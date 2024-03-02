  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Шрёдер Роберт
Майнц
1:0
Первый тайм: 37'
Боруссия М

Ход матча

12'
Буркардт Джонатан
(Чхэ-Сон Ли II)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 124
Майнц 32.3% (40)
X 38.7% (48)
Боруссия М 29% (36)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Майнц
Ничья
Боруссия М
3.85
5.20
Реклама, fon.bet
9.92
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
27
Центнер
Робин
31
Кор
Доминик
23
Гилавоги
Жошуа
3
Ван
дер
Берг
Сепп
30
Видмер
Сильван
2
Мвене
Филлипп
8
Баррейро
Леандро
18
Амири
Надим
43
Груда
Брайан
7
Чхэ-Сон
Ли
II
29
Буркардт
Джонатан
33
Николас
Мориц
18
Лайнер
Штефан
30
Эльведи
Нико
3
Итакура
Ко
39
Вебер
Максимилиан
17
Коне
Куадио
8
Вайгль
Юлиан
10
Нойхаус
Флориан
9
Онора
Франк
13
Сибачо
Жордан
19
Нгуму
Натан
Майнц
3-4-2-1
Боруссия М
4-3-3

История личных встреч

Майнц
Боруссия М

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
50%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед

32 матча

31.3%
25%
43.7%
10 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

25%
46.9%
28.1%
8 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

25%
34.4%
40.6%
8 побед 11 ничьих 13 побед

История матчей

Б
2:2
Б
4:0
Б
0:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:2
Б
2:3
Б
3:1
Б
1:3
Б
0:1
Б
4:0
Б
0:0
ТМК
0:3
Б
1:1
Б
1:2
ТМК
0:1
Б
1:0
Б
1:0
Б
1:2
Б
2:2
Б
1:1
Б
3:1
Б
0:0
Б
2:4
Б
2:0
Б
0:3
Б
1:0
Б
1:0
Б
2:3
Б
1:0
Б
2:0
Б2
0:1

Голы

Всего голов

16
17

Голов в среднем за матч

1.07
1

Среднее время на гол

84
90

Всего голов

25
22

Голов в среднем за матч

1.47
1.47

Среднее время на гол

61
61

Всего голов

41
39

Голов в среднем за матч

1.28
1.22

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

70
73

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чхэ-Сон Ли II 2 0.08
Ажорк Людовик 2 0.08
Каси Антони 2 0.08
Ван дер Берг Сепп 2 0.08
Баррейро Леандро 2 0.08
Буркардт Джонатан 2 0.08
Видмер Сильван 1 0.04
Груда Брайан 1 0.04
Кор Доминик 1 0.04
Рихтер Марко 1 0.04
Баркок Аймен 1 0.04
Краусс Том 1 0.04
Онисиво Карим 0 0
Фернандес Эдимилсон 0 0
Амири Надим 0 0
Мвене Филлипп 0 0
Гилавоги Жошуа 0 0
Да Коста Данни 0 0
Эль-Гази Анвар 0 0
Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Плеа Алассан 7 (1) 0.29
Сибачо Жордан 5 0.21
Райтц Рокко 5 0.21
Чванчара Томаш 4 (1) 0.17
Нгуму Натан 3 0.13
Нойхаус Флориан 3 0.13
Онора Франк 2 0.08
Хак Робин 2 0.08
Вайгль Юлиан 2 (2) 0.08
Эльведи Нико 2 0.08
Итакура Ко 2 0.08
Вебер Максимилиан 1 0.04
Скалли Джозеф 1 0.04
Коне Куадио 1 0.04
Нец Лука 0 0
Омлин Йонас 0 0

Карточки

Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 9 0
Ван дер Берг Сепп 7 0
Каси Антони 5 0
Фернандес Эдимилсон 4 0
Чхэ-Сон Ли II 4 0
Баррейро Леандро 4 0
Краусс Том 4 0
Бель Штефан 3 0
Видмер Сильван 3 0
Ажорк Людовик 3 0
Центнер Робин 3 0
Рихтер Марко 3 0
Груда Брайан 3 0
Свенссон Бо 2 0
Мвене Филлипп 2 0
Баркок Аймен 2 0
Нганкам Жессик 0 1
Гилавоги Жошуа 1 0
Да Коста Данни 1 0
Онисиво Карим 1 0
Амири Надим 1 0
Ханше-Ольсен Андреас 1 0
Буркардт Джонатан 1 0
Папела Мервиль 1 0
Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайгль Юлиан 7 0
Коне Куадио 4 1
Эльведи Нико 5 0
Итакура Ко 5 0
Скалли Джозеф 4 0
Вебер Максимилиан 2 1
Крамер Кристоф 3 0
Нойхаус Флориан 3 0
Чванчара Томаш 3 0
Николас Мориц 2 0
Нец Лука 2 0
Лайнер Штефан 1 0
Плеа Алассан 1 0
Онора Франк 1 0
Хак Робин 1 0
Сибачо Жордан 1 0
Райтц Рокко 1 0

Результаты матчей

Майнц
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Боруссия М
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
16
Майнц
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Боруссия М
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

16
8

Упущенные победы

5
19
Майнц
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
Боруссия М
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
17% (4)
39% (9)
43% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
26% (6)
52% (12)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

16
9

Упущенные победы

11
35

Голы по времени матча

Забито

9
19
5 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
0
0%
2
11%
1-15
2
22%
6
32%
16-30
3
33%
5
26%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
2
22%
2
11%
61-75
2
22%
3
16%
76-90

Пропущено

14
28
6 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
4
29%
5
18%
1-15
1
7%
3
11%
16-30
1
7%
6
21%
31-45
3
21%
2
7%
46-60
2
14%
4
14%
61-75
3
21%
8
29%
76-90

Забито

9
21
5 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 8
15 Не забивали 14
2
22%
2
10%
1-15
1
11%
6
29%
16-30
2
22%
3
14%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
2
22%
3
14%
61-75
2
22%
5
24%
76-90

Пропущено

23
18
11 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 10
5
22%
1
6%
1-15
3
13%
2
11%
16-30
3
13%
2
11%
31-45
3
13%
7
39%
46-60
4
17%
3
17%
61-75
5
22%
3
17%
76-90

Забито

18
40
10 В 1-м тайме 24
8 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 13
7 Не забивали 5
2
11%
4
10%
1-15
3
17%
12
30%
16-30
5
28%
8
20%
31-45
0
0%
3
8%
46-60
4
22%
5
13%
61-75
4
22%
8
20%
76-90

Пропущено

37
46
17 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 27
14 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 20
9
24%
6
13%
1-15
4
11%
5
11%
16-30
4
11%
8
17%
31-45
6
16%
9
20%
46-60
6
16%
7
15%
61-75
8
22%
11
24%
76-90

Результаты последних матчей

Майнц
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Байер Л - Майнц 2:1 Майнц - Аугсбург 1:0 Штутгарт - Майнц 3:1 Майнц - Унион Берлин 1:1
Майнц - Вердер 0:1 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Майнц - Вольфсбург 1:1 Фейеноорд - Майнц 1:2 Боруссия Д - Майнц 1:1 Майнц - Хайденхайм 0:1 Кёльн - Майнц 0:0 Майнц - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0 Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Герта - Майнц 3:0 Бохум - Майнц 2:2 Майнц - Бавария 1:3 Боруссия М - Майнц 2:2 Майнц - Байер Л 0:3
Боруссия М
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Боруссия М - Бохум 5:2 РБ Лейпциг - Боруссия М 2:0 Боруссия М - Дармштадт 0:0 Бавария - Боруссия М 3:1
Байер Л - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Аугсбург 1:2 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Вердер 2:2 Унион Берлин - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д - Боруссия М 4:2 Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Кёльн - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Сент-Трейден 4:1

Результаты матчей

Майнц
Боруссия М

Точный счет

0:1
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
1:3
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
3:1
3 раза 27%
3:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:1
5 раз 22%
0:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:1
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 52%
0
8 раз 35%
2
3 раза 13%
1
6 раз 26%
0
5 раз 22%
2
5 раз 22%
3
4 раза 17%
4
2 раза 9%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Майнц
Боруссия М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
9
3
1
10
1.5
7
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
9
2
2
10
1.5
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
8
0.5
Больше Меньше
18
5
3
20
1.5
12
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 23 19 4 0 59 - 16 61
2.
Бавария
 Заявка 24 17 3 4 65 - 28 54
3.
Штутгарт
 Заявка 23 15 2 6 52 - 29 47
4.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 24 11 9 4 46 - 30 42
5.
РБ Лейпциг
 1:1 Заявка 24 12 5 7 50 - 31 41
6.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 24 8 11 5 36 - 30 35
7.
Хоффенхайм
 Заявка 23 8 6 9 41 - 43 30
8.
Вердер
 Заявка 23 8 6 9 32 - 35 30
9.
Фрайбург
 Заявка 24 8 6 10 32 - 44 30
10.
Аугсбург
 5:0 Заявка 24 7 8 9 38 - 41 29
11.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 24 7 8 9 33 - 40 29
12.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 24 7 5 12 23 - 37 26
13.
Бохум
 1:1 Заявка 24 5 11 8 29 - 47 26
14.
Вольфсбург
 Заявка 23 6 7 10 28 - 36 25
15.
Боруссия М
 0:1 Заявка 24 6 7 11 41 - 46 25
16.
Майнц
 1:0 Заявка 24 3 9 12 19 - 37 18
17.
Кёльн
 Заявка 23 3 8 12 16 - 37 17
18.
Дармштадт
 0:5 Заявка 24 2 7 15 24 - 57 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 12 10 2 0 34 - 7 32
2.
Бавария
 Заявка 12 10 1 1 39 - 8 31
3.
Штутгарт
 Заявка 12 9 2 1 35 - 11 29
4.
РБ Лейпциг
 1:1 Заявка 12 8 2 2 30 - 10 26
5.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 12 7 2 3 24 - 18 23
6.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 11 5 5 1 19 - 11 20
7.
Фрайбург
 Заявка 12 5 5 2 22 - 19 20
8.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 12 5 4 3 19 - 17 19
9.
Бохум
 1:1 Заявка 12 4 7 1 19 - 14 19
10.
Боруссия М
 0:1 Заявка 12 5 3 4 22 - 17 18
11.
Вердер
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
12.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 12 5 3 4 14 - 16 18
13.
Аугсбург
 5:0 Заявка 12 4 5 3 22 - 21 17
14.
Вольфсбург
 Заявка 11 4 4 3 16 - 13 16
15.
Майнц
 1:0 Заявка 12 3 3 6 9 - 15 12
16.
Хоффенхайм
 Заявка 11 2 4 5 17 - 20 10
17.
Кёльн
 Заявка 11 2 3 6 9 - 16 9
18.
Дармштадт
 0:5 Заявка 13 1 3 9 13 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 11 9 2 0 25 - 9 29
2.
Бавария
 Заявка 12 7 2 3 26 - 20 23
3.
Хоффенхайм
 Заявка 12 6 2 4 24 - 23 20
4.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 12 4 7 1 22 - 12 19
5.
Штутгарт
 Заявка 11 6 0 5 17 - 18 18
6.
РБ Лейпциг
 1:1 Заявка 12 4 3 5 20 - 21 15
7.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 13 3 6 4 17 - 19 15
8.
Вердер
 Заявка 11 3 3 5 12 - 17 12
9.
Аугсбург
 5:0 Заявка 12 3 3 6 16 - 20 12
10.
Фрайбург
 Заявка 12 3 1 8 10 - 25 10
11.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 12 2 4 6 14 - 23 10
12.
Вольфсбург
 Заявка 12 2 3 7 12 - 23 9
13.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 12 2 2 8 9 - 21 8
14.
Кёльн
 Заявка 12 1 5 6 7 - 21 8
15.
Дармштадт
 0:5 Заявка 11 1 4 6 11 - 27 7
16.
Боруссия М
 0:1 Заявка 12 1 4 7 19 - 29 7
17.
Бохум
 1:1 Заявка 12 1 4 7 10 - 33 7
18.
Майнц
 1:0 Заявка 12 0 6 6 10 - 22 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 27 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 18 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 16 (4)
Штутгарт Ундав Дениз 14 (5)
Аугсбург Демирович Эрмедин 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Майнц Кор Доминик 9
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Фрайбург Хёфлер Николас 1 6
Аугсбург Педерсен Мадс 1 6
Весь список
  • 34'
    Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 34'
    Майнц пытается что-то создать.
  • 33'
    Удар от ворот произведет Боруссия М
  • 33'
    Мвене Филлипп нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 33'
    Видмер Сильван из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 33'
    Майнц пытается что-то создать.
  • 32'
    Удар от ворот произведет Боруссия М
  • 32'
    Мвене Филлипп из команды Майнц наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MEWA Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 51% завершится ничьей.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.95. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      1.95 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 124
    Майнц 32.3% (40)
    X 38.7% (48)
    Боруссия М 29% (36)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Майнц
    Ничья
    Боруссия М
    3.85
    5.20
    Реклама, fon.bet
    9.92
    Реклама, olimp.bet
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Майнц 1:0 Боруссия М онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Майнц 1:0 Боруссия М

    Исход игры
    Майнц
    32.3% (40)
    Ничья
    38.7% (48)
    Боруссия М
    29% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.46% (64)
    Меньше
    47.54% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    86.89% (106)
    Нет
    13.11% (16)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.9% (42)
    2:1 Майнц
    21.8% (27)
    1:2 Боруссия М
    21% (26)
    1:0 Майнц
    7.3% (9)
    2:2 Ничья
    4.8% (6)
    0:1 Боруссия М
    4.8% (6)
    1:3 Боруссия М
    1.6% (2)
    1:4 Боруссия М
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Майнц
    Боруссия М
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный