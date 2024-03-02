Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Штёгер Кевин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Айдара Амаду получил желтую карточку от судьи

48' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Штёгер Кевин пробует нанести удар издали, но Петер Гулачи ловит мяч

46' Удар от ворот произведет Бохум

46' Симонс Хави не смог попасть в створ ударом издали

46' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

44' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

42' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Бохум

42' Ольмо Дани создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Игрок из команды Бохум делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

32' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Шешко Беньямин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Штёгер Кевин не смог попасть в створ ударом издали

28' Асано Такума создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

27' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Зайвальд Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Матч возобновится спорным мячом

24' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

23' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

23' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

23' Удар от ворот произведет Бохум

22' Симонс Хави навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Беро Матуш не смог попасть в створ ударом издали

19' Виттек Максимилиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Гулачи Петер взял и забрал мяч на выходе

17' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды РБ Лейпциг отменен из-за положения "вне игры".

16' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для РБ Лейпциг

14' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Удар от ворот произведет Бохум

14' Ольмо Дани не смог попасть в створ ударом издали

13' Лосилья Антони из команды Бохум не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

12' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Штёгер Кевин не смог попасть в створ ударом издали

10' Симонс Хави навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Команда Бохум забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

7' Г О О О О Л - Виттек Максимилиан левой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

5' Брошински Мориц не смог попасть в створ ударом издали

4' Оооо... вот это был удар! Симонс Хави должен был забить с этой позиции.

4' Хорошую попытку сделал Симонс Хави . Удар в створ, но вратарь начеку

3' Баумгартнер Кристоф создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Луте Андреас взял и забрал мяч на выходе

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.