Тур: 24. Стадион: Войт-Арена. Главный судья: Шторкс Сорен
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
16
Сесса
Кевин
24
Бута
31
Макс
Филипп
35
Тута
26
Эбимбе
Эрик
29
Нкунку
Нильс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Сесса КевинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Феллер ФранкВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Пик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Бек АдрианПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Янеш ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
24 БутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
-
35 ТутаПолузащитник
-
26 Эбимбе ЭрикПолузащитник
-
29 Нкунку НильсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Граль ЙенсВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Схири ЭльесПолузащитник
-
16 Ларссон ХугоПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Экитике УгоНападающий
-
Главный тренер: Топмеллер Дино
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хайденхайм
Айнтрахт Фр
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
54
90
Бомбардиры внутри турнира
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бесте Ян-Никлас
|7
|0.3
|Кляйндинст Тим
|7 (2)
|0.3
|Динкчи Эрен
|7
|0.3
|Шёппнер Ян
|2
|0.09
|Майнка Патрик
|2
|0.09
|Пирингер Марвин
|2
|0.09
|Доведан Никола
|1
|0.04
|Гимбер Бенедикт
|1
|0.04
|Бек Адриан
|1
|0.04
|Малони Леннард
|1
|0.04
|Тоеркауф Норман
|0
|0
|Шиммер Штефан
|0
|0
|Хактаб Траоре Омар
|0
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мармуш Омар
|10 (1)
|0.43
|Кнауфф Ансгар
|7
|0.3
|Эбимбе Эрик
|3
|0.13
|Нкунку Нильс
|2
|0.09
|Схири Эльес
|2
|0.09
|Ларссон Хуго
|2
|0.09
|Шаиби Фарес
|1
|0.04
|Макс Филипп
|1
|0.04
|Гётце Марио
|1
|0.04
|Бута
|1
|0.04
|Кох Робин
|1
|0.04
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0.04
|Смолчич Хрвое
|1
|0.04
|Ферри Начо
|1
|0.04
|Тута
|0
|0
|Граль Йенс
|0
|0
|Чендлер Тимоти
|0
|0
|Калайджич Саша
|0
|0
|Ааронсон Пакстен
|0
|0
|Экитике Уго
|0
|0
Карточки
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Динкчи Эрен
|6
|0
|Пирингер Марвин
|5
|0
|Гимбер Бенедикт
|4
|0
|Бесте Ян-Никлас
|4
|0
|Кляйндинст Тим
|3
|0
|Хактаб Траоре Омар
|3
|0
|Тоеркауф Норман
|2
|0
|Фёренбах Йонас
|2
|0
|Шёппнер Ян
|2
|0
|Буш Марнон
|1
|0
|Майнка Патрик
|1
|0
|Пик Флориан
|1
|0
|Мюллер Кевин
|1
|0
|Бек Адриан
|1
|0
|Малони Леннард
|1
|0
|Зирслебен Тим
|1
|0
|Шмидт Франк
|1
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пачо Вильям
|6
|0
|Кох Робин
|5
|0
|Мармуш Омар
|5
|0
|Гётце Марио
|3
|1
|Кнауфф Ансгар
|3
|1
|Бута
|4
|0
|Нкунку Нильс
|2
|1
|Эбимбе Эрик
|3
|0
|Тута
|1
|1
|Макс Филипп
|2
|0
|Топпмёллер Дино
|2
|0
|Нганкам Жессик
|2
|0
|Трапп Кевин
|1
|0
|Якич Кристиян
|1
|0
|Экитике Уго
|1
|0
|Ларссон Хуго
|1
|0
|Шаиби Фарес
|1
|0
Результаты матчей
Хайденхайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Айнтрахт Фр
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
5
9
Хайденхайм
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Айнтрахт Фр
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
15
3
Упущенные победы
9
18
Хайденхайм
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
48% (11)
30% (7)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
52% (12)
22% (5)
Айнтрахт Фр
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
35% (8)
26% (6)
39% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
39% (9)
43% (10)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
21
4
Упущенные победы
14
27
Голы по времени матча
Забито
18
16
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
1
6%
4
25%
1-15
3
17%
2
13%
16-30
2
11%
3
19%
31-45
4
22%
2
13%
46-60
4
22%
3
19%
61-75
4
22%
2
13%
76-90
Пропущено
18
20
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
2
11%
2
10%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
4
22%
4
20%
31-45
2
11%
4
20%
46-60
3
17%
3
15%
61-75
6
33%
5
25%
76-90
Забито
15
18
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
3
20%
4
22%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
2
13%
4
22%
31-45
3
20%
2
11%
46-60
4
27%
3
17%
61-75
1
7%
4
22%
76-90
Пропущено
22
12
16 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
6
27%
2
17%
1-15
4
18%
3
25%
16-30
6
27%
5
42%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
2
9%
1
8%
76-90
Забито
33
34
13 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 11
5 Не забивали 6
4
12%
8
24%
1-15
5
15%
3
9%
16-30
4
12%
7
21%
31-45
7
21%
4
12%
46-60
8
24%
6
18%
61-75
5
15%
6
18%
76-90
Пропущено
40
32
23 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 17
8
20%
4
13%
1-15
5
13%
5
16%
16-30
10
25%
9
28%
31-45
2
5%
5
16%
46-60
7
18%
3
9%
61-75
8
20%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Хайденхайм
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Унион Берлин - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Байер Л 1:2 Вердер - Хайденхайм 1:2 Хайденхайм - Боруссия Д 0:0
Хоффенхайм - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Вольфсбург 1:1 Кёльн - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Падерборн 2:0 Хайденхайм - Фрайбург 3:2 Майнц - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Дармштадт 3:2 РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Бохум 0:0 Бавария - Хайденхайм 4:2 Хайденхайм - Штутгарт 2:0 Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Айнтрахт Фр - Вольфсбург 2:2 Айнтрахт Фр - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 3:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Айнтрахт Фр 2:2
Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Абердин - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Саарбрюккен - Айнтрахт Фр 2:0 Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2 Вердер - Айнтрахт Фр 2:2 ХИК - Айнтрахт Фр 0:1
Результаты матчей
Хайденхайм
Айнтрахт Фр
Точный счет
0:0
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
Точный счет
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
4:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
2:0
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 39%
2
7 раз 30%
0
4 раза 17%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
1
9 раз 39%
2
5 раз 22%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Хайденхайм
Айнтрахт Фр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
101
65
56
38
29
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
93
48
57
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
194
Больше Меньше
194
1013
1013
320
518
122
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|19
|4
|0
|59 - 16
|61
|2.
|Заявка
|24
|17
|3
|4
|65 - 28
|54
|3.
|Заявка
|23
|15
|2
|6
|52 - 29
|47
|4.
|Заявка
|23
|11
|8
|4
|46 - 30
|41
|5.
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|49 - 30
|40
|6.
|Заявка
|23
|8
|10
|5
|36 - 30
|34
|7.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|41 - 43
|30
|8.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|32 - 35
|30
|9.
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|32 - 44
|30
|10.
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|33 - 40
|28
|11.
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|33 - 41
|26
|12.
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|23 - 37
|25
|13.
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|41 - 45
|25
|14.
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|28 - 36
|25
|15.
|Заявка
|23
|5
|10
|8
|28 - 46
|25
|16.
|Заявка
|23
|3
|8
|12
|16 - 37
|17
|17.
|Заявка
|23
|2
|9
|12
|18 - 37
|15
|18.
|Заявка
|23
|2
|7
|14
|24 - 52
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|34 - 7
|32
|2.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|39 - 8
|31
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|35 - 11
|29
|4.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|30 - 10
|26
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|24 - 18
|23
|6.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|19 - 11
|20
|7.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 19
|20
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 17
|18
|9.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|18 - 13
|18
|10.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|22 - 17
|18
|11.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|12.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 16
|17
|13.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|22 - 21
|17
|14.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 13
|16
|15.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|17 - 20
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|13 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|25 - 9
|29
|2.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|26 - 20
|23
|3.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|24 - 23
|20
|4.
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|17 - 18
|18
|5.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|22 - 12
|18
|6.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|19 - 20
|14
|7.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|17 - 19
|14
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 17
|12
|9.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|10 - 25
|10
|10.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 23
|10
|11.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|12.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 23
|9
|13.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 21
|8
|14.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|7 - 21
|8
|15.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|19 - 28
|7
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 27
|7
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 33
|7
|18.
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|10 - 22
|6
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|Бавария
|Кейн Гарри
|27 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|18 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|16 (4)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|14 (5)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|12 (7)
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 6
|Майнц
|Кор Доминик
|9
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 6
|Аугсбург
|Педерсен Мадс
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хайденхайм - Айнтрахт Фр
Исход игры
Хайденхайм
12.1% (15)
Ничья
41.1% (51)
Айнтрахт Фр
46.8% (58)
Тотал 2.5
Больше
52.89% (64)
Меньше
47.11% (57)
Обе команды забьют
Да
86.78% (105)
Нет
13.22% (16)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.9% (42)
1:2 Айнтрахт Фр
33.1% (41)
2:1 Хайденхайм
6.5% (8)
0:1 Айнтрахт Фр
4.8% (6)
1:3 Айнтрахт Фр
4.8% (6)
2:2 Ничья
4% (5)
1:0 Хайденхайм
3.2% (4)
0:2 Айнтрахт Фр
2.4% (3)
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