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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Цвайер Феликс
Дармштадт
0:4
Первый тайм: 26'
Аугсбург
0'
0:1
2' Гол
Титц Филлип
0:2
12' Гол
Йенсен Фредрик
17' Желтая карточка
Мюллер Янник
0:3
20' Гол
Демирович Эрмедин
0:4
25' Гол
Варгас Рубен

Ход матча

2'
0:1
Титц Филлип
12'
0:2
Йенсен Фредрик
(Варгас Рубен)
17'
Мюллер Янник
 
20'
0:3
Демирович Эрмедин
25'
0:4
Варгас Рубен
(Демирович Эрмедин)

Статистика матча

  • 0 Голы 4
  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 5
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогнозы 125
Дармштадт 14.4% (18)
X 40% (50)
Аугсбург 45.6% (57)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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1
Шуэн
Марсель
20
Мюллер
Янник
23
Гьясула
Клаус
5
Маглица
Матей
17
Юстван
Юлиан
28
Франич
Бартол
32
Холланд
Фабиан
19
Карич
Эмир
27
Скарке
Тим
40
Полтер
Себастьян
24
Пфайффер
Лука
1
Дамен
Финн
43
Мбабу
Кевин
6
Гоувелеув
Джеффри
19
Удуохаи
Феликс
22
Иаго
Лопес
17
Якич
Кристиян
24
Йенсен
Фредрик
10
Майер
Арне
16
Варгас
Рубен
21
Титц
Филлип
9
Демирович
Эрмедин
Дармштадт
3-4-3
Аугсбург
4-3-3

История личных встреч

Дармштадт
Аугсбург

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

Б
1:2
Б
1:2
Б
1:0
Б
2:2
Б
0:2

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
2

Среднее время на гол

135
45

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

1
1.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

90
56

Бомбардиры внутри турнира

Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скарке Тим 6 0.25
Мелем Марвин 3 0.13
Кемпе Тобиас 3 (3) 0.13
Юстван Юлиан 2 0.08
Пфайффер Лука 1 0.04
Бадер Маттиас 1 0.04
Кларер Кристоф 1 0.04
Нюрнбергер Фабиан 1 0.04
Вильхельмссон Оскар 1 0.04
Хонзак Матиас 1 0.04
Сейдель Аарон 1 0.04
Маглица Матей 1 0.04
Холланд Фабиан 0 0
Франич Бартол 0 0
Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демирович Эрмедин 12 (3) 0.5
Титц Филлип 6 0.25
Энгельс Арне 3 0.13
Удуохаи Феликс 2 0.08
Бельо Дион Дрене 2 0.08
Реджбекай Элвис 2 (1) 0.08
Йенсен Фредрик 1 0.04
Педерсен Мадс 1 0.04
Иаго Лопес 1 0.04
Варгас Рубен 1 0.04
Михель Свен 1 (1) 0.04
Бауэр Максимилиан 1 0.04
Мбабу Кевин 0 0
Гоувелеув Джеффри 0 0
Якич Кристиян 0 0
Пфайффер Патрик 0 0

Карточки

Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маглица Матей 6 2
Кларер Кристоф 6 0
Холланд Фабиан 4 1
Гьясула Клаус 4 1
Скарке Тим 5 0
Циммерман Кристоф 4 0
Торстен Либеркнехт 4 0
Мюллер Янник 3 0
Мелем Марвин 3 0
Пфайффер Лука 3 0
Франич Бартол 3 0
Шуэн Марсель 2 0
Карич Эмир 2 0
Нюрнбергер Фабиан 2 0
Ридель Клеменс 2 0
Шнелльхардт Фабиан 1 0
Бадер Маттиас 1 0
Брунст Александер 1 0
Хонзак Матиас 1 0
Сейдель Аарон 1 0
Хорнби Фрэйзер 1 0
Ману Брайдон 1 0
Юстван Юлиан 1 0
Стожилкович Филип 1 0
Вильхельмссон Оскар 1 0
Мюллер Андреас 1 0
Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педерсен Мадс 6 1
Гоувелеув Джеффри 5 0
Дорш Никлас 5 0
Удуохаи Феликс 3 1
Реджбекай Элвис 4 0
Якич Кристиян 4 0
Дамен Финн 4 0
Мбабу Кевин 3 0
Иаго Лопес 3 0
Гумни Роберт 3 0
Варгас Рубен 3 0
Демирович Эрмедин 3 0
Михель Свен 2 0
Бауэр Максимилиан 2 0
Бельо Дион Дрене 2 0
Брайтхаупт Тим 2 0
Энгельс Арне 0 1
Кардона Ирвин 1 0
Джесс Торуп 1 0

Результаты матчей

Дармштадт
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Аугсбург
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

9
5
Дармштадт
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Аугсбург
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
9% (1)
73% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

23
6

Упущенные победы

8
19
Дармштадт
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
35% (8)
43% (10)
Аугсбург
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (6)
30% (7)
43% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
43% (10)
35% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

25
9

Упущенные победы

17
24

Голы по времени матча

Забито

13
12
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
16 Не забивали 17
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
2
17%
16-30
3
23%
4
33%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
2
15%
3
25%
76-90

Пропущено

25
19
10 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
3
12%
3
16%
1-15
3
12%
6
32%
16-30
4
16%
5
26%
31-45
5
20%
1
5%
46-60
5
20%
3
16%
61-75
5
20%
1
5%
76-90

Забито

10
22
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 5
17 Не забивали 12
1
10%
1
5%
1-15
3
30%
3
14%
16-30
1
10%
6
27%
31-45
3
30%
4
18%
46-60
1
10%
2
9%
61-75
1
10%
6
27%
76-90

Пропущено

28
21
9 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
1
4%
2
10%
1-15
4
14%
4
19%
16-30
4
14%
7
33%
31-45
5
18%
3
14%
46-60
9
32%
2
10%
61-75
5
18%
3
14%
76-90

Забито

23
34
13 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 7
10 Не забивали 6
4
17%
1
3%
1-15
5
22%
5
15%
16-30
4
17%
10
29%
29%
31-45
4
17%
6
18%
46-60
3
13%
3
9%
61-75
3
13%
9
26%
76-90

Пропущено

53
40
19 В 1-м тайме 27
34 Во 2-м тайме 13
16 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 22
4
8%
5
13%
1-15
7
13%
10
25%
16-30
8
15%
12
30%
31-45
10
19%
4
10%
46-60
14
26%
5
13%
61-75
10
19%
4
10%
76-90

Результаты последних матчей

Дармштадт
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Вердер - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Штутгарт 1:2 Боруссия М - Дармштадт 0:0 Дармштадт - Байер Л 0:2
Унион Берлин - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2 Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Хайденхайм - Дармштадт 3:2 Дармштадт - Кёльн 0:1 Фрайбург - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0 Дармштадт - Бохум 1:2 Бавария - Дармштадт 8:0 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Вердер 4:2
Аугсбург
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Аугсбург - Фрайбург 2:1 Майнц - Аугсбург 1:0 Аугсбург - РБ Лейпциг 2:2 Бохум - Аугсбург 1:1
Аугсбург - Бавария 2:3 Боруссия М - Аугсбург 1:2 Аугсбург - Байер Л 0:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Вердер - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Ян 5:2 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1 Кёльн - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0

Результаты матчей

Дармштадт
Аугсбург

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
8:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

1:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 22%
2:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 39%
1
8 раз 35%
2
3 раза 13%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
1
7 раз 30%
2
7 раз 30%
0
6 раз 26%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Дармштадт
Аугсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
11
1
3
9
1.5
8
4
2
10
2.5
2
10
1
11
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
6
5
3
8
1.5
2
9
1
10
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
9
0.5
Больше Меньше
17
6
6
17
1.5
10
13
3
20
2.5
3
20
1
22
3.5
2
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 23 19 4 0 59 - 16 61
2.
Бавария
 Заявка 24 17 3 4 65 - 28 54
3.
Штутгарт
 Заявка 23 15 2 6 52 - 29 47
4.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 24 11 9 4 46 - 30 42
5.
РБ Лейпциг
 0:1 Заявка 24 12 4 8 49 - 31 40
6.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 24 8 11 5 36 - 30 35
7.
Хоффенхайм
 Заявка 23 8 6 9 41 - 43 30
8.
Вердер
 Заявка 23 8 6 9 32 - 35 30
9.
Фрайбург
 Заявка 24 8 6 10 32 - 44 30
10.
Аугсбург
 3:0 Заявка 24 7 8 9 36 - 41 29
11.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 24 7 8 9 33 - 40 29
12.
Бохум
 1:0 Заявка 24 6 10 8 29 - 46 28
13.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 24 7 5 12 23 - 37 26
14.
Вольфсбург
 Заявка 23 6 7 10 28 - 36 25
15.
Боруссия М
 0:1 Заявка 24 6 7 11 41 - 46 25
16.
Майнц
 1:0 Заявка 24 3 9 12 19 - 37 18
17.
Кёльн
 Заявка 23 3 8 12 16 - 37 17
18.
Дармштадт
 0:3 Заявка 24 2 7 15 24 - 55 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 12 10 2 0 34 - 7 32
2.
Бавария
 Заявка 12 10 1 1 39 - 8 31
3.
Штутгарт
 Заявка 12 9 2 1 35 - 11 29
4.
РБ Лейпциг
 0:1 Заявка 12 8 2 2 30 - 10 26
5.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 12 7 2 3 24 - 18 23
6.
Бохум
 1:0 Заявка 12 5 6 1 19 - 13 21
7.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 11 5 5 1 19 - 11 20
8.
Фрайбург
 Заявка 12 5 5 2 22 - 19 20
9.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 12 5 4 3 19 - 17 19
10.
Боруссия М
 0:1 Заявка 12 5 3 4 22 - 17 18
11.
Вердер
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
12.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 12 5 3 4 14 - 16 18
13.
Аугсбург
 3:0 Заявка 12 4 5 3 22 - 21 17
14.
Вольфсбург
 Заявка 11 4 4 3 16 - 13 16
15.
Майнц
 1:0 Заявка 12 3 3 6 9 - 15 12
16.
Хоффенхайм
 Заявка 11 2 4 5 17 - 20 10
17.
Кёльн
 Заявка 11 2 3 6 9 - 16 9
18.
Дармштадт
 0:3 Заявка 13 1 3 9 13 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 11 9 2 0 25 - 9 29
2.
Бавария
 Заявка 12 7 2 3 26 - 20 23
3.
Хоффенхайм
 Заявка 12 6 2 4 24 - 23 20
4.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 12 4 7 1 22 - 12 19
5.
Штутгарт
 Заявка 11 6 0 5 17 - 18 18
6.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 13 3 6 4 17 - 19 15
7.
РБ Лейпциг
 0:1 Заявка 12 4 2 6 19 - 21 14
8.
Вердер
 Заявка 11 3 3 5 12 - 17 12
9.
Аугсбург
 3:0 Заявка 12 3 3 6 14 - 20 12
10.
Фрайбург
 Заявка 12 3 1 8 10 - 25 10
11.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 12 2 4 6 14 - 23 10
12.
Вольфсбург
 Заявка 12 2 3 7 12 - 23 9
13.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 12 2 2 8 9 - 21 8
14.
Кёльн
 Заявка 12 1 5 6 7 - 21 8
15.
Дармштадт
 0:3 Заявка 11 1 4 6 11 - 27 7
16.
Боруссия М
 0:1 Заявка 12 1 4 7 19 - 29 7
17.
Бохум
 1:0 Заявка 12 1 4 7 10 - 33 7
18.
Майнц
 1:0 Заявка 12 0 6 6 10 - 22 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 27 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 18 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 16 (4)
Штутгарт Ундав Дениз 14 (5)
Аугсбург Демирович Эрмедин 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Майнц Кор Доминик 9
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Фрайбург Хёфлер Николас 1 6
Аугсбург Педерсен Мадс 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 26'
    Карич Эмир ошибается в защите.
  • 25'
    Демирович Эрмедин сделал результативную передачу.
  • 25'
    Г О О О О Л - Варгас Рубен забивает с левой ноги!
  • 25'
    Аугсбург начинает контратаку
  • 25'
    СК Дармштадт контролирует мяч.
  • 24'
    Иаго Лопес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 24'
    СК Дармштадт пытается что-то создать.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 20'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Йенсен Фредрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 63%, Аугсбург: 37%.
    • 20'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 19'
      Скарке Тим из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Майер Арне навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 18'
      Холланд Фабиан успешно блокирует удар.
    • 18'
      Якич Кристиян нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 18'
      Маглица Матей из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Майер Арне навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 18'
      Гьясула Клаус из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Мюллер Янник получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Судья сигнализирует, что Мюллер Янник из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Майер Арне
    • 17'
      Аугсбург пытается что-то создать.
    • 16'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Мбабу Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 65%, Аугсбург: 35%.
    • 15'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Аугсбург контролирует мяч.
    • 14'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 14'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Варгас Рубен сделал результативную передачу.
    • 12'
      Г О О О О Л - Йенсен Фредрик забивает с правой ноги!
    • 11'
      Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Хорошую попытку сделал Варгас Рубен. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 11'
      Аугсбург контролирует мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 75%, Аугсбург: 25%.
    • 10'
      Франич Бартол ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 9'
      Титц Филлип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Мбабу Кевин из команды Аугсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Якич Кристиян из команды Аугсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Удуохаи Феликс наказан за толчок Полтер Себастьян
    • 7'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 7'
      Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Иаго Лопес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Мбабу Кевин из команды Аугсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 73%, Аугсбург: 27%.
    • 3'
      Титц Филлип оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 3'
      Аугсбург пытается что-то создать.
    • 3'
      Хорошую попытку сделал Полтер Себастьян. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 2'
      Титц Филлип удалось забить из легкой позиции.
    • 2'
      Г О О О О Л - Титц Филлип забивает ударом с правой ноги!
    • 2'
      Франич Бартол плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • 1'
      Франич Бартол успешно блокирует удар.
    • 1'
      Варгас Рубен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 1'
      Аугсбург пытается что-то создать.
    • 1'
      Майер Арне выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Аугсбург начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merck-Stadion am Boellenfalltor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 40% завершится победой Дармштадт.
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      2.48 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 125
    Дармштадт 14.4% (18)
    X 40% (50)
    Аугсбург 45.6% (57)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Дармштадт
    Ничья
    Аугсбург
    3.60
    Реклама, betcity.ru
    8.50
    Реклама, fon.bet
    2.95
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Дармштадт 0:4 Аугсбург

    Исход игры
    Дармштадт
    14.4% (18)
    Ничья
    40% (50)
    Аугсбург
    45.6% (57)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.26% (54)
    Меньше
    55.74% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    80.33% (98)
    Нет
    19.67% (24)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.2% (44)
    1:2 Аугсбург
    28% (35)
    0:1 Аугсбург
    11.2% (14)
    2:1 Дармштадт
    8.8% (11)
    1:0 Дармштадт
    4% (5)
    2:2 Ничья
    3.2% (4)
    1:3 Аугсбург
    3.2% (4)
    0:2 Аугсбург
    2.4% (3)
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    Дармштадт
    Аугсбург
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