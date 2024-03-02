Тур: 24. Стадион: Воновия Рурштадион. Главный судья: Осмерс Харм
1:1
Первый тайм: 37'
0'
1:0
7' ГолВиттек Максимилиан
14' Undefined phrase: football_event_Симонс Хави
1:1
30' ГолОльмо Дани
Ход матча
7'
14'
30'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Луте
Андреас
41
Лоосли
Ноа
20
Ордец
Иван
19
Беро
Матуш
11
Асано
Такума
22
Раум
Давид
20
Симонс
Хави
- Основной состав
-
16 Луте АндреасВратарь
-
41 Лоосли НоаЗащитник
-
20 Ордец ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Асано ТакумаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Дашнер ЛукасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
38 Hugo Rolleke
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Раум ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Симонс ХавиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Бласвих ЯнисВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Опенда ЛоиНападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Бохум
РБ Лейпциг
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
10 матчей
10%
10%
80%
1 победа 1 ничья 8 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.17
Среднее время на гол
180
540
Всего голов
16
4
Голов в среднем за матч
2.67
1
Среднее время на гол
33
90
Всего голов
18
5
Голов в среднем за матч
1.8
0.5
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
Среднее время на гол
50
180
Бомбардиры внутри турнира
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асано Такума
|6
|0.25
|Штёгер Кевин
|5 (4)
|0.21
|Пасьенса Гонсало
|3
|0.13
|Шлоттербек Кевен
|3
|0.13
|Патрик Остерхаге
|2
|0.08
|Брошински Мориц
|2
|0.08
|Лосилья Антони
|1
|0.04
|Хофманн Филипп
|1
|0.04
|Антви-Аджей Кристофер
|1
|0.04
|Беро Матуш
|1
|0.04
|Виттек Максимилиан
|1
|0.04
|Дашнер Лукас
|1
|0.04
|Бернардо Фернандес
|1
|0.04
|Гамбоа Кристиан
|0
|0
|Квартенг Мориц-Брони
|0
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Опенда Лои
|16 (2)
|0.67
|Шешко Беньямин
|7
|0.29
|Симонс Хави
|6
|0.25
|Поульсен Юссуф
|3
|0.13
|Баумгартнер Кристоф
|3
|0.13
|Раум Давид
|2
|0.08
|Ольмо Дани
|2
|0.08
|Форсберг Эмиль
|2
|0.08
|Вернер Тимо
|2 (1)
|0.08
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0.04
|Симакан Мохамед
|1
|0.04
|Кампль Кевин
|1
|0.04
|Клостерманн Лукас
|1
|0.04
|Люкеба Кастелло
|1
|0.04
|Шлагер Ксавер
|0
|0
|Зайвальд Николас
|0
|0
Карточки
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штёгер Кевин
|7
|0
|Шлоттербек Кевен
|7
|0
|Гамбоа Кристиан
|6
|0
|Бернардо Фернандес
|6
|0
|Лосилья Антони
|5
|0
|Риман Мануэль
|5
|0
|Беро Матуш
|5
|0
|Машович Эрхан
|5
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|4
|0
|Виттек Максимилиан
|3
|0
|Патрик Остерхаге
|3
|0
|Ордец Иван
|2
|0
|Пасьенса Гонсало
|2
|0
|Дашнер Лукас
|2
|0
|Брошински Мориц
|2
|0
|Оерманн Тим
|2
|0
|Хофманн Филипп
|1
|0
|Асано Такума
|1
|0
|Фёрстер Филипп
|1
|0
|Пасслак Феликс
|1
|0
|Квартенг Мориц-Брони
|1
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Симакан Мохамед
|6
|0
|Шлагер Ксавер
|5
|0
|Симонс Хави
|5
|0
|Опенда Лои
|4
|0
|Раум Давид
|4
|0
|Розе Марко
|3
|0
|Кампль Кевин
|3
|0
|Клостерманн Лукас
|3
|0
|Айдара Амаду
|3
|0
|Баумгартнер Кристоф
|3
|0
|Люкеба Кастелло
|2
|0
|Орбан Вилли
|1
|0
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0
|Зайвальд Николас
|1
|0
Результаты матчей
Бохум
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
РБ Лейпциг
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
9
9
Бохум
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
РБ Лейпциг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
29
4
Упущенные победы
5
28
Бохум
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (13)
39% (9)
4% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
39% (9)
22% (5)
РБ Лейпциг
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
13% (3)
43% (10)
43% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
35% (8)
39% (9)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
32
8
Упущенные победы
14
37
Голы по времени матча
Забито
19
18
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
1
5%
1
6%
1-15
3
16%
1
6%
16-30
5
26%
3
17%
31-45
3
16%
6
33%
46-60
3
16%
4
22%
61-75
4
21%
3
17%
76-90
Пропущено
12
21
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
1
8%
1
5%
1-15
1
8%
3
14%
16-30
3
25%
5
24%
31-45
3
25%
4
19%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
4
33%
4
19%
76-90
Забито
10
30
5 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 9
17 Не забивали 13
1
10%
7
23%
1-15
2
20%
4
13%
16-30
2
20%
5
17%
31-45
1
10%
4
13%
46-60
2
20%
5
17%
61-75
2
20%
5
17%
76-90
Пропущено
33
10
19 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
4
12%
1
10%
1-15
5
15%
0
0%
16-30
10
30%
4
40%
31-45
2
6%
2
20%
46-60
5
15%
2
20%
61-75
7
21%
1
10%
76-90
Забито
29
48
14 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 27
11 Забивали первыми 13
6 Не забивали 3
2
7%
8
17%
1-15
5
17%
5
10%
16-30
7
24%
8
17%
31-45
4
14%
10
21%
46-60
5
17%
9
19%
61-75
6
21%
8
17%
76-90
Пропущено
45
31
24 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 16
5
11%
2
6%
1-15
6
13%
3
10%
16-30
13
29%
9
29%
29%
31-45
5
11%
6
19%
46-60
5
11%
6
19%
61-75
11
24%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
Бохум
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Боруссия М - Бохум 5:2 Бохум - Бавария 3:2 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Бохум - Аугсбург 1:1
Боруссия Д - Бохум 3:1 Бохум - Штутгарт 1:0 Бохум - Вердер 1:1 Бохум - Витесс 2:0 Бохум - Гронинген 2:1 Байер Л - Бохум 4:0 Бохум - Унион Берлин 3:0 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Бохум - Вольфсбург 3:1 Хайденхайм - Бохум 0:0 Де Графсхап - Бохум 1:2 Бохум - Кёльн 1:1 Дармштадт - Бохум 1:2 Бохум - Майнц 2:2 Фрайбург - Бохум 2:1 Бохум - Ганновер 96 1:3
РБ Лейпциг
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Бавария - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия М 2:0 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1 Аугсбург - РБ Лейпциг 2:2
РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:0 Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Вердер - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 РБ Лейпциг - Янг Бойз 2:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Црвена Звезда - РБ Лейпциг 1:2 Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0
Результаты матчей
Бохум
РБ Лейпциг
Точный счет
1:1
5 раз 45%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 64%
3
3 раза 27%
2
1 раз 9%
2
5 раз 42%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
Точный счет
1:1
6 раз 26%
3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
2:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 48%
0
5 раз 22%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%
2
8 раз 35%
3
6 раз 26%
1
4 раза 17%
0
3 раза 13%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Бохум
РБ Лейпциг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
47
Больше Меньше
102
38
57
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
101
39
65
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
185
Больше Меньше
203
716
167
320
815
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|19
|4
|0
|59 - 16
|61
|2.
|Заявка
|24
|17
|3
|4
|65 - 28
|54
|3.
|Заявка
|23
|15
|2
|6
|52 - 29
|47
|4.
|0:0 Заявка
|24
|11
|9
|4
|46 - 30
|42
|5.
|1:1 Заявка
|24
|12
|5
|7
|50 - 31
|41
|6.
|0:0 Заявка
|24
|8
|11
|5
|36 - 30
|35
|7.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|41 - 43
|30
|8.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|32 - 35
|30
|9.
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|32 - 44
|30
|10.
|5:0 Заявка
|24
|7
|8
|9
|38 - 41
|29
|11.
|0:0 Заявка
|24
|7
|8
|9
|33 - 40
|29
|12.
|0:0 Заявка
|24
|7
|5
|12
|23 - 37
|26
|13.
|1:1 Заявка
|24
|5
|11
|8
|29 - 47
|26
|14.
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|28 - 36
|25
|15.
|0:1 Заявка
|24
|6
|7
|11
|41 - 46
|25
|16.
|1:0 Заявка
|24
|3
|9
|12
|19 - 37
|18
|17.
|Заявка
|23
|3
|8
|12
|16 - 37
|17
|18.
|0:5 Заявка
|24
|2
|7
|15
|24 - 57
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|34 - 7
|32
|2.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|39 - 8
|31
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|35 - 11
|29
|4.
|1:1 Заявка
|12
|8
|2
|2
|30 - 10
|26
|5.
|0:0 Заявка
|12
|7
|2
|3
|24 - 18
|23
|6.
|0:0 Заявка
|11
|5
|5
|1
|19 - 11
|20
|7.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 19
|20
|8.
|0:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 17
|19
|9.
|1:1 Заявка
|12
|4
|7
|1
|19 - 14
|19
|10.
|0:1 Заявка
|12
|5
|3
|4
|22 - 17
|18
|11.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|12.
|0:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 16
|18
|13.
|5:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|22 - 21
|17
|14.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 13
|16
|15.
|1:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 15
|12
|16.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|17 - 20
|10
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|18.
|0:5 Заявка
|13
|1
|3
|9
|13 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|25 - 9
|29
|2.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|26 - 20
|23
|3.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|24 - 23
|20
|4.
|0:0 Заявка
|12
|4
|7
|1
|22 - 12
|19
|5.
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|17 - 18
|18
|6.
|1:1 Заявка
|12
|4
|3
|5
|20 - 21
|15
|7.
|0:0 Заявка
|13
|3
|6
|4
|17 - 19
|15
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 17
|12
|9.
|5:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 20
|12
|10.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|10 - 25
|10
|11.
|0:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 23
|10
|12.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 23
|9
|13.
|0:0 Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 21
|8
|14.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|7 - 21
|8
|15.
|0:5 Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 27
|7
|16.
|0:1 Заявка
|12
|1
|4
|7
|19 - 29
|7
|17.
|1:1 Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 33
|7
|18.
|1:0 Заявка
|12
|0
|6
|6
|10 - 22
|6
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|Бавария
|Кейн Гарри
|27 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|18 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|16 (4)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|14 (5)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|13 (7)
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 6
|Майнц
|Кор Доминик
|9
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 6
|Аугсбург
|Педерсен Мадс
|1 6
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бохум 1:1 РБ Лейпциг
Исход игры
Бохум
3.3% (4)
Ничья
12.2% (15)
РБ Лейпциг
84.6% (104)
Тотал 2.5
Больше
67.5% (81)
Меньше
32.5% (39)
Обе команды забьют
Да
77.5% (93)
Нет
22.5% (27)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
55.3% (68)
0:2 РБ Лейпциг
11.4% (14)
0:1 РБ Лейпциг
9.8% (12)
1:1 Ничья
9.8% (12)
1:3 РБ Лейпциг
4.9% (6)
2:1 Бохум
2.4% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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