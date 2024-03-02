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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Хупер Саймон
Фулхэм
3:0
Конец матча
Брайтон
0'
8' Желтая карточка
Балеба Карлос
1:0
21' Гол
Уилсон Гарри
2:0
32' Гол
Родриго Мунис
57' Желтая карточка
Эступиньян Первис
89' Желтая карточка
Рид Бобби
3:0
90' Гол
Траоре Адама
90'+5

Ход матча

8'
 
Балеба Карлос
21'
Уилсон Гарри
(Родриго Мунис)
1:0
32'
Родриго Мунис
(Уилсон Гарри)
2:0
46'
 
Фати Ансу
Энсисо Хулио
46'
 
Адингра Симон
Лемпти Тарик
57'
 
Эступиньян Первис
59'
 
Буонанотте Факундо
Лаллана Адам
59'
 
Гросс Паскаль
Данк Льюис
69'
Виллиан Боргес
Айуоби Алекс
 
69'
Кэрни Том
Перейра Андреас
 
78'
 
Модер Якуб
Балеба Карлос
84'
Броя Армандо
Родриго Мунис
 
84'
Траоре Адама
Уилсон Гарри
 
88'
Рид Бобби
Лукич Саша
 
89'
Рид Бобби
 
90'
Траоре Адама
(Рид Бобби)
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 6
  • 2 Офсайды 4
  • 16 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 296 Количество передач 723
  • 29 Владение мячом, % 71

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 124
Фулхэм 41.1% (51)
X 42.7% (53)
Брайтон 16.1% (20)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
17
Лено
Бернд
21
Кастань
Тимоти
4
Адарабиойо
Олуватосин
3
Угелумба
Кэлвин
33
Робинсон
Энтони
6
Рид
Харрисон
28
Лукич
Саша
8
Уилсон
Гарри
18
Перейра
Андреас
22
Айуоби
Алекс
19
Родриго
Мунис
23
Стил
Джейсон
34
Вельтман
Йоел
5
Данк
Льюис
4
Уэбстер
Адам
2
Лемпти
Тарик
30
Эступиньян
Первис
20
Балеба
Карлос
29
Ван
Хекке
Ян-Поль
14
Лаллана
Адам
10
Энсисо
Хулио
28
Фергюсон
Эван
Фулхэм
4-2-3-1
Брайтон
3-4-2-1

История личных встреч

Фулхэм
Брайтон

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

15 матчей

40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

46.7%
13.3%
40%
7 побед 2 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ТМК
2:1
ПЛ
4:2
ПЛ
2:2
Ч
1:2
Ч
2:1
ТМК
0:3
Ч
5:0
Ч
1:2
Ч
0:2
Ч
1:2

Голы

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.43
1.25

Среднее время на гол

63
72

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.38
1.43

Среднее время на гол

65
63

Всего голов

21
20

Голов в среднем за матч

1.4
1.33

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

64
67

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рид Бобби 5 0.19
Родриго Мунис 5 0.19
Хименес Рауль 5 0.19
Виллиан Боргес 4 (2) 0.15
Айуоби Алекс 4 0.15
Уилсон Гарри 3 0.11
Пальинья Жоау 3 0.11
Винисиус Карлос 2 0.07
Перейра Андреас 1 0.04
Кэрни Том 1 0.04
Траоре Адама 1 0.04
Рим Тим 1 0.04
Тете Кенни 1 0.04
Адарабиойо Олуватосин 1 0.04
Угелумба Кэлвин 1 0.04
Робинсон Энтони 0 0
Кастань Тимоти 0 0
Рид Харрисон 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 8 (4) 0.3
Адингра Симон 6 0.22
Фергюсон Эван 6 0.22
Гросс Паскаль 4 (1) 0.15
Митома Каору 3 0.11
Уэлбек Данни 3 0.11
Данк Льюис 3 0.11
Марч Соломон 3 0.11
Буонанотте Факундо 3 0.11
Хиншелвуд Джек 3 0.11
Эступиньян Первис 2 0.07
Фати Ансу 2 0.07
Лемпти Тарик 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Энсисо Хулио 0 0
Лаллана Адам 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Дауд Махмуд 0 0
Гилмор Билли 0 0

Карточки

Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальинья Жоау 10 0
Уилсон Гарри 6 0
Перейра Андреас 5 0
Рим Тим 3 1
Хименес Рауль 3 1
Угелумба Кэлвин 3 1
Робинсон Энтони 4 0
Лено Бернд 3 0
Рид Бобби 3 0
Рид Харрисон 3 0
Кэрни Том 2 0
Тете Кенни 2 0
Кастань Тимоти 2 0
Айуоби Алекс 2 0
Лукич Саша 2 0
Диоп Исса 2 0
Винисиус Карлос 2 0
Марку Силва 2 0
Виллиан Боргес 1 0
Траоре Адама 1 0
Родак Марек 1 0
Адарабиойо Олуватосин 1 0
Балло-Туре Фоде 1 0
Родриго Мунис 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данк Льюис 6 1
Гилмор Билли 5 1
Буонанотте Факундо 6 0
Балеба Карлос 5 0
Де Дзерби Роберто 4 0
Гросс Паскаль 4 0
Роша Игор II 4 0
Эступиньян Первис 4 0
Митома Каору 4 0
Милнер Джеймс 3 0
Ван Хекке Ян-Поль 3 0
Лемпти Тарик 3 0
Дауд Махмуд 1 1
Уэлбек Данни 2 0
Педро Жоао 2 0
Вербрюгген Барт 2 0
Адингра Симон 2 0
Лаллана Адам 1 0
Уэбстер Адам 1 0
Вельтман Йоел 1 0
Марч Соломон 1 0
Модер Якуб 1 0
Энсисо Хулио 1 0
Фати Ансу 1 0
Фергюсон Эван 1 0
Хиншелвуд Джек 1 0

Результаты матчей

Фулхэм
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Брайтон
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

1
7
Фулхэм
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Брайтон
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

19
3

Упущенные победы

8
26
Фулхэм
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (10)
44% (12)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (14)
26% (7)
22% (6)
Брайтон
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (8)
22% (6)
48% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
26% (7)
41% (11)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

24
8

Упущенные победы

9
33

Голы по времени матча

Забито

26
21
11 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 4
18 Не забивали 18
2
8%
1
5%
1-15
4
15%
6
29%
16-30
5
19%
2
10%
31-45
6
23%
6
29%
46-60
4
15%
2
10%
61-75
5
19%
4
19%
76-90

Пропущено

15
29
6 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
1
7%
6
21%
1-15
4
27%
5
17%
16-30
1
7%
3
10%
31-45
3
20%
2
7%
46-60
3
20%
6
21%
61-75
3
20%
7
24%
76-90

Забито

15
27
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 7
19 Не забивали 15
1
7%
3
11%
1-15
5
33%
4
15%
16-30
2
13%
4
15%
31-45
0
0%
2
7%
46-60
4
27%
6
22%
61-75
3
20%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

25
16
8 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
4%
3
19%
16-30
7
28%
4
25%
31-45
3
12%
1
6%
46-60
7
28%
4
25%
61-75
7
28%
4
25%
76-90

Забито

41
48
19 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 28
13 Забивали первыми 11
10 Не забивали 6
3
7%
4
8%
1-15
9
22%
10
21%
16-30
7
17%
6
13%
31-45
6
15%
8
17%
46-60
8
20%
8
17%
61-75
8
20%
12
25%
76-90

Пропущено

40
45
14 В 1-м тайме 21
26 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 24
1
3%
6
13%
1-15
5
13%
8
18%
16-30
8
20%
7
16%
31-45
6
15%
3
7%
46-60
10
25%
10
22%
61-75
10
25%
11
24%
76-90

Результаты последних матчей

Фулхэм
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 Фулхэм - Астон Вилла 1:2 Фулхэм - Борнмут 3:1 Бёрнли - Фулхэм 2:2
Фулхэм - Эвертон 0:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Фулхэм - Ливерпуль 1:1 Челси - Фулхэм 1:0 Ливерпуль - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Ротерхэм 1:0 Фулхэм - Арсенал 2:1 Борнмут - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Эвертон - Фулхэм 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0 Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1
Брайтон
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вулверхэмптон - Брайтон 1:0 Брайтон - Эвертон 1:1 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 0:5 Тоттенхэм - Брайтон 2:1
Брайтон - Кристал Пэлас 4:1 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Сток Сити - Брайтон 2:4 Вест Хэм - Брайтон 0:0 Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0 Брайтон - Марсель 1:0 Брайтон - Бёрнли 1:1 Брайтон - Брентфорд 2:1 Челси - Брайтон 3:2 АЕК - Брайтон 0:1 Ноттингем Форест - Брайтон 2:3 Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1

Результаты матчей

Фулхэм
Брайтон

Точный счет

3:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 31%
3:1
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
3
4 раза 29%
1
2 раза 14%
5
2 раза 14%
2
1 раз 7%
1
5 раз 38%
4
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%

Точный счет

2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

3:0
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 22%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:5
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 37%
1
6 раз 22%
3
5 раз 19%
2
4 раза 15%
5
2 раза 7%
1
10 раз 37%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
4 раза 15%
2
3 раза 11%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Фулхэм
Брайтон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
12
1
7
7
1.5
7
6
6
8
2.5
5
8
2
12
3.5
3
10
2
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
10
4
4
9
1.5
5
9
1
12
2.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
10
0.5
Больше Меньше
22
5
11
16
1.5
12
15
7
20
2.5
9
18
2
25
3.5
5
22
2
25
4.5
1
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 27 19 6 2 64 - 25 63
2.
Манчестер Сити
 Заявка 26 18 5 3 59 - 26 59
3.
Арсенал
 Заявка 26 18 4 4 62 - 23 58
4.
Астон Вилла
 2:0 Заявка 27 17 4 6 58 - 35 55
5.
Тоттенхэм
 Заявка 26 15 5 6 55 - 39 50
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 26 14 2 10 36 - 36 44
7.
Вест Хэм
 Заявка 27 12 6 9 43 - 47 42
8.
Ньюкасл
 Заявка 27 12 4 11 57 - 45 40
9.
Брайтон
 Заявка 27 10 9 8 49 - 44 39
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 27 11 5 11 40 - 43 38
11.
Челси
 Заявка 26 10 6 10 44 - 43 36
12.
Фулхэм
 Заявка 27 10 5 12 39 - 42 35
13.
Борнмут
 Заявка 25 7 7 11 34 - 48 28
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 27 7 7 13 32 - 47 28
15.
Брентфорд
 Заявка 27 7 5 15 39 - 50 26
16.
Эвертон
 Заявка 27 8 7 12 29 - 37 25
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 27 6 6 15 34 - 49 24
18.
Лутон Таун
 0:2 Заявка 26 5 5 16 36 - 54 20
19.
Бёрнли
 Заявка 26 3 4 19 25 - 58 13
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 26 3 4 19 22 - 66 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 13 11 2 0 37 - 11 35
2.
Арсенал
 Заявка 13 10 2 1 34 - 12 32
3.
Астон Вилла
 2:0 Заявка 13 10 1 2 35 - 15 31
4.
Манчестер Сити
 Заявка 13 9 4 0 31 - 11 31
5.
Тоттенхэм
 Заявка 14 10 0 4 29 - 19 30
6.
Ньюкасл
 Заявка 14 9 2 3 34 - 16 29
7.
Фулхэм
 Заявка 14 8 1 5 26 - 15 25
8.
Брайтон
 Заявка 13 6 6 1 27 - 16 24
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 7 1 5 19 - 20 22
10.
Вест Хэм
 Заявка 13 6 4 3 22 - 19 22
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 13 6 3 4 20 - 20 21
12.
Челси
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
13.
Брентфорд
 Заявка 14 4 4 6 24 - 29 16
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 13 4 3 6 18 - 19 15
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 14 4 3 7 19 - 21 15
16.
Борнмут
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
17.
Эвертон
 Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
18.
Лутон Таун
 0:2 Заявка 14 3 2 9 19 - 24 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 13 2 2 9 12 - 36 8
20.
Бёрнли
 Заявка 13 1 2 10 13 - 32 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 13 9 1 3 28 - 15 28
2.
Ливерпуль
 Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
3.
Арсенал
 Заявка 13 8 2 3 28 - 11 26
4.
Астон Вилла
 2:0 Заявка 14 7 3 4 23 - 20 24
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 7 1 5 17 - 16 22
6.
Тоттенхэм
 Заявка 12 5 5 2 26 - 20 20
7.
Вест Хэм
 Заявка 14 6 2 6 21 - 28 20
8.
Челси
 Заявка 14 5 3 6 24 - 25 18
9.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
10.
Борнмут
 Заявка 13 4 3 6 21 - 29 15
11.
Брайтон
 Заявка 14 4 3 7 22 - 28 15
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 3 4 7 14 - 28 13
13.
Эвертон
 Заявка 13 5 3 5 14 - 19 12
14.
Ньюкасл
 Заявка 13 3 2 8 23 - 29 11
15.
Брентфорд
 Заявка 13 3 1 9 15 - 21 10
16.
Фулхэм
 Заявка 13 2 4 7 13 - 27 10
17.
Лутон Таун
 0:2 Заявка 12 2 3 7 17 - 30 9
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 2 3 8 15 - 28 9
19.
Бёрнли
 Заявка 13 2 2 9 12 - 26 8
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 13 1 2 10 10 - 30 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 17 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 16 (10)
Ливерпуль Салах Мохамед 15 (9)
Борнмут Соланке Доминик 15 (3)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Вест Хэм Альварес Эдсон 9
Челси Джексон Николас 9
Весь список
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