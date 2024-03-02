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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Шрёдер Роберт
Майнц
1:1
Конец матча
Боруссия М
0'
1:0
12' Гол
Буркардт Джонатан
43' Желтая карточка
Нгуму Натан
50' Желтая карточка
Баррейро Леандро
1:1
55' Гол
Нгуму Натан
57' Желтая карточка
Бо Энриксен
58' Желтая карточка
Кор Доминик
81' Желтая карточка
Мвене Филлипп
84' Вторая желтая карточка
Кор Доминик
90' Желтая карточка
Амири Надим
90'+5

Ход матча

12'
Буркардт Джонатан
(Чхэ-Сон Ли II)
1:0
43'
 
Нгуму Натан
46'
 
Нец Лука
Лайнер Штефан
50'
Баррейро Леандро
 
55'
1:1
Нгуму Натан
(Нойхаус Флориан)
57'
Бо Энриксен
 
58'
Кор Доминик
 
68'
Краусс Том
Груда Брайан
 
68'
Онисиво Карим
Ли Чхэ-Сон
 
76'
Рихтер Марко
Видмер Сильван
 
78'
 
Хак Робин
Нгуму Натан
78'
 
Райтц Рокко
Нойхаус Флориан
81'
Мвене Филлипп
 
84'
Кор Доминик
 
88'
Да Коста Данни
Буркардт Джонатан
 
90'
 
Ранос Грант-Леон
Коне Куадио
90'
Амири Надим
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 5
  • 12 Угловые 6
  • 0 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 319 Количество передач 446
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 124
Майнц 32.3% (40)
X 38.7% (48)
Боруссия М 29% (36)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
27
Центнер
Робин
31
Кор
Доминик
23
Гилавоги
Жошуа
3
Ван
дер
Берг
Сепп
30
Видмер
Сильван
2
Мвене
Филлипп
8
Баррейро
Леандро
18
Амири
Надим
43
Груда
Брайан
7
Чхэ-Сон
Ли
II
29
Буркардт
Джонатан
33
Николас
Мориц
18
Лайнер
Штефан
30
Эльведи
Нико
3
Итакура
Ко
39
Вебер
Максимилиан
17
Коне
Куадио
8
Вайгль
Юлиан
10
Нойхаус
Флориан
9
Онора
Франк
13
Сибачо
Жордан
19
Нгуму
Натан
Майнц
3-4-2-1
Боруссия М
4-3-3

История личных встреч

Майнц
Боруссия М

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
50%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед

32 матча

31.3%
25%
43.7%
10 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

25%
46.9%
28.1%
8 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

25%
34.4%
40.6%
8 побед 11 ничьих 13 побед

История матчей

Б
2:2
Б
4:0
Б
0:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:2
Б
2:3
Б
3:1
Б
1:3
Б
0:1
Б
4:0
Б
0:0
ТМК
0:3
Б
1:1
Б
1:2
ТМК
0:1
Б
1:0
Б
1:0
Б
1:2
Б
2:2
Б
1:1
Б
3:1
Б
0:0
Б
2:4
Б
2:0
Б
0:3
Б
1:0
Б
1:0
Б
2:3
Б
1:0
Б
2:0
Б2
0:1

Голы

Всего голов

16
17

Голов в среднем за матч

1.07
1

Среднее время на гол

84
90

Всего голов

25
22

Голов в среднем за матч

1.47
1.47

Среднее время на гол

61
61

Всего голов

41
39

Голов в среднем за матч

1.28
1.22

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

70
73

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чхэ-Сон Ли II 2 0.08
Ажорк Людовик 2 0.08
Каси Антони 2 0.08
Ван дер Берг Сепп 2 0.08
Баррейро Леандро 2 0.08
Буркардт Джонатан 2 0.08
Видмер Сильван 1 0.04
Груда Брайан 1 0.04
Кор Доминик 1 0.04
Рихтер Марко 1 0.04
Баркок Аймен 1 0.04
Краусс Том 1 0.04
Онисиво Карим 0 0
Фернандес Эдимилсон 0 0
Амири Надим 0 0
Мвене Филлипп 0 0
Гилавоги Жошуа 0 0
Да Коста Данни 0 0
Эль-Гази Анвар 0 0
Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Плеа Алассан 7 (1) 0.29
Сибачо Жордан 5 0.21
Райтц Рокко 5 0.21
Нгуму Натан 4 0.17
Чванчара Томаш 4 (1) 0.17
Нойхаус Флориан 3 0.13
Онора Франк 2 0.08
Хак Робин 2 0.08
Вайгль Юлиан 2 (2) 0.08
Эльведи Нико 2 0.08
Итакура Ко 2 0.08
Вебер Максимилиан 1 0.04
Скалли Джозеф 1 0.04
Коне Куадио 1 0.04
Нец Лука 0 0
Омлин Йонас 0 0

Карточки

Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 10 1
Ван дер Берг Сепп 7 0
Каси Антони 5 0
Баррейро Леандро 5 0
Фернандес Эдимилсон 4 0
Чхэ-Сон Ли II 4 0
Краусс Том 4 0
Бель Штефан 3 0
Видмер Сильван 3 0
Ажорк Людовик 3 0
Центнер Робин 3 0
Мвене Филлипп 3 0
Рихтер Марко 3 0
Груда Брайан 3 0
Свенссон Бо 2 0
Амири Надим 2 0
Баркок Аймен 2 0
Нганкам Жессик 0 1
Гилавоги Жошуа 1 0
Да Коста Данни 1 0
Онисиво Карим 1 0
Ханше-Ольсен Андреас 1 0
Бо Энриксен 1 0
Буркардт Джонатан 1 0
Папела Мервиль 1 0
Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайгль Юлиан 7 0
Коне Куадио 4 1
Эльведи Нико 5 0
Итакура Ко 5 0
Скалли Джозеф 4 0
Вебер Максимилиан 2 1
Крамер Кристоф 3 0
Нойхаус Флориан 3 0
Чванчара Томаш 3 0
Николас Мориц 2 0
Нец Лука 2 0
Лайнер Штефан 1 0
Плеа Алассан 1 0
Онора Франк 1 0
Хак Робин 1 0
Сибачо Жордан 1 0
Нгуму Натан 1 0
Райтц Рокко 1 0

Результаты матчей

Майнц
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Боруссия М
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

7
17
Майнц
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Боруссия М
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

16
8

Упущенные победы

5
19
Майнц
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)
Боруссия М
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
17% (4)
38% (9)
46% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
25% (6)
50% (12)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

16
9

Упущенные победы

12
36

Голы по времени матча

Забито

10
20
6 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
1
10%
2
10%
1-15
2
20%
6
30%
16-30
3
30%
5
25%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
2
20%
2
10%
61-75
2
20%
3
15%
76-90

Пропущено

15
29
6 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
4
27%
6
21%
1-15
1
7%
3
10%
16-30
1
7%
6
21%
31-45
4
27%
2
7%
46-60
2
13%
4
14%
61-75
3
20%
8
28%
76-90

Забито

9
21
5 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
2
22%
2
10%
1-15
1
11%
6
29%
16-30
2
22%
3
14%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
2
22%
3
14%
61-75
2
22%
5
24%
76-90

Пропущено

23
18
11 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 10
5
22%
1
6%
1-15
3
13%
2
11%
16-30
3
13%
2
11%
31-45
3
13%
7
39%
46-60
4
17%
3
17%
61-75
5
22%
3
17%
76-90

Забито

19
41
11 В 1-м тайме 24
8 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 13
7 Не забивали 5
3
16%
4
10%
1-15
3
16%
12
29%
29%
16-30
5
26%
8
20%
31-45
0
0%
4
10%
46-60
4
21%
5
12%
61-75
4
21%
8
20%
76-90

Пропущено

38
47
17 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 27
14 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 21
9
24%
7
15%
1-15
4
11%
5
11%
16-30
4
11%
8
17%
31-45
7
18%
9
19%
46-60
6
16%
7
15%
61-75
8
21%
11
23%
76-90

Результаты последних матчей

Майнц
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Байер Л - Майнц 2:1 Майнц - Аугсбург 1:0 Штутгарт - Майнц 3:1 Майнц - Унион Берлин 1:1
Майнц - Вердер 0:1 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Майнц - Вольфсбург 1:1 Фейеноорд - Майнц 1:2 Боруссия Д - Майнц 1:1 Майнц - Хайденхайм 0:1 Кёльн - Майнц 0:0 Майнц - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0 Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Герта - Майнц 3:0 Бохум - Майнц 2:2 Майнц - Бавария 1:3 Боруссия М - Майнц 2:2 Майнц - Байер Л 0:3
Боруссия М
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Боруссия М - Бохум 5:2 РБ Лейпциг - Боруссия М 2:0 Боруссия М - Дармштадт 0:0 Бавария - Боруссия М 3:1
Байер Л - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Аугсбург 1:2 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Вердер 2:2 Унион Берлин - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д - Боруссия М 4:2 Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Кёльн - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Сент-Трейден 4:1

Результаты матчей

Майнц
Боруссия М

Точный счет

1:1
4 раза 33%
0:1
3 раза 25%
1:3
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
3:1
3 раза 25%
3:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
1
5 раз 42%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
6 раз 25%
0:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:1
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 54%
0
8 раз 33%
2
3 раза 13%
1
7 раз 29%
0
5 раз 21%
2
5 раз 21%
3
4 раза 17%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Майнц
Боруссия М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
9
3
1
11
1.5
7
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
10
2
2
10
1.5
5
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
8
0.5
Больше Меньше
19
5
3
21
1.5
12
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 23 19 4 0 59 - 16 61
2.
Бавария
 Заявка 24 17 3 4 65 - 28 54
3.
Штутгарт
 Заявка 23 15 2 6 52 - 29 47
4.
Боруссия Д
 Заявка 24 12 8 4 48 - 30 44
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 24 13 4 7 53 - 31 43
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 24 9 10 5 38 - 31 37
7.
Хоффенхайм
 Заявка 23 8 6 9 41 - 43 30
8.
Вердер
 Заявка 23 8 6 9 32 - 35 30
9.
Фрайбург
 Заявка 24 8 6 10 32 - 44 30
10.
Аугсбург
 Заявка 24 7 8 9 39 - 41 29
11.
Хайденхайм
 Заявка 24 7 7 10 34 - 42 28
12.
Боруссия М
 Заявка 24 6 8 10 42 - 46 26
13.
Вольфсбург
 Заявка 23 6 7 10 28 - 36 25
14.
Унион Берлин
 Заявка 24 7 4 13 23 - 39 25
15.
Бохум
 Заявка 24 5 10 9 29 - 50 25
16.
Кёльн
 Заявка 23 3 8 12 16 - 37 17
17.
Майнц
 Заявка 24 2 10 12 19 - 38 16
18.
Дармштадт
 Заявка 24 2 7 15 24 - 58 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 12 10 2 0 34 - 7 32
2.
Бавария
 Заявка 12 10 1 1 39 - 8 31
3.
Штутгарт
 Заявка 12 9 2 1 35 - 11 29
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 12 8 2 2 30 - 10 26
5.
Боруссия Д
 Заявка 12 7 2 3 24 - 18 23
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 11 5 5 1 19 - 11 20
7.
Фрайбург
 Заявка 12 5 5 2 22 - 19 20
8.
Боруссия М
 Заявка 12 5 3 4 22 - 17 18
9.
Вердер
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
10.
Хайденхайм
 Заявка 12 5 3 4 20 - 19 18
11.
Бохум
 Заявка 12 4 6 2 19 - 17 18
12.
Унион Берлин
 Заявка 12 5 2 5 14 - 18 17
13.
Аугсбург
 Заявка 12 4 5 3 22 - 21 17
14.
Вольфсбург
 Заявка 11 4 4 3 16 - 13 16
15.
Хоффенхайм
 Заявка 11 2 4 5 17 - 20 10
16.
Майнц
 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
17.
Кёльн
 Заявка 11 2 3 6 9 - 16 9
18.
Дармштадт
 Заявка 13 1 3 9 13 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 11 9 2 0 25 - 9 29
2.
Бавария
 Заявка 12 7 2 3 26 - 20 23
3.
Боруссия Д
 Заявка 12 5 6 1 24 - 12 21
4.
Хоффенхайм
 Заявка 12 6 2 4 24 - 23 20
5.
Штутгарт
 Заявка 11 6 0 5 17 - 18 18
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 12 5 2 5 23 - 21 17
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 4 5 4 19 - 20 17
8.
Вердер
 Заявка 11 3 3 5 12 - 17 12
9.
Аугсбург
 Заявка 12 3 3 6 17 - 20 12
10.
Фрайбург
 Заявка 12 3 1 8 10 - 25 10
11.
Хайденхайм
 Заявка 12 2 4 6 14 - 23 10
12.
Вольфсбург
 Заявка 12 2 3 7 12 - 23 9
13.
Унион Берлин
 Заявка 12 2 2 8 9 - 21 8
14.
Боруссия М
 Заявка 12 1 5 6 20 - 29 8
15.
Кёльн
 Заявка 12 1 5 6 7 - 21 8
16.
Дармштадт
 Заявка 11 1 4 6 11 - 27 7
17.
Бохум
 Заявка 12 1 4 7 10 - 33 7
18.
Майнц
 Заявка 12 0 6 6 10 - 22 6
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 27 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 18 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 17 (4)
Аугсбург Демирович Эрмедин 14 (8)
Штутгарт Ундав Дениз 14 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 10
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Фрайбург Хёфлер Николас 1 6
Аугсбург Педерсен Мадс 1 6
Весь список
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    Прогнозы 124
    Майнц 32.3% (40)
    X 38.7% (48)
    Боруссия М 29% (36)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Майнц 1:1 Боруссия М

    Исход игры
    Майнц
    32.3% (40)
    Ничья
    38.7% (48)
    Боруссия М
    29% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.46% (64)
    Меньше
    47.54% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    86.89% (106)
    Нет
    13.11% (16)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.9% (42)
    2:1 Майнц
    21.8% (27)
    1:2 Боруссия М
    21% (26)
    1:0 Майнц
    7.3% (9)
    2:2 Ничья
    4.8% (6)
    0:1 Боруссия М
    4.8% (6)
    1:3 Боруссия М
    1.6% (2)
    1:4 Боруссия М
    1.6% (2)
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