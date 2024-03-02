Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Матч возобновлен

48' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

48' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Майнц

48' Баррейро Леандро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Амири Надим навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Амири Надим навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Видмер Сильван создает голевую возможность для своего партнера по команде.

45' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Матч возобновлен

44' Кор Доминик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Нгуму Натан получил желтую карточку от судьи

41' Николас Мориц взял и забрал мяч на выходе

40' Буркардт Джонатан из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Видмер Сильван из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Мвене Филлипп из команды Майнц наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

31' Кор Доминик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Груда Брайан из команды Майнц наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

27' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Амири Надим навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Хорошую попытку сделал Видмер Сильван . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Амири Надим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Груда Брайан пробил со штрафного прямо в стенку

19' Удар от ворот произведет Майнц

16' Удар от ворот произведет Майнц

14' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Майнц

12' Г О О О О Л - Буркардт Джонатан забивает с левой ноги!

10' Амири Надим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Амири Надим навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Амири Надим не смог попасть в створ ударом издали

6' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Удар от ворот произведет Майнц

4' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

1' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Майнц начинает с центра поля

1' Идеальный солнечный день для футбола