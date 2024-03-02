  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Шторкс Сорен
Хайденхайм
 
Позже
Айнтрахт Фр
Прогнозы 124
Хайденхайм 12.1% (15)
X 41.1% (51)
Айнтрахт Фр 46.8% (58)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хайденхайм
Ничья
Айнтрахт Фр
3.40
3.50
Реклама, betcity.ru
2.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мюллер
Кевин
23
Хактаб
Траоре
Омар
6
Майнка
Патрик
5
Гимбер
Бенедикт
19
Фёренбах
Йонас
8
Динкчи
Эрен
2
Буш
Марнон
3
Шёппнер
Ян
20
Доведан
Никола
16
Сесса
Кевин
10
Кляйндинст
Тим
1
Трапп
Кевин
24
Бута
4
Кох
Робин
3
Пачо
Вильям
31
Макс
Филипп
36
Кнауфф
Ансгар
35
Тута
26
Эбимбе
Эрик
29
Нкунку
Нильс
7
Мармуш
Омар
8
Шаиби
Фарес
Хайденхайм
4-5-1
Айнтрахт Фр
4-4-2

История личных встреч

Хайденхайм
Айнтрахт Фр

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

Б
2:0
К
1:2
ТМК
2:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бесте Ян-Никлас 7 0.3
Кляйндинст Тим 7 (2) 0.3
Динкчи Эрен 7 0.3
Шёппнер Ян 2 0.09
Майнка Патрик 2 0.09
Пирингер Марвин 2 0.09
Доведан Никола 1 0.04
Гимбер Бенедикт 1 0.04
Бек Адриан 1 0.04
Малони Леннард 1 0.04
Тоеркауф Норман 0 0
Шиммер Штефан 0 0
Хактаб Траоре Омар 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мармуш Омар 10 (1) 0.43
Кнауфф Ансгар 7 0.3
Эбимбе Эрик 3 0.13
Нкунку Нильс 2 0.09
Схири Эльес 2 0.09
Ларссон Хуго 2 0.09
Шаиби Фарес 1 0.04
Макс Филипп 1 0.04
Гётце Марио 1 0.04
Бута 1 0.04
Кох Робин 1 0.04
Коло-Муани Рандаль 1 0.04
Смолчич Хрвое 1 0.04
Ферри Начо 1 0.04
Тута 0 0
Граль Йенс 0 0
Чендлер Тимоти 0 0
Калайджич Саша 0 0
Ааронсон Пакстен 0 0
Экитике Уго 0 0

Карточки

Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Динкчи Эрен 6 0
Пирингер Марвин 5 0
Гимбер Бенедикт 4 0
Бесте Ян-Никлас 4 0
Кляйндинст Тим 3 0
Хактаб Траоре Омар 3 0
Тоеркауф Норман 2 0
Фёренбах Йонас 2 0
Шёппнер Ян 2 0
Буш Марнон 1 0
Майнка Патрик 1 0
Пик Флориан 1 0
Мюллер Кевин 1 0
Бек Адриан 1 0
Малони Леннард 1 0
Зирслебен Тим 1 0
Шмидт Франк 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пачо Вильям 6 0
Кох Робин 5 0
Мармуш Омар 5 0
Гётце Марио 3 1
Кнауфф Ансгар 3 1
Бута 4 0
Нкунку Нильс 2 1
Эбимбе Эрик 3 0
Тута 1 1
Макс Филипп 2 0
Топпмёллер Дино 2 0
Нганкам Жессик 2 0
Трапп Кевин 1 0
Якич Кристиян 1 0
Экитике Уго 1 0
Ларссон Хуго 1 0
Шаиби Фарес 1 0

Результаты матчей

Хайденхайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Айнтрахт Фр
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

5
9
Хайденхайм
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Айнтрахт Фр
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

15
3

Упущенные победы

9
18
Хайденхайм
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
48% (11)
30% (7)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
52% (12)
22% (5)
Айнтрахт Фр
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
35% (8)
26% (6)
39% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
39% (9)
43% (10)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

21
4

Упущенные победы

14
27

Голы по времени матча

Забито

18
16
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
1
6%
4
25%
1-15
3
17%
2
13%
16-30
2
11%
3
19%
31-45
4
22%
2
13%
46-60
4
22%
3
19%
61-75
4
22%
2
13%
76-90

Пропущено

18
20
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
2
11%
2
10%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
4
22%
4
20%
31-45
2
11%
4
20%
46-60
3
17%
3
15%
61-75
6
33%
5
25%
76-90

Забито

15
18
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
3
20%
4
22%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
2
13%
4
22%
31-45
3
20%
2
11%
46-60
4
27%
3
17%
61-75
1
7%
4
22%
76-90

Пропущено

22
12
16 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
6
27%
2
17%
1-15
4
18%
3
25%
16-30
6
27%
5
42%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
2
9%
1
8%
76-90

Забито

33
34
13 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 11
5 Не забивали 6
4
12%
8
24%
1-15
5
15%
3
9%
16-30
4
12%
7
21%
31-45
7
21%
4
12%
46-60
8
24%
6
18%
61-75
5
15%
6
18%
76-90

Пропущено

40
32
23 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 17
8
20%
4
13%
1-15
5
13%
5
16%
16-30
10
25%
9
28%
31-45
2
5%
5
16%
46-60
7
18%
3
9%
61-75
8
20%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Хайденхайм
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Унион Берлин - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Байер Л 1:2 Вердер - Хайденхайм 1:2 Хайденхайм - Боруссия Д 0:0
Хоффенхайм - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Вольфсбург 1:1 Кёльн - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Падерборн 2:0 Хайденхайм - Фрайбург 3:2 Майнц - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Дармштадт 3:2 РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Бохум 0:0 Бавария - Хайденхайм 4:2 Хайденхайм - Штутгарт 2:0 Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Айнтрахт Фр - Вольфсбург 2:2 Айнтрахт Фр - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 3:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Айнтрахт Фр 2:2
Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Абердин - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Саарбрюккен - Айнтрахт Фр 2:0 Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2 Вердер - Айнтрахт Фр 2:2 ХИК - Айнтрахт Фр 0:1

Результаты матчей

Хайденхайм
Айнтрахт Фр

Точный счет

0:0
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%

Точный счет

1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
4:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
2:0
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 39%
2
7 раз 30%
0
4 раза 17%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
1
9 раз 39%
2
5 раз 22%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Хайденхайм
Айнтрахт Фр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
10
1
6
5
1.5
5
6
3
8
2.5
2
9
1
10
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
3
4
8
1.5
5
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
4
0.5
Больше Меньше
19
4
10
13
1.5
10
13
3
20
2.5
5
18
1
22
3.5
1
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 23 19 4 0 59 - 16 61
2.
Бавария
 Заявка 24 17 3 4 65 - 28 54
3.
Штутгарт
 Заявка 23 15 2 6 52 - 29 47
4.
Боруссия Д
 Заявка 23 11 8 4 46 - 30 41
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 23 12 4 7 49 - 30 40
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 23 8 10 5 36 - 30 34
7.
Хоффенхайм
 Заявка 23 8 6 9 41 - 43 30
8.
Вердер
 Заявка 23 8 6 9 32 - 35 30
9.
Фрайбург
 Заявка 24 8 6 10 32 - 44 30
10.
Хайденхайм
 Заявка 23 7 7 9 33 - 40 28
11.
Аугсбург
 Заявка 23 6 8 9 33 - 41 26
12.
Унион Берлин
 Заявка 23 7 4 12 23 - 37 25
13.
Боруссия М
 Заявка 23 6 7 10 41 - 45 25
14.
Вольфсбург
 Заявка 23 6 7 10 28 - 36 25
15.
Бохум
 Заявка 23 5 10 8 28 - 46 25
16.
Кёльн
 Заявка 23 3 8 12 16 - 37 17
17.
Майнц
 Заявка 23 2 9 12 18 - 37 15
18.
Дармштадт
 Заявка 23 2 7 14 24 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 12 10 2 0 34 - 7 32
2.
Бавария
 Заявка 12 10 1 1 39 - 8 31
3.
Штутгарт
 Заявка 12 9 2 1 35 - 11 29
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 12 8 2 2 30 - 10 26
5.
Боруссия Д
 Заявка 12 7 2 3 24 - 18 23
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 11 5 5 1 19 - 11 20
7.
Фрайбург
 Заявка 12 5 5 2 22 - 19 20
8.
Хайденхайм
 Заявка 11 5 3 3 19 - 17 18
9.
Бохум
 Заявка 11 4 6 1 18 - 13 18
10.
Боруссия М
 Заявка 12 5 3 4 22 - 17 18
11.
Вердер
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
12.
Унион Берлин
 Заявка 11 5 2 4 14 - 16 17
13.
Аугсбург
 Заявка 12 4 5 3 22 - 21 17
14.
Вольфсбург
 Заявка 11 4 4 3 16 - 13 16
15.
Хоффенхайм
 Заявка 11 2 4 5 17 - 20 10
16.
Кёльн
 Заявка 11 2 3 6 9 - 16 9
17.
Майнц
 Заявка 11 2 3 6 8 - 15 9
18.
Дармштадт
 Заявка 12 1 3 8 13 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 11 9 2 0 25 - 9 29
2.
Бавария
 Заявка 12 7 2 3 26 - 20 23
3.
Хоффенхайм
 Заявка 12 6 2 4 24 - 23 20
4.
Штутгарт
 Заявка 11 6 0 5 17 - 18 18
5.
Боруссия Д
 Заявка 11 4 6 1 22 - 12 18
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 11 4 2 5 19 - 20 14
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 12 3 5 4 17 - 19 14
8.
Вердер
 Заявка 11 3 3 5 12 - 17 12
9.
Фрайбург
 Заявка 12 3 1 8 10 - 25 10
10.
Хайденхайм
 Заявка 12 2 4 6 14 - 23 10
11.
Аугсбург
 Заявка 11 2 3 6 11 - 20 9
12.
Вольфсбург
 Заявка 12 2 3 7 12 - 23 9
13.
Унион Берлин
 Заявка 12 2 2 8 9 - 21 8
14.
Кёльн
 Заявка 12 1 5 6 7 - 21 8
15.
Боруссия М
 Заявка 11 1 4 6 19 - 28 7
16.
Дармштадт
 Заявка 11 1 4 6 11 - 27 7
17.
Бохум
 Заявка 12 1 4 7 10 - 33 7
18.
Майнц
 Заявка 12 0 6 6 10 - 22 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 27 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 18 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 16 (4)
Штутгарт Ундав Дениз 14 (5)
Аугсбург Демирович Эрмедин 12 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Майнц Кор Доминик 9
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Фрайбург Хёфлер Николас 1 6
Аугсбург Педерсен Мадс 1 6
Весь список
Где смотреть матч Хайденхайм - Айнтрахт Фр онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Хайденхайм - Айнтрахт Фр

Исход игры
Хайденхайм
12.1% (15)
Ничья
41.1% (51)
Айнтрахт Фр
46.8% (58)
Тотал 2.5
Больше
52.89% (64)
Меньше
47.11% (57)
Обе команды забьют
Да
86.78% (105)
Нет
13.22% (16)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.9% (42)
1:2 Айнтрахт Фр
33.1% (41)
2:1 Хайденхайм
6.5% (8)
0:1 Айнтрахт Фр
4.8% (6)
1:3 Айнтрахт Фр
4.8% (6)
2:2 Ничья
4% (5)
1:0 Хайденхайм
3.2% (4)
0:2 Айнтрахт Фр
2.4% (3)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Хайденхайм
Айнтрахт Фр
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный