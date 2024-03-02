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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Зрители: 24200 Главный судья: Осмерс Харм
Бохум
1:4
Конец матча
РБ Лейпциг
0'
1:0
7' Гол
Виттек Максимилиан
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Симонс Хави
1:1
30' Гол
Ольмо Дани
38' Желтая карточка
Брошински Мориц
45' Желтая карточка
Айдара Амаду
66' Желтая карточка
Лоосли Ноа
1:2
68' Гол
Опенда Лои
1:3
71' Гол в свои ворота
Ордец Иван
1:4
72' Гол
Поульсен Юссуф
77' Желтая карточка
Ордец Иван
81' Желтая карточка
Симакан Мохамед
86' Красная карточка
Квартенг Мориц-Брони
90'+6

Ход матча

7'
Виттек Максимилиан
1:0
14'
 
Симонс Хави
30'
1:1
Ольмо Дани
(Шешко Беньямин)
38'
Брошински Мориц
 
45'
 
Айдара Амаду
65'
 
Опенда Лои
Шешко Беньямин
65'
 
Поульсен Юссуф
Баумгартнер Кристоф
65'
 
Элмас Эльиф
Ольмо Дани
66'
Лоосли Ноа
 
68'
1:2
Опенда Лои
(Айдара Амаду)
71'
1:3
Ордец Иван
72'
Квартенг Мориц-Брони
Беро Матуш
 
72'
Хофманн Филипп
Брошински Мориц
 
72'
1:4
Поульсен Юссуф
(Симонс Хави)
77'
Ордец Иван
 
78'
 
Симакан Мохамед
Хенрихс Бенджамин
81'
 
Симакан Мохамед
86'
Квартенг Мориц-Брони
 
88'
Пасьенса Гонсало
Асано Такума
 
88'
 
Битшиабу Эль-Шадай
Симонс Хави

Статистика матча

  • 1 Голы 4
  • 8 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 5
  • 4 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 286 Количество передач 433
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Бохум 3.3% (4)
X 12.2% (15)
РБ Лейпциг 84.6% (104)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Луте
Андреас
41
Лоосли
Ноа
20
Ордец
Иван
31
Шлоттербек
Кевен
5
Бернардо
Фернандес
19
Беро
Матуш
8
Лосилья
Антони
11
Асано
Такума
7
Штёгер
Кевин
32
Виттек
Максимилиан
29
Брошински
Мориц
1
Гулачи
Петер
39
Хенрихс
Бенджамин
4
Орбан
Вилли
23
Люкеба
Кастелло
22
Раум
Давид
7
Ольмо
Дани
8
Айдара
Амаду
13
Зайвальд
Николас
20
Симонс
Хави
14
Баумгартнер
Кристоф
30
Шешко
Беньямин
Бохум
4-2-3-1
РБ Лейпциг
4-4-2

История личных встреч

Бохум
РБ Лейпциг

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

10 матчей

10%
10%
80%
1 победа 1 ничья 8 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед

История матчей

Б
0:0
Б
1:0
Б
4:0
Б
0:1
Б
3:0
К
4:0
Б2
3:1
Б2
0:1
Б2
1:2
Б2
2:0

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.17

Среднее время на гол

180
540

Всего голов

16
4

Голов в среднем за матч

2.67
1

Среднее время на гол

33
90

Всего голов

18
5

Голов в среднем за матч

1.8
0.5

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7

Среднее время на гол

50
180

Бомбардиры внутри турнира

Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асано Такума 6 0.25
Штёгер Кевин 5 (4) 0.21
Пасьенса Гонсало 3 0.13
Шлоттербек Кевен 3 0.13
Патрик Остерхаге 2 0.08
Брошински Мориц 2 0.08
Лосилья Антони 1 0.04
Хофманн Филипп 1 0.04
Антви-Аджей Кристофер 1 0.04
Беро Матуш 1 0.04
Виттек Максимилиан 1 0.04
Дашнер Лукас 1 0.04
Бернардо Фернандес 1 0.04
Гамбоа Кристиан 0 0
Квартенг Мориц-Брони 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опенда Лои 17 (2) 0.71
Шешко Беньямин 7 0.29
Симонс Хави 6 0.25
Поульсен Юссуф 4 0.17
Ольмо Дани 3 0.13
Баумгартнер Кристоф 3 0.13
Раум Давид 2 0.08
Форсберг Эмиль 2 0.08
Вернер Тимо 2 (1) 0.08
Хенрихс Бенджамин 1 0.04
Симакан Мохамед 1 0.04
Кампль Кевин 1 0.04
Клостерманн Лукас 1 0.04
Люкеба Кастелло 1 0.04
Шлагер Ксавер 0 0
Айдара Амаду 0 0
Зайвальд Николас 0 0

Карточки

Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штёгер Кевин 7 0
Шлоттербек Кевен 7 0
Гамбоа Кристиан 6 0
Бернардо Фернандес 6 0
Лосилья Антони 5 0
Риман Мануэль 5 0
Беро Матуш 5 0
Машович Эрхан 5 0
Антви-Аджей Кристофер 4 0
Ордец Иван 3 0
Виттек Максимилиан 3 0
Патрик Остерхаге 3 0
Брошински Мориц 3 0
Квартенг Мориц-Брони 1 1
Пасьенса Гонсало 2 0
Дашнер Лукас 2 0
Оерманн Тим 2 0
Хофманн Филипп 1 0
Асано Такума 1 0
Лоосли Ноа 1 0
Фёрстер Филипп 1 0
Пасслак Феликс 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симакан Мохамед 7 0
Шлагер Ксавер 5 0
Симонс Хави 5 0
Айдара Амаду 4 0
Опенда Лои 4 0
Раум Давид 4 0
Розе Марко 3 0
Кампль Кевин 3 0
Клостерманн Лукас 3 0
Баумгартнер Кристоф 3 0
Люкеба Кастелло 2 0
Орбан Вилли 1 0
Хенрихс Бенджамин 1 0
Зайвальд Николас 1 0

Результаты матчей

Бохум
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
РБ Лейпциг
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

11
9
Бохум
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
РБ Лейпциг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

29
4

Упущенные победы

5
28
Бохум
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (13)
42% (10)
4% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
38% (9)
25% (6)
РБ Лейпциг
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
13% (3)
46% (11)
42% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
33% (8)
38% (9)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

32
10

Упущенные победы

16
37

Голы по времени матча

Забито

21
21
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
2
10%
1
5%
1-15
3
14%
2
10%
16-30
5
24%
3
14%
31-45
3
14%
6
29%
46-60
4
19%
6
29%
61-75
4
19%
3
14%
76-90

Пропущено

15
23
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
1
7%
2
9%
1-15
2
13%
3
13%
16-30
3
20%
5
22%
31-45
3
20%
4
17%
46-60
2
13%
5
22%
61-75
4
27%
4
17%
76-90

Забито

10
30
5 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 9
18 Не забивали 14
1
10%
7
23%
1-15
2
20%
4
13%
16-30
2
20%
5
17%
31-45
1
10%
4
13%
46-60
2
20%
5
17%
61-75
2
20%
5
17%
76-90

Пропущено

33
10
19 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
4
12%
1
10%
1-15
5
15%
0
0%
16-30
10
30%
4
40%
31-45
2
6%
2
20%
46-60
5
15%
2
20%
61-75
7
21%
1
10%
76-90

Забито

31
51
15 В 1-м тайме 22
16 Во 2-м тайме 29
12 Забивали первыми 13
6 Не забивали 3
3
10%
8
16%
1-15
5
16%
6
12%
16-30
7
23%
8
16%
31-45
4
13%
10
20%
46-60
6
19%
11
22%
61-75
6
19%
8
16%
76-90

Пропущено

48
33
25 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 17
5
10%
3
9%
1-15
7
15%
3
9%
16-30
13
27%
9
27%
31-45
5
10%
6
18%
46-60
7
15%
7
21%
61-75
11
23%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

Бохум
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Боруссия М - Бохум 5:2 Бохум - Бавария 3:2 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Бохум - Аугсбург 1:1
Боруссия Д - Бохум 3:1 Бохум - Штутгарт 1:0 Бохум - Вердер 1:1 Бохум - Витесс 2:0 Бохум - Гронинген 2:1 Байер Л - Бохум 4:0 Бохум - Унион Берлин 3:0 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Бохум - Вольфсбург 3:1 Хайденхайм - Бохум 0:0 Де Графсхап - Бохум 1:2 Бохум - Кёльн 1:1 Дармштадт - Бохум 1:2 Бохум - Майнц 2:2 Фрайбург - Бохум 2:1 Бохум - Ганновер 96 1:3
РБ Лейпциг
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Бавария - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия М 2:0 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1 Аугсбург - РБ Лейпциг 2:2
РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:0 Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Вердер - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 РБ Лейпциг - Янг Бойз 2:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Црвена Звезда - РБ Лейпциг 1:2 Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0

Результаты матчей

Бохум
РБ Лейпциг

Точный счет

1:1
5 раз 42%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 67%
3
3 раза 25%
2
1 раз 8%
2
5 раз 42%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
6 раз 25%
3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 50%
0
5 раз 21%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%
2
8 раз 33%
3
6 раз 25%
1
4 раза 17%
0
3 раза 13%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Бохум
РБ Лейпциг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
8
1.5
Больше Меньше
10
2
3
9
2.5
5
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
11
1
3
9
1.5
7
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
5
0.5
Больше Меньше
21
3
7
17
1.5
17
7
3
21
2.5
9
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 23 19 4 0 59 - 16 61
2.
Бавария
 Заявка 24 17 3 4 65 - 28 54
3.
Штутгарт
 Заявка 23 15 2 6 52 - 29 47
4.
Боруссия Д
 Заявка 24 12 8 4 48 - 30 44
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 24 13 4 7 53 - 31 43
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 24 9 10 5 38 - 31 37
7.
Хоффенхайм
 Заявка 23 8 6 9 41 - 43 30
8.
Вердер
 Заявка 23 8 6 9 32 - 35 30
9.
Фрайбург
 Заявка 24 8 6 10 32 - 44 30
10.
Аугсбург
 Заявка 24 7 8 9 39 - 41 29
11.
Хайденхайм
 Заявка 24 7 7 10 34 - 42 28
12.
Боруссия М
 Заявка 24 6 8 10 42 - 46 26
13.
Вольфсбург
 Заявка 23 6 7 10 28 - 36 25
14.
Унион Берлин
 Заявка 24 7 4 13 23 - 39 25
15.
Бохум
 Заявка 24 5 10 9 29 - 50 25
16.
Кёльн
 Заявка 23 3 8 12 16 - 37 17
17.
Майнц
 Заявка 24 2 10 12 19 - 38 16
18.
Дармштадт
 Заявка 24 2 7 15 24 - 58 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 12 10 2 0 34 - 7 32
2.
Бавария
 Заявка 12 10 1 1 39 - 8 31
3.
Штутгарт
 Заявка 12 9 2 1 35 - 11 29
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 12 8 2 2 30 - 10 26
5.
Боруссия Д
 Заявка 12 7 2 3 24 - 18 23
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 11 5 5 1 19 - 11 20
7.
Фрайбург
 Заявка 12 5 5 2 22 - 19 20
8.
Боруссия М
 Заявка 12 5 3 4 22 - 17 18
9.
Вердер
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
10.
Хайденхайм
 Заявка 12 5 3 4 20 - 19 18
11.
Бохум
 Заявка 12 4 6 2 19 - 17 18
12.
Унион Берлин
 Заявка 12 5 2 5 14 - 18 17
13.
Аугсбург
 Заявка 12 4 5 3 22 - 21 17
14.
Вольфсбург
 Заявка 11 4 4 3 16 - 13 16
15.
Хоффенхайм
 Заявка 11 2 4 5 17 - 20 10
16.
Майнц
 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
17.
Кёльн
 Заявка 11 2 3 6 9 - 16 9
18.
Дармштадт
 Заявка 13 1 3 9 13 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 11 9 2 0 25 - 9 29
2.
Бавария
 Заявка 12 7 2 3 26 - 20 23
3.
Боруссия Д
 Заявка 12 5 6 1 24 - 12 21
4.
Хоффенхайм
 Заявка 12 6 2 4 24 - 23 20
5.
Штутгарт
 Заявка 11 6 0 5 17 - 18 18
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 12 5 2 5 23 - 21 17
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 4 5 4 19 - 20 17
8.
Вердер
 Заявка 11 3 3 5 12 - 17 12
9.
Аугсбург
 Заявка 12 3 3 6 17 - 20 12
10.
Фрайбург
 Заявка 12 3 1 8 10 - 25 10
11.
Хайденхайм
 Заявка 12 2 4 6 14 - 23 10
12.
Вольфсбург
 Заявка 12 2 3 7 12 - 23 9
13.
Унион Берлин
 Заявка 12 2 2 8 9 - 21 8
14.
Боруссия М
 Заявка 12 1 5 6 20 - 29 8
15.
Кёльн
 Заявка 12 1 5 6 7 - 21 8
16.
Дармштадт
 Заявка 11 1 4 6 11 - 27 7
17.
Бохум
 Заявка 12 1 4 7 10 - 33 7
18.
Майнц
 Заявка 12 0 6 6 10 - 22 6
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 27 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 18 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 17 (4)
Аугсбург Демирович Эрмедин 14 (8)
Штутгарт Ундав Дениз 14 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 10
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Фрайбург Хёфлер Николас 1 6
Аугсбург Педерсен Мадс 1 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    РБ Лейпциг заслуженно побеждает в отличном матче
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Бохум: 44%, РБ Лейпциг: 56%.
  • 96'
    Штёгер Кевин из команды Бохум перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Раум Давид навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 96'
    Ордец Иван из команды Бохум перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vonovia Ruhrstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Бохум 3.3% (4)
    X 12.2% (15)
    РБ Лейпциг 84.6% (104)
    Все прогнозы
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бохум 1:4 РБ Лейпциг

    Исход игры
    Бохум
    3.3% (4)
    Ничья
    12.2% (15)
    РБ Лейпциг
    84.6% (104)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.5% (81)
    Меньше
    32.5% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    77.5% (93)
    Нет
    22.5% (27)
    Популярный счёт
    1:2 РБ Лейпциг
    55.3% (68)
    0:2 РБ Лейпциг
    11.4% (14)
    0:1 РБ Лейпциг
    9.8% (12)
    1:1 Ничья
    9.8% (12)
    1:3 РБ Лейпциг
    4.9% (6)
    2:1 Бохум
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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