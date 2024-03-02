Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

50' Это был отличный перфоманс от команды Фулхэм , есть о чем петь фанатам в перерыве.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Фулхэм

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Удар от ворот произведет Фулхэм

43' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Лено Бернд взял и забрал мяч на выходе

41' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Матч возобновится спорным мячом

40' Ох, нехорошо это выглядит. Родриго Мунис получил травму и медбригада забирает его с поля.

39' Родриго Мунис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Тарик Лэмпти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Робинсон Энтони наказан за толчок Тарик Лэмпти

35' Удар от ворот произведет Фулхэм

35' Энсисо Хулио из команды Брайтон не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

35' Лаллана Адам из команды Брайтон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Г О О О О О О Л - Родриго Мунис из команды Фулхэм с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

32' Уилсон Гарри из команды Фулхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Уилсон Гарри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Уэбстер Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Угелумба Кэлвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Удар от ворот произведет Брайтон

28' Удар от ворот произведет Фулхэм

28' Энсисо Хулио не смог попасть в створ ударом издали

27' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Удар от ворот произведет Фулхэм

26' Лаллана Адам не смог попасть в створ ударом издали

24' Рид Харрисон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Команда Фулхэм забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

21' Г О О О О Л - Уилсон Гарри забивает с левой ноги!

21' Родриго Мунис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

20' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Лукич Саша выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Рид Харрисон пробует нанести удар издали, но Джейсон Стил ловит мяч

9' Матч возобновлен

9' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

8' Балеба Карлос получил желтую карточку от судьи

7' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника