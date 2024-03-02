Тур: 24. Стадион: Мерк в Бёлленфальторе. Главный судья: Цвайер Феликс
0'
0:1
2' ГолТитц Филлип
0:2
12' ГолЙенсен Фредрик
17' Желтая карточкаМюллер Янник
0:3
20' ГолДемирович Эрмедин
0:4
25' ГолВаргас Рубен
0:5
29' ГолДемирович Эрмедин
45' Желтая карточкаКарич Эмир
0:6
85' ГолТитц Филлип
90'+1
Ход матча
2'
0:1
12'
0:2
17'
20'
25'
29'
45'
61'
85'
0:6
Статистика матча
-
0 Голы 6
-
2 Удары по воротам 10
-
5 Удары в створ 10
-
3 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
385 Количество передач 491
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Мюллер
Янник
17
Юстван
Юлиан
19
Карич
Эмир
27
Скарке
Тим
43
Мбабу
Кевин
22
Иаго
Лопес
10
Майер
Арне
21
Титц
Филлип
16
Варгас
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Мюллер ЯнникЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юстван ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Карич ЭмирПолузащитник
-
27 Скарке ТимНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Мбабу КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Иаго ЛопесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Майер АрнеПолузащитник
-
21 Титц ФиллипНападающий
-
16 Варгас РубенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Коубек ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Биэл ПепПолузащитник
-
27 Энгельс АрнеПолузащитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
-
20 Михель СвенПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Дармштадт
Аугсбург
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Среднее время на гол
60
67
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.67
2
Среднее время на гол
135
45
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
1
1.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
90
56
Бомбардиры внутри турнира
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скарке Тим
|6
|0.25
|Мелем Марвин
|3
|0.13
|Кемпе Тобиас
|3 (3)
|0.13
|Юстван Юлиан
|2
|0.08
|Пфайффер Лука
|1
|0.04
|Бадер Маттиас
|1
|0.04
|Кларер Кристоф
|1
|0.04
|Нюрнбергер Фабиан
|1
|0.04
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0.04
|Хонзак Матиас
|1
|0.04
|Сейдель Аарон
|1
|0.04
|Маглица Матей
|1
|0.04
|Холланд Фабиан
|0
|0
|Франич Бартол
|0
|0
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Демирович Эрмедин
|14 (3)
|0.58
|Титц Филлип
|7
|0.29
|Энгельс Арне
|3
|0.13
|Йенсен Фредрик
|2
|0.08
|Варгас Рубен
|2
|0.08
|Удуохаи Феликс
|2
|0.08
|Бельо Дион Дрене
|2
|0.08
|Реджбекай Элвис
|2 (1)
|0.08
|Педерсен Мадс
|1
|0.04
|Иаго Лопес
|1
|0.04
|Михель Свен
|1 (1)
|0.04
|Бауэр Максимилиан
|1
|0.04
|Мбабу Кевин
|0
|0
|Гоувелеув Джеффри
|0
|0
|Якич Кристиян
|0
|0
|Пфайффер Патрик
|0
|0
Карточки
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маглица Матей
|6
|2
|Кларер Кристоф
|6
|0
|Холланд Фабиан
|4
|1
|Гьясула Клаус
|4
|1
|Скарке Тим
|5
|0
|Циммерман Кристоф
|4
|0
|Мюллер Янник
|4
|0
|Торстен Либеркнехт
|4
|0
|Мелем Марвин
|3
|0
|Карич Эмир
|3
|0
|Пфайффер Лука
|3
|0
|Франич Бартол
|3
|0
|Шуэн Марсель
|2
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|2
|0
|Ридель Клеменс
|2
|0
|Шнелльхардт Фабиан
|1
|0
|Бадер Маттиас
|1
|0
|Брунст Александер
|1
|0
|Хонзак Матиас
|1
|0
|Сейдель Аарон
|1
|0
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|Ману Брайдон
|1
|0
|Юстван Юлиан
|1
|0
|Стожилкович Филип
|1
|0
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0
|Мюллер Андреас
|1
|0
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Педерсен Мадс
|6
|1
|Гоувелеув Джеффри
|5
|0
|Дорш Никлас
|5
|0
|Удуохаи Феликс
|3
|1
|Реджбекай Элвис
|4
|0
|Якич Кристиян
|4
|0
|Дамен Финн
|4
|0
|Мбабу Кевин
|3
|0
|Иаго Лопес
|3
|0
|Гумни Роберт
|3
|0
|Варгас Рубен
|3
|0
|Демирович Эрмедин
|3
|0
|Михель Свен
|2
|0
|Бауэр Максимилиан
|2
|0
|Бельо Дион Дрене
|2
|0
|Брайтхаупт Тим
|2
|0
|Энгельс Арне
|0
|1
|Кардона Ирвин
|1
|0
|Джесс Торуп
|1
|0
Результаты матчей
Дармштадт
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)
Аугсбург
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
5
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
9
5
Дармштадт
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Аугсбург
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
23
6
Упущенные победы
8
19
Дармштадт
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (6)
46% (11)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
33% (8)
46% (11)
Аугсбург
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (7)
29% (7)
42% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
25
9
Упущенные победы
17
24
Голы по времени матча
Забито
13
18
8 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
17 Не забивали 17
3
23%
2
11%
1-15
2
15%
5
28%
16-30
3
23%
4
22%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
2
15%
1
6%
61-75
2
15%
4
22%
76-90
Пропущено
31
19
15 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
5
16%
3
16%
1-15
6
19%
6
32%
16-30
4
13%
5
26%
31-45
5
16%
1
5%
46-60
5
16%
3
16%
61-75
6
19%
1
5%
76-90
Забито
10
22
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 5
18 Не забивали 13
1
10%
1
5%
1-15
3
30%
3
14%
16-30
1
10%
6
27%
31-45
3
30%
4
18%
46-60
1
10%
2
9%
61-75
1
10%
6
27%
76-90
Пропущено
28
21
9 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
1
4%
2
10%
1-15
4
14%
4
19%
16-30
4
14%
7
33%
31-45
5
18%
3
14%
46-60
9
32%
2
10%
61-75
5
18%
3
14%
76-90
Забито
23
40
13 В 1-м тайме 21
10 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 8
11 Не забивали 6
4
17%
3
8%
1-15
5
22%
8
20%
16-30
4
17%
10
25%
31-45
4
17%
6
15%
46-60
3
13%
3
8%
61-75
3
13%
10
25%
76-90
Пропущено
59
40
24 В 1-м тайме 27
35 Во 2-м тайме 13
17 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 22
6
10%
5
13%
1-15
10
17%
10
25%
16-30
8
14%
12
30%
31-45
10
17%
4
10%
46-60
14
24%
5
13%
61-75
11
19%
4
10%
76-90
Результаты последних матчей
Дармштадт
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Вердер - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Штутгарт 1:2 Боруссия М - Дармштадт 0:0 Дармштадт - Байер Л 0:2
Унион Берлин - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2 Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Хайденхайм - Дармштадт 3:2 Дармштадт - Кёльн 0:1 Фрайбург - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0 Дармштадт - Бохум 1:2 Бавария - Дармштадт 8:0 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Вердер 4:2
Аугсбург
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Аугсбург - Фрайбург 2:1 Майнц - Аугсбург 1:0 Аугсбург - РБ Лейпциг 2:2 Бохум - Аугсбург 1:1
Аугсбург - Бавария 2:3 Боруссия М - Аугсбург 1:2 Аугсбург - Байер Л 0:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Вердер - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Ян 5:2 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1 Кёльн - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0
Результаты матчей
Дармштадт
Аугсбург
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
8:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:6
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
1:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 21%
2:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 42%
1
8 раз 33%
2
3 раза 13%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
7 раз 29%
2
7 раз 29%
0
6 раз 25%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Дармштадт
Аугсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
111
310
84
211
210
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
75
38
39
110
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1410
Больше Меньше
186
618
1113
321
420
123
321
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|19
|4
|0
|59 - 16
|61
|2.
|Заявка
|24
|17
|3
|4
|65 - 28
|54
|3.
|Заявка
|23
|15
|2
|6
|52 - 29
|47
|4.
|Заявка
|24
|12
|8
|4
|48 - 30
|44
|5.
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|53 - 31
|43
|6.
|Заявка
|24
|9
|10
|5
|38 - 31
|37
|7.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|41 - 43
|30
|8.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|32 - 35
|30
|9.
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|32 - 44
|30
|10.
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|39 - 41
|29
|11.
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|34 - 42
|28
|12.
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|42 - 46
|26
|13.
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|28 - 36
|25
|14.
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|23 - 39
|25
|15.
|Заявка
|24
|5
|10
|9
|29 - 50
|25
|16.
|Заявка
|23
|3
|8
|12
|16 - 37
|17
|17.
|Заявка
|24
|2
|10
|12
|19 - 38
|16
|18.
|Заявка
|24
|2
|7
|15
|24 - 58
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|34 - 7
|32
|2.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|39 - 8
|31
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|35 - 11
|29
|4.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|30 - 10
|26
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|24 - 18
|23
|6.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|19 - 11
|20
|7.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 19
|20
|8.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|22 - 17
|18
|9.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|10.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 19
|18
|11.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|19 - 17
|18
|12.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 18
|17
|13.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|22 - 21
|17
|14.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 13
|16
|15.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|17 - 20
|10
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|13 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|25 - 9
|29
|2.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|26 - 20
|23
|3.
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|24 - 12
|21
|4.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|24 - 23
|20
|5.
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|17 - 18
|18
|6.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|23 - 21
|17
|7.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 20
|17
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 17
|12
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 20
|12
|10.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|10 - 25
|10
|11.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 23
|10
|12.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 23
|9
|13.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 21
|8
|14.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|20 - 29
|8
|15.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|7 - 21
|8
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 27
|7
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 33
|7
|18.
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|10 - 22
|6
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|Бавария
|Кейн Гарри
|27 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|18 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|17 (4)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|14 (8)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|14 (5)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 10
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 6
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 6
|Аугсбург
|Педерсен Мадс
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Дармштадт 0:6 Аугсбург
Исход игры
Дармштадт
14.4% (18)
Ничья
40% (50)
Аугсбург
45.6% (57)
Тотал 2.5
Больше
44.26% (54)
Меньше
55.74% (68)
Обе команды забьют
Да
80.33% (98)
Нет
19.67% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.2% (44)
1:2 Аугсбург
28% (35)
0:1 Аугсбург
11.2% (14)
2:1 Дармштадт
8.8% (11)
1:0 Дармштадт
4% (5)
2:2 Ничья
3.2% (4)
1:3 Аугсбург
3.2% (4)
0:2 Аугсбург
2.4% (3)
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