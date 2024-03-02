Тур: 27. Стадион: Крэйвен Коттедж. Главный судья: Хупер Саймон
0'
8' Желтая карточкаБалеба Карлос
1:0
21' ГолУилсон Гарри
2:0
32' ГолРодриго Мунис
57' Желтая карточкаЭступиньян Первис
89' Желтая карточкаРид Бобби
3:0
90' ГолТраоре Адама
90'+5
Ход матча
21'
1:0
32'
2:0
88'
89'
90'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
5 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 5
-
2 Угловые 6
-
2 Офсайды 4
-
16 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
296 Количество передач 723
-
29 Владение мячом, % 71
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
1.56 Обе забьют – да
17
Лено
Бернд
28
Лукич
Саша
22
Айуоби
Алекс
23
Стил
Джейсон
14
Лаллана
Адам
10
Энсисо
Хулио
- Основной состав
-
17 Лено БерндВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Лукич СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Айуоби АлексПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Рим ТимЗащитник
-
10 Кэрни ТомПолузащитник
-
11 Траоре АдамаПолузащитник
-
14 Рид БоббиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Силва Марку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Лаллана АдамПолузащитник
-
10 Энсисо ХулиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Уэлбек ДанниПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Фати АнсуНападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Фулхэм
Брайтон
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
15 матчей
40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
46.7%
13.3%
40%
7 побед 2 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.43
1.25
Среднее время на гол
63
72
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.38
1.43
Среднее время на гол
65
63
Всего голов
21
20
Голов в среднем за матч
1.4
1.33
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
64
67
Бомбардиры внутри турнира
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рид Бобби
|5
|0.19
|Родриго Мунис
|5
|0.19
|Хименес Рауль
|5
|0.19
|Виллиан Боргес
|4 (2)
|0.15
|Айуоби Алекс
|4
|0.15
|Уилсон Гарри
|3
|0.11
|Пальинья Жоау
|3
|0.11
|Винисиус Карлос
|2
|0.07
|Перейра Андреас
|1
|0.04
|Кэрни Том
|1
|0.04
|Траоре Адама
|1
|0.04
|Рим Тим
|1
|0.04
|Тете Кенни
|1
|0.04
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0.04
|Угелумба Кэлвин
|1
|0.04
|Робинсон Энтони
|0
|0
|Кастань Тимоти
|0
|0
|Рид Харрисон
|0
|0
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Жоао
|8 (4)
|0.3
|Адингра Симон
|6
|0.22
|Фергюсон Эван
|6
|0.22
|Гросс Паскаль
|4 (1)
|0.15
|Митома Каору
|3
|0.11
|Уэлбек Данни
|3
|0.11
|Данк Льюис
|3
|0.11
|Марч Соломон
|3
|0.11
|Буонанотте Факундо
|3
|0.11
|Хиншелвуд Джек
|3
|0.11
|Эступиньян Первис
|2
|0.07
|Фати Ансу
|2
|0.07
|Лемпти Тарик
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Энсисо Хулио
|0
|0
|Лаллана Адам
|0
|0
|Вельтман Йоел
|0
|0
|Дауд Махмуд
|0
|0
|Гилмор Билли
|0
|0
Карточки
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальинья Жоау
|10
|0
|Уилсон Гарри
|6
|0
|Перейра Андреас
|5
|0
|Рим Тим
|3
|1
|Хименес Рауль
|3
|1
|Угелумба Кэлвин
|3
|1
|Робинсон Энтони
|4
|0
|Лено Бернд
|3
|0
|Рид Бобби
|3
|0
|Рид Харрисон
|3
|0
|Кэрни Том
|2
|0
|Тете Кенни
|2
|0
|Кастань Тимоти
|2
|0
|Айуоби Алекс
|2
|0
|Лукич Саша
|2
|0
|Диоп Исса
|2
|0
|Винисиус Карлос
|2
|0
|Марку Силва
|2
|0
|Виллиан Боргес
|1
|0
|Траоре Адама
|1
|0
|Родак Марек
|1
|0
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0
|Балло-Туре Фоде
|1
|0
|Родриго Мунис
|1
|0
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данк Льюис
|6
|1
|Гилмор Билли
|5
|1
|Буонанотте Факундо
|6
|0
|Балеба Карлос
|5
|0
|Де Дзерби Роберто
|4
|0
|Гросс Паскаль
|4
|0
|Роша Игор II
|4
|0
|Эступиньян Первис
|4
|0
|Митома Каору
|4
|0
|Милнер Джеймс
|3
|0
|Ван Хекке Ян-Поль
|3
|0
|Лемпти Тарик
|3
|0
|Дауд Махмуд
|1
|1
|Уэлбек Данни
|2
|0
|Педро Жоао
|2
|0
|Вербрюгген Барт
|2
|0
|Адингра Симон
|2
|0
|Лаллана Адам
|1
|0
|Уэбстер Адам
|1
|0
|Вельтман Йоел
|1
|0
|Марч Соломон
|1
|0
|Модер Якуб
|1
|0
|Энсисо Хулио
|1
|0
|Фати Ансу
|1
|0
|Фергюсон Эван
|1
|0
|Хиншелвуд Джек
|1
|0
Результаты матчей
Фулхэм
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Брайтон
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
1
7
Фулхэм
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Брайтон
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
19
3
Упущенные победы
8
26
Фулхэм
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (10)
44% (12)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (14)
26% (7)
22% (6)
Брайтон
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (8)
22% (6)
48% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
26% (7)
41% (11)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
24
8
Упущенные победы
9
33
Голы по времени матча
Забито
26
21
11 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 4
18 Не забивали 18
2
8%
1
5%
1-15
4
15%
6
29%
16-30
5
19%
2
10%
31-45
6
23%
6
29%
46-60
4
15%
2
10%
61-75
5
19%
4
19%
76-90
Пропущено
15
29
6 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
1
7%
6
21%
1-15
4
27%
5
17%
16-30
1
7%
3
10%
31-45
3
20%
2
7%
46-60
3
20%
6
21%
61-75
3
20%
7
24%
76-90
Забито
15
27
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 7
19 Не забивали 15
1
7%
3
11%
1-15
5
33%
4
15%
16-30
2
13%
4
15%
31-45
0
0%
2
7%
46-60
4
27%
6
22%
61-75
3
20%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
25
16
8 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
4%
3
19%
16-30
7
28%
4
25%
31-45
3
12%
1
6%
46-60
7
28%
4
25%
61-75
7
28%
4
25%
76-90
Забито
41
48
19 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 28
13 Забивали первыми 11
10 Не забивали 6
3
7%
4
8%
1-15
9
22%
10
21%
16-30
7
17%
6
13%
31-45
6
15%
8
17%
46-60
8
20%
8
17%
61-75
8
20%
12
25%
76-90
Пропущено
40
45
14 В 1-м тайме 21
26 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 24
1
3%
6
13%
1-15
5
13%
8
18%
16-30
8
20%
7
16%
31-45
6
15%
3
7%
46-60
10
25%
10
22%
61-75
10
25%
11
24%
76-90
Результаты последних матчей
Фулхэм
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 Фулхэм - Астон Вилла 1:2 Фулхэм - Борнмут 3:1 Бёрнли - Фулхэм 2:2
Фулхэм - Эвертон 0:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Фулхэм - Ливерпуль 1:1 Челси - Фулхэм 1:0 Ливерпуль - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Ротерхэм 1:0 Фулхэм - Арсенал 2:1 Борнмут - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Эвертон - Фулхэм 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0 Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1
Брайтон
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вулверхэмптон - Брайтон 1:0 Брайтон - Эвертон 1:1 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 0:5 Тоттенхэм - Брайтон 2:1
Брайтон - Кристал Пэлас 4:1 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Сток Сити - Брайтон 2:4 Вест Хэм - Брайтон 0:0 Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0 Брайтон - Марсель 1:0 Брайтон - Бёрнли 1:1 Брайтон - Брентфорд 2:1 Челси - Брайтон 3:2 АЕК - Брайтон 0:1 Ноттингем Форест - Брайтон 2:3 Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1
Результаты матчей
Фулхэм
Брайтон
Точный счет
3:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 31%
3:1
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
3
4 раза 29%
1
2 раза 14%
5
2 раза 14%
2
1 раз 7%
1
5 раз 38%
4
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
Точный счет
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
3:0
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 22%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:5
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 37%
1
6 раз 22%
3
5 раз 19%
2
4 раза 15%
5
2 раза 7%
1
10 раз 37%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
4 раза 15%
2
3 раза 11%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Фулхэм
Брайтон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
121
77
76
68
58
212
310
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
104
49
59
112
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1710
Больше Меньше
225
1116
1215
720
918
225
522
225
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|19
|6
|2
|64 - 25
|63
|2.
|Заявка
|26
|18
|5
|3
|59 - 26
|59
|3.
|Заявка
|26
|18
|4
|4
|62 - 23
|58
|4.
|2:0 Заявка
|27
|17
|4
|6
|58 - 35
|55
|5.
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|55 - 39
|50
|6.
|Заявка
|26
|14
|2
|10
|36 - 36
|44
|7.
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|43 - 47
|42
|8.
|Заявка
|27
|12
|4
|11
|57 - 45
|40
|9.
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|49 - 44
|39
|10.
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|40 - 43
|38
|11.
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|44 - 43
|36
|12.
|Заявка
|27
|10
|5
|12
|39 - 42
|35
|13.
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|34 - 48
|28
|14.
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|32 - 47
|28
|15.
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|39 - 50
|26
|16.
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|29 - 37
|25
|17.
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|34 - 49
|24
|18.
|0:2 Заявка
|26
|5
|5
|16
|36 - 54
|20
|19.
|Заявка
|26
|3
|4
|19
|25 - 58
|13
|20.
|Заявка
|26
|3
|4
|19
|22 - 66
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|37 - 11
|35
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|34 - 12
|32
|3.
|2:0 Заявка
|13
|10
|1
|2
|35 - 15
|31
|4.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|31 - 11
|31
|5.
|Заявка
|14
|10
|0
|4
|29 - 19
|30
|6.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 16
|29
|7.
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|26 - 15
|25
|8.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|27 - 16
|24
|9.
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|19 - 20
|22
|10.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 19
|22
|11.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 20
|21
|12.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|13.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|24 - 29
|16
|14.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|18 - 19
|15
|15.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 21
|15
|16.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|17.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|18.
|0:2 Заявка
|14
|3
|2
|9
|19 - 24
|11
|19.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 36
|8
|20.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|13 - 32
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|28 - 15
|28
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|28 - 11
|26
|4.
|2:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 20
|24
|5.
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|17 - 16
|22
|6.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|26 - 20
|20
|7.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|21 - 28
|20
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 25
|18
|9.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|21 - 29
|15
|11.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 28
|15
|12.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 28
|13
|13.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 19
|12
|14.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|23 - 29
|11
|15.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|15 - 21
|10
|16.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 27
|10
|17.
|0:2 Заявка
|12
|2
|3
|7
|17 - 30
|9
|18.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 28
|9
|19.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 26
|8
|20.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|10 - 30
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|17 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|16 (10)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|15 (9)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|15 (3)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|14 (3)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|9
|Челси
|Джексон Николас
|9