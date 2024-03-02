Тур: 27. Стадион: Брентфорд Коммьюнити. Главный судья: Джиллетт Джаред
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Ониика
Фрэнк
17
Тони
Айвен
11
Висса
Йоан
14
Чалоба
Трево
26
Колвилл
Леви
27
Гюсто
Мало
21
Чилуэлл
Бен
20
Палмер
Коул
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Тони АйвенНападающий
-
11 Висса ЙоанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Ким Джи СуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Ярмолюк ЕгорПолузащитник
-
14 Годдос СаманПолузащитник
- Полузащитник
-
7 Мопе НилНападающий
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Чалоба ТревоЗащитник
- Защитник
-
26 Колвилл ЛевиЗащитник
-
27 Гюсто МалоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Чилуэлл БенПолузащитник
-
20 Палмер КоулНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мадуэке НониПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Брентфорд
Челси
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
9 матчей
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
8
Голов в среднем за матч
0.5
1.6
Среднее время на гол
180
56
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.8
1.25
Среднее время на гол
50
72
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
1.22
1.44
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
73
62
Бомбардиры внутри турнира
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбеумо Брайан
|7 (3)
|0.27
|Мопе Нил
|6
|0.23
|Висса Йоан
|5
|0.19
|Тони Айвен
|4
|0.15
|Йенсен Матиас
|3
|0.12
|Норгор Кристиан
|2
|0.08
|Льюис-Поттер Кин
|2
|0.08
|Ми Бен
|2
|0.08
|Коллинз Натан
|1
|0.04
|Годдос Саман
|1
|0.04
|Пиннок Итан
|1
|0.04
|Баптист Шендон
|1
|0.04
|Шаде Кевин
|1
|0.04
|Янельт Витали
|0
|0
|Расмуссен Мадс
|0
|0
|Флеккен Марк
|0
|0
|Генри Рико
|0
|0
|Айер Кристоффер
|0
|0
|Регилон Серхио
|0
|0
|Ониика Фрэнк
|0
|0
|Дамсгор Миккель
|0
|0
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Палмер Коул
|10 (5)
|0.4
|Джексон Николас
|7
|0.28
|Стерлинг Рахим
|6
|0.24
|Мудрик Михаил
|3
|0.12
|Фернандес Энцо
|3 (1)
|0.12
|Галлахер Конор
|2
|0.08
|Силва Тьяго
|2
|0.08
|Нкунку Кристофер
|2
|0.08
|Мадуэке Нони
|2 (1)
|0.08
|Чуквуэмека Карни
|1
|0.04
|Колвилл Леви
|1
|0.04
|Дисаси Аксель
|1
|0.04
|Броя Армандо
|1
|0.04
|Гюсто Мало
|0
|0
|Чилуэлл Бен
|0
|0
|Джеймс Рис II
|0
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|0
|0
|Кайседо Мойсес
|0
|0
Карточки
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норгор Кристиан
|8
|0
|Ониика Фрэнк
|6
|0
|Мопе Нил
|5
|0
|Годдос Саман
|5
|0
|Хикки Аарон
|5
|0
|Айер Кристоффер
|4
|0
|Янельт Витали
|4
|0
|Флеккен Марк
|3
|0
|Йенсен Матиас
|3
|0
|Висса Йоан
|3
|0
|Ми Бен
|1
|1
|Тони Айвен
|2
|0
|Коллинз Натан
|2
|0
|Ярмолюк Егор
|2
|0
|Йоргенсен Матиас Занка
|1
|0
|Генри Рико
|1
|0
|Мбеумо Брайан
|1
|0
|Томас Франк
|1
|0
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джексон Николас
|9
|0
|Кайседо Мойсес
|8
|0
|Палмер Коул
|7
|0
|Галлахер Конор
|5
|1
|Гюсто Мало
|5
|1
|Дисаси Аксель
|6
|0
|Фернандес Энцо
|6
|0
|Стерлинг Рахим
|5
|0
|Кукурелья Марк
|5
|0
|Чилуэлл Бен
|5
|0
|Силва Тьяго
|3
|0
|Мудрик Михаил
|3
|0
|Маурисио Почеттино
|3
|0
|Джеймс Рис II
|1
|1
|Санчес Роберт
|2
|0
|Чуквуэмека Карни
|2
|0
|Угочукву Лесли
|2
|0
|Колвилл Леви
|2
|0
|Беттинелли Маркус
|1
|0
|Матсен Ян
|1
|0
|Мадуэке Нони
|1
|0
|Петрович Джордже
|1
|0
Результаты матчей
Брентфорд
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Челси
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
10
6
Брентфорд
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Челси
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
20
7
Упущенные победы
8
18
Брентфорд
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (7)
46% (12)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
15% (4)
38% (10)
Челси
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
16% (4)
60% (15)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
24% (6)
44% (11)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
26
13
Упущенные победы
18
24
Голы по времени матча
Забито
21
21
11 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 3
14 Не забивали 14
2
10%
1
5%
1-15
7
33%
4
19%
16-30
2
10%
4
19%
31-45
3
14%
2
10%
46-60
4
19%
5
24%
61-75
3
14%
5
24%
76-90
Пропущено
28
24
12 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
5
18%
4
17%
1-15
4
14%
3
13%
16-30
3
11%
2
8%
31-45
3
11%
4
17%
46-60
5
18%
3
13%
61-75
8
29%
8
33%
76-90
Забито
15
21
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
3
20%
2
10%
1-15
2
13%
5
24%
16-30
2
13%
4
19%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
2
13%
5
24%
61-75
4
27%
3
14%
76-90
Пропущено
21
17
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
3
14%
0
0%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
4
19%
3
18%
31-45
5
24%
3
18%
46-60
7
33%
2
12%
61-75
2
10%
6
35%
76-90
Забито
36
42
18 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 10
5 Не забивали 5
5
14%
3
7%
1-15
9
25%
9
21%
16-30
4
11%
8
19%
31-45
5
14%
4
10%
46-60
6
17%
10
24%
61-75
7
19%
8
19%
76-90
Пропущено
49
41
19 В 1-м тайме 15
30 Во 2-м тайме 26
11 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 20
8
16%
4
10%
1-15
4
8%
6
15%
16-30
7
14%
5
12%
31-45
8
16%
7
17%
46-60
12
24%
5
12%
61-75
10
20%
14
34%
76-90
Результаты последних матчей
Брентфорд
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Вест Хэм - Брентфорд 4:2 Манчестер Сити - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Ливерпуль 1:4 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2
Брентфорд - Манчестер Сити 1:3 Тоттенхэм - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4 Брентфорд - Астон Вилла 1:2 Шеффилд Юнайтед - Брентфорд 1:0 Брайтон - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Лутон Таун 3:1 Брентфорд - Арсенал 0:1 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Брентфорд - Вест Хэм 3:2 Челси - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Бёрнли 3:0
Челси
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Челси - Лидс 3:2 Челси - Ливерпуль 0:1 Манчестер Сити - Челси 1:1 Кристал Пэлас - Челси 1:3
Астон Вилла - Челси 1:3 Челси - Вулверхэмптон 2:4 Ливерпуль - Челси 4:1 Челси - Астон Вилла 0:0 Челси - Мидлсбро 6:1 Челси - Фулхэм 1:0 Мидлсбро - Челси 1:0 Челси - Престон Норт Энд 4:0 Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Кристал Пэлас 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:1 Челси - Ньюкасл 1:1 Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Челси 2:0 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Челси - Брайтон 3:2
Результаты матчей
Брентфорд
Челси
Точный счет
1:3
2 раза 15%
1:4
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
3
4 раза 31%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
1:4
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%
Точный счет
3:2
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 38%
2
6 раз 23%
0
5 раз 19%
3
5 раз 19%
1
8 раз 32%
0
5 раз 20%
2
5 раз 20%
3
4 раза 16%
4
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Брентфорд
Челси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
93
67
75
49
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
112
58
58
112
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
215
Больше Меньше
205
1115
1213
521
718
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|27
|18
|7
|2
|63 - 25
|61
|2.
|Заявка
|26
|18
|5
|3
|59 - 26
|59
|3.
|Заявка
|26
|18
|4
|4
|62 - 23
|58
|4.
|Заявка
|26
|16
|4
|6
|56 - 35
|52
|5.
|0:0 Заявка
|26
|14
|6
|6
|52 - 38
|48
|6.
|Заявка
|26
|14
|2
|10
|36 - 36
|44
|7.
|0:0 Заявка
|27
|11
|7
|9
|40 - 46
|40
|8.
|0:0 Заявка
|27
|10
|10
|7
|49 - 41
|40
|9.
|0:0 Заявка
|27
|11
|6
|10
|40 - 40
|39
|10.
|0:0 Заявка
|27
|11
|5
|11
|54 - 45
|38
|11.
|0:0 Заявка
|26
|10
|6
|10
|42 - 41
|36
|12.
|0:0 Заявка
|27
|9
|6
|12
|36 - 42
|33
|13.
|0:0 Заявка
|27
|7
|8
|12
|31 - 44
|29
|14.
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|34 - 48
|28
|15.
|0:0 Заявка
|27
|8
|8
|11
|28 - 34
|26
|16.
|0:0 Заявка
|27
|7
|5
|15
|37 - 48
|26
|17.
|0:0 Заявка
|27
|6
|7
|14
|34 - 48
|25
|18.
|Заявка
|25
|5
|5
|15
|36 - 52
|20
|19.
|Заявка
|26
|3
|4
|19
|25 - 58
|13
|20.
|Заявка
|26
|3
|4
|19
|22 - 66
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|13
|11
|2
|0
|37 - 11
|35
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|34 - 12
|32
|3.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|35 - 15
|31
|4.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|31 - 11
|31
|5.
|0:0 Заявка
|14
|9
|1
|4
|26 - 18
|28
|6.
|0:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 16
|27
|7.
|0:0 Заявка
|13
|6
|6
|1
|27 - 16
|24
|8.
|0:0 Заявка
|14
|7
|2
|5
|23 - 15
|23
|9.
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|19 - 20
|22
|10.
|0:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 19
|22
|11.
|0:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 20
|21
|12.
|0:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|13.
|0:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 20
|16
|14.
|0:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|22 - 27
|16
|15.
|0:0 Заявка
|13
|4
|3
|6
|18 - 19
|15
|16.
|0:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 15
|14
|17.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|18.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|19 - 22
|11
|19.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 36
|8
|20.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|13 - 32
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|28 - 15
|28
|2.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|28 - 11
|26
|3.
|0:0 Заявка
|14
|7
|5
|2
|26 - 14
|26
|4.
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|17 - 16
|22
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 20
|21
|6.
|0:0 Заявка
|12
|5
|5
|2
|26 - 20
|20
|7.
|0:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 20
|18
|8.
|0:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|22 - 23
|18
|9.
|0:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 27
|18
|10.
|0:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|22 - 25
|16
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|21 - 29
|15
|12.
|0:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 25
|14
|13.
|0:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 19
|12
|14.
|0:0 Заявка
|13
|3
|2
|8
|23 - 29
|11
|15.
|0:0 Заявка
|13
|3
|1
|9
|15 - 21
|10
|16.
|0:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 27
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|17 - 30
|9
|18.
|0:0 Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 28
|9
|19.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 26
|8
|20.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|10 - 30
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|17 (5)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|15 (9)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|15 (3)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|14 (10)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|14 (2)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|9
|Челси
|Джексон Николас
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брентфорд 0:0 Челси
Исход игры
Брентфорд
8.7% (12)
Ничья
11.6% (16)
Челси
79.7% (110)
Тотал 2.5
Больше
68.33% (82)
Меньше
31.67% (38)
Обе команды забьют
Да
76.67% (92)
Нет
23.33% (28)
Популярный счёт
1:2 Челси
48.6% (67)
0:1 Челси
11.6% (16)
1:1 Ничья
7.2% (10)
0:2 Челси
6.5% (9)
2:2 Ничья
3.6% (5)
2:1 Брентфорд
2.9% (4)
1:3 Челси
2.9% (4)
2:3 Челси
1.4% (2)
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