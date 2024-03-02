Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Скарке Тим пробил со штрафного прямо в стенку

48' Скарке Тим навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

47' Майер Арне не смог попасть в створ ударом издали

46' Полтер Себастьян пробует нанести удар издали, но Финн Дамен держит все под контролем

46' Карич Эмир получил желтую карточку от судьи

45' СК Дармштадт контролирует мяч.

45' СК Дармштадт пытается что-то создать.

45' Циммерман Кристоф из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

44' Циммерман Кристоф бьет в створ ворот из-за пределов штрафной площади

43' Юстван Юлиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Матч возобновлен

39' Холланд Фабиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Удар от ворот произведет Аугсбург

38' Карич Эмир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

36' Демирович Эрмедин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Мбабу Кевин из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Титц Филлип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Карич Эмир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Хольтманн Геррит из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

33' Якич Кристиян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Демирович Эрмедин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Скарке Тим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Титц Филлип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' СК Дармштадт пытается что-то создать.

29' Г О О О О Л - Демирович Эрмедин забивает с правой ноги!

29' Йенсен Фредрик из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

28' Демирович Эрмедин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Г О О О О Л - Варгас Рубен забивает с левой ноги!

25' СК Дармштадт контролирует мяч.

24' Иаго Лопес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' СК Дармштадт пытается что-то создать.

22' Удар от ворот произведет Аугсбург

20' Г О О О О Л - Демирович Эрмедин забивает ударом с правой ноги!

20' Гьясула Клаус плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

20' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

20' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Скарке Тим из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

19' Майер Арне навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Маглица Матей из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

18' Майер Арне навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Гьясула Клаус из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

17' Мюллер Янник получил желтую карточку от судьи

16' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Мбабу Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

15' СК Дармштадт пытается что-то создать.

15' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

14' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

14' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Г О О О О Л - Йенсен Фредрик забивает с правой ноги!

11' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Варгас Рубен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

9' Титц Филлип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

8' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

7' СК Дармштадт контролирует мяч.

7' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

6' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

5' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

5' СК Дармштадт пытается что-то создать.

3' Титц Филлип оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Хорошую попытку сделал Полтер Себастьян . Удар в створ, но вратарь начеку

2' Г О О О О Л - Титц Филлип забивает ударом с правой ноги!

2' Франич Бартол плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

1' Майер Арне выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' СК Дармштадт пытается что-то создать.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Судья начинает матч