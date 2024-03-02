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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Хупер Саймон
Фулхэм
 
Позже
Брайтон

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 123
Фулхэм 41.5% (51)
X 42.3% (52)
Брайтон 16.3% (20)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
Брайтон
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
17
Лено
Бернд
21
Кастань
Тимоти
4
Адарабиойо
Олуватосин
3
Угелумба
Кэлвин
33
Робинсон
Энтони
6
Рид
Харрисон
28
Лукич
Саша
8
Уилсон
Гарри
18
Перейра
Андреас
22
Айуоби
Алекс
19
Родриго
Мунис
23
Стил
Джейсон
29
Ван
Хекке
Ян-Поль
4
Уэбстер
Адам
5
Данк
Льюис
2
Лемпти
Тарик
30
Эступиньян
Первис
34
Вельтман
Йоел
20
Балеба
Карлос
14
Лаллана
Адам
10
Энсисо
Хулио
28
Фергюсон
Эван
Фулхэм
4-2-3-1
Брайтон
3-4-2-1

История личных встреч

Фулхэм
Брайтон

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

15 матчей

40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

46.7%
13.3%
40%
7 побед 2 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ТМК
2:1
ПЛ
4:2
ПЛ
2:2
Ч
1:2
Ч
2:1
ТМК
0:3
Ч
5:0
Ч
1:2
Ч
0:2
Ч
1:2

Голы

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.43
1.25

Среднее время на гол

63
72

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.38
1.43

Среднее время на гол

65
63

Всего голов

21
20

Голов в среднем за матч

1.4
1.33

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

64
67

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рид Бобби 5 0.19
Хименес Рауль 5 0.19
Виллиан Боргес 4 (2) 0.15
Айуоби Алекс 4 0.15
Родриго Мунис 4 0.15
Пальинья Жоау 3 0.12
Уилсон Гарри 2 0.08
Винисиус Карлос 2 0.08
Перейра Андреас 1 0.04
Кэрни Том 1 0.04
Рим Тим 1 0.04
Тете Кенни 1 0.04
Адарабиойо Олуватосин 1 0.04
Угелумба Кэлвин 1 0.04
Робинсон Энтони 0 0
Траоре Адама 0 0
Кастань Тимоти 0 0
Рид Харрисон 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 8 (4) 0.31
Адингра Симон 6 0.23
Фергюсон Эван 6 0.23
Гросс Паскаль 4 (1) 0.15
Митома Каору 3 0.12
Уэлбек Данни 3 0.12
Данк Льюис 3 0.12
Марч Соломон 3 0.12
Буонанотте Факундо 3 0.12
Хиншелвуд Джек 3 0.12
Эступиньян Первис 2 0.08
Фати Ансу 2 0.08
Лемпти Тарик 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Энсисо Хулио 0 0
Лаллана Адам 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Дауд Махмуд 0 0
Гилмор Билли 0 0

Карточки

Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальинья Жоау 10 0
Уилсон Гарри 6 0
Перейра Андреас 5 0
Рим Тим 3 1
Хименес Рауль 3 1
Угелумба Кэлвин 3 1
Робинсон Энтони 4 0
Лено Бернд 3 0
Рид Харрисон 3 0
Кэрни Том 2 0
Рид Бобби 2 0
Тете Кенни 2 0
Кастань Тимоти 2 0
Айуоби Алекс 2 0
Лукич Саша 2 0
Диоп Исса 2 0
Винисиус Карлос 2 0
Марку Силва 2 0
Виллиан Боргес 1 0
Траоре Адама 1 0
Родак Марек 1 0
Адарабиойо Олуватосин 1 0
Балло-Туре Фоде 1 0
Родриго Мунис 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данк Льюис 6 1
Гилмор Билли 5 1
Буонанотте Факундо 6 0
Де Дзерби Роберто 4 0
Гросс Паскаль 4 0
Роша Игор II 4 0
Митома Каору 4 0
Балеба Карлос 4 0
Милнер Джеймс 3 0
Эступиньян Первис 3 0
Ван Хекке Ян-Поль 3 0
Лемпти Тарик 3 0
Дауд Махмуд 1 1
Уэлбек Данни 2 0
Педро Жоао 2 0
Вербрюгген Барт 2 0
Адингра Симон 2 0
Лаллана Адам 1 0
Уэбстер Адам 1 0
Вельтман Йоел 1 0
Марч Соломон 1 0
Модер Якуб 1 0
Энсисо Хулио 1 0
Фати Ансу 1 0
Фергюсон Эван 1 0
Хиншелвуд Джек 1 0

Результаты матчей

Фулхэм
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Брайтон
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

1
7
Фулхэм
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Брайтон
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

19
3

Упущенные победы

8
26
Фулхэм
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (9)
46% (12)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (13)
27% (7)
23% (6)
Брайтон
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (8)
23% (6)
46% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
27% (7)
38% (10)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

24
8

Упущенные победы

9
33

Голы по времени матча

Забито

23
21
9 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 4
18 Не забивали 17
2
9%
1
5%
1-15
3
13%
6
29%
16-30
4
17%
2
10%
31-45
6
26%
6
29%
46-60
4
17%
2
10%
61-75
4
17%
4
19%
76-90

Пропущено

15
26
6 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
1
7%
6
23%
1-15
4
27%
4
15%
16-30
1
7%
2
8%
31-45
3
20%
2
8%
46-60
3
20%
6
23%
61-75
3
20%
6
23%
76-90

Забито

15
27
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 7
18 Не забивали 14
1
7%
3
11%
1-15
5
33%
4
15%
16-30
2
13%
4
15%
31-45
0
0%
2
7%
46-60
4
27%
6
22%
61-75
3
20%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

25
16
8 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
4%
3
19%
16-30
7
28%
4
25%
31-45
3
12%
1
6%
46-60
7
28%
4
25%
61-75
7
28%
4
25%
76-90

Забито

38
48
17 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 28
12 Забивали первыми 11
10 Не забивали 5
3
8%
4
8%
1-15
8
21%
10
21%
16-30
6
16%
6
13%
31-45
6
16%
8
17%
46-60
8
21%
8
17%
61-75
7
18%
12
25%
76-90

Пропущено

40
42
14 В 1-м тайме 19
26 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 23
1
3%
6
14%
1-15
5
13%
7
17%
16-30
8
20%
6
14%
31-45
6
15%
3
7%
46-60
10
25%
10
24%
61-75
10
25%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Фулхэм
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 Фулхэм - Астон Вилла 1:2 Фулхэм - Борнмут 3:1 Бёрнли - Фулхэм 2:2
Фулхэм - Эвертон 0:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Фулхэм - Ливерпуль 1:1 Челси - Фулхэм 1:0 Ливерпуль - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Ротерхэм 1:0 Фулхэм - Арсенал 2:1 Борнмут - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Эвертон - Фулхэм 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0 Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1
Брайтон
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вулверхэмптон - Брайтон 1:0 Брайтон - Эвертон 1:1 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 0:5 Тоттенхэм - Брайтон 2:1
Брайтон - Кристал Пэлас 4:1 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Сток Сити - Брайтон 2:4 Вест Хэм - Брайтон 0:0 Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0 Брайтон - Марсель 1:0 Брайтон - Бёрнли 1:1 Брайтон - Брентфорд 2:1 Челси - Брайтон 3:2 АЕК - Брайтон 0:1 Ноттингем Форест - Брайтон 2:3 Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1

Результаты матчей

Фулхэм
Брайтон

Точный счет

0:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
3:1
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
5
2 раза 15%
2
1 раз 8%
1
5 раз 38%
4
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%

Точный счет

2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

3:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 23%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 38%
1
6 раз 23%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%
5
2 раза 8%
1
10 раз 38%
0
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
4 раза 15%
2
3 раза 12%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Фулхэм
Брайтон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
12
1
6
7
1.5
7
6
5
8
2.5
5
8
2
11
3.5
3
10
2
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
10
3
4
9
1.5
5
8
1
12
2.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
10
0.5
Больше Меньше
22
4
10
16
1.5
12
14
6
20
2.5
9
17
2
24
3.5
5
21
2
24
4.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 26 18 6 2 63 - 25 60
2.
Манчестер Сити
 Заявка 26 18 5 3 59 - 26 59
3.
Арсенал
 Заявка 26 18 4 4 62 - 23 58
4.
Астон Вилла
 Заявка 26 16 4 6 56 - 35 52
5.
Тоттенхэм
 Заявка 25 14 5 6 52 - 38 47
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 26 14 2 10 36 - 36 44
7.
Вест Хэм
 Заявка 26 11 6 9 40 - 46 39
8.
Брайтон
 Заявка 26 10 9 7 49 - 41 39
9.
Вулверхэмптон
 Заявка 26 11 5 10 40 - 40 38
10.
Ньюкасл
 Заявка 26 11 4 11 54 - 45 37
11.
Челси
 Заявка 25 10 5 10 42 - 41 35
12.
Фулхэм
 Заявка 26 9 5 12 36 - 42 32
13.
Борнмут
 Заявка 25 7 7 11 34 - 48 28
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 26 7 7 12 31 - 44 28
15.
Эвертон
 Заявка 26 8 7 11 28 - 34 25
16.
Брентфорд
 Заявка 26 7 4 15 37 - 48 25
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 26 6 6 14 34 - 48 24
18.
Лутон Таун
 Заявка 25 5 5 15 36 - 52 20
19.
Бёрнли
 Заявка 26 3 4 19 25 - 58 13
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 26 3 4 19 22 - 66 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 13 11 2 0 37 - 11 35
2.
Арсенал
 Заявка 13 10 2 1 34 - 12 32
3.
Астон Вилла
 Заявка 13 10 1 2 35 - 15 31
4.
Манчестер Сити
 Заявка 13 9 4 0 31 - 11 31
5.
Тоттенхэм
 Заявка 13 9 0 4 26 - 18 27
6.
Ньюкасл
 Заявка 13 8 2 3 31 - 16 26
7.
Брайтон
 Заявка 13 6 6 1 27 - 16 24
8.
Фулхэм
 Заявка 13 7 1 5 23 - 15 22
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 7 1 5 19 - 20 22
10.
Вест Хэм
 Заявка 13 6 4 3 22 - 19 22
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 13 6 3 4 20 - 20 21
12.
Челси
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 13 4 3 6 18 - 19 15
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 4 3 6 19 - 20 15
15.
Брентфорд
 Заявка 13 4 3 6 22 - 27 15
16.
Борнмут
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
17.
Эвертон
 Заявка 13 3 4 6 14 - 15 13
18.
Лутон Таун
 Заявка 13 3 2 8 19 - 22 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 13 2 2 9 12 - 36 8
20.
Бёрнли
 Заявка 13 1 2 10 13 - 32 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 13 9 1 3 28 - 15 28
2.
Арсенал
 Заявка 13 8 2 3 28 - 11 26
3.
Ливерпуль
 Заявка 13 7 4 2 26 - 14 25
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 7 1 5 17 - 16 22
5.
Астон Вилла
 Заявка 13 6 3 4 21 - 20 21
6.
Тоттенхэм
 Заявка 12 5 5 2 26 - 20 20
7.
Вулверхэмптон
 Заявка 13 5 2 6 20 - 20 17
8.
Челси
 Заявка 13 5 2 6 22 - 23 17
9.
Вест Хэм
 Заявка 13 5 2 6 18 - 27 17
10.
Брайтон
 Заявка 13 4 3 6 22 - 25 15
11.
Борнмут
 Заявка 13 4 3 6 21 - 29 15
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 13 3 4 6 13 - 25 13
13.
Эвертон
 Заявка 13 5 3 5 14 - 19 12
14.
Ньюкасл
 Заявка 13 3 2 8 23 - 29 11
15.
Брентфорд
 Заявка 13 3 1 9 15 - 21 10
16.
Фулхэм
 Заявка 13 2 4 7 13 - 27 10
17.
Лутон Таун
 Заявка 12 2 3 7 17 - 30 9
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 2 3 8 15 - 28 9
19.
Бёрнли
 Заявка 13 2 2 9 12 - 26 8
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 13 1 2 10 10 - 30 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 17 (5)
Ливерпуль Салах Мохамед 15 (9)
Борнмут Соланке Доминик 15 (3)
Астон Вилла Уоткинс Олли 14 (10)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Вест Хэм Альварес Эдсон 9
Челси Джексон Николас 9
Весь список
  • До матча
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Прогнозы 123
Фулхэм 41.5% (51)
X 42.3% (52)
Брайтон 16.3% (20)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фулхэм
Ничья
Брайтон
2.70
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3.65
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2.80
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Фулхэм - Брайтон

Исход игры
Фулхэм
41.5% (51)
Ничья
42.3% (52)
Брайтон
16.3% (20)
Тотал 2.5
Больше
49.58% (59)
Меньше
50.42% (60)
Обе команды забьют
Да
86.55% (103)
Нет
13.45% (16)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.8% (44)
2:1 Фулхэм
27.6% (34)
1:2 Брайтон
10.6% (13)
1:0 Фулхэм
8.1% (10)
2:2 Ничья
4.9% (6)
3:1 Фулхэм
3.3% (4)
0:1 Брайтон
3.3% (4)
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