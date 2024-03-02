Первый тайм

5' В центре поля команды сейчас катают мяч. Хозяева поля стараются просто наладить контроль, а потом уже думать об атаке.

4' Беззубо идёт "Брентфорд" вперёд, команде довольно сложно раскачать среднюю линию, чтобы приблизиться к чужой штрафной площади.

3' Норгор срубил соперника, махнув ногой мимо мяча. Палмер не смог сразу подняться на ноги, но всё в порядке с ним в итоге.

2' Первую свою атаку в матче провёл "Брентфорд", но ничего опасного впереди продемонстроваться не получилось у команды.

1' Матч начался с минуты молчания. 24 февраля не стало Стэна Боулса.