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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Дингерт Кристиан
Унион Берлин
0:0
Первый тайм: 37'
Боруссия Д
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогнозы 132
Унион Берлин 3.8% (5)
X 12.9% (17)
Боруссия Д 83.3% (110)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Унион Берлин
Ничья
Боруссия Д
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рённов
Фредерик
5
Духи
Данило
2
Фогт
Кевин
4
Лейте
Диогу
8
Хедира
Рани
18
Юранович
Йосип
29
Тусар
Люка
13
Шефер
Андраш
26
Руссийон
Жером
10
Фолланд
Кевин
16
Холлербах
Бенедикт
33
Майер
Александер
II
26
Рюэрсон
Юлиан
25
Зюле
Никлас
4
Шлоттербек
Нико
22
Матсен
Ян
20
Забитцер
Марсель
23
Джан
Эмре
10
Санчо
Джедон
19
Брандт
Юлиан
27
Адейеми
Карим
14
Фюллькруг
Никлас
Унион Берлин
3-1-4-2
Боруссия Д
4-2-3-1

История личных встреч

Унион Берлин
Боруссия Д

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

12 матчей

25%
75%
3 победы 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

Б
4:2
Б
2:1
Б
2:0
Б
0:3
Б
4:2
Б
2:0
Б
2:1
Б
5:0
Б
3:1
К
3:2
К
1:1
ТМК
1:3

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.6
1.14

Среднее время на гол

56
78

Всего голов

21
8

Голов в среднем за матч

3
1.6

Среднее время на гол

30
56

Всего голов

29
16

Голов в среднем за матч

2.42
1.33

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

37
67

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Госенс Робин 6 0.25
Бехренс Кевин 4 0.17
Холлербах Бенедикт 3 0.13
Фолланд Кевин 2 (1) 0.08
Духи Данило 2 0.08
Шефер Андраш 1 0.04
Пантович Милош 1 0.04
Кауфманн Миккель 1 0.04
Ааронсон Бренден 1 0.04
Фофана Датро 1 0.04
Бонуччи Леонардо 1 (1) 0.04
Лайдуни Аисса 0 0
Юранович Йосип 0 0
Триммель Кристофер 0 0
Руссийон Жером 0 0
Бекер Шеральдо 0 0
Хаберер Яник 0 0
Вертессен Йорбе 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фюллькруг Никлас 11 (3) 0.46
Мален Дониэлл 10 0.42
Брандт Юлиан 6 0.25
Ройс Марко 4 0.17
Рюэрсон Юлиан 3 0.13
Мукоко Юссуфа 3 0.13
Забитцер Марсель 2 0.08
Хуммельс Матс 2 0.08
Шлоттербек Нико 2 0.08
Байно-Гиттенс Джейми 1 0.04
Джан Эмре 1 (1) 0.04
Зюле Никлас 1 0.04
Нмеча Феликс 0 0
Матсен Ян 0 0
Вольф Мариус 0 0
Санчо Джедон 0 0
Адейеми Карим 0 0

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Госенс Робин 5 0
Хаберер Яник 5 0
Лейте Диогу 5 0
Фолланд Кевин 1 2
Ааронсон Бренден 2 1
Бехренс Кевин 3 0
Белица Ненад 1 1
Триммель Кристофер 1 1
Хедира Рани 1 1
Руссийон Жером 2 0
Рённов Фредерик 2 0
Тусар Люка 2 0
Юранович Йосип 2 0
Духи Данило 2 0
Крал Алекс 2 0
Холлербах Бенедикт 2 0
Лайдуни Аисса 1 0
Шефер Андраш 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуммельс Матс 4 1
Мален Дониэлл 5 0
Бенсебаини Рами 3 1
Забитцер Марсель 3 0
Джан Эмре 3 0
Эзкан Салих 3 0
Матсен Ян 3 0
Аллер Себастьян 2 0
Вольф Мариус 2 0
Рюэрсон Юлиан 2 0
Адейеми Карим 2 0
Нмеча Феликс 2 0
Ройс Марко 1 0
Брандт Юлиан 1 0
Кобель Грегор 1 0
Рейна Джованни 1 0
Мукоко Юссуфа 1 0
Байно-Гиттенс Джейми 1 0
Эдин Терзич 1 0

Результаты матчей

Унион Берлин
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Боруссия Д
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
8% (1)
58% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

3
8
Унион Берлин
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Боруссия Д
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

18
9

Упущенные победы

6
21
Унион Берлин
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (9)
35% (8)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (12)
22% (5)
26% (6)
Боруссия Д
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
13% (3)
43% (10)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

20
12

Упущенные победы

9
29

Голы по времени матча

Забито

14
22
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 13
2
14%
4
18%
1-15
1
7%
2
9%
16-30
3
21%
4
18%
31-45
2
14%
4
18%
46-60
3
21%
1
5%
61-75
3
21%
7
32%
76-90

Пропущено

16
12
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
3
19%
2
17%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
2
13%
3
25%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
6
38%
2
17%
76-90

Забито

10
26
8 В 1-м тайме 15
2 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 9
17 Не забивали 12
2
20%
4
15%
1-15
1
10%
5
19%
16-30
5
50%
6
23%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
1
10%
4
15%
61-75
1
10%
5
19%
76-90

Пропущено

20
16
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
3
15%
5
31%
1-15
3
15%
1
6%
16-30
2
10%
2
13%
31-45
7
35%
1
6%
46-60
3
15%
4
25%
61-75
2
10%
3
19%
76-90

Забито

24
48
14 В 1-м тайме 25
10 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 16
10 Не забивали 2
4
17%
8
17%
1-15
2
8%
7
15%
16-30
8
33%
10
21%
31-45
2
8%
6
13%
46-60
4
17%
5
10%
61-75
4
17%
12
25%
76-90

Пропущено

36
28
15 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 12
14 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 15
6
17%
7
25%
1-15
5
14%
4
14%
16-30
4
11%
5
18%
31-45
8
22%
1
4%
46-60
5
14%
6
21%
61-75
8
22%
5
18%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Берлин
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Унион Берлин - Хайденхайм 2:2 Хоффенхайм - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Вольфсбург 1:0 Майнц - Унион Берлин 1:1
РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Дармштадт 1:0 Бавария - Унион Берлин 1:0 Фрайбург - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Арминия 2:0 Унион Берлин - Кёльн 2:0 Бохум - Унион Берлин 3:0 Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Унион Берлин - Боруссия М 3:1 Брага - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1 Байер Л - Унион Берлин 4:0 Наполи - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Штутгарт - Унион Берлин 1:0 Вердер - Унион Берлин 2:0
Боруссия Д
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Боруссия Д - Хоффенхайм 2:3 ПСВ - Боруссия Д 1:1 Вольфсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Фрайбург 3:0
Хайденхайм - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Бохум 3:1 Кёльн - Боруссия Д 0:4 Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Стандард 3:3 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Боруссия Д - Майнц 1:1 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Байер Л - Боруссия Д 1:1 Милан - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Боруссия М 4:2 Штутгарт - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Ньюкасл 2:0

Результаты матчей

Унион Берлин
Боруссия Д

Точный счет

0:3
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 25%
2:3
2 раза 17%
4:2
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 36%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 45%
3
3 раза 27%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Точный счет

1:0
4 раза 17%
0:3
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 22%
1:0
3 раза 13%
0:4
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
4:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 48%
1
6 раз 26%
2
3 раза 13%
4
2 раза 9%
3
1 раз 4%
1
9 раз 39%
3
5 раз 22%
4
4 раза 17%
2
3 раза 13%
0
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Унион Берлин
Боруссия Д

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
11
1
4
7
1.5
7
5
2
9
2.5
4
8
1
10
3.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
10
1
2
10
1.5
5
6
1
11
2.5
5
6
1
11
3.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
11
0.5
Больше Меньше
21
2
6
17
1.5
12
11
3
20
2.5
9
14
2
21
3.5
4
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 23 19 4 0 59 - 16 61
2.
Бавария
 Заявка 24 17 3 4 65 - 28 54
3.
Штутгарт
 Заявка 23 15 2 6 52 - 29 47
4.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 24 11 9 4 46 - 30 42
5.
РБ Лейпциг
 1:1 Заявка 24 12 5 7 50 - 31 41
6.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 24 8 11 5 36 - 30 35
7.
Хоффенхайм
 Заявка 23 8 6 9 41 - 43 30
8.
Вердер
 Заявка 23 8 6 9 32 - 35 30
9.
Фрайбург
 Заявка 24 8 6 10 32 - 44 30
10.
Аугсбург
 5:0 Заявка 24 7 8 9 38 - 41 29
11.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 24 7 8 9 33 - 40 29
12.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 24 7 5 12 23 - 37 26
13.
Бохум
 1:1 Заявка 24 5 11 8 29 - 47 26
14.
Вольфсбург
 Заявка 23 6 7 10 28 - 36 25
15.
Боруссия М
 0:1 Заявка 24 6 7 11 41 - 46 25
16.
Майнц
 1:0 Заявка 24 3 9 12 19 - 37 18
17.
Кёльн
 Заявка 23 3 8 12 16 - 37 17
18.
Дармштадт
 0:5 Заявка 24 2 7 15 24 - 57 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 12 10 2 0 34 - 7 32
2.
Бавария
 Заявка 12 10 1 1 39 - 8 31
3.
Штутгарт
 Заявка 12 9 2 1 35 - 11 29
4.
РБ Лейпциг
 1:1 Заявка 12 8 2 2 30 - 10 26
5.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 12 7 2 3 24 - 18 23
6.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 11 5 5 1 19 - 11 20
7.
Фрайбург
 Заявка 12 5 5 2 22 - 19 20
8.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 12 5 4 3 19 - 17 19
9.
Бохум
 1:1 Заявка 12 4 7 1 19 - 14 19
10.
Боруссия М
 0:1 Заявка 12 5 3 4 22 - 17 18
11.
Вердер
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
12.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 12 5 3 4 14 - 16 18
13.
Аугсбург
 5:0 Заявка 12 4 5 3 22 - 21 17
14.
Вольфсбург
 Заявка 11 4 4 3 16 - 13 16
15.
Майнц
 1:0 Заявка 12 3 3 6 9 - 15 12
16.
Хоффенхайм
 Заявка 11 2 4 5 17 - 20 10
17.
Кёльн
 Заявка 11 2 3 6 9 - 16 9
18.
Дармштадт
 0:5 Заявка 13 1 3 9 13 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 11 9 2 0 25 - 9 29
2.
Бавария
 Заявка 12 7 2 3 26 - 20 23
3.
Хоффенхайм
 Заявка 12 6 2 4 24 - 23 20
4.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 12 4 7 1 22 - 12 19
5.
Штутгарт
 Заявка 11 6 0 5 17 - 18 18
6.
РБ Лейпциг
 1:1 Заявка 12 4 3 5 20 - 21 15
7.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 13 3 6 4 17 - 19 15
8.
Вердер
 Заявка 11 3 3 5 12 - 17 12
9.
Аугсбург
 5:0 Заявка 12 3 3 6 16 - 20 12
10.
Фрайбург
 Заявка 12 3 1 8 10 - 25 10
11.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 12 2 4 6 14 - 23 10
12.
Вольфсбург
 Заявка 12 2 3 7 12 - 23 9
13.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 12 2 2 8 9 - 21 8
14.
Кёльн
 Заявка 12 1 5 6 7 - 21 8
15.
Дармштадт
 0:5 Заявка 11 1 4 6 11 - 27 7
16.
Боруссия М
 0:1 Заявка 12 1 4 7 19 - 29 7
17.
Бохум
 1:1 Заявка 12 1 4 7 10 - 33 7
18.
Майнц
 1:0 Заявка 12 0 6 6 10 - 22 6
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 27 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 18 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 16 (4)
Штутгарт Ундав Дениз 14 (5)
Аугсбург Демирович Эрмедин 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Майнц Кор Доминик 9
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Фрайбург Хёфлер Николас 1 6
Аугсбург Педерсен Мадс 1 6
Весь список
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    Прогнозы 132
    Унион Берлин 3.8% (5)
    X 12.9% (17)
    Боруссия Д 83.3% (110)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Унион Берлин
    Ничья
    Боруссия Д
    3.65
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    3.65
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    2.33
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Унион Берлин 0:0 Боруссия Д

    Исход игры
    Унион Берлин
    3.8% (5)
    Ничья
    12.9% (17)
    Боруссия Д
    83.3% (110)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.17% (90)
    Меньше
    26.83% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    84.55% (104)
    Нет
    15.45% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия Д
    50.8% (67)
    1:1 Ничья
    11.4% (15)
    0:1 Боруссия Д
    8.3% (11)
    1:3 Боруссия Д
    8.3% (11)
    2:3 Боруссия Д
    5.3% (7)
    0:2 Боруссия Д
    3.8% (5)
    2:1 Унион Берлин
    1.5% (2)
    1:0 Унион Берлин
    1.5% (2)
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