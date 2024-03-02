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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Цвайер Феликс
Дармштадт
0:6
Конец матча
Аугсбург
0'
0:1
2' Гол
Титц Филлип
0:2
12' Гол
Йенсен Фредрик
17' Желтая карточка
Мюллер Янник
0:3
20' Гол
Демирович Эрмедин
0:4
25' Гол
Варгас Рубен
0:5
29' Гол
Демирович Эрмедин
45' Желтая карточка
Карич Эмир
0:6
85' Гол
Титц Филлип
90'+1

Ход матча

2'
0:1
Титц Филлип
12'
0:2
Йенсен Фредрик
(Варгас Рубен)
17'
Мюллер Янник
 
20'
0:3
Демирович Эрмедин
25'
0:4
Варгас Рубен
(Демирович Эрмедин)
27'
Хольтманн Геррит
Гьясула Клаус
 
27'
Циммерман Кристоф
Мюллер Янник
 
29'
0:5
Демирович Эрмедин
(Йенсен Фредрик)
41'
Мюллер Андреас
Холланд Фабиан
 
45'
Карич Эмир
 
46'
 
Энгельс Арне
Йенсен Фредрик
60'
 
Дорш Никлас
Якич Кристиян
61'
 
Биэл Пеп
Майер Арне
71'
 
Бельо Дион Дрене
Демирович Эрмедин
74'
Торсиэлло Фабио
Полтер Себастьян
 
74'
Вильхельмссон Оскар
Пфайффер Лука
 
74'
 
Бауэр Максимилиан
Гоувелеув Джеффри
85'
0:6
Титц Филлип
(Энгельс Арне)

Статистика матча

  • 0 Голы 6
  • 2 Удары по воротам 10
  • 5 Удары в створ 10
  • 3 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 385 Количество передач 491
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 125
Дармштадт 14.4% (18)
X 40% (50)
Аугсбург 45.6% (57)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Шуэн
Марсель
20
Мюллер
Янник
23
Гьясула
Клаус
5
Маглица
Матей
17
Юстван
Юлиан
28
Франич
Бартол
32
Холланд
Фабиан
19
Карич
Эмир
27
Скарке
Тим
40
Полтер
Себастьян
24
Пфайффер
Лука
1
Дамен
Финн
43
Мбабу
Кевин
6
Гоувелеув
Джеффри
19
Удуохаи
Феликс
22
Иаго
Лопес
24
Йенсен
Фредрик
17
Якич
Кристиян
10
Майер
Арне
21
Титц
Филлип
16
Варгас
Рубен
9
Демирович
Эрмедин
Дармштадт
3-4-3
Аугсбург
4-3-3

История личных встреч

Дармштадт
Аугсбург

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

Б
1:2
Б
1:2
Б
1:0
Б
2:2
Б
0:2

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
2

Среднее время на гол

135
45

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

1
1.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

90
56

Бомбардиры внутри турнира

Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скарке Тим 6 0.25
Мелем Марвин 3 0.13
Кемпе Тобиас 3 (3) 0.13
Юстван Юлиан 2 0.08
Пфайффер Лука 1 0.04
Бадер Маттиас 1 0.04
Кларер Кристоф 1 0.04
Нюрнбергер Фабиан 1 0.04
Вильхельмссон Оскар 1 0.04
Хонзак Матиас 1 0.04
Сейдель Аарон 1 0.04
Маглица Матей 1 0.04
Холланд Фабиан 0 0
Франич Бартол 0 0
Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демирович Эрмедин 14 (3) 0.58
Титц Филлип 7 0.29
Энгельс Арне 3 0.13
Йенсен Фредрик 2 0.08
Варгас Рубен 2 0.08
Удуохаи Феликс 2 0.08
Бельо Дион Дрене 2 0.08
Реджбекай Элвис 2 (1) 0.08
Педерсен Мадс 1 0.04
Иаго Лопес 1 0.04
Михель Свен 1 (1) 0.04
Бауэр Максимилиан 1 0.04
Мбабу Кевин 0 0
Гоувелеув Джеффри 0 0
Якич Кристиян 0 0
Пфайффер Патрик 0 0

Карточки

Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маглица Матей 6 2
Кларер Кристоф 6 0
Холланд Фабиан 4 1
Гьясула Клаус 4 1
Скарке Тим 5 0
Циммерман Кристоф 4 0
Мюллер Янник 4 0
Торстен Либеркнехт 4 0
Мелем Марвин 3 0
Карич Эмир 3 0
Пфайффер Лука 3 0
Франич Бартол 3 0
Шуэн Марсель 2 0
Нюрнбергер Фабиан 2 0
Ридель Клеменс 2 0
Шнелльхардт Фабиан 1 0
Бадер Маттиас 1 0
Брунст Александер 1 0
Хонзак Матиас 1 0
Сейдель Аарон 1 0
Хорнби Фрэйзер 1 0
Ману Брайдон 1 0
Юстван Юлиан 1 0
Стожилкович Филип 1 0
Вильхельмссон Оскар 1 0
Мюллер Андреас 1 0
Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педерсен Мадс 6 1
Гоувелеув Джеффри 5 0
Дорш Никлас 5 0
Удуохаи Феликс 3 1
Реджбекай Элвис 4 0
Якич Кристиян 4 0
Дамен Финн 4 0
Мбабу Кевин 3 0
Иаго Лопес 3 0
Гумни Роберт 3 0
Варгас Рубен 3 0
Демирович Эрмедин 3 0
Михель Свен 2 0
Бауэр Максимилиан 2 0
Бельо Дион Дрене 2 0
Брайтхаупт Тим 2 0
Энгельс Арне 0 1
Кардона Ирвин 1 0
Джесс Торуп 1 0

Результаты матчей

Дармштадт
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)
Аугсбург
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

5
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

9
5
Дармштадт
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Аугсбург
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

23
6

Упущенные победы

8
19
Дармштадт
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (6)
46% (11)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
33% (8)
46% (11)
Аугсбург
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (7)
29% (7)
42% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

25
9

Упущенные победы

17
24

Голы по времени матча

Забито

13
18
8 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
17 Не забивали 17
3
23%
2
11%
1-15
2
15%
5
28%
16-30
3
23%
4
22%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
2
15%
1
6%
61-75
2
15%
4
22%
76-90

Пропущено

31
19
15 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
5
16%
3
16%
1-15
6
19%
6
32%
16-30
4
13%
5
26%
31-45
5
16%
1
5%
46-60
5
16%
3
16%
61-75
6
19%
1
5%
76-90

Забито

10
22
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 5
18 Не забивали 13
1
10%
1
5%
1-15
3
30%
3
14%
16-30
1
10%
6
27%
31-45
3
30%
4
18%
46-60
1
10%
2
9%
61-75
1
10%
6
27%
76-90

Пропущено

28
21
9 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
1
4%
2
10%
1-15
4
14%
4
19%
16-30
4
14%
7
33%
31-45
5
18%
3
14%
46-60
9
32%
2
10%
61-75
5
18%
3
14%
76-90

Забито

23
40
13 В 1-м тайме 21
10 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 8
11 Не забивали 6
4
17%
3
8%
1-15
5
22%
8
20%
16-30
4
17%
10
25%
31-45
4
17%
6
15%
46-60
3
13%
3
8%
61-75
3
13%
10
25%
76-90

Пропущено

59
40
24 В 1-м тайме 27
35 Во 2-м тайме 13
17 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 22
6
10%
5
13%
1-15
10
17%
10
25%
16-30
8
14%
12
30%
31-45
10
17%
4
10%
46-60
14
24%
5
13%
61-75
11
19%
4
10%
76-90

Результаты последних матчей

Дармштадт
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Вердер - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Штутгарт 1:2 Боруссия М - Дармштадт 0:0 Дармштадт - Байер Л 0:2
Унион Берлин - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2 Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Хайденхайм - Дармштадт 3:2 Дармштадт - Кёльн 0:1 Фрайбург - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0 Дармштадт - Бохум 1:2 Бавария - Дармштадт 8:0 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Вердер 4:2
Аугсбург
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Аугсбург - Фрайбург 2:1 Майнц - Аугсбург 1:0 Аугсбург - РБ Лейпциг 2:2 Бохум - Аугсбург 1:1
Аугсбург - Бавария 2:3 Боруссия М - Аугсбург 1:2 Аугсбург - Байер Л 0:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Вердер - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Ян 5:2 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1 Кёльн - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0

Результаты матчей

Дармштадт
Аугсбург

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
8:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:6
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

1:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 21%
2:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 42%
1
8 раз 33%
2
3 раза 13%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
7 раз 29%
2
7 раз 29%
0
6 раз 25%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Дармштадт
Аугсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
11
1
3
10
1.5
8
4
2
11
2.5
2
10
1
12
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
7
5
3
8
1.5
3
9
1
10
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
10
0.5
Больше Меньше
18
6
6
18
1.5
11
13
3
21
2.5
4
20
1
23
3.5
3
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 23 19 4 0 59 - 16 61
2.
Бавария
 Заявка 24 17 3 4 65 - 28 54
3.
Штутгарт
 Заявка 23 15 2 6 52 - 29 47
4.
Боруссия Д
 Заявка 24 12 8 4 48 - 30 44
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 24 13 4 7 53 - 31 43
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 24 9 10 5 38 - 31 37
7.
Хоффенхайм
 Заявка 23 8 6 9 41 - 43 30
8.
Вердер
 Заявка 23 8 6 9 32 - 35 30
9.
Фрайбург
 Заявка 24 8 6 10 32 - 44 30
10.
Аугсбург
 Заявка 24 7 8 9 39 - 41 29
11.
Хайденхайм
 Заявка 24 7 7 10 34 - 42 28
12.
Боруссия М
 Заявка 24 6 8 10 42 - 46 26
13.
Вольфсбург
 Заявка 23 6 7 10 28 - 36 25
14.
Унион Берлин
 Заявка 24 7 4 13 23 - 39 25
15.
Бохум
 Заявка 24 5 10 9 29 - 50 25
16.
Кёльн
 Заявка 23 3 8 12 16 - 37 17
17.
Майнц
 Заявка 24 2 10 12 19 - 38 16
18.
Дармштадт
 Заявка 24 2 7 15 24 - 58 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 12 10 2 0 34 - 7 32
2.
Бавария
 Заявка 12 10 1 1 39 - 8 31
3.
Штутгарт
 Заявка 12 9 2 1 35 - 11 29
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 12 8 2 2 30 - 10 26
5.
Боруссия Д
 Заявка 12 7 2 3 24 - 18 23
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 11 5 5 1 19 - 11 20
7.
Фрайбург
 Заявка 12 5 5 2 22 - 19 20
8.
Боруссия М
 Заявка 12 5 3 4 22 - 17 18
9.
Вердер
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
10.
Хайденхайм
 Заявка 12 5 3 4 20 - 19 18
11.
Бохум
 Заявка 12 4 6 2 19 - 17 18
12.
Унион Берлин
 Заявка 12 5 2 5 14 - 18 17
13.
Аугсбург
 Заявка 12 4 5 3 22 - 21 17
14.
Вольфсбург
 Заявка 11 4 4 3 16 - 13 16
15.
Хоффенхайм
 Заявка 11 2 4 5 17 - 20 10
16.
Майнц
 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
17.
Кёльн
 Заявка 11 2 3 6 9 - 16 9
18.
Дармштадт
 Заявка 13 1 3 9 13 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 11 9 2 0 25 - 9 29
2.
Бавария
 Заявка 12 7 2 3 26 - 20 23
3.
Боруссия Д
 Заявка 12 5 6 1 24 - 12 21
4.
Хоффенхайм
 Заявка 12 6 2 4 24 - 23 20
5.
Штутгарт
 Заявка 11 6 0 5 17 - 18 18
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 12 5 2 5 23 - 21 17
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 4 5 4 19 - 20 17
8.
Вердер
 Заявка 11 3 3 5 12 - 17 12
9.
Аугсбург
 Заявка 12 3 3 6 17 - 20 12
10.
Фрайбург
 Заявка 12 3 1 8 10 - 25 10
11.
Хайденхайм
 Заявка 12 2 4 6 14 - 23 10
12.
Вольфсбург
 Заявка 12 2 3 7 12 - 23 9
13.
Унион Берлин
 Заявка 12 2 2 8 9 - 21 8
14.
Боруссия М
 Заявка 12 1 5 6 20 - 29 8
15.
Кёльн
 Заявка 12 1 5 6 7 - 21 8
16.
Дармштадт
 Заявка 11 1 4 6 11 - 27 7
17.
Бохум
 Заявка 12 1 4 7 10 - 33 7
18.
Майнц
 Заявка 12 0 6 6 10 - 22 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 27 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 18 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 17 (4)
Аугсбург Демирович Эрмедин 14 (8)
Штутгарт Ундав Дениз 14 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 10
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Фрайбург Хёфлер Николас 1 6
Аугсбург Педерсен Мадс 1 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 91'
    Аугсбург заслуженно побеждает в отличном матче
  • 91'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 91'
    Контроль мяча: СК Дармштадт: 45%, Аугсбург: 55%.
  • 91'
    Аугсбург контролирует мяч.
  • 90'
    Контроль мяча: СК Дармштадт: 45%, Аугсбург: 55%.
  • 90'
    Судья сигнализирует, что Хольтманн Геррит из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Иаго Лопес
  • 90'
    Карич Эмир ослабляет давление, выбив мяч.
  • 90'
    Циммерман Кристоф ослабляет давление, выбив мяч.
  • 90'
    Аугсбург пытается что-то создать.
  • 89'
    СК Дармштадт контролирует мяч.
  • 89'
    Аугсбург контролирует мяч.
  • 88'
    СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 88'
    Аугсбург пытается что-то создать.
  • 87'
    Удар от ворот произведет Аугсбург
  • 87'
    Мюллер Андреас не смог попасть в створ ударом издали
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    • 87'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 86'
      Маглица Матей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 86'
      Энгельс Арне выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 86'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 44%, Аугсбург: 56%.
    • 86'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 86'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 86'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Аугсбург будет все-таки засчитан.
    • 85'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Аугсбург.
    • 85'
      Энгельс Арне сделал результативную передачу.
    • 85'
      Г О О О О Л - Титц Филлип забивает с левой ноги!
    • 84'
      Удуохаи Феликс из команды Аугсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 84'
      Судья сигнализирует, что Франич Бартол из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Бельо Дион Дрене
    • 84'
      Юстван Юлиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 84'
      Иаго Лопес успешно блокирует удар.
    • 83'
      Торсиэлло Фабио нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 83'
      СК Дармштадт начинает контратаку
    • 83'
      Аугсбург контролирует мяч.
    • 82'
      Аугсбург пытается что-то создать.
    • 81'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 81'
      Удуохаи Феликс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 81'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 80'
      Аугсбург контролирует мяч.
    • 80'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 46%, Аугсбург: 54%.
    • 80'
      Карич Эмир из команды СК Дармштадт в офсайде
    • 80'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 79'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 79'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 79'
      Франич Бартол из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 79'
      Энгельс Арне навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 78'
      Карич Эмир ослабляет давление, выбив мяч.
    • 78'
      Аугсбург пытается что-то создать.
    • 78'
      Маглица Матей из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 78'
      Аугсбург пытается что-то создать.
    • 77'
      Маглица Матей из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 77'
      Аугсбург пытается что-то создать.
    • 76'
      Аугсбург контролирует мяч.
    • 76'
      Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 75'
      Хольтманн Геррит ослабляет давление, выбив мяч.
    • 75'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 48%, Аугсбург: 52%.
    • 75'
      Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 75'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 74'
      Тактическая замена. Гоувелеув Джеффри уходит с поля и его заменяет Бауэр Максимилиан
    • 74'
      Тактическая замена. Пфайффер Лука уходит с поля и его заменяет Вильхельмссон Оскар
    • 74'
      Полтер Себастьян уходит с поля. Торсиэлло Фабио выходит вместо него
    • 73'
      Аугсбург контролирует мяч.
    • 73'
      Циммерман Кристоф ослабляет давление, выбив мяч.
    • 73'
      Аугсбург пытается что-то создать.
    • 73'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 73'
      Биэл Пеп оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 73'
      Аугсбург пытается что-то создать.
    • 72'
      Аугсбург контролирует мяч.
    • 72'
      Мбабу Кевин выиграл воздушное противоборство у Хольтманн Геррит.
    • 72'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 72'
      Шанс! Бельо Дион Дрене из команды Аугсбург пробил головой, но мимо
    • 72'
      Энгельс Арне из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 71'
      Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 71'
      Тактическая замена. Демирович Эрмедин уходит с поля и его заменяет Бельо Дион Дрене
    • 70'
      Карич Эмир ослабляет давление, выбив мяч.
    • 70'
      Удуохаи Феликс наказан за толчок Полтер Себастьян
    • 70'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 48%, Аугсбург: 52%.
    • 70'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 69'
      Удуохаи Феликс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 69'
      Юстван Юлиан из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 69'
      Иаго Лопес из команды Аугсбург заходит слишком далеко, он валит Скарке Тим.
    • 68'
      Иаго Лопес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 68'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 67'
      Удар от ворот произведет Аугсбург
    • 67'
      Хольтманн Геррит оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 67'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 67'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 67'
      Энгельс Арне ослабляет давление, выбив мяч.
    • 67'
      Хольтманн Геррит выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 66'
      Аугсбург пытается что-то создать.
    • 66'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 48%, Аугсбург: 52%.
    • 66'
      Аугсбург пытается что-то создать.
    • 65'
      Полтер Себастьян из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 65'
      Энгельс Арне навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 65'
      Хольтманн Геррит успешно блокирует удар.
    • 65'
      Титц Филлип нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 65'
      Хорошую попытку сделал Демирович Эрмедин. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 64'
      Шанс! Маглица Матей из команды СК Дармштадт пробил головой, но мимо
    • 64'
      Юстван Юлиан из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 63'
      Судья сигнализирует, что Биэл Пеп из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Скарке Тим
    • 63'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 63'
      Мюллер Андреас из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 62'
      Энгельс Арне навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 62'
      Маглица Матей из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 62'
      Аугсбург пытается что-то создать.
    • 61'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 61'
      Тактическая замена. Майер Арне уходит с поля и его заменяет Биэл Пеп
    • 60'
      Тактическая замена. Якич Кристиян уходит с поля и его заменяет Дорш Никлас
    • 60'
      Майер Арне не смог попасть в створ ударом издали
    • 60'
      Аугсбург пытается что-то создать.
    • 60'
      Скарке Тим из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 60'
      Пфайффер Лука пытается реализовать момент...
    • 60'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 50%, Аугсбург: 50%.
    • 59'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 59'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 59'
      Удуохаи Феликс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 59'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 59'
      Иаго Лопес не смог попасть в створ ударом издали
    • 58'
      Циммерман Кристоф из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 58'
      Майер Арне навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 58'
      Аугсбург пытается что-то создать.
    • 57'
      Якич Кристиян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 57'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 57'
      Мбабу Кевин задерживает мяч рукой
    • 57'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 56'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 56'
      Демирович Эрмедин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 56'
      Иаго Лопес из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 56'
      Аугсбург пытается что-то создать.
    • 55'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 50%, Аугсбург: 50%.
    • 55'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 55'
      Якич Кристиян пробует нанести удар издали, но Марсель Шуэн держит все под контролем
    • 55'
      Шуэн Марсель из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 55'
      Аугсбург пытается что-то создать.
    • 54'
      Удуохаи Феликс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 54'
      Майер Арне ослабляет давление, выбив мяч.
    • 54'
      СК Дармштадт начинает контратаку
    • 53'
      Карич Эмир ослабляет давление, выбив мяч.
    • 53'
      Титц Филлип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 53'
      Франич Бартол выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 53'
      Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 52'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 52'
      Аугсбург пытается что-то создать.
    • 52'
      Аугсбург контролирует мяч.
    • 51'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 50'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 54%, Аугсбург: 46%.
    • 50'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 49'
      Аугсбург пытается что-то создать.
    • 49'
      Дамен Финн из команды Аугсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 49'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 48'
      Игрок из команды Аугсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 48'
      Аугсбург контролирует мяч.
    • 47'
      Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 47'
      Хольтманн Геррит успешно блокирует удар.
    • 47'
      Варгас Рубен пытается реализовать момент...
    • 46'
      Аугсбург контролирует мяч.
    • 46'
      Тактическая замена. Йенсен Фредрик уходит с поля и его заменяет Энгельс Арне
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 54%, Аугсбург: 46%.
    • 50'
      Удуохаи Феликс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 49'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 49'
      Скарке Тим нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 49'
      Скарке Тим пробил со штрафного прямо в стенку
    • 49'
      Судья сигнализирует, что Мбабу Кевин из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Циммерман Кристоф
    • 48'
      Гоувелеув Джеффри из команды Аугсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Скарке Тим навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 47'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 47'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 47'
      Майер Арне не смог попасть в створ ударом издали
    • 47'
      Мбабу Кевин из команды Аугсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Аугсбург пытается что-то создать.
    • 46'
      Гоувелеув Джеффри успешно блокирует удар.
    • 46'
      Пфайффер Лука нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 46'
      Полтер Себастьян пробует нанести удар издали, но Финн Дамен держит все под контролем
    • 46'
      Карич Эмир получил желтую карточку от судьи
    • 45'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 45'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 53%, Аугсбург: 47%.
    • 45'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 45'
      Циммерман Кристоф из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Аугсбург пытается что-то создать.
    • 44'
      Циммерман Кристоф бьет в створ ворот из-за пределов штрафной площади
    • 44'
      Аугсбург контролирует мяч.
    • 43'
      Судья сигнализирует, что Юстван Юлиан из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Майер Арне
    • 43'
      Йенсен Фредрик из команды Аугсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Юстван Юлиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 42'
      Гоувелеув Джеффри из команды Аугсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Удуохаи Феликс из команды Аугсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Удуохаи Феликс из команды Аугсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Матч возобновлен
    • 41'
      Холланд Фабиан получил легкую травму, и его заменил Мюллер Андреас.
    • 40'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 53%, Аугсбург: 47%.
    • 39'
      Холланд Фабиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 39'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 39'
      Судья сигнализирует, что Титц Филлип из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Холланд Фабиан
    • 39'
      Титц Филлип выиграл воздушное противоборство у Карич Эмир.
    • 38'
      Удар от ворот произведет Аугсбург
    • 38'
      Якич Кристиян из команды Аугсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Карич Эмир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Аугсбург пытается что-то создать.
    • 37'
      Аугсбург контролирует мяч.
    • 36'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 36'
      Демирович Эрмедин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 36'
      Мбабу Кевин из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 36'
      Аугсбург пытается что-то создать.
    • 36'
      Титц Филлип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      Карич Эмир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Аугсбург контролирует мяч.
    • 35'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 59%, Аугсбург: 41%.
    • 35'
      Маглица Матей успешно блокирует удар.
    • 34'
      Гоувелеув Джеффри пытается реализовать момент...
    • 34'
      Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Хольтманн Геррит ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Хольтманн Геррит из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 33'
      Якич Кристиян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 33'
      Демирович Эрмедин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Скарке Тим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Аугсбург пытается что-то создать.
    • 32'
      Хольтманн Геррит ослабляет давление, выбив мяч.
    • 32'
      Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 32'
      Аугсбург пытается что-то создать.
    • 31'
      Аугсбург контролирует мяч.
    • 31'
      Титц Филлип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 30'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 59%, Аугсбург: 41%.
    • 29'
      Йенсен Фредрик сделал результативную передачу.
    • 29'
      Г О О О О Л - Демирович Эрмедин забивает с правой ноги!
    • 29'
      Йенсен Фредрик из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 29'
      Аугсбург пытается что-то создать.
    • 28'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 28'
      Демирович Эрмедин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 28'
      Аугсбург пытается что-то создать.
    • 28'
      Судья сигнализирует, что Демирович Эрмедин из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Скарке Тим
    • 27'
      Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Тактическая замена. Мюллер Янник уходит с поля и его заменяет Циммерман Кристоф
    • 27'
      Тактическая замена. Гьясула Клаус уходит с поля и его заменяет Хольтманн Геррит
    • 25'
      Демирович Эрмедин сделал результативную передачу.
    • 25'
      Г О О О О Л - Варгас Рубен забивает с левой ноги!
    • 25'
      Аугсбург начинает контратаку
    • 25'
      Карич Эмир ошибается в защите.
    • 25'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 24'
      Иаго Лопес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 23'
      Скарке Тим пытается реализовать момент...
    • 23'
      Удуохаи Феликс наказан за толчок Франич Бартол
    • 23'
      Аугсбург контролирует мяч.
    • 22'
      Удар от ворот произведет Аугсбург
    • 22'
      Аугсбург контролирует мяч.
    • 20'
      Демирович Эрмедин удалось забить из легкой позиции.
    • 20'
      Г О О О О Л - Демирович Эрмедин забивает ударом с правой ноги!
    • 20'
      Гьясула Клаус плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • 20'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Йенсен Фредрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 63%, Аугсбург: 37%.
    • 20'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 19'
      Скарке Тим из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Майер Арне навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 18'
      Холланд Фабиан успешно блокирует удар.
    • 18'
      Якич Кристиян нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 18'
      Маглица Матей из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Майер Арне навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 18'
      Гьясула Клаус из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Мюллер Янник получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Судья сигнализирует, что Мюллер Янник из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Майер Арне
    • 17'
      Аугсбург пытается что-то создать.
    • 16'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Мбабу Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 65%, Аугсбург: 35%.
    • 15'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Аугсбург контролирует мяч.
    • 14'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 14'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Варгас Рубен сделал результативную передачу.
    • 12'
      Г О О О О Л - Йенсен Фредрик забивает с правой ноги!
    • 11'
      Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Варгас Рубен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 11'
      Аугсбург контролирует мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 75%, Аугсбург: 25%.
    • 10'
      Франич Бартол ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 9'
      Титц Филлип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Мбабу Кевин из команды Аугсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Якич Кристиян из команды Аугсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Удуохаи Феликс наказан за толчок Полтер Себастьян
    • 7'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 7'
      Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Иаго Лопес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Мбабу Кевин из команды Аугсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 73%, Аугсбург: 27%.
    • 3'
      Титц Филлип оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 3'
      Аугсбург пытается что-то создать.
    • 3'
      Хорошую попытку сделал Полтер Себастьян. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 2'
      Титц Филлип удалось забить из легкой позиции.
    • 2'
      Г О О О О Л - Титц Филлип забивает ударом с правой ноги!
    • 2'
      Франич Бартол плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • 1'
      Франич Бартол успешно блокирует удар.
    • 1'
      Варгас Рубен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 1'
      Аугсбург пытается что-то создать.
    • 1'
      Майер Арне выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 1'
      Аугсбург начинает с центра поля
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merck-Stadion am Boellenfalltor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 125
    Дармштадт 14.4% (18)
    X 40% (50)
    Аугсбург 45.6% (57)
    Все прогнозы
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Дармштадт 0:6 Аугсбург

    Исход игры
    Дармштадт
    14.4% (18)
    Ничья
    40% (50)
    Аугсбург
    45.6% (57)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.26% (54)
    Меньше
    55.74% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    80.33% (98)
    Нет
    19.67% (24)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.2% (44)
    1:2 Аугсбург
    28% (35)
    0:1 Аугсбург
    11.2% (14)
    2:1 Дармштадт
    8.8% (11)
    1:0 Дармштадт
    4% (5)
    2:2 Ничья
    3.2% (4)
    1:3 Аугсбург
    3.2% (4)
    0:2 Аугсбург
    2.4% (3)
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