 45
|16
|11.
|1:1
|22
|0
|8
|14
|16 - 42
|8
|12.
|1:1
|22
|0
|5
|17
|14 - 45
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|11
|9
|2
|0
|28 - 9
|29
|2.
|1:0
|11
|8
|1
|2
|27 - 19
|25
|3.
|1:0
|11
|7
|2
|2
|12 - 7
|23
|4.
|0:1
|11
|6
|3
|2
|21 - 16
|21
|5.
|0:0
|11
|6
|2
|3
|19 - 10
|20
|6.
|0:1
|11
|6
|2
|3
|19 - 11
|20
|7.
|0:1
|11
|6
|1
|4
|16 - 10
|19
|8.
|0:0
|11
|5
|3
|3
|11 - 8
|18
|9.
|1:0
|11
|4
|4
|3
|15 - 16
|16
|10.
|0:1
|11
|3
|3
|5
|9 - 19
|12
|11.
|1:1
|11
|0
|5
|6
|7 - 20
|5
|12.
|1:1
|11
|0
|3
|8
|8 - 22
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|11
|9
|1
|1
|28 - 7
|28
|2.
|1:0
|11
|6
|2
|3
|23 - 13
|20
|3.
|0:1
|11
|6
|2
|3
|15 - 11
|20
|4.
|1:0
|11
|5
|3
|3
|13 - 10
|18
|5.
|0:1
|11
|4
|4
|3
|11 - 10
|16
|6.
|0:0
|11
|3
|5
|3
|12 - 13
|14
|7.
|0:1
|11
|4
|1
|6
|18 - 17
|13
|8.
|1:0
|11
|2
|5
|4
|15 - 23
|11
|9.
|0:0
|11
|1
|2
|8
|8 - 17
|5
|10.
|0:1
|11
|1
|1
|9
|9 - 26
|4
|11.
|1:1
|11
|0
|3
|8
|9 - 22
|3
|12.
|1:1
|11
|0
|2
|9
|6 - 23
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|11 (7)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|9 (4)
|Жилина
|Дурис Давид
|9 (2)
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|8 (10)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|8 (8)
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|1 9
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 8
|Кошице
|Голиков Александр
|2 6
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|8
|Ружомберок
|Жигмунд Марек
|6