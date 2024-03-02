Тур: 24. Стадион: МЕВА Арена. Главный судья: Шрёдер Роберт
1:0
Первый тайм: 37'
Ход матча
12'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
6 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
31
Кор
Доминик
18
Амири
Надим
43
Груда
Брайан
30
Эльведи
Нико
17
Коне
Куадио
19
Нгуму
Натан
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Кор ДоминикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Амири НадимПолузащитник
-
43 Груда БрайанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Бель ШтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Даль МаксимЗащитник
-
10 Рихтер МаркоПолузащитник
-
14 Краусс ТомПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
39 Tim Mueller
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Нгуму НатанНападающий
- Запасные игроки
-
41 Ольшовски ЯнВратарь
- Защитник
-
20 Нец ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Райтц РоккоПолузащитник
-
25 Хак РобинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Майнц
Боруссия М
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
50%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед
32 матча
31.3%
25%
43.7%
10 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
25%
46.9%
28.1%
8 побед 15 ничьих 9 побед
Второй тайм
25%
34.4%
40.6%
8 побед 11 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
17
Голов в среднем за матч
1.07
1
Среднее время на гол
84
90
Всего голов
25
22
Голов в среднем за матч
1.47
1.47
Среднее время на гол
61
61
Всего голов
41
39
Голов в среднем за матч
1.28
1.22
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
70
73
Бомбардиры внутри турнира
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чхэ-Сон Ли II
|2
|0.08
|Ажорк Людовик
|2
|0.08
|Каси Антони
|2
|0.08
|Ван дер Берг Сепп
|2
|0.08
|Баррейро Леандро
|2
|0.08
|Буркардт Джонатан
|2
|0.08
|Видмер Сильван
|1
|0.04
|Груда Брайан
|1
|0.04
|Кор Доминик
|1
|0.04
|Рихтер Марко
|1
|0.04
|Баркок Аймен
|1
|0.04
|Краусс Том
|1
|0.04
|Онисиво Карим
|0
|0
|Фернандес Эдимилсон
|0
|0
|Амири Надим
|0
|0
|Мвене Филлипп
|0
|0
|Гилавоги Жошуа
|0
|0
|Да Коста Данни
|0
|0
|Эль-Гази Анвар
|0
|0
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Плеа Алассан
|7 (1)
|0.29
|Сибачо Жордан
|5
|0.21
|Райтц Рокко
|5
|0.21
|Чванчара Томаш
|4 (1)
|0.17
|Нгуму Натан
|3
|0.13
|Нойхаус Флориан
|3
|0.13
|Онора Франк
|2
|0.08
|Хак Робин
|2
|0.08
|Вайгль Юлиан
|2 (2)
|0.08
|Эльведи Нико
|2
|0.08
|Итакура Ко
|2
|0.08
|Вебер Максимилиан
|1
|0.04
|Скалли Джозеф
|1
|0.04
|Коне Куадио
|1
|0.04
|Нец Лука
|0
|0
|Омлин Йонас
|0
|0
Карточки
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кор Доминик
|9
|0
|Ван дер Берг Сепп
|7
|0
|Каси Антони
|5
|0
|Фернандес Эдимилсон
|4
|0
|Чхэ-Сон Ли II
|4
|0
|Баррейро Леандро
|4
|0
|Краусс Том
|4
|0
|Бель Штефан
|3
|0
|Видмер Сильван
|3
|0
|Ажорк Людовик
|3
|0
|Центнер Робин
|3
|0
|Рихтер Марко
|3
|0
|Груда Брайан
|3
|0
|Свенссон Бо
|2
|0
|Мвене Филлипп
|2
|0
|Баркок Аймен
|2
|0
|Нганкам Жессик
|0
|1
|Гилавоги Жошуа
|1
|0
|Да Коста Данни
|1
|0
|Онисиво Карим
|1
|0
|Амири Надим
|1
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0
|Буркардт Джонатан
|1
|0
|Папела Мервиль
|1
|0
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вайгль Юлиан
|7
|0
|Коне Куадио
|4
|1
|Эльведи Нико
|5
|0
|Итакура Ко
|5
|0
|Скалли Джозеф
|4
|0
|Вебер Максимилиан
|2
|1
|Крамер Кристоф
|3
|0
|Нойхаус Флориан
|3
|0
|Чванчара Томаш
|3
|0
|Николас Мориц
|2
|0
|Нец Лука
|2
|0
|Лайнер Штефан
|1
|0
|Плеа Алассан
|1
|0
|Онора Франк
|1
|0
|Хак Робин
|1
|0
|Сибачо Жордан
|1
|0
|Райтц Рокко
|1
|0
Результаты матчей
Майнц
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Боруссия М
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
6
16
Майнц
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Боруссия М
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
16
8
Упущенные победы
5
19
Майнц
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
Боруссия М
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
17% (4)
39% (9)
43% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
26% (6)
52% (12)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
16
9
Упущенные победы
11
35
Голы по времени матча
Забито
9
19
5 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
0
0%
2
11%
1-15
2
22%
6
32%
16-30
3
33%
5
26%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
2
22%
2
11%
61-75
2
22%
3
16%
76-90
Пропущено
14
28
6 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
4
29%
5
18%
1-15
1
7%
3
11%
16-30
1
7%
6
21%
31-45
3
21%
2
7%
46-60
2
14%
4
14%
61-75
3
21%
8
29%
76-90
Забито
9
21
5 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 8
15 Не забивали 14
2
22%
2
10%
1-15
1
11%
6
29%
16-30
2
22%
3
14%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
2
22%
3
14%
61-75
2
22%
5
24%
76-90
Пропущено
23
18
11 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 10
5
22%
1
6%
1-15
3
13%
2
11%
16-30
3
13%
2
11%
31-45
3
13%
7
39%
46-60
4
17%
3
17%
61-75
5
22%
3
17%
76-90
Забито
18
40
10 В 1-м тайме 24
8 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 13
7 Не забивали 5
2
11%
4
10%
1-15
3
17%
12
30%
16-30
5
28%
8
20%
31-45
0
0%
3
8%
46-60
4
22%
5
13%
61-75
4
22%
8
20%
76-90
Пропущено
37
46
17 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 27
14 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 20
9
24%
6
13%
1-15
4
11%
5
11%
16-30
4
11%
8
17%
31-45
6
16%
9
20%
46-60
6
16%
7
15%
61-75
8
22%
11
24%
76-90
Результаты последних матчей
Майнц
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Байер Л - Майнц 2:1 Майнц - Аугсбург 1:0 Штутгарт - Майнц 3:1 Майнц - Унион Берлин 1:1
Майнц - Вердер 0:1 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Майнц - Вольфсбург 1:1 Фейеноорд - Майнц 1:2 Боруссия Д - Майнц 1:1 Майнц - Хайденхайм 0:1 Кёльн - Майнц 0:0 Майнц - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0 Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Герта - Майнц 3:0 Бохум - Майнц 2:2 Майнц - Бавария 1:3 Боруссия М - Майнц 2:2 Майнц - Байер Л 0:3
Боруссия М
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Боруссия М - Бохум 5:2 РБ Лейпциг - Боруссия М 2:0 Боруссия М - Дармштадт 0:0 Бавария - Боруссия М 3:1
Байер Л - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Аугсбург 1:2 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Вердер 2:2 Унион Берлин - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д - Боруссия М 4:2 Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Кёльн - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Сент-Трейден 4:1
Результаты матчей
Майнц
Боруссия М
Точный счет
0:1
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
1:3
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
3:1
3 раза 27%
3:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:1
5 раз 22%
0:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:1
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 52%
0
8 раз 35%
2
3 раза 13%
1
6 раз 26%
0
5 раз 22%
2
5 раз 22%
3
4 раза 17%
4
2 раза 9%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Майнц
Боруссия М
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
93
110
75
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
92
210
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
158
Больше Меньше
185
320
1211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|19
|4
|0
|59 - 16
|61
|2.
|Заявка
|24
|17
|3
|4
|65 - 28
|54
|3.
|Заявка
|23
|15
|2
|6
|52 - 29
|47
|4.
|0:0 Заявка
|24
|11
|9
|4
|46 - 30
|42
|5.
|1:1 Заявка
|24
|12
|5
|7
|50 - 31
|41
|6.
|0:0 Заявка
|24
|8
|11
|5
|36 - 30
|35
|7.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|41 - 43
|30
|8.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|32 - 35
|30
|9.
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|32 - 44
|30
|10.
|5:0 Заявка
|24
|7
|8
|9
|38 - 41
|29
|11.
|0:0 Заявка
|24
|7
|8
|9
|33 - 40
|29
|12.
|0:0 Заявка
|24
|7
|5
|12
|23 - 37
|26
|13.
|1:1 Заявка
|24
|5
|11
|8
|29 - 47
|26
|14.
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|28 - 36
|25
|15.
|0:1 Заявка
|24
|6
|7
|11
|41 - 46
|25
|16.
|1:0 Заявка
|24
|3
|9
|12
|19 - 37
|18
|17.
|Заявка
|23
|3
|8
|12
|16 - 37
|17
|18.
|0:5 Заявка
|24
|2
|7
|15
|24 - 57
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|34 - 7
|32
|2.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|39 - 8
|31
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|35 - 11
|29
|4.
|1:1 Заявка
|12
|8
|2
|2
|30 - 10
|26
|5.
|0:0 Заявка
|12
|7
|2
|3
|24 - 18
|23
|6.
|0:0 Заявка
|11
|5
|5
|1
|19 - 11
|20
|7.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 19
|20
|8.
|0:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 17
|19
|9.
|1:1 Заявка
|12
|4
|7
|1
|19 - 14
|19
|10.
|0:1 Заявка
|12
|5
|3
|4
|22 - 17
|18
|11.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|12.
|0:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 16
|18
|13.
|5:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|22 - 21
|17
|14.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 13
|16
|15.
|1:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 15
|12
|16.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|17 - 20
|10
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|18.
|0:5 Заявка
|13
|1
|3
|9
|13 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|25 - 9
|29
|2.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|26 - 20
|23
|3.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|24 - 23
|20
|4.
|0:0 Заявка
|12
|4
|7
|1
|22 - 12
|19
|5.
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|17 - 18
|18
|6.
|1:1 Заявка
|12
|4
|3
|5
|20 - 21
|15
|7.
|0:0 Заявка
|13
|3
|6
|4
|17 - 19
|15
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 17
|12
|9.
|5:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 20
|12
|10.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|10 - 25
|10
|11.
|0:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 23
|10
|12.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 23
|9
|13.
|0:0 Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 21
|8
|14.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|7 - 21
|8
|15.
|0:5 Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 27
|7
|16.
|0:1 Заявка
|12
|1
|4
|7
|19 - 29
|7
|17.
|1:1 Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 33
|7
|18.
|1:0 Заявка
|12
|0
|6
|6
|10 - 22
|6
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|Бавария
|Кейн Гарри
|27 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|18 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|16 (4)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|14 (5)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|13 (7)
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 6
|Майнц
|Кор Доминик
|9
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 6
|Аугсбург
|Педерсен Мадс
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Майнц 1:0 Боруссия М
Исход игры
Майнц
32.3% (40)
Ничья
38.7% (48)
Боруссия М
29% (36)
Тотал 2.5
Больше
52.46% (64)
Меньше
47.54% (58)
Обе команды забьют
Да
86.89% (106)
Нет
13.11% (16)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.9% (42)
2:1 Майнц
21.8% (27)
1:2 Боруссия М
21% (26)
1:0 Майнц
7.3% (9)
2:2 Ничья
4.8% (6)
0:1 Боруссия М
4.8% (6)
1:3 Боруссия М
1.6% (2)
1:4 Боруссия М
1.6% (2)
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