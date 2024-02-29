Тур: 24. Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай.
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Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Белица Ненад
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
-
Главный тренер: Терзич Эдин
История личных встреч
Унион Берлин
Боруссия Д
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
12 матчей
25%
75%
3 победы 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.6
1.14
Среднее время на гол
56
78
Всего голов
21
8
Голов в среднем за матч
3
1.6
Среднее время на гол
30
56
Всего голов
29
16
Голов в среднем за матч
2.42
1.33
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
37
67
Бомбардиры внутри турнира
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Госенс Робин
|6
|0.26
|Бехренс Кевин
|4
|0.17
|Холлербах Бенедикт
|3
|0.13
|Фолланд Кевин
|2 (1)
|0.09
|Духи Данило
|2
|0.09
|Шефер Андраш
|1
|0.04
|Пантович Милош
|1
|0.04
|Кауфманн Миккель
|1
|0.04
|Ааронсон Бренден
|1
|0.04
|Фофана Датро
|1
|0.04
|Бонуччи Леонардо
|1 (1)
|0.04
|Лайдуни Аисса
|0
|0
|Юранович Йосип
|0
|0
|Триммель Кристофер
|0
|0
|Руссийон Жером
|0
|0
|Бекер Шеральдо
|0
|0
|Хаберер Яник
|0
|0
|Вертессен Йорбе
|0
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фюллькруг Никлас
|11 (3)
|0.48
|Мален Дониэлл
|10
|0.43
|Брандт Юлиан
|6
|0.26
|Ройс Марко
|4
|0.17
|Рюэрсон Юлиан
|3
|0.13
|Мукоко Юссуфа
|3
|0.13
|Забитцер Марсель
|2
|0.09
|Хуммельс Матс
|2
|0.09
|Шлоттербек Нико
|2
|0.09
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0.04
|Джан Эмре
|1 (1)
|0.04
|Зюле Никлас
|1
|0.04
|Нмеча Феликс
|0
|0
|Матсен Ян
|0
|0
|Вольф Мариус
|0
|0
|Санчо Джедон
|0
|0
|Адейеми Карим
|0
|0
Карточки
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Госенс Робин
|5
|0
|Хаберер Яник
|5
|0
|Лейте Диогу
|5
|0
|Фолланд Кевин
|1
|2
|Ааронсон Бренден
|2
|1
|Бехренс Кевин
|3
|0
|Белица Ненад
|1
|1
|Триммель Кристофер
|1
|1
|Хедира Рани
|1
|1
|Руссийон Жером
|2
|0
|Рённов Фредерик
|2
|0
|Тусар Люка
|2
|0
|Юранович Йосип
|2
|0
|Духи Данило
|2
|0
|Крал Алекс
|2
|0
|Холлербах Бенедикт
|2
|0
|Лайдуни Аисса
|1
|0
|Шефер Андраш
|1
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуммельс Матс
|4
|1
|Мален Дониэлл
|5
|0
|Бенсебаини Рами
|3
|1
|Забитцер Марсель
|3
|0
|Джан Эмре
|3
|0
|Эзкан Салих
|3
|0
|Матсен Ян
|3
|0
|Аллер Себастьян
|2
|0
|Вольф Мариус
|2
|0
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0
|Адейеми Карим
|2
|0
|Нмеча Феликс
|2
|0
|Ройс Марко
|1
|0
|Брандт Юлиан
|1
|0
|Кобель Грегор
|1
|0
|Рейна Джованни
|1
|0
|Мукоко Юссуфа
|1
|0
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0
|Эдин Терзич
|1
|0
Результаты матчей
Унион Берлин
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Боруссия Д
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
8% (1)
58% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
3
8
Унион Берлин
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Боруссия Д
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
18
9
Упущенные победы
6
21
Унион Берлин
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (9)
35% (8)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (12)
22% (5)
26% (6)
Боруссия Д
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
13% (3)
43% (10)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
20
12
Упущенные победы
9
29
Голы по времени матча
Забито
14
22
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 13
2
14%
4
18%
1-15
1
7%
2
9%
16-30
3
21%
4
18%
31-45
2
14%
4
18%
46-60
3
21%
1
5%
61-75
3
21%
7
32%
76-90
Пропущено
16
12
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
3
19%
2
17%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
2
13%
3
25%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
6
38%
2
17%
76-90
Забито
10
26
8 В 1-м тайме 15
2 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 9
17 Не забивали 12
2
20%
4
15%
1-15
1
10%
5
19%
16-30
5
50%
6
23%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
1
10%
4
15%
61-75
1
10%
5
19%
76-90
Пропущено
20
16
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
3
15%
5
31%
1-15
3
15%
1
6%
16-30
2
10%
2
13%
31-45
7
35%
1
6%
46-60
3
15%
4
25%
61-75
2
10%
3
19%
76-90
Забито
24
48
14 В 1-м тайме 25
10 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 16
10 Не забивали 2
4
17%
8
17%
1-15
2
8%
7
15%
16-30
8
33%
10
21%
31-45
2
8%
6
13%
46-60
4
17%
5
10%
61-75
4
17%
12
25%
76-90
Пропущено
36
28
15 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 12
14 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 15
6
17%
7
25%
1-15
5
14%
4
14%
16-30
4
11%
5
18%
31-45
8
22%
1
4%
46-60
5
14%
6
21%
61-75
8
22%
5
18%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Берлин
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Унион Берлин - Хайденхайм 2:2 Хоффенхайм - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Вольфсбург 1:0 Майнц - Унион Берлин 1:1
РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Дармштадт 1:0 Бавария - Унион Берлин 1:0 Фрайбург - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Арминия 2:0 Унион Берлин - Кёльн 2:0 Бохум - Унион Берлин 3:0 Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Унион Берлин - Боруссия М 3:1 Брага - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1 Байер Л - Унион Берлин 4:0 Наполи - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Штутгарт - Унион Берлин 1:0 Вердер - Унион Берлин 2:0
Боруссия Д
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Боруссия Д - Хоффенхайм 2:3 ПСВ - Боруссия Д 1:1 Вольфсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Фрайбург 3:0
Хайденхайм - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Бохум 3:1 Кёльн - Боруссия Д 0:4 Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Стандард 3:3 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Боруссия Д - Майнц 1:1 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Байер Л - Боруссия Д 1:1 Милан - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Боруссия М 4:2 Штутгарт - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Ньюкасл 2:0
Результаты матчей
Унион Берлин
Боруссия Д
Точный счет
0:3
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 25%
2:3
2 раза 17%
4:2
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 36%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 45%
3
3 раза 27%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
Точный счет
1:0
4 раза 17%
0:3
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 22%
1:0
3 раза 13%
0:4
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
4:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 48%
1
6 раз 26%
2
3 раза 13%
4
2 раза 9%
3
1 раз 4%
1
9 раз 39%
3
5 раз 22%
4
4 раза 17%
2
3 раза 13%
0
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Унион Берлин
Боруссия Д
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
111
47
75
29
48
110
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
57
Больше Меньше
101
210
56
111
56
111
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1211
Больше Меньше
212
617
1211
320
914
221
419
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|19
|4
|0
|59 - 16
|61
|2.
|Заявка
|23
|17
|2
|4
|63 - 26
|53
|3.
|Заявка
|23
|15
|2
|6
|52 - 29
|47
|4.
|Заявка
|23
|11
|8
|4
|46 - 30
|41
|5.
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|49 - 30
|40
|6.
|Заявка
|23
|8
|10
|5
|36 - 30
|34
|7.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|41 - 43
|30
|8.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|32 - 35
|30
|9.
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|30 - 42
|29
|10.
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|33 - 40
|28
|11.
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|33 - 41
|26
|12.
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|23 - 37
|25
|13.
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|41 - 45
|25
|14.
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|28 - 36
|25
|15.
|Заявка
|23
|5
|10
|8
|28 - 46
|25
|16.
|Заявка
|23
|3
|8
|12
|16 - 37
|17
|17.
|Заявка
|23
|2
|9
|12
|18 - 37
|15
|18.
|Заявка
|23
|2
|7
|14
|24 - 52
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|34 - 7
|32
|2.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|39 - 8
|31
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|35 - 11
|29
|4.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|30 - 10
|26
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|24 - 18
|23
|6.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|19 - 11
|20
|7.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 17
|19
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 17
|18
|9.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|18 - 13
|18
|10.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|22 - 17
|18
|11.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|12.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 16
|17
|13.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|22 - 21
|17
|14.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 13
|16
|15.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|17 - 20
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|13 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|25 - 9
|29
|2.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|24 - 18
|22
|3.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|24 - 23
|20
|4.
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|17 - 18
|18
|5.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|22 - 12
|18
|6.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|19 - 20
|14
|7.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|17 - 19
|14
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 17
|12
|9.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|10 - 25
|10
|10.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 23
|10
|11.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|12.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 23
|9
|13.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 21
|8
|14.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|7 - 21
|8
|15.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|19 - 28
|7
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 27
|7
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 33
|7
|18.
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|10 - 22
|6
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|Бавария
|Кейн Гарри
|27 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|18 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|16 (4)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|14 (5)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|12 (7)
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 6
|Майнц
|Кор Доминик
|9
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 6
|Аугсбург
|Педерсен Мадс
|1 6
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Унион Берлин - Боруссия Д
Исход игры
Унион Берлин
3.8% (2)
Ничья
11.3% (6)
Боруссия Д
84.9% (45)
Тотал 2.5
Больше
80% (40)
Меньше
20% (10)
Обе команды забьют
Да
88% (44)
Нет
12% (6)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
54.7% (29)
1:1 Ничья
9.4% (5)
2:3 Боруссия Д
7.5% (4)
1:3 Боруссия Д
7.5% (4)
0:1 Боруссия Д
5.7% (3)
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